Ситуація з невиплатами боргів "зеленим" інвесторам підриває довіру до слів Зеленського в Глазго, – глава Української вітроенергетичної асоціації
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Ситуація з невиплатами боргів "зеленим" інвесторам і шантажем окремих виробників прямо суперечить заявам президента Володимира Зеленського на міжнародній кліматичній конференції в Глазго про прагнення України до вуглецевої нейтральності.
Про це заявив глава Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков на пресконфереції в агентстві "Інтерфакс-Україна".
"Дуже здивував виступ президента Володимира Зеленського в Глазго, який сказав, що Україна переходить на нейтральну енергетику –тобто без викидів вуглецю, особливо після того, коли ми бачимо що відбувається зараз в Україні зовсім навпаки", - заявив експерт.
Він наголосив, що дії влади всередині України прямо підривають довіру до слів президента на міжнародній арені. Нагадаємо, 13 листопада увечері уряд заблокував на рівні Ощадбанку погашення боргів перед зеленими інвесторами. Кошти в сумі 19,3 млрд грн були заблоковані за вказівкою уряду. За словами керівника "ГарПоку" Костянтина Петриковця, якого уряд 13 листопада звільнив через відмову бокувати виплати, в уряді на нього тиснули, давали незаконні вказівки і погрожували. Петриковець звернувся до НАБУ з заявою про вчинення злочину. На початку листопада, президент України Володимир Зеленський на кліматичній конференції в Глазго обіцяв міжнародній спільноті повернути довіру міжнародних інвесторів у відновлювані джерела до України.
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При цьому, капітальні витрати в кожний проект дуже високі (сотні мільйонів євро), а дохідність (продаж єлектроенергії) не дозволяє навіть виплачувати відсотки по заємному фінансуванню. І це з дешевими єврокредитами під Libor+1%.
Тобто, в країнах, де це робиться, держава щось компенсує. Так - це зелений тариф.
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Люди ініціювали ці проекти, залучили західні інвестиції, побудували.
Тому що були впевнені в тому, що Україна буде виконувати свої зобов'язання.
Але влада недолугих зелених провінційних коміків усіх банально кинула.
Изучай. И при чем здесь война? Дело даже не в величине зеленого тарифа, а в гарантиях.
Пообещали и пробакланили.
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Ну, прикинь. Например, ты повелся на программу 4-5-9 и взял в банке кредит под какое-то свое направление. У тебя все прогнозные фин. потоки заточены под выплату именно таких процентов.
Але тут зненацька!!!! А нихрена, Green sheet! Плати 25% годовых. Мы пошутили.
И что? Всьо! Хана. бизнесу гаплык. Ты всем должен. Как выкарабкиваться?
Потому что они нарушили свои же договорные обязательства.
Только им ты ничего не сделаешь, а вот кредиторы тебе сделать могут.
Электро от АЭС стоит на порядок дешевле.