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Новини За кордоном
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ЄС схвалив введення нових санкцій проти режиму Лукашенка за створення міграційної кризи, - журналіст Йозвяк

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ЄС схвалив введення нових санкцій проти режиму Лукашенка за створення міграційної кризи, - журналіст Йозвяк

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу затвердили критерії нових санкцій, які вводяться щодо осіб і організацій, пов'язаних зі створенням міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі.

Про це написав у твітері брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"Міністри закордонних справ ЄС офіційно ухвалили нові критерії санкцій щодо Білорусі. Сьогодні вони також матимуть політичну згоду на введення додаткових санкцій, але фактичний список громадян та організацій не буде готовий сьогодні", - написав Йозвяк.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що під санкції можуть потрапити глава МЗС Білорусі Володимир Макей та білоруська авіакомпанія "Белавіа", а також головний аеропорт країни, пише Українська правда.

ЄС також розглядає шостий санкційний пакет, який може включати наказ для фірм ЄС про припинення постачання до національного аеропорту Мінська
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Топ коментарі
+5
Яке офігенне глибоке занепокоєння.
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15.11.2021 12:29
+5
Жадность фраера ... Почему транзит через Беларусь не остановить? Гешефт дороже моральных приципов?
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15.11.2021 12:37
+4
От этих лютых санкций кремлебанда прям обосралась
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15.11.2021 12:38
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Яке офігенне глибоке занепокоєння.
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15.11.2021 12:29 Відповісти
Звіздєц Луці. Це вам не хухри-мухри,а санкції на Мінський аеропорт!!!!
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15.11.2021 12:42 Відповісти
Пусть посмотрят ЕС и у себя
Ведь мигранты не в вакуум ехали
Там их должны были встречать
Просто окошилось все на Лукашенко
Так сложились обстоятельства
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15.11.2021 12:30 Відповісти
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15.11.2021 12:36 Відповісти
встречать с цветами и с оркестром
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15.11.2021 12:37 Відповісти
акуенный удар по луке... ..
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15.11.2021 12:35 Відповісти
Жадность фраера ... Почему транзит через Беларусь не остановить? Гешефт дороже моральных приципов?
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15.11.2021 12:37 Відповісти
От этих лютых санкций кремлебанда прям обосралась
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15.11.2021 12:38 Відповісти
Хотяб месяц газ не покупали и кацапии тренде
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15.11.2021 12:42 Відповісти
После этих "супер" санкций росиянская авиакомпания Аэрофлот с удвоенной силой будет завозить нелегальных мигрантов до Беларуси.
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15.11.2021 12:42 Відповісти
В РФ уже в штаны наложили об одном упоминании о том, что санкции могут наложить на Аэрофлот. А в инфор. поле прошла информация, что часть мигрантов прилетают в РФ и от туда попадают в Беларусь. Так что не будут они возить мигрантов. Не переживай.
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15.11.2021 13:05 Відповісти
И тут явились санитары и зафиксировали нас...
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15.11.2021 13:03 Відповісти
Очередной пшик.
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15.11.2021 13:07 Відповісти
А почему не против страны Беларусь?Ведь для того чтоб что-то изменилось в стране нужно чтобы санкции прочуствовало все население страны и предприняло какие-то действия относительно правительства.А не введение какких-то непонятных санкций относительно ничего не значащих в стране уродов.
Это касается и мокшандии.
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15.11.2021 13:08 Відповісти
P.S.Наглядным примером есть действия ЕС по санкциям относительно кацапии за последние 8 лет где на картах ЕС Крым оказывается мокшанским,где ведущие фирмы ЕС обеспечивают оборудованием Крым и венцом санкций является СП-2 который будет запушен в ближайшие недели если не дни.
Кацапия ударила Украине в спину а страны ЕС Украину лежащую просто затаптывают.Одн просто гопники из подезда.Да и такими они были по истории.Германия и кацапия всегда пытались захватить Европу,да и вторая мировая началась из за того что Гитлер и Сталин не сошлись на разделе Европы.
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15.11.2021 13:16 Відповісти
"міграціонна криза" - це операція прикриття аншлюсу Білорусі
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15.11.2021 13:10 Відповісти
Короче очередная глубокая озабоченность !
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15.11.2021 13:46 Відповісти
Checkmate!!!Млять
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15.11.2021 16:51 Відповісти
 
 