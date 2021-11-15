УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12278 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
7 503 153
війна (56107) Зеленський (17376) Порошенко (13228) Росія (47115) енергетика (1644)

Порошенко вимагає негайно провести закриту нараду керівників фракцій із Зеленським: Ворог біля воріт, а влада заперечує загрозу

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Порошенко вимагає негайно провести закриту нараду керівників фракцій із Зеленським: Ворог біля воріт, а влада заперечує загрозу

Ситуація на українському кордоні залишається небезпечною і вимагає застосування всіх безпекових заходів.

Про це під час Погоджувальної Ради заявив п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він наголосив на необхідності негайної закритої зустрічі лідерів усіх фракцій із президентом України для обговорення загроз у безпековій, енергетичній та медичній сферах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нарощування російських військ біля кордону України є частиною стратегії РФ проти Європи, - Кулеба

"Першочерговим на сьогодні є питання ситуації на кордонах, яка залишається надзвичайно небезпечною. Я пропоную вам проаналізувати, що влада робила останніх два тижні. Причому цей аналіз зроблено журналістами і аналітиками, за що я їм дуже вдячний. 31 жовтня і 1 листопада The Washington Post та інші впливові авторитетні видання повідомили про загрозливу концентрацію російських військ біля кордону з Україною, показавши супутникові зображення споруд і з’єднань першої танкової армії західного військового округу. Через декілька годин 1 листопада міністерство оборони і ГУ розвідки України спростовує американських журналістів фразою, що 1 листопада додаткове перекидання російських підрозділів в бік державного кордону не було, скоріш за все факти є елементом спеціальних інформаційних психологічних дій проти України", – констатує Порошенко.

"2 листопада американцям заперечив секретар РНБО Данілов, що відбувається свідома дезінформація всього суспільства. Цитата: "скажімо так, те, що пишуть, не відповідає дійсності. На сьогоднішній день це неправда". 7 листопада Офіс Президента в особі прес-секретаря також заперечив американцям: "Україна не має підтвердженої інформації, що Росія знову розширює кількість військових в Криму, ОРДЛО та біля українських кордонів. Міноборони називає ці повідомлення елементами психологічного або пропагандистського тиску", – нагадав п’ятий Президент.

Порошенко зауважив, що американці навели конкретні факти із зазначенням частин, підрозділів, супутникових даних тощо.

"12 листопада Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про загрозливу концентрацію і маневри російських військ, стверджуючи, що американці надзвичайно стурбовані рухами військ РФ. Я не можу сказати, що планував російський президент, однак у зв’язку з нинішньою ситуацією ми пам’ятаємо, що було в 2014-му", – наголосив Порошенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білорусь припинила б постачання газу до Європи, але Росія навряд чи дасть їй це зробити, - Боррель

"І лише позавчора Офіс Президента нарешті визнав загрозу з боку російських військ. І виявилося, що Україна має всі підстави для занепокоєння, оскільки російські маневри несуть характер прихованого зростання. За словами Офісу Президента, російські війська провели комплекс широкомасштабних командно-штабних навчань біля державного кордону. Після завершення лише особовий склад повернувся до місць постійної дислокації, а вся військова техніка включно з танками, бойовими машинами, ракетними системами "Іскандер" залишилася на кордоні", – зазначає лідер "Європейської Солідарності".

"Незбагненно. Два тижні українська влада заперечувала і брехала, і після цього вона хоче, щоб наші союзники і наш народ їй довіряли. Абсолютно схожа ситуація із ситуацією з "вагнерівцями". 16 місяців українська влада бреше про відсутність цієї операції. Спочатку вона стверджувала, що операції не було, потім казала, що це була не українська операція. І от дочекалася до того, що вже провідні іноземні ЗМІ будуть оприлюднювати цю позицію. Спочатку це можна було пояснити як помилку. На сьогоднішній день інакше як зраду кваліфікувати це не можна", – переконаний п’ятий Президент.

"Я вимагаю, щоб у нас найближчим часом відбулась зустріч керівників фракцій із президентом, де будуть підняті питання загроз для національної безпеки, ситуації по кризі в енергетиці, з ковідом, з економікою. Бо 700 людей втрачати щодня і не реагувати – це є злочин", – наголосив Порошенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Порошенко закликав об‘єднати зусилля проти енергетичної афери Кремля - "Північного потоку-2"

