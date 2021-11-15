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Цього тижня буде створена робоча група з удосконалення регламенту ВР, - Стефанчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Цього тижня буде створена робоча група з удосконалення регламенту Верховної Ради.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на Погоджувальній Раді в понеділок сказав голова ВР Руслан Стефанчук.
За його словами, очолить цю групу перший віцеспікер Олександр Корнієнко.
"Регламент має стати системою процедур. Кожна функція Верховної Ради має бути забезпечена відповідними регламентними нормами", - наголосив голова ВР.
Топ коментарі
+2 Иван Иван 31509c93
показати весь коментар15.11.2021 11:37
+1 Ksenia VB
показати весь коментар15.11.2021 11:39
+1 Иван Иван 31509c93
показати весь коментар15.11.2021 12:01
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опять готовят какое то мошенничество
Це процедура, яка запобігає помилковим рішенням і абсурдному законодавству.
А ви що хочете закони штампувати просто так ? Ідіоти..
Доречі, тим, хто раніше безперервно верещав про свинорилих, подобається зовнішність їхніх братків стефанчуків, корявченкова, третякової?