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Австрія (567) армія РФ (13421) МЗС (3559)

"Ситуація дуже критична", - голова МЗС Австрії Лінхарт про військову загрозу Україні з боку Росії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Актуальна ситуація із військовою загрозою Україні від Росії "дуже критична", і Євросоюзу слід чітко дати зрозуміти Кремлю – не варто йти на ескалацію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, таку думку висловив перед засіданням Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ голова МЗС Австрії Міхаель Лінхарт.

За оцінкою керівника австрійської дипломатії, якого спочатку запитували про Балкани, а потім перейшли до України, "там ситуація також дуже критична".

"Йдеться про те, щоб ми як ЄС направили повністю чіткий сигнал Росії: треба повернутися до мирної ситуації й не допустити ескалації", – сказав Лінхарт і пішов на засідання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збройні сили РФ постійно утримують потужне наступальне угруповання навколо України, - заступник голови ОП Машовець

Сьогодні, 15 листопада, голова МЗС Кулеба зустрічається з керівництвом НАТО та міністрами країн ЄС. Основна тема – ескалація біля кордонів України. Кілька днів тому він із головою ВП побували у Вашингтоні, щоб обговорити ту саму тему.
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Топ коментарі
+28
А нашо нам зброя ? Зеленський все одно стріляти не дозволяє.
Зброю дають тим, хто буде захищатись, а не здаватись.
73 % українців проголосувало за мир, який зеленський мав вимолити стоячи на колінцях перед путлєром.
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15.11.2021 11:53
+27
Він вже здав - Армію.
Все зробив, щоб люди звідти пішли.
Годував продуктами з хробаками. Забороняв давати відсіч окупанту. Не обмінював військово полонених. Не озброював і не модерізовував техніку.
Ще й падла мільярди військовим заборгував.
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15.11.2021 12:03
+24
Ситуація дюже критична, але зброї УКраїні продавати не будемо. Добре, що хоч Англія вийшла з ЄС,
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15.11.2021 11:51
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Наш зеленський лише вчора про загрозу дізнався.
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15.11.2021 11:47 Відповісти
Ситуація дюже критична, але зброї УКраїні продавати не будемо. Добре, що хоч Англія вийшла з ЄС,
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15.11.2021 11:51 Відповісти
А нашо нам зброя ? Зеленський все одно стріляти не дозволяє.
Зброю дають тим, хто буде захищатись, а не здаватись.
73 % українців проголосувало за мир, який зеленський мав вимолити стоячи на колінцях перед путлєром.
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15.11.2021 11:53 Відповісти
досить брехати, він на колінах не стоїть і нічого не здає пуйлу
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15.11.2021 11:59 Відповісти
Він вже здав - Армію.
Все зробив, щоб люди звідти пішли.
Годував продуктами з хробаками. Забороняв давати відсіч окупанту. Не обмінював військово полонених. Не озброював і не модерізовував техніку.
Ще й падла мільярди військовим заборгував.
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15.11.2021 12:03 Відповісти
недоліків і провалів у псевдогетьмана ще більше, а на колінах Зе ні перед ким не стоїть
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15.11.2021 12:09 Відповісти
Назви недоліки?
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15.11.2021 12:14 Відповісти
багато, а перший - помішан на владі. А як відомо, хороших людей до влади не тягне
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15.11.2021 12:18 Відповісти
Найбільший недолік це ти.
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15.11.2021 12:25 Відповісти
або ти трутень ))
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15.11.2021 13:36 Відповісти
або прутень 😁
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15.11.2021 16:08 Відповісти
Ваш мальчік сядєт!
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15.11.2021 12:27 Відповісти
якщо є за що, всі злочинці мають бути покарані
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15.11.2021 13:37 Відповісти
..а чого ж клован криворізьській у владу поліз!!?? Воно думало, що як на сцені кривлятися? А як відомо...Ziu Zou....хороших людей до влади не тягне. То що ж цього відвертого невігласа та ще й дурня потянуло у владу?
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15.11.2021 12:50 Відповісти
від того і пішов, що старі політики нічого не змінюють в країні на краще
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15.11.2021 13:38 Відповісти
А что хорошего сделали новые политики?
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15.11.2021 20:02 Відповісти
.. а Ви сядете у літак, знаючи що за штурвал посадять тупого, дурноватого, нічого не розуміючого пілота? Він теж може прочитати інструкцію, посидіти у кабіні літака, покрутити ручки, подригати ніжками на педалях, йому навіть двигуни запустять...А ОТ ПОЛЕТИТЬ ЧИ ВІН? Так і ваш полудурок!!! Щось почув, десь побачив, щось закінчив.... а летимо то у прірву. Бо за штурвалом клоун, який нічого не розуміє, не може навіть щось сформулювати..але вважае себе КОМАНДИРОМ!! А у літаку все населення України!! Ну що...полетіли..дурноваті!???
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15.11.2021 20:33 Відповісти
"помішан на владі" це ти про ЗЕдараста, а про Пороха?
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15.11.2021 15:44 Відповісти
А кто на власти не помешан? Зеленский? И кумовства у него нет, и кортежи отменил, и с коррупцией покончил, президентские дачи под детские санатории отдал. Прям святой. Пора канонизировать.
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15.11.2021 20:00 Відповісти
Ви нє понімаєтє. Ето другоє.
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15.11.2021 20:46 Відповісти
фанатик зе, нагадати тобі як найвеличніший просив пробачення в кадирки, чи може нагадати як обісцявся перед звіробій? В разі загострення це чмо не тільки на коліна перед пу стане а ще й м!ньєт йому зробить.
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15.11.2021 12:21 Відповісти
И перед Рамзаном не извиняется
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16.11.2021 00:16 Відповісти
А ще злив ворогу операції військової розвідки, репресує патріотів, волонтерів, військових бойових генералів і дискредитує державні інституції, міжнародний імідж України, хамить очільникам США.
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15.11.2021 13:21 Відповісти
Ze@анутый?!
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15.11.2021 12:07 Відповісти
він самий. Причому - жирний; принаймі, в моєму кондуїті.
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15.11.2021 12:17 Відповісти
а хто держоборонзамовлення провалив, а, зебілятко?
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15.11.2021 12:11 Відповісти
кугут, тебе одного вангергейта мало?..
тупые зебланы...
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15.11.2021 12:27 Відповісти
БРЕШИШЬ ТЫ И ТВОЙ ЧЛЕНОГРАЙ СО СВОИМИ ПРИХВОСТНЯМИ, две недели обвинявшими стратегических партнеров в дезинформации!

