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Стефанчук нагадав депутатам без COVID-вакцинації, що зайти до Ради можна лише після експрес-тесту: "Ніяких бюджетних коштів на це виділятися не буде"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Стефанчук нагадав депутатам без COVID-вакцинації, що зайти до Ради можна лише після експрес-тесту:

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук просить керівників фракцій та груп забезпечити дотримання стандартів щодо допуску депутатів до Верховної Ради.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на Погоджувальній Раді в понеділок.

Стефанчук наголосив, що з сьогоднішнього дня починає діяти постанова ВР щодо введення обмежень допуску до адміністративних будівель парламенту.

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Голова Верховної Ради повідомив, що для тих депутатів, які відмовилися від вакцинації, організували можливість проходження експрес-тесту на COVID-19, який можна буде зробити за адресою вул. Шовковична, 2.

"Всі ці тести проводитимуться виключно за кошти тих осіб, які по них звертаються. Ніяких бюджетних коштів на це виділятися не буде", - пообіцяв він.

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Стефанчук також нагадав, що в готелі "Національний", який перебуває на балансі Верховної Ради, відкритий пункт вакцинації від COVID-19 для всіх охочих.
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Дупатати не звикли щоб на них не виділяли бюджетних коштів...
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15.11.2021 11:51 Відповісти
Казна уже пустая-Стефанчук заканчивает строительство роскошного особняка в английском стиле под Киевом, в Белогородке.
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15.11.2021 11:53 Відповісти
А прямая трансляция "вхождения в раду" ОПЗЖопников будет?
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15.11.2021 11:55 Відповісти
А аналіз буде робити клініка Пальчевського, як на наркоту блазню.
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15.11.2021 11:57 Відповісти
Этот текст появился в интернете на развлекательном ресурсе примерно в конце 2018-начсале 2019 года. На бизнеспортале в развлекательной части

"Как уничтожить любую компанию: весело и быстро, всего 13 правил."

В лучших традициях маркетинга
Итак, поехали....

Правило 1: снеси всех адекватных топов, но не трогай дураков. Дураки этого хода не поймут, но будут все время т**е в рот заглядывать и рассказывать всем какой гендир мудрый и вообще ****....@тый;

Правило 2: прими нереальный бюджет. Даже акционеры должны @***** от твоих обещаний. В итоге выручка год к году +30%, расходы -30%. Бюджет должен всех разумных менеджеров бросить в мороз-понос. Слабые бюджеты для сопляков, устрой этим сучк...@м новый 37-ой год;

Правило 3: сократи 10-15% штата. Неси любую ересь про неэффективный баласт, тенденции ведущих компаний, автоматизацию и роботизацию. Лучше приводить в пример американские компании, там всегда липко-сладкие истории для д**илов;

Правило 4: демотивируй всю компанию пересмотром премий, соц.программ и любых льгот. Если была сотовая связь, зарежь ее для большинства сотрудников или уменьши компенсацию в три раза. Пойми - они зажрались! Кто не хочет, может искать другую работу. Ты легко наберешь на рынке свежих д@...лб@...**@в из другой сферы, без нужного опыта, но преданных как немецкая овчарка;

Правило 5: сообщи всем сотрудникам, что в компании тяжелые времена. Это даст т**е еще гамму @...банутых ходов и развяжет руки;

Правило 6: парализуй перемещение и найм сотрудников. Вместе с сокращением штата это классный метод убить целые направления работы: растерять корпоративных клиентов, ключевых поставщиков, задр@чить преданных менеджеров;

Правило 7: перекрои всю штатку, объедини пару дирекций, самые активные подразделения рассели в разные корпуса, желательно в разных районах города. Если система вдруг заработает, то ты молодец. Если не заработает, то эти г...@внюки саботируют процесс;

Правило 8: передай управление бизнесом службе HR. Запомни, шеф, эти сраные начальники направлений всегда хотят больше людей, чтобы эффективнее работать. Покажи, что эти недоумки тут не главные. Вместе с контролем численности пусть бизнес обосновывает необходимость найма кадровикам. Не путай: не HR для бизнеса, а бизнес для HR!

Правило 9: режь косты! Не сокращай затраты, а именно режь и именно косты. Под этим мероприятием можно понимать любую хрень. Покупай бензина в два раза меньше обычного, не заказывай офисные принадлежности и бумагу для принтеров. Никакой туалетной бумаги Tork! Оцинкованное ведро в углу в лучшем случае;

Правило 10: придумай @...банутые KPI. Например, "из каждого килограмма досок должно получаться два килограмма скворечников". Как? Да это не твое дело! Пусть думают и лучше работают, бездари. Могут использовать больше гвоздей или собирать со скворцами уже внутри;

Правило 11: заморозь всё перспективное развитие. Нельзя ничего развивать, когда у компании тяжелый период. Даже жизненно необходимые проекты могут подождать твоего золотого парашюта;

Правило 12: внедри новую систему отчетности. Это позволит т**е запутать руководство еще на пару месяцев;

Правило 13: тащи в контору именитых консалтеров, лучше бы из совершенно другой сферы. Если твой бизнес - не FMCG, то консалтеры должны быть именно оттуда. У них все просто: склад-полка-покупатель. А ты же так и делаешь! Всей кучей можно втирать очки до последнего.

И запомни главное, не ты плохой, просто ты гораздо умнее этого мяса. В конце концов, у т**я же есть MBA и диплом какого-нибудь американского ВУЗа, в котором ты никогда не был. Если когда-нибудь дрогнешь, вспомни, что Google переводит сотрудников на home-office, а Цукерберг обещает запускать дирижабли с Wi-Fi в пустынях. Ну неужели ты на работе не сможешь нести такую же ****@?!....

Текст (с) Владимир Кочергин
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15.11.2021 12:29 Відповісти
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15.11.2021 12:55 Відповісти
Ты кто такой чтобы запрещать людям, имеющим мандат от народа, запрещать войти в парламент ?
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15.11.2021 12:54 Відповісти
 
 