УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13074 відвідувача онлайн
Новини Політика України
333 10
ВР (11722) регламент (101) Стефанчук Руслан (652) Корнієнко (649)

Цього тижня буде створена робоча група з удосконалення регламенту ВР, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Цього тижня буде створена робоча група з удосконалення регламенту ВР, - Стефанчук

Цього тижня буде створена робоча група з удосконалення регламенту Верховної Ради.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на Погоджувальній Раді в понеділок сказав голова ВР Руслан Стефанчук.

За його словами, очолить цю групу перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

"Регламент має стати системою процедур. Кожна функція Верховної Ради має бути забезпечена відповідними регламентними нормами", - наголосив голова ВР.

Читайте також: Є сподівання, що спроба парламентської реформи буде вдалою, - Корнієнко

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
да вы научитесь сначала по старому регламенту работать.
опять готовят какое то мошенничество
показати весь коментар
15.11.2021 11:37
+1
Регламент це не абищо.
Це процедура, яка запобігає помилковим рішенням і абсурдному законодавству.
А ви що хочете закони штампувати просто так ? Ідіоти..
показати весь коментар
15.11.2021 11:39
+1
конечно) это же слепок общества)
показати весь коментар
15.11.2021 12:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
да вы научитесь сначала по старому регламенту работать.
опять готовят какое то мошенничество
показати весь коментар
15.11.2021 11:37 Відповісти
Не хочуть розглядати півтора року 18 тисяч поправок до податкового законопроекту. От гади.
показати весь коментар
15.11.2021 11:54 Відповісти
ну так пусть пишут законы грамотно
показати весь коментар
15.11.2021 12:00 Відповісти
Ну любитель корабельних сосен знає що,де,та як потрібно вдосконалювати...
показати весь коментар
15.11.2021 11:39 Відповісти
Регламент це не абищо.
Це процедура, яка запобігає помилковим рішенням і абсурдному законодавству.
А ви що хочете закони штампувати просто так ? Ідіоти..
показати весь коментар
15.11.2021 11:39 Відповісти
"Вдосконалення регламенту" по-стефанчуківські, це закрити рота опозиції.

Доречі, тим, хто раніше безперервно верещав про свинорилих, подобається зовнішність їхніх братків стефанчуків, корявченкова, третякової?
показати весь коментар
15.11.2021 11:41 Відповісти
конечно) это же слепок общества)
показати весь коментар
15.11.2021 12:01 Відповісти
будет создана рабочая группа.-Осчастливил украинцев боров-жлоб. Стефанчук снимает квартиру у тещи и получает компенсацию из бюджета "за жилье иногородним".
показати весь коментар
15.11.2021 11:45 Відповісти
чого б цій свинюці не створити роб групу з похудання
показати весь коментар
15.11.2021 11:47 Відповісти
 
 