Утилизируйтесь предатели всех мастей!!!!
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15.11.2021 14:42 Відповісти
Поліцаї донецька і луганська і окупанти московії можуть не турбуватися і спокійно спати, Зеля охороняє так називаємий кордон (адмін розмежування) українською армією надійно, щоб ніхто навіть не подумав, а не те що щось відвоювати назад.
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15.11.2021 12:46 Відповісти
Эшелоны с оружием уже во время Крыма должны были сюда заходить.В итоге видим что во всём ЕС яйца есть только у стран Балтии.Терпилы конченные за 20 лет что Путин у власти ещё не поняли,что слабость его только подзадоривает.Зато турки его изучили получше и играют престарелым наполеоном как хотят…На что он жёстко отвечает помидорным санкционным пакетом…
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15.11.2021 12:12 Відповісти
у англии самые большие яйца, но одной англии мало против РФ.
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15.11.2021 18:07 Відповісти
У "нашего" ************* главная проблема это палец Гео Лероса, а не рука Каломойского в жо..пе
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15.11.2021 12:24 Відповісти
в нього ректальна акцентуація, срака його ерогенна зона
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15.11.2021 13:43 Відповісти
Повторюю для ЄС-якщо постійно ховати голову в пісок,то обов'язково постраждає дупа...
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15.11.2021 11:48 Відповісти
Можливо ми якось не так розуміємо європейські прагнення. І вони хочуть що б страждала якраз їхня дупа? Пратівні.
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15.11.2021 11:51 Відповісти
Фиртеш многое мог о Куйле поведать. Странно, что столько лет Австрия экстрадирует его в США.
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15.11.2021 11:55 Відповісти
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15.11.2021 11:59 Відповісти
Интересно где они увидели эскалацию если украинская разведка ничего не видит.
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15.11.2021 12:01 Відповісти
Розвідка бачить. Це йовпень зеленський не бачить.
Тільки вчора довідався.
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15.11.2021 12:04 Відповісти
Болт с завода имени товарища Петровского вате в рот ,чтобы голова не качалась а ни Украину а на понты с покатушками старого металлолома мы ещё один болт ложили .
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15.11.2021 12:02 Відповісти
Присылайте своих вояк. И побыстрее.
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15.11.2021 12:02 Відповісти
Дивні ви австріяки, то під Гітлера лягали, тепер Путлером стурбовані, але все рівно ляжете під нього!
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15.11.2021 12:03 Відповісти
Там половину экономики Австрии содержат на деньги постсовковых миллиардеров.
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15.11.2021 12:09 Відповісти
Впервые за семь лет ЕС увидел эскалацию. Оперативненько. Значит надо озаботиться по старой схеме...
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15.11.2021 12:05 Відповісти
Ты точно зедебил.Украину уже все предупреждают ,что х-ло готов напасть! А а великий гонокомандувач .да же видосик не записал.Уже не говорю ,что пора приводить ВСУ в готовность и первый резерв.
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15.11.2021 12:15 Відповісти
Украина уже семь лет предупреждает, что ***** готов напасть, а они только раздуплились. Проснись, зебил.
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15.11.2021 12:42 Відповісти
Два зебіла обзивають один одного зебілом- це знаково, панове!)))
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15.11.2021 12:50 Відповісти
Ага,але ви там тримайтесь в Австрії,так зразу не здавайтесь,може за спиною українців перетерпите ще 8років цього жахіття.Діди ж прадіди зі своїми такими ж пересиділи поколіннями,а ви чим гірші?Ще й може касу добру на цьому наб'єте.
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15.11.2021 12:19 Відповісти
В связи с этим, европейцы предложили построить еще пару потоков, чтобы ********* зарабатывала еще больше и снова отказать в военной помощи Украине.
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15.11.2021 12:19 Відповісти
Какая такая угроза?
Оккупация 1/4 территории и ежедневные обстрелы - это только намёки?
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15.11.2021 12:34 Відповісти
спокуха австрияк
вы только проснулись? семь лет уже такая ситуация. хватит истерить. делайте выводы
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15.11.2021 12:34 Відповісти
Опять сильно ЕС'' озабочена ,,
Только озабочены они своим благополучием
Нужно делать то что нужно нам
Если надумают принимать Мигрантов
То только в межигорье там построить временный лагерь
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15.11.2021 12:37 Відповісти
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15.11.2021 12:41 Відповісти
країна - раісія
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15.11.2021 12:41 Відповісти
Тепер нас точно приймуть в ЄС ))
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15.11.2021 13:37 Відповісти
Західні партнери здивовані відсутністю реакції української влади на військові маневри РФ

