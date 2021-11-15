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Нарощування російських військ біля кордону України є частиною стратегії РФ проти Європи, - Кулеба

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Нарощування російських військ біля кордону України є частиною стратегії РФ проти Європи, - Кулеба

Дії Російської Федерації, яка проводить чергове військове нарощування вздовж кордонів України, є частиною загальної стратегії Росії з дестабілізації Європи.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Брюсселі за підсумками дискусії під час ділового сніданку з міністрами закордонних справ країн-членів ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Однією з головних цілей візиту є поінформувати наших друзів і партнерів про безпеку вздовж кордону між Росією і Україною, включаючи непідконтрольні регіони, на окупованих територіях - у Криму і на Донбасі. Моє головне послання до міністрів було дуже простим: ми не маємо бачити російське військове нарощування та агресивні наміри стосовно України ізольовано від інших елементів російської стратегії в Європі: штучно створеної міграційної кризи на кордонах з Польщею і Литвою, використання газу як зброї проти ЄС, дуже концентровані кампанії дезінформації в країнах ЄС з метою посіяти розбрат між ними та між урядами та суспільствами у кожній з них", - пояснив міністр.

За його словами, європейські міністри висловили повну підтримку та солідарність з Україною. Українська сторона, зі свого боку, представила бачення кроків, які ЄС міг би здійснити для надання Україні практичної допомоги в цій ситуації.

"Найкраще послання, яке ви (європейці. - Ред.) можете надіслати Росії - це дії. Навіть якщо ви почнете готувати нові обмежувальні заходи проти Росії, це буде для неї сигналом: якщо вони вирішать просуватися вперед, ви будете готові негайно прийняти рішення, які зроблять ціну російської агресії неприйнятною… Росія сподівається, що Європа не буде здатною перейти від слів до справ. Я думаю, що в найкращих інтересах ЄС довести, що Росія помиляється", - додав Кулеба.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+3
Наш през теж не лох і не мальчик, пальчиком тиканий.
Він неабиякий качьок.
Поведе армію у бій, у перших рядах помчить кацапа бити.
От віру від щирого серця.
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15.11.2021 12:50
+3
Західні партнери здивовані відсутністю реакції української влади на військові маневри РФ

"Чинна влада займається "самозаспокоєнням" стосовно можливої ескалації на Донбасі, що викликає подив та занепокоєння західних країн-партнерів" - заявив в етері "Прямого" дипломат, представник України при Європейському Союзі у 2010-2015 роках Костянтин Єлісєєв.
"Я думаю, що саме цим викликано те, що відбулися останніми днями контакти з українським міністром закордонних справ. Я думаю, що відбулася серйозна бесіда Блінкена з Кулебою під час візиту Кулеби до Вашингтону. Я хотів би також зазначити, що завтра (сьогодні, 15,11) відбудеться Рада міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі, на яку їде також міністр Кулеба", - пояснив експерт.
"І там одне з ключових питань під час зустрічей буде обговорюватися все-таки, що ж насправді відбувається навколо кордонів України. І я дуже сподіваюся на те, що нарешті українські посадовці не будуть заперечувати цей факт, а просто цей пас від наших партнерів сприймуть і зроблять все можливе для того, щоб покарати агресора і підняти ціну в разі його готовності дійсно здійснити якийсь агресивний крок в бік території України" - зазначив Костянтин Єлісєєв
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15.11.2021 12:53
+2
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15.11.2021 13:22
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Наш през теж не лох і не мальчик, пальчиком тиканий.
Він неабиякий качьок.
Поведе армію у бій, у перших рядах помчить кацапа бити.
От віру від щирого серця.
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15.11.2021 12:50 Відповісти
Да он их просто засмешит до смерти, он же не лох какой-то.
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15.11.2021 13:11 Відповісти
Зеля укрепляет полицию, чтобы досидеть на троне, а по приходу своих поедет в Москву получать звезду Героя.
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15.11.2021 12:52 Відповісти
Західні партнери здивовані відсутністю реакції української влади на військові маневри РФ

