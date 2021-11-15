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Новини Політика України
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ВР (11722) Голос партія (497) Стефанчук Руслан (652) Железняк Ярослав (389) Устінова (110)

Після розколу в "Голосі" Стефанчук закликав Железняка та Устінову порозумітися: Потрібно шукати компроміс

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Після розколу в

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликає обидві частини фракції "Голос" знайти між собою порозуміння.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на Погоджувальній Раді в понеділок.

"Тому що ваше непорозуміння може стати великим непорозумінням усього парламенту. Я закликаю вас до компромісу", - звернувся голова ВР до присутніх на Погоджувальній Раді нардепів "Голосу" Ярослава Железняка та Олександри Устінової.

Після того Стефанчук надав їм слово по черзі. Железняк та Устінова озвучили свої пропозиції до порядку денного.

"Я сподіваюся, мир та злагода буде у всьому нашому парламенті", - відреагував на слова спікера Железняк.

Читайте також: Стефанчук на засіданні Ради зачитав лист про звільнення глави фракції "Голос". Т.в.о. голови буде Устінова. Железняк заявив про неправомірність цього рішення

Автор: Ірина Дашківська
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https://www.youtube.com/watch?v=8q7ZoB654P0

історія повторюється
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15.11.2021 12:17 Відповісти
Нахрена нам знати те що діється в Вакарчуковському гадючнику.
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15.11.2021 12:28 Відповісти
Ще на майдані 2005 Вакарчук обдурював народ співаючи, що все буде добре в кожного з нас.
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15.11.2021 12:32 Відповісти
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15.11.2021 12:31 Відповісти
а где обожэеслва певун ртом и любитель таньге
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15.11.2021 12:41 Відповісти
Oго. Пинчук и Фридман поссорились. Вот это новость так новость.
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15.11.2021 12:52 Відповісти
Я не всруся без бою...
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15.11.2021 13:23 Відповісти
 
 