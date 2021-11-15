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Віялових відключень електрики не буде, а тарифи не зростатимуть, - "слуга народу" Мотовиловець

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Віялових відключень електрики не буде, а тарифи не зростатимуть, -

Ситуація з поширенням COVID-19 в Україні залишається важкою.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, на Погоджувальній Раді в понеділок заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець

"Тим не менш, вчора ми вперше зафіксували невелике зменшення кількості підтверджених випадків захворювання", - наголосив він і додав, що потрібно продовжувати масову вакцинацію та забезпечувати лікарні усім необхідним.

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Говорячи про можливі проблеми в енергетичній сфері, перший заступник голови фракції "СН" заявив, що немає підстав для паніки у суспільстві, про що політики мають проінформувати своїх виборців.

"Віялових відключень електрики не буде. А тарифи під час опалювального сезону не будуть підійматися", - запевнив нардеп.
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Топ коментарі
+10
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15.11.2021 12:10
+7
Так все одно добрий дядья різницю вартості газу нам не компенсує - все заплатить дурний українець, який схопив лоха у президенти.
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15.11.2021 12:07
+7
-Як встановить - коли саме "Слуги недоумка" брешуть?
- Слідкуйте за ротом! Як тільки побачили , що вони відкрили рот - значить, готуються збрехать!
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15.11.2021 12:11
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Это СЛАВНО ,теперь надо снижать тарифы и поднимать пенсии и зарплаты ,только таким путём должна идти Украина !
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15.11.2021 12:05 Відповісти
Відразу ж видно людину, яка навіть не знає "як працюють" у провінціальнихТГ і наївно думає, що на кожному папірці буде стояти підпис старости) До відома - на електронну пошту, якщо користуєтеся електронним кабінетом і зазначили свій емейл, від "обленерго" приходять повідомлення про "планові технічні" відключення із конкертними датами.
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15.11.2021 12:51 Відповісти
Я так понимаю, что Вы смотрите.
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15.11.2021 13:00 Відповісти
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15.11.2021 12:10 Відповісти
Прям справжній рай))
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15.11.2021 12:07 Відповісти
Так все одно добрий дядья різницю вартості газу нам не компенсує - все заплатить дурний українець, який схопив лоха у президенти.
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15.11.2021 12:07 Відповісти
-Як встановить - коли саме "Слуги недоумка" брешуть?
- Слідкуйте за ротом! Як тільки побачили , що вони відкрили рот - значить, готуються збрехать!
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15.11.2021 12:11 Відповісти
Я б висловився нецензурно відносно брехні, але забанять. Їх брехня вже перейшла на цю нецензурну стадію.
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15.11.2021 15:24 Відповісти
- ХТО ЗНАЄ НОВІ МАТЮКИ ПРОШУ ПОДІЛИТИСЯ, БО СТАРІ НЕ ВІДОБРАЖАЮТЬ СУТЬ ТОГО, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ В КРАЇНІ.

- Ёб твою мать!!!"... Влаштовує?
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15.11.2021 15:28 Відповісти
Йохана шмаркля
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15.11.2021 15:35 Відповісти
І в закіінченні - "зьобоболи".
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15.11.2021 15:55 Відповісти
Їх брехня не надто змінилась з президентської кампанії 19 року. Просто українці почали відчувати це на власній шкурі. Але інакше не буває.
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15.11.2021 20:48 Відповісти
Ну, якщо зима буде тепла. +10, то, можливо, і вистачить вугілля, якого нема.
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15.11.2021 12:11 Відповісти
А якщо взагалі перестати користуватися електрикою, то вугілля взагалі непотрібно))
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15.11.2021 12:15 Відповісти
и от сказанного почему то всегда становится страшно за страну
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15.11.2021 12:14 Відповісти
Я ось думаю що саме час нашого Бубочку видвинути в книгу рекордів як самого тупого і бездарного президента країни.
Ми все таки щось можемо дати Світові!
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15.11.2021 12:16 Відповісти
Я прямо представляю, как конгрессмен в США заявляет, что отключений эл-ва в Техасе _не будет_.
Радуйтесь, техасцы )))
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15.11.2021 12:17 Відповісти
И да. Теперь понял - точно будут отключения.
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15.11.2021 12:18 Відповісти
Коли то було щоб зелені казали правду?
Значить знають що будуть відключення і брешуть вже,і саме страшне що напевно не передбачено не відключення лікарень де помруть зразу хто на штучній вентиляції легень,але як казав сам головний НеЛох - гірше не буде!
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15.11.2021 12:23 Відповісти
Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут, и жизнь легка
Ни одного печального сюрприза
За исключеньем пустяка
Так, ерунда, пустое дело
Кобыла ваша околела
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо

Сгорел ваш дом с конюшней вместе

Когда пылало всё поместье

А в остальном, прекрасная маркиза

Все хорошо, все хорошо....
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15.11.2021 12:20 Відповісти
"Віялових" не буде. Будуть "планові, ремонтні".
Чому саме зараз, а не влітку, коли світловий день був набагато довшим?

