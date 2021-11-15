ЄС схвалив введення нових санкцій проти режиму Лукашенка за створення міграційної кризи, - журналіст Йозвяк
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністри закордонних справ країн Європейського союзу затвердили критерії нових санкцій, які вводяться щодо осіб і організацій, пов'язаних зі створенням міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі.
Про це написав у твітері брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.
"Міністри закордонних справ ЄС офіційно ухвалили нові критерії санкцій щодо Білорусі. Сьогодні вони також матимуть політичну згоду на введення додаткових санкцій, але фактичний список громадян та організацій не буде готовий сьогодні", - написав Йозвяк.
Раніше ЗМІ повідомляли, що під санкції можуть потрапити глава МЗС Білорусі Володимир Макей та білоруська авіакомпанія "Белавіа", а також головний аеропорт країни, пише Українська правда.
ЄС також розглядає шостий санкційний пакет, який може включати наказ для фірм ЄС про припинення постачання до національного аеропорту Мінська
Будь ласка, зачекайте...
Ведь мигранты не в вакуум ехали
Там их должны были встречать
Просто окошилось все на Лукашенко
Так сложились обстоятельства
Это касается и мокшандии.
Кацапия ударила Украине в спину а страны ЕС Украину лежащую просто затаптывают.Одн просто гопники из подезда.Да и такими они были по истории.Германия и кацапия всегда пытались захватить Европу,да и вторая мировая началась из за того что Гитлер и Сталин не сошлись на разделе Европы.