"Чинна влада займається "самозаспокоєнням" стосовно можливої ескалації на Донбасі, що викликає подив та занепокоєння західних країн-партнерів" - заявив в етері "Прямого" дипломат, представник України при Європейському Союзі у 2010-2015 роках Костянтин Єлісєєв.
"Я думаю, що саме цим викликано те, що відбулися останніми днями контакти з українським міністром закордонних справ. Я думаю, що відбулася серйозна бесіда Блінкена з Кулебою під час візиту Кулеби до Вашингтону. Я хотів би також зазначити, що завтра (сьогодні, 15,11) відбудеться Рада міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі, на яку їде також міністр Кулеба", - пояснив експерт.
"І там одне з ключових питань під час зустрічей буде обговорюватися все-таки, що ж насправді відбувається навколо кордонів України. І я дуже сподіваюся на те, що нарешті українські посадовці не будуть заперечувати цей факт, а просто цей пас від наших партнерів сприймуть і зроблять все можливе для того, щоб покарати агресора і підняти ціну в разі його готовності дійсно здійснити якийсь агресивний крок в бік території України" - зазначив Костянтин Єлісєєв
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15.11.2021 12:53 Відповісти
це так, але розгрібаєм це га...но ми, під стурбований вигляд чиновників ес. а тим часом вони, підписують договори з рф, б,ючи по нашому бютжету. красота.......
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15.11.2021 12:55 Відповісти
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15.11.2021 13:05 Відповісти
Вот это финт ушами в тройном тулупе... Значит в упор не видели, пока аж из-за океана не подсказали, а теперь с умным видом Европу поучают... Дипломатия 100500 уровня...
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15.11.2021 13:09 Відповісти
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15.11.2021 13:22 Відповісти
В 1905 году РАБссия срань тоже себя возомнила Всемирной Империей говна в войне с Японией...Итоги печальны...тогдашний Император Японии потопил весь флот РАБссии Николашки БАРАНА...,Гитлер в 1941 году лишь повторил подвиг тогдашнего Императора Японии Муцухито... Рюсские...вы даже не БЫДДЛО.....
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15.11.2021 13:12 Відповісти
Только крейсер "Аврора" уцелела.
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15.11.2021 13:17 Відповісти
Крейсер "Аврора" самый мощный в мире. Один холостой выстрел в 1917г. а разруха в россии продолжается до сих пор
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15.11.2021 13:37 Відповісти
Красиво полемизирует Кулеба, но фактически он же так и не признал реальность начала нового этапа войны. Т.е коммуницирует граммотно, но в интресах Зе команды. Что то подсказывает, что надо слушать англосаксов а не Кулебу с Даниловым
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15.11.2021 13:22 Відповісти
ЦРУ и АНБ США сделали правильный ход..все спутниковые разведданые публиковать в Инете...чтобы даже чукчи и чечены знали....какая это МРАЗЬ... Рюсский Мир КГБшный...
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15.11.2021 13:26 Відповісти
Нихрена не понял, ведь говорили шо энто порохоботы "зраду разгоняют"?
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15.11.2021 13:35 Відповісти
Порошенко и Байденко удрали на остров Тайвань...,а знаете почему? там рост экономики 23 %...Даже Китай с Японией обсерон... В Китае исчезли продукты питания уголь и нефть...,таке колись було...в 1958 году....когда в Китае не было даже бумажки ЖО...,подтереть,не говоря о японйском фирме Мицубиши... или Тойота...быдло краснопузое...
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15.11.2021 13:42 Відповісти
рюсские кажуть мышиодиннарот....ну типа браццкий..такого сраного брата..лучше отправить в Сибирь белкам шишки выращивать...,да ведмедям Берлогу вырыть...хотя по правде говоря вы Швондеры не умеете ни того ни друго..ни пятого дясятого...
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15.11.2021 13:47 Відповісти
Президент Голобородька набирает студентов в колледж...мы рождены чтоб Кучму сделать президентом...но он не Олигарх,он типа по японски Сенсей.... мастер по оболванию быдла в 73%...
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15.11.2021 14:02 Відповісти
 
 