Але ж "73%" були впевнені, що хуже_не_будет .....
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15.11.2021 12:21 Відповісти
Ахметов вимикатиме електрику в передмісті столиці.

Компанія ДТЕК олігарха Ріната Ахметова від'єднає від електрики низку населених пунктів у передмісті Києва.

Компанія повідомила про ремонтні роботи, пише ZN.UA.

Без електроенергії певний час залишаться: Ірпінь, Ворзель, Гостомель, Буча, Петропавлівська Борщагівка, Мостище, Мироцьке, Коцюбинське, Горенка, Мощун, Боярка, Нові Петрівці.

Графік ремонтних робіт зазначають із 12 до 22 листопада.
Їх проводитимуть із 8:00 до 17:00, із 9:00 до 17:00.

Найближчим часом без світла, води, робочих ліфтів і кухонних плит, імовірно, залишиться не один мільйон українців.

ДТЕК обрав не найкращий час для ремонту. Для споживачів він був би менш помітним, якби його проводили влітку, коли світловий день триваліший, пише видання.
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15.11.2021 12:22 Відповісти
Зато на промпередприятиях по 5.30 квт)) Ждите повышения цен на товары и услуги. Витаю)
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15.11.2021 12:25 Відповісти
перший заступник голови фракції "СН" заявив, що немає підстав для паніки у суспільстві

Хренасе.
Этот Мотовиловец педалями будет электроэнергию вырабатывать?

Большинство ТЕС остановлены из-за отсутствия угля. Энергоатом в жопе. Но никаких оснований для паники...
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15.11.2021 12:26 Відповісти
Віялових не буде-мабуть будуть та вже є тільки не віялові...
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15.11.2021 12:33 Відповісти
Ага, только по всей стране вдруг начались ремонты электросетей.
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15.11.2021 12:36 Відповісти
Советую вспомнить этого мотовиловца "незлим,тихим словом" рассматривая вечером бумажку с тарифами при свечах.
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15.11.2021 12:39 Відповісти
Уж очень сомнительно это утверждение, потому - что........
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15.11.2021 12:39 Відповісти
теперь можно быть спокойным . если сам Мотовиловец !!! так сказал
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15.11.2021 12:41 Відповісти
а чем оно может прогарантировать свой популистский бред ???
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15.11.2021 12:44 Відповісти
Этот текст появился в интернете на развлекательном ресурсе примерно в конце 2018-начале 2019 года. На бизнеспортале в развлекательной части

"Как уничтожить любую компанию: весело и быстро, всего 13 правил."

В лучших традициях маркетинга
Итак, поехали....

Правило 1: снеси всех адекватных топов, но не трогай дураков. Дураки этого хода не поймут, но будут все время т**е в рот заглядывать и рассказывать всем какой гендир мудрый и вообще ****....@тый;

Правило 2: прими нереальный бюджет. Даже акционеры должны @***** от твоих обещаний. В итоге выручка год к году +30%, расходы -30%. Бюджет должен всех разумных менеджеров бросить в мороз-понос. Слабые бюджеты для сопляков, устрой этим сучк...@м новый 37-ой год;

Правило 3: сократи 10-15% штата. Неси любую ересь про неэффективный баласт, тенденции ведущих компаний, автоматизацию и роботизацию. Лучше приводить в пример американские компании, там всегда липко-сладкие истории для д**илов;

Правило 4: демотивируй всю компанию пересмотром премий, соц.программ и любых льгот. Если была сотовая связь, зарежь ее для большинства сотрудников или уменьши компенсацию в три раза. Пойми - они зажрались! Кто не хочет, может искать другую работу. Ты легко наберешь на рынке свежих д@...лб@...**@в из другой сферы, без нужного опыта, но преданных как немецкая овчарка;

