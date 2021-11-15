Віялових відключень електрики не буде, а тарифи не зростатимуть, - "слуга народу" Мотовиловець

Ситуація з поширенням COVID-19 в Україні залишається важкою.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, на Погоджувальній Раді в понеділок заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець

"Тим не менш, вчора ми вперше зафіксували невелике зменшення кількості підтверджених випадків захворювання", - наголосив він і додав, що потрібно продовжувати масову вакцинацію та забезпечувати лікарні усім необхідним.

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Говорячи про можливі проблеми в енергетичній сфері, перший заступник голови фракції "СН" заявив, що немає підстав для паніки у суспільстві, про що політики мають проінформувати своїх виборців.

"Віялових відключень електрики не буде. А тарифи під час опалювального сезону не будуть підійматися", - запевнив нардеп.