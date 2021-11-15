Нарощування російських військ біля кордону України є частиною стратегії РФ проти Європи, - Кулеба
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Дії Російської Федерації, яка проводить чергове військове нарощування вздовж кордонів України, є частиною загальної стратегії Росії з дестабілізації Європи.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Брюсселі за підсумками дискусії під час ділового сніданку з міністрами закордонних справ країн-членів ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Однією з головних цілей візиту є поінформувати наших друзів і партнерів про безпеку вздовж кордону між Росією і Україною, включаючи непідконтрольні регіони, на окупованих територіях - у Криму і на Донбасі. Моє головне послання до міністрів було дуже простим: ми не маємо бачити російське військове нарощування та агресивні наміри стосовно України ізольовано від інших елементів російської стратегії в Європі: штучно створеної міграційної кризи на кордонах з Польщею і Литвою, використання газу як зброї проти ЄС, дуже концентровані кампанії дезінформації в країнах ЄС з метою посіяти розбрат між ними та між урядами та суспільствами у кожній з них", - пояснив міністр.
За його словами, європейські міністри висловили повну підтримку та солідарність з Україною. Українська сторона, зі свого боку, представила бачення кроків, які ЄС міг би здійснити для надання Україні практичної допомоги в цій ситуації.
"Найкраще послання, яке ви (європейці. - Ред.) можете надіслати Росії - це дії. Навіть якщо ви почнете готувати нові обмежувальні заходи проти Росії, це буде для неї сигналом: якщо вони вирішать просуватися вперед, ви будете готові негайно прийняти рішення, які зроблять ціну російської агресії неприйнятною… Росія сподівається, що Європа не буде здатною перейти від слів до справ. Я думаю, що в найкращих інтересах ЄС довести, що Росія помиляється", - додав Кулеба.
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Він неабиякий качьок.
Поведе армію у бій, у перших рядах помчить кацапа бити.
От віру від щирого серця.
"Чинна влада займається "самозаспокоєнням" стосовно можливої ескалації на Донбасі, що викликає подив та занепокоєння західних країн-партнерів" - заявив в етері "Прямого" дипломат, представник України при Європейському Союзі у 2010-2015 роках Костянтин Єлісєєв.
"Я думаю, що саме цим викликано те, що відбулися останніми днями контакти з українським міністром закордонних справ. Я думаю, що відбулася серйозна бесіда Блінкена з Кулебою під час візиту Кулеби до Вашингтону. Я хотів би також зазначити, що завтра (сьогодні, 15,11) відбудеться Рада міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі, на яку їде також міністр Кулеба", - пояснив експерт.
"І там одне з ключових питань під час зустрічей буде обговорюватися все-таки, що ж насправді відбувається навколо кордонів України. І я дуже сподіваюся на те, що нарешті українські посадовці не будуть заперечувати цей факт, а просто цей пас від наших партнерів сприймуть і зроблять все можливе для того, щоб покарати агресора і підняти ціну в разі його готовності дійсно здійснити якийсь агресивний крок в бік території України" - зазначив Костянтин Єлісєєв