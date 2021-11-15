Нарощування російських військ біля кордону України є частиною стратегії РФ проти Європи, - Кулеба

Дії Російської Федерації, яка проводить чергове військове нарощування вздовж кордонів України, є частиною загальної стратегії Росії з дестабілізації Європи.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Брюсселі за підсумками дискусії під час ділового сніданку з міністрами закордонних справ країн-членів ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Однією з головних цілей візиту є поінформувати наших друзів і партнерів про безпеку вздовж кордону між Росією і Україною, включаючи непідконтрольні регіони, на окупованих територіях - у Криму і на Донбасі. Моє головне послання до міністрів було дуже простим: ми не маємо бачити російське військове нарощування та агресивні наміри стосовно України ізольовано від інших елементів російської стратегії в Європі: штучно створеної міграційної кризи на кордонах з Польщею і Литвою, використання газу як зброї проти ЄС, дуже концентровані кампанії дезінформації в країнах ЄС з метою посіяти розбрат між ними та між урядами та суспільствами у кожній з них", - пояснив міністр.

За його словами, європейські міністри висловили повну підтримку та солідарність з Україною. Українська сторона, зі свого боку, представила бачення кроків, які ЄС міг би здійснити для надання Україні практичної допомоги в цій ситуації.

"Найкраще послання, яке ви (європейці. - Ред.) можете надіслати Росії - це дії. Навіть якщо ви почнете готувати нові обмежувальні заходи проти Росії, це буде для неї сигналом: якщо вони вирішать просуватися вперед, ви будете готові негайно прийняти рішення, які зроблять ціну російської агресії неприйнятною… Росія сподівається, що Європа не буде здатною перейти від слів до справ. Я думаю, що в найкращих інтересах ЄС довести, що Росія помиляється", - додав Кулеба.

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