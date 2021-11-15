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Ситуація з невиплатами боргів "зеленим" інвесторам підриває довіру до слів Зеленського в Глазго, – глава Української вітроенергетичної асоціації

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Ситуація з невиплатами боргів

Ситуація з невиплатами боргів "зеленим" інвесторам і шантажем окремих виробників прямо суперечить заявам президента Володимира Зеленського на міжнародній кліматичній конференції в Глазго про прагнення України до вуглецевої нейтральності.

 Про це заявив глава Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков на пресконфереції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

 "Дуже здивував виступ президента Володимира Зеленського в Глазго, який сказав, що Україна переходить на нейтральну енергетику –тобто без викидів вуглецю, особливо після того, коли ми бачимо що відбувається зараз в Україні зовсім навпаки", - заявив експерт.

Він наголосив, що дії влади всередині України прямо підривають довіру до слів президента на міжнародній арені. Нагадаємо, 13 листопада увечері уряд заблокував на рівні Ощадбанку погашення боргів перед зеленими інвесторами. Кошти в сумі 19,3 млрд грн були заблоковані за вказівкою уряду. За словами керівника "ГарПоку" Костянтина Петриковця, якого уряд 13 листопада звільнив через відмову бокувати виплати, в уряді на нього тиснули, давали незаконні вказівки і погрожували. Петриковець звернувся до НАБУ з заявою про вчинення злочину. На початку листопада, президент України Володимир Зеленський на кліматичній конференції в Глазго обіцяв міжнародній спільноті повернути довіру міжнародних інвесторів у відновлювані джерела до України.
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Топ коментарі
+8
Дістали вже з цими "зеленими" інвесторами. Раніше Україна вільно могла експортувати електроенергію доки деякі "розумники" не поставили все "догори ногами".
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15.11.2021 12:03
+6
Опять ети *неизвестные експерды* вылезли. Идите Петьку с Ахметкой трусите с которыми вы подписали ети кабальные грабительские для Украины договора.
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15.11.2021 12:14
+6
Это не инвесторы а МОШЕННИКИ !!!! Которые должны быть все под следствием как и те что то протолкнули этот развод на гос уровне... Они просто обдирают нас
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15.11.2021 12:41
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Дістали вже з цими "зеленими" інвесторами. Раніше Україна вільно могла експортувати електроенергію доки деякі "розумники" не поставили все "догори ногами".
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15.11.2021 12:03 Відповісти
раніше і твій чЛенін був молодий..
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15.11.2021 12:05 Відповісти
Да, щас бы попиков перевешать
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15.11.2021 12:11 Відповісти
попики масквабадского сатаната давно напрашиваются на шыбенецю
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15.11.2021 12:22 Відповісти
Вы же понимаете, это не просто так. Раз тема здесь педалируется, значит, кто-то вложился.
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15.11.2021 12:40 Відповісти
Это не инвесторы а МОШЕННИКИ !!!! Которые должны быть все под следствием как и те что то протолкнули этот развод на гос уровне... Они просто обдирают нас
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15.11.2021 12:41 Відповісти
У вас Факты мошеничества есть или только эмоции? А у инвесторов между прочим договора имеются. Притом законные. По которым они в суде свое отсудят. Вместе с издержками.
.
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15.11.2021 14:13 Відповісти
По десятке на душу населения им а не долги ,не хватало ещё жулью платить непонятно за что ..
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15.11.2021 12:04 Відповісти
Вот вам фиг господа хорошие.
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15.11.2021 12:04 Відповісти
Зеленський давно відомий брехун - вдало пародує свого сусіда і однойменця путінга.
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15.11.2021 12:06 Відповісти
Опять ети *неизвестные експерды* вылезли. Идите Петьку с Ахметкой трусите с которыми вы подписали ети кабальные грабительские для Украины договора.
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15.11.2021 12:14 Відповісти
І через декілька хвилин замість твого правдивого і щирого коментаря буде хрестик.
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15.11.2021 12:52 Відповісти
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15.11.2021 19:06 Відповісти
Та немає ніяких зелених інвесторів.... є хітро ви###бані жлоби, які викачують гроші з економіки України..... НЕМАЄ НІЯКОГО ЗИСКУ для екології від цих зелених станцій. а за два-три роки буде ще гірше - бо ці станції НАЙБІЛЬШИЙ техногенний мотлох на планеті.....
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15.11.2021 12:17 Відповісти
Почему сам Ахметов и та самая Европа не хочет покупать у нас *зельоную енергетику*? Они нам еще будут вешать лапшу что чем дороже тем лучше? Уже до ручки страну довели. Пока небыло вашей зельной енергии у нас ее был профицит и мы ее даже продавали. Теперь же несмотря что у нас народу на 30% стало меньше, люди перешли на енергосберегающие приборы мы почему то даже вынуждены покупать енергию у окупантов. Да и Европа втихаря на Беларашке и Рашке закупает и електроенергию с АЕС и уголь и газ.
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15.11.2021 12:21 Відповісти
всё потому что Ахметов в этой стране альфа-самец, что хочет то и делает со своей челядью
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15.11.2021 12:25 Відповісти
Зелена енергетика активно розвивається в усьому світі.
При цьому, капітальні витрати в кожний проект дуже високі (сотні мільйонів євро), а дохідність (продаж єлектроенергії) не дозволяє навіть виплачувати відсотки по заємному фінансуванню. І це з дешевими єврокредитами під Libor+1%.
Тобто, в країнах, де це робиться, держава щось компенсує. Так - це зелений тариф.
*******
Люди ініціювали ці проекти, залучили західні інвестиції, побудували.
Тому що були впевнені в тому, що Україна буде виконувати свої зобов'язання.
Але влада недолугих зелених провінційних коміків усіх банально кинула.
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15.11.2021 12:45 Відповісти
Не свисти. Я не знаю ниодной страны в которой *зельоный тариф* стоит в 10 раз больше чем обычный. Или ты может пример приведешь? К тому же ты не хочешь вспомнить что в нищей Украине война и у нас люди по копейке собирают на нужды фронта в отличии от тех же богатых и жирующих европейских стран
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15.11.2021 13:20 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/Feed-in_tariff

Изучай. И при чем здесь война? Дело даже не в величине зеленого тарифа, а в гарантиях.
Пообещали и пробакланили.
*********
Ну, прикинь. Например, ты повелся на программу 4-5-9 и взял в банке кредит под какое-то свое направление. У тебя все прогнозные фин. потоки заточены под выплату именно таких процентов.

Але тут зненацька!!!! А нихрена, Green sheet! Плати 25% годовых. Мы пошутили.
И что? Всьо! Хана. бизнесу гаплык. Ты всем должен. Как выкарабкиваться?
Потому что они нарушили свои же договорные обязательства.
Только им ты ничего не сделаешь, а вот кредиторы тебе сделать могут.
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15.11.2021 14:02 Відповісти
Зелёная энергетика не имеет никакого отношения к энергетическому кризису. Автор энергетического кризиса в стране Зеленский, но ему удалось спрятаться под дорогвизной зелёной электро-энергии.
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15.11.2021 12:58 Відповісти
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15.11.2021 16:22 Відповісти
вся эта история с "зелёной" энергетикой - огромная афёра.
Электро от АЭС стоит на порядок дешевле.
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15.11.2021 16:47 Відповісти
 
 