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Новини Політика України
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"Слуга народу" Радуцький поскаржився Стефанчуку, що нардепи не носять масок: "Прошу втрутитися в цю історію"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Народний депутат "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький просить спікера Руслана Стефанчука розібратися з тим, що депутати в будівлі парламенту не носять масок.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він заявив на Погоджувальній Раді в понеділок.

"Шановний Руслане Олексійовичу, ми кажемо про те, що у нас депутати в залі не носять маски, а у нас на Погоджувальній Раді депутати сидять без масок. Прошу втрутитися в цю історію", - звернувся нардеп до голови Верховної Ради.

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Своєю чергою, Стефанчук заявив: "Ви праві, Михайле Борисовичу".

Додамо, що Стефанчук та Радуцький впродовж Погоджувальної Ради сидять у масках.
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Топ коментарі
+5
Хто би про маски звиздів.
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15.11.2021 12:42
+3
не носять масок так, як крадуцький
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15.11.2021 12:43
+3
17 тыс. с каждого тела без маски. Или слабО?
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15.11.2021 12:57
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Не можна таку красу ховати за масками...
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15.11.2021 12:34 Відповісти
Кстате да, какого? Закрытое помещение, несоблюдение дистанции. Аяяй!
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15.11.2021 12:35 Відповісти
Срочно на Стефанчука протокол, как на руководителя не обеспечившего карантинных ограничений!
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15.11.2021 12:36 Відповісти
и штрафчик...
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15.11.2021 13:02 Відповісти
скільки лямів ота падла радуцький заробив на початку пандемії оголошеної- відправивши продавши практично везь наш НЗіз масок в Китай....- про це воно мовчить ...- агов дє там наші "борцуниЦ СБУ- *****-САПи всі різні ...тепер ДБР...
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15.11.2021 12:36 Відповісти
И как этим шакалам теперь можно верить на слово.
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15.11.2021 12:48 Відповісти
Яка маска? Як з маскою жерти з корита?
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15.11.2021 12:38 Відповісти
Лиза Богуцкая депутат и на государственном уровне пропагандирует антивакцинацию.Средневековье.
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15.11.2021 12:40 Відповісти
Хто би про маски звиздів.
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15.11.2021 12:42 Відповісти
это его больная... любимая... денежная ... ну его короче ))) тема
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15.11.2021 13:04 Відповісти
не носять масок так, як крадуцький
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15.11.2021 12:43 Відповісти
і продавайте їх тисячами у карантин як колись крадуцький )))
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15.11.2021 13:05 Відповісти
стефанчука маска сойдёт за труселя для боди позитвной алёны алёны
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15.11.2021 13:21 Відповісти
17 тыс. с каждого тела без маски. Или слабО?
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15.11.2021 12:57 Відповісти
не носять, бо продали
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15.11.2021 13:26 Відповісти
Во дела - не носят масок и не болеют!? Господин Радуцкий! А Вы можете сделать, чтобы они заболели? А то вот у меня две знакомых - ярые сторонницы вакцинации - весной заболели Короногриппом, летом прошли вакцинацию и на днях снова заболели и теперь находятся в полной прострации - что же это за вакцинация, которая не блокирует дальнейшие заболевания? Может осчастливите их своими научными доводами. Беда в том, что система Здравоохреения в Украине не обеспечила предварительного и доходчивого убеждения, что это действительно опасный вирус и вакцинация - это спасение! Люди старшего возраста в противовес ставят прививки в СССР против оспы и дифтерии и их действенность до сегодняшнего дня. Помните у М.Шолохова - Быстро робится - слепые родятся! Так вот никто ни кого теперь не убедит, что вакцины против как бы серьезных заболеваний можно разработать, провести их основательные клинические исследования и внедрить наживо и эффективно всего за 1,5 года. А бездоказательно и принудительно заставлять людей вакцинироваться любой имеющейся в наличии вакциной - это похоже не преступление. И при этом не все эти вакцины подходят разным людям! И не все их можно смешивать при повторной вакцинации. А люди пока не имеют ответы на эти вопросы! А Стефанчук при этом не Спаситель!
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15.11.2021 13:40 Відповісти
Не носят маски?
Штраф 17 000 грн. для первого раза. И по 34 000 все следующие.
Отследите по камерам и вычтите из зарплаты.
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15.11.2021 15:17 Відповісти
 
 