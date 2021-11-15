Порошенко вимагає негайно провести закриту нараду керівників фракцій із Зеленським: Ворог біля воріт, а влада заперечує загрозу

Ситуація на українському кордоні залишається небезпечною і вимагає застосування всіх безпекових заходів.

Про це під час Погоджувальної Ради заявив п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він наголосив на необхідності негайної закритої зустрічі лідерів усіх фракцій із президентом України для обговорення загроз у безпековій, енергетичній та медичній сферах.

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"Першочерговим на сьогодні є питання ситуації на кордонах, яка залишається надзвичайно небезпечною. Я пропоную вам проаналізувати, що влада робила останніх два тижні. Причому цей аналіз зроблено журналістами і аналітиками, за що я їм дуже вдячний. 31 жовтня і 1 листопада The Washington Post та інші впливові авторитетні видання повідомили про загрозливу концентрацію російських військ біля кордону з Україною, показавши супутникові зображення споруд і з’єднань першої танкової армії західного військового округу. Через декілька годин 1 листопада міністерство оборони і ГУ розвідки України спростовує американських журналістів фразою, що 1 листопада додаткове перекидання російських підрозділів в бік державного кордону не було, скоріш за все факти є елементом спеціальних інформаційних психологічних дій проти України", – констатує Порошенко.

"2 листопада американцям заперечив секретар РНБО Данілов, що відбувається свідома дезінформація всього суспільства. Цитата: "скажімо так, те, що пишуть, не відповідає дійсності. На сьогоднішній день це неправда". 7 листопада Офіс Президента в особі прес-секретаря також заперечив американцям: "Україна не має підтвердженої інформації, що Росія знову розширює кількість військових в Криму, ОРДЛО та біля українських кордонів. Міноборони називає ці повідомлення елементами психологічного або пропагандистського тиску", – нагадав п’ятий Президент.

Порошенко зауважив, що американці навели конкретні факти із зазначенням частин, підрозділів, супутникових даних тощо.

"12 листопада Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про загрозливу концентрацію і маневри російських військ, стверджуючи, що американці надзвичайно стурбовані рухами військ РФ. Я не можу сказати, що планував російський президент, однак у зв’язку з нинішньою ситуацією ми пам’ятаємо, що було в 2014-му", – наголосив Порошенко.

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"І лише позавчора Офіс Президента нарешті визнав загрозу з боку російських військ. І виявилося, що Україна має всі підстави для занепокоєння, оскільки російські маневри несуть характер прихованого зростання. За словами Офісу Президента, російські війська провели комплекс широкомасштабних командно-штабних навчань біля державного кордону. Після завершення лише особовий склад повернувся до місць постійної дислокації, а вся військова техніка включно з танками, бойовими машинами, ракетними системами "Іскандер" залишилася на кордоні", – зазначає лідер "Європейської Солідарності".

"Незбагненно. Два тижні українська влада заперечувала і брехала, і після цього вона хоче, щоб наші союзники і наш народ їй довіряли. Абсолютно схожа ситуація із ситуацією з "вагнерівцями". 16 місяців українська влада бреше про відсутність цієї операції. Спочатку вона стверджувала, що операції не було, потім казала, що це була не українська операція. І от дочекалася до того, що вже провідні іноземні ЗМІ будуть оприлюднювати цю позицію. Спочатку це можна було пояснити як помилку. На сьогоднішній день інакше як зраду кваліфікувати це не можна", – переконаний п’ятий Президент.

"Я вимагаю, щоб у нас найближчим часом відбулась зустріч керівників фракцій із президентом, де будуть підняті питання загроз для національної безпеки, ситуації по кризі в енергетиці, з ковідом, з економікою. Бо 700 людей втрачати щодня і не реагувати – це є злочин", – наголосив Порошенко.

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"Прошу позбутися своїх страхів – ворог не в Україні. Ворог вже біля воріт, гримає в наші двері, і ми вимагаємо невідкладно застосувати всі наявні засоби та інвентар досвіду, підключивши парламент, а не лише монобільшість", – резюмує Петро Порошенко.