"Чинна влада займається "самозаспокоєнням" стосовно можливої ескалації на Донбасі, що викликає подив та занепокоєння західних країн-партнерів" - заявив в етері "Прямого" дипломат, представник України при Європейському Союзі у 2010-2015 роках Костянтин Єлісєєв.
"Це виглядає як умиротворення агресора, його замирення, що викликає дуже багато запитань і навіть здивування в наших партнерів. Я вам скажу більше" - продовжив він. І розповів, що його власні дипломатичні контакти повідомили, що міжнародні партнери України "ставлять нашим послам за кордоном питання відповідним чином: чому турбуються Сполучені Штати, Європейський Союз, країни-члени НАТО, а керівництво Української держави займається самозаспокоєнням - мовляв, нічого не відбувається, все під контролем, все нормально, ми володіємо повністю інформацією".
"Я думаю, що саме цим викликано те, що відбулися останніми днями контакти з українським міністром закордонних справ. Я думаю, що відбулася серйозна бесіда Блінкена з Кулебою під час візиту Кулеби до Вашингтону. Я хотів би також зазначити, що завтра відбудеться Рада міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі, на яку їде також міністр Кулеба", - пояснив експерт.
"І там одне з ключових питань під час зустрічей буде обговорюватися все-таки, що ж насправді відбувається навколо кордонів України. І я дуже сподіваюся на те, що нарешті українські посадовці не будуть заперечувати цей факт, а просто цей пас від наших партнерів сприймуть і зроблять все можливе для того, щоб покарати агресора і підняти ціну в разі його готовності дійсно здійснити якийсь агресивний крок в бік території України" - зазначив Костянтин Єлісєєв
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15.11.2021 12:44 Відповісти
Чого боятися Зе і "кварталу"? Вони всеодно не воювали за України і воювати за неї не збираються.
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15.11.2021 12:48 Відповісти
Тем более,что "сваты","папик" и прочая блевотина🤮🤮пользуется спросов на московии! Порношуты из 🎪95 квартала больше НИГДЕ НЕ ИНТЕРЕСНЫ!
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15.11.2021 14:51 Відповісти
Оманський зашквар у дії.
Офіс не бачить і тому нічого не робить......... Коли його щемлять то Офіс робить італьянську забастовку і використовуючи усю творчисть ігнорує проблеми.
Голова ВР не використовує своїх повноваженьіне виконує своїх обов"язків.
Допоки в нас ще паламенсько-президентська республіка неодхідно викликати його ну резидента у ВР і провести екстрене засідання з питань що стосуються безпеки України. канцеляриста офісу на цьому засіданні не повинно бути. На засіданні повинні бути міністри стратегічних галузей.
при чому таких засідань повинно бути не одне ,а хоча б ТРИ!!!!!!!!!

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15.11.2021 13:16 Відповісти
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15.11.2021 13:17 Відповісти
Чекати, говорити, видумувати, брехати!!! Так не 8, так років 40 пройде... Он з Придністров"ям, що вирішили?... Готуватися до війни і тож негайно... І зараз же з усього *банути по тим базам під Єльнею та в ОРДЛО... Не чекати поко воно посуне на Київ...
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15.11.2021 13:27 Відповісти
Американцы, англичане, Брюссель и (даже!) австрийцы, не считая Балтику и Польшу, говорят об опасности. Одни лишь лягушатники, зауэркраут и Моника потерпевшая или молчат, или опровергают. "Совпадение? Не думаю..."
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15.11.2021 14:25 Відповісти
Нехай він це своєму канцлеру Курцу розповість, бо той все намагається своїм язиком дупу Путіна лизнути.
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15.11.2021 14:29 Відповісти
снова пустое нагнетание.
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15.11.2021 16:50 Відповісти
"направили чёткий сигнал"...*****, евродебилы!
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15.11.2021 19:50 Відповісти
 
 