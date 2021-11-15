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"Слуга народу" Радуцький поскаржився Стефанчуку, що нардепи не носять масок: "Прошу втрутитися в цю історію"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Народний депутат "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький просить спікера Руслана Стефанчука розібратися з тим, що депутати в будівлі парламенту не носять масок.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він заявив на Погоджувальній Раді в понеділок.
"Шановний Руслане Олексійовичу, ми кажемо про те, що у нас депутати в залі не носять маски, а у нас на Погоджувальній Раді депутати сидять без масок. Прошу втрутитися в цю історію", - звернувся нардеп до голови Верховної Ради.
Своєю чергою, Стефанчук заявив: "Ви праві, Михайле Борисовичу".
Додамо, що Стефанчук та Радуцький впродовж Погоджувальної Ради сидять у масках.
Топ коментарі
+5 Палєо Мустьє
показати весь коментар15.11.2021 12:42
+3 user009
показати весь коментар15.11.2021 12:43
+3 Garry Grant
показати весь коментар15.11.2021 12:57
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