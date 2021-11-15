Кулеба про міграційну кризу: Україна координує дії з Польщею і Литвою. Маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв

Україна зміцнює кордон з Білоруссю та координує свої дії з Польщею і Литвою щодо протидії міграційній кризі.

Про це сьогодні на брифінгу заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, минулої неділі керівники безпекових та оборонних структур України зустрілися у місті Луцьку, що неподалік від кордону з Білоруссю, і запросили приєднатися послів з Польщі й Литви, тому що потрібна колективна відповідь на ситуацію в Білорусі.

"Сьогодні ми були сфокусовані на штучно створеній міграційній кризі, але ми не можемо знати, що трапиться завтра. Три наші країни мають вирішувати міграційну кризу сьогодні, пам’ятаючи, що це не кінець історії - Росія зробить щось нове завтра. Три наші країни мають бути готовими до будь-яких сценаріїв", - заявив Кулеба.

Він повідомив, що Україна зараз зміцнює кордон з Білоруссю.

"Поки що ми не бачили притоку мігрантів до нашої країни, що ще раз доводить: ця міграційна криза є штучною, вона прямо скерована проти Польщі і Литви, щоб спровокувати вас, вчинити тиск та посіяти розбрат у ваших суспільствах навколо шляхів урегулювання цієї кризи", - сказав Кулеба.