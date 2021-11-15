"Ситуація дуже критична", - голова МЗС Австрії Лінхарт про військову загрозу Україні з боку Росії
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Актуальна ситуація із військовою загрозою Україні від Росії "дуже критична", і Євросоюзу слід чітко дати зрозуміти Кремлю – не варто йти на ескалацію.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, таку думку висловив перед засіданням Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ голова МЗС Австрії Міхаель Лінхарт.
За оцінкою керівника австрійської дипломатії, якого спочатку запитували про Балкани, а потім перейшли до України, "там ситуація також дуже критична".
"Йдеться про те, щоб ми як ЄС направили повністю чіткий сигнал Росії: треба повернутися до мирної ситуації й не допустити ескалації", – сказав Лінхарт і пішов на засідання.
Сьогодні, 15 листопада, голова МЗС Кулеба зустрічається з керівництвом НАТО та міністрами країн ЄС. Основна тема – ескалація біля кордонів України. Кілька днів тому він із головою ВП побували у Вашингтоні, щоб обговорити ту саму тему.
Будь ласка, зачекайте...
Зброю дають тим, хто буде захищатись, а не здаватись.
73 % українців проголосувало за мир, який зеленський мав вимолити стоячи на колінцях перед путлєром.
Все зробив, щоб люди звідти пішли.
Годував продуктами з хробаками. Забороняв давати відсіч окупанту. Не обмінював військово полонених. Не озброював і не модерізовував техніку.
Ще й падла мільярди військовим заборгував.
тупые зебланы...
Утилизируйтесь предатели всех мастей!!!!
Тільки вчора довідався.
Оккупация 1/4 территории и ежедневные обстрелы - это только намёки?
вы только проснулись? семь лет уже такая ситуация. хватит истерить. делайте выводы
Только озабочены они своим благополучием
Нужно делать то что нужно нам
Если надумают принимать Мигрантов
То только в межигорье там построить временный лагерь
"Чинна влада займається "самозаспокоєнням" стосовно можливої ескалації на Донбасі, що викликає подив та занепокоєння західних країн-партнерів" - заявив в етері "Прямого" дипломат, представник України при Європейському Союзі у 2010-2015 роках Костянтин Єлісєєв.
"Це виглядає як умиротворення агресора, його замирення, що викликає дуже багато запитань і навіть здивування в наших партнерів. Я вам скажу більше" - продовжив він. І розповів, що його власні дипломатичні контакти повідомили, що міжнародні партнери України "ставлять нашим послам за кордоном питання відповідним чином: чому турбуються Сполучені Штати, Європейський Союз, країни-члени НАТО, а керівництво Української держави займається самозаспокоєнням - мовляв, нічого не відбувається, все під контролем, все нормально, ми володіємо повністю інформацією".
"Я думаю, що саме цим викликано те, що відбулися останніми днями контакти з українським міністром закордонних справ. Я думаю, що відбулася серйозна бесіда Блінкена з Кулебою під час візиту Кулеби до Вашингтону. Я хотів би також зазначити, що завтра відбудеться Рада міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі, на яку їде також міністр Кулеба", - пояснив експерт.
"І там одне з ключових питань під час зустрічей буде обговорюватися все-таки, що ж насправді відбувається навколо кордонів України. І я дуже сподіваюся на те, що нарешті українські посадовці не будуть заперечувати цей факт, а просто цей пас від наших партнерів сприймуть і зроблять все можливе для того, щоб покарати агресора і підняти ціну в разі його готовності дійсно здійснити якийсь агресивний крок в бік території України" - зазначив Костянтин Єлісєєв
Офіс не бачить і тому нічого не робить......... Коли його щемлять то Офіс робить італьянську забастовку і використовуючи усю творчисть ігнорує проблеми.
Голова ВР не використовує своїх повноваженьіне виконує своїх обов"язків.
Допоки в нас ще паламенсько-президентська республіка неодхідно викликати його ну резидента у ВР і провести екстрене засідання з питань що стосуються безпеки України. канцеляриста офісу на цьому засіданні не повинно бути. На засіданні повинні бути міністри стратегічних галузей.
при чому таких засідань повинно бути не одне ,а хоча б ТРИ!!!!!!!!!