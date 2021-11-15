Стефанчук нагадав депутатам без COVID-вакцинації, що зайти до Ради можна лише після експрес-тесту: "Ніяких бюджетних коштів на це виділятися не буде"

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук просить керівників фракцій та груп забезпечити дотримання стандартів щодо допуску депутатів до Верховної Ради.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на Погоджувальній Раді в понеділок.

Стефанчук наголосив, що з сьогоднішнього дня починає діяти постанова ВР щодо введення обмежень допуску до адміністративних будівель парламенту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До Ради почали пускати за спецперепусткою про COVID-вакцинацію

Голова Верховної Ради повідомив, що для тих депутатів, які відмовилися від вакцинації, організували можливість проходження експрес-тесту на COVID-19, який можна буде зробити за адресою вул. Шовковична, 2.

"Всі ці тести проводитимуться виключно за кошти тих осіб, які по них звертаються. Ніяких бюджетних коштів на це виділятися не буде", - пообіцяв він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цього тижня буде створена робоча група з удосконалення регламенту ВР, - Стефанчук

Стефанчук також нагадав, що в готелі "Національний", який перебуває на балансі Верховної Ради, відкритий пункт вакцинації від COVID-19 для всіх охочих.