Правило 5: сообщи всем сотрудникам, что в компании тяжелые времена. Это даст т**е еще гамму @...банутых ходов и развяжет руки;

Правило 6: парализуй перемещение и найм сотрудников. Вместе с сокращением штата это классный метод убить целые направления работы: растерять корпоративных клиентов, ключевых поставщиков, задр@чить преданных менеджеров;

Правило 7: перекрои всю штатку, объедини пару дирекций, самые активные подразделения рассели в разные корпуса, желательно в разных районах города. Если система вдруг заработает, то ты молодец. Если не заработает, то эти г...@внюки саботируют процесс;

Правило 8: передай управление бизнесом службе HR. Запомни, шеф, эти сраные начальники направлений всегда хотят больше людей, чтобы эффективнее работать. Покажи, что эти недоумки тут не главные. Вместе с контролем численности пусть бизнес обосновывает необходимость найма кадровикам. Не путай: не HR для бизнеса, а бизнес для HR!

Правило 9: режь косты! Не сокращай затраты, а именно режь и именно косты. Под этим мероприятием можно понимать любую хрень. Покупай бензина в два раза меньше обычного, не заказывай офисные принадлежности и бумагу для принтеров. Никакой туалетной бумаги Tork! Оцинкованное ведро в углу в лучшем случае;

Правило 10: придумай @...банутые KPI. Например, "из каждого килограмма досок должно получаться два килограмма скворечников". Как? Да это не твое дело! Пусть думают и лучше работают, бездари. Могут использовать больше гвоздей или собирать со скворцами уже внутри;

Правило 11: заморозь всё перспективное развитие. Нельзя ничего развивать, когда у компании тяжелый период. Даже жизненно необходимые проекты могут подождать твоего золотого парашюта;

Правило 12: внедри новую систему отчетности. Это позволит т**е запутать руководство еще на пару месяцев;

Правило 13: тащи в контору именитых консалтеров, лучше бы из совершенно другой сферы. Если твой бизнес - не FMCG, то консалтеры должны быть именно оттуда. У них все просто: склад-полка-покупатель. А ты же так и делаешь! Всей кучей можно втирать очки до последнего.

И запомни главное, не ты плохой, просто ты гораздо умнее этого мяса. В конце концов, у т**я же есть MBA и диплом какого-нибудь американского ВУЗа, в котором ты никогда не был. Если когда-нибудь дрогнешь, вспомни, что Google переводит сотрудников на home-office, а Цукерберг обещает запускать дирижабли с Wi-Fi в пустынях. Ну неужели ты на работе не сможешь нести такую же ****@?!....

Текст (с) Владимир Кочергин
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15.11.2021 12:44 Відповісти
А вот график отключений на неделю в нашем Днепре,типа ремонтные работы.И такое каждую неделю.https://www.056.ua/news/3255345/otklucenia-sveta-v-dnepre-na-etoj-nedele-grafik-na-16-21-noabra
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15.11.2021 12:53 Відповісти
Віяловичина якась мля
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15.11.2021 12:54 Відповісти
А Лохи верят и радуются!
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15.11.2021 12:55 Відповісти
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15.11.2021 13:13 Відповісти
4 кілобакси вчителям.,,
Зниження тарифіф вдвічі
Три мільйярди дерев
космодром і супутник
500 тисяч робочих місць, а цього року обіцяно ще мільйон...
Якщо не закінчу війну - піду
Якщо порушу закон - піду
Кортежі - нафіг
Дачі - нафіг
Конче заспу - дітям
...
Що я ще забув???
...
Я завжди вірю кожному слову зелених уйопків...
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15.11.2021 13:58 Відповісти
Сумскому району доведен график веерных отключений. с сегодняшнего дня уже отключают.
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15.11.2021 14:14 Відповісти
Невже і Юнаківку "вирублять", там же і митний і прикордонний з РФ пости!
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15.11.2021 15:27 Відповісти
в графике присутствуют все населенные пункты Сумского района.
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15.11.2021 15:37 Відповісти
Блін, прийдеться впадати в зимову сплячку і то не дадуть, бо і опалення виключатимуть.
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15.11.2021 15:59 Відповісти
как говорил Жванецкий, значит пора помыться и одеться в чистое...
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15.11.2021 14:34 Відповісти
хм.. а вот еще забавный случай сказал народ ему и вдруг умолк ...
потом как будто что-то вспомнил и плюнул смачно мотовиловцу - в лицо.
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15.11.2021 14:40 Відповісти
 
 