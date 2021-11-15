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На Годині запитань до уряду необхідно заслухати голову МОЗ Ляшка щодо темпів вакцинації та ситуації з киснем, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На Годині запитань до уряду необхідно заслухати голову МОЗ Ляшка щодо темпів вакцинації та ситуації з киснем, - Корнієнко

У п'ятницю на Годині запитань до уряду варто було б заслухати міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на Погоджувальній Раді в понеділок сказав перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко.

За його словами, міністр мав би доповісти про темпи вакцинації від COVID-19 та ситуацію із киснем.

"Але це вже на розсуд фракцій. Цікава думка колег", - наголосив Корнієнко.

Своєю чергою заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк заявила, що на Годину запитань до уряду потрібно запросити міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, щоб обговорити ситуацію на кордоні Польщі та Білорусі й захищенність України в цьому контексті.

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Автор: Богдан Гуньковський
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15.11.2021 11:49 Відповісти
 
 