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Новини Політика України
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ВР (11722) сертифікат (213) Корнієнко (649)

Корнієнко просить керівників фракцій провести роз'яснювальну роботу: Депутати поводяться недоречно під час перевірки документів про вакцинацію

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Корнієнко просить керівників фракцій провести роз'яснювальну роботу: Депутати поводяться недоречно під час перевірки документів про вакцинацію

Перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко просить керівників фракцій провести роз'яснювальну роботу зі своїми депутатами щодо поведінки під час проходження перевірки на вході до будівель ВР.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на Погоджувальній Раді в понеділок.

Корнієнко нагадав, що з сьогоднішнього дня почали діяти обмеження щодо допуску до ВР.

"Не буду зараз називати ні фракції, ні прізвища, але коли народні депутати поводять себе ..схоже що негідно і щодо дотримання карантинних вимог, і щодо ставлення до працівників державної охорони. Але менш за все в цій ситуації мають страждати працівники держохорони, які просто стоять на посту, а депутати поводять себе з ними якось недоречно", - наголосив перший віцеспікер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До Ради почали пускати за спецперепусткою про COVID-вакцинацію

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+5
Пиз**ц! Люди, що представляють законодавчу владу в державі , відмовляються виконувать вимоги нормативних документів , створених на основі затверджених ними ж законів! "ДОЖИЛИСЯ"!!!
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15.11.2021 12:15
+3
"Не буду називати фракції і пірзвища" - ну так найбільш активні антивакцинатори саме у зеленій фракції. Тому і не називає...
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15.11.2021 12:17
+2
депутаты в шоке? от низ требуют исполнять то шо они сами напринимали???? ))))
ой как невдобно получилось )))) их бы еще на минималку и на субсидию (лишив всех льгот и выплат на аренду, водителей и секретарей-помощников...и конвертов, раздаваемых в тубзике)))))
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15.11.2021 12:27
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Бо навіть мавпи набагато розмніші за деяких українських дупататів...
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15.11.2021 12:00 Відповісти
зебик без намордника в хлів не пускати
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15.11.2021 12:02 Відповісти
Що значить просто стоять на посту? Не просто стоять - а порушують закон вимагаючи якісь аусвайси
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15.11.2021 12:03 Відповісти
підєрасу Корнієнко треба вивчати Конституцію України, зокрема стаття 8: всі громадяни в Україні рівні в правах - що в масках, що щеплені, що без масок, що без щеплень. Тобто, нікого утискати не можна!!! Оце така ВР - ніхто з ідіотів не знає законів України!!! ЯКА ГАНЬБА!!!
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15.11.2021 12:05 Відповісти
ага вiльнi громадяни такi обмeжeнi когнитивно що виципили пару законiв що iм сподобалися i бiгають з ними як обiзяни з гранатами
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15.11.2021 12:18 Відповісти
біда народу на загал і вас в тому числі, що не розумієте простого факту: Конституція - то є матір кожного громадянина, а військо - того його батько. І шанувати цих двох треба щоденно і щогодинно!!
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15.11.2021 12:34 Відповісти
як би вона всe рeгулювала то iнших законiв нe було б. пiди щe почитай закон про збeрeжeння пeрсональноi нфи. у тeбe мозгу нe вистачить зрозумiти чому я тобi пропоную цeй закон до твоє конституцii.
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15.11.2021 17:13 Відповісти
на наркоту их, с главным зебуином проверить надо
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15.11.2021 12:14 Відповісти
Пиз**ц! Люди, що представляють законодавчу владу в державі , відмовляються виконувать вимоги нормативних документів , створених на основі затверджених ними ж законів! "ДОЖИЛИСЯ"!!!
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15.11.2021 12:15 Відповісти
нeмає"дожилися". так завжди було.
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15.11.2021 12:19 Відповісти
"Не буду називати фракції і пірзвища" - ну так найбільш активні антивакцинатори саме у зеленій фракції. Тому і не називає...
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15.11.2021 12:17 Відповісти
а простыми словами они просто нехотят ширяться
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15.11.2021 12:19 Відповісти
депутаты в шоке? от низ требуют исполнять то шо они сами напринимали???? ))))
ой как невдобно получилось )))) их бы еще на минималку и на субсидию (лишив всех льгот и выплат на аренду, водителей и секретарей-помощников...и конвертов, раздаваемых в тубзике)))))
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15.11.2021 12:27 Відповісти
Сосны хоть оставили им. Спасибо и на том))
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15.11.2021 12:37 Відповісти
Выдать охране резинострелы, и разрешать применять в случае неподчинения.
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15.11.2021 12:32 Відповісти
легкошокеры ))))
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15.11.2021 12:40 Відповісти
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15.11.2021 12:33 Відповісти
 
 