"Прошу позбутися своїх страхів – ворог не в Україні. Ворог вже біля воріт, гримає в наші двері, і ми вимагаємо невідкладно застосувати всі наявні засоби та інвентар досвіду, підключивши парламент, а не лише монобільшість", – резюмує Петро Порошенко.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
Тобто, нехай пуйло і далі вбиває українців, а вони мають за прикладом г-нокомандувача мовчати і робити вигляд, що все Ок?
показати весь коментар
15.11.2021 13:07
+16
Який ворог? То Зеліни торговиє партньори.
показати весь коментар
15.11.2021 12:55
+16
чуєш, сміцкий.
я тобі, кінченому українофобу, вже вкотре пропоную полишити ненависну тобі державу і переїхати на вільні від бандер території.
Чого ти зволікаєш ?
показати весь коментар
15.11.2021 13:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
В Иран или Северную Корею, или Венесуэлу
показати весь коментар
15.11.2021 13:24 Відповісти
Метою великого дипломатичного турне Порошенка стане посилення проукраїнської коаліції "Метою великого дипломатичного турне П'ятого Президента Петра Порошенка є зміцнення проукраїнської коаліції на Заході. Лідер "Європейської Солідарності" відвідає три країни та проведе низку ключових для держави зустрічей та перемовин" - розповів в етері "Прямого" дипломат, представник України при Європейському Союзі у 2010-2015 роках Костянтин Єлісєєв.
Він нагадав, що Петро Порошенко завжди "був, є і буде дуже активним якраз на зовнішньому фронті, оскільки він розуміє, що через зміцнення проукраїнської коаліції, через зміцнення обороноздатності нашої країни, через посилення довіри з нашими партнерами ми посилюємо потенціал України в протидії тим гібридним загрозам, перед якими сьогодні постала Україна".
Єлісєєв переконаний, що в умовах, коли, на жаль, українська влада не завжди демонструє послідовність дій, що було проілюстровано на прикладі того, чи була, чи не була концентрація російських військ вздовж кордонів України, дуже важливо донести меседж і послання від лідера проєвропейських, проатлантичних опозиційних сил.
"Він (Петро Порошенко - ред) дуже активно зустрічається. Нещодавно був з візитом у Швеції, в Туреччині. І якщо хтось думає, що Порошенко їздить за кордон для того, щоб, можливо, захищати себе проти того, що, мовляв, нинішня влада тисне на опозицію, жалітися на це все, то ви абсолютно помиляєтесь. Він вважає, що коли він їде за кордон, він має виступати як державник, він має виступати з продержавницьких, проукраїнських позицій і доводити ті меседжі, яких потребує наша країна" - заявив Костянтин Єлісєєв.
"Йдеться про важливість підтримки членства України в ЄС і НАТО. Йдеться про важливість більш амбітних пріоритетів співпраці в контексті імплементації угоди про асоціацію. Йдеться про важливість подальшого посилення міжнародних санкцій проти російського агресора. Йдеться про посилення обороноздатності Української держави і так далі, і так далі, і так далі… Тобто саме з цими меседжами він завжди виходить на зовнішній фронт, саме з цими меседжами він зараз готується до поїздки до ряду партнерських країн", - пояснив Єлісєєв.
"Наступного тижня він (Петро Порошенко - ред.) здійснить візит до Канади, де, зокрема, на запрошення канадської влади він візьме участь у великій і досить впливовій конференції, безпековій конференції, яка, по суті, відбудеться вперше за останні два роки в режимі офлайн і на якій йому запропоновано виступити на одній з пленарних сесій. Я думаю, що якраз саме ці меседжі, про які я вище згадав, він буде доводити нашим партнерам.

Дуже важливо, що якраз він їде до Канади в умовах, коли там зараз відбулося формування нового уряду. Там зараз новий міністр закордонних справ, новий міністр оборони. На щастя, є там і представниця української громади, Христя Фріланд, яка зберегла портфель віцепрем'єр-міністра. Звичайно, це дуже важливо вже з перших кроків нового уряду з ними встановити контакти і довести сигнали, які потрібні зараз Україні на цьому етапі", - зазначив дипломат.
"Плюс, не забуваймо, що в цій конференції будуть брати участь також і конгресмени Сполучених Штатів, інші американські політологи, політики, проєвроатлантичні наші партнери. Я думаю, це буде прекрасна платформа для того, щоб провести поглиблені двосторонні консультації з безпекових і оборонних питань"
Окрім візиту до Канади, готується також поїздка Петра Порошенка до Німеччини, куди П'ятий Президент запрошений, як лідер партії "Європейська Солідарність", яка є членом загальносвітової, або універсальної організації, яка називається "Міжнародний демократичний союз", яка об'єднує найбільш потужні продемократичні і проєвроатлантичні партії світу, зокрема, до якої входить партія "Європейська народна партія".
Це партія, до якої належить, зокрема, і Меркель, християнські демократи, і так далі. Звичайно, цим не буде обмежуватися. П'ятий Президент має активні телефонні контакти з лідером Європейської народної партії, президентом Туском. І, звичайно, активні контакти його з послами західних країн, які акредитовані в Україні" - сказав Костянтин Єлісєєв

"Отже, я ще раз підкреслюю, що він (Петро Порошенко - ред) керується суто загальнонаціональними інтересами України і намагається в такий спосіб посилити наші позицію в контактах зі світовою спільнотою", - резюмував експерт.
Як повідомлялося раніше, 17-21 листопада 2021 року П'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко на запрошення міжнародних партнерів здійснить робочі візити до Нідерландів та Канади.
показати весь коментар
15.11.2021 13:08 Відповісти
Головні партнери Петра були Меркель+Макрон.
Це саме ті люди, які занепокоєні, коли байрактари стріляють...
Чи можна їх позицію вважати позицією Петра?
показати весь коментар
15.11.2021 13:14 Відповісти
Петр с 2016 по 2019 вел "ползучее наступление" и при нем заняли много стратегических высот и поселков. Часть из них ЗЕ пото отдал назад при "разведении".
Высоты под: Желобком, 32-м блокпостом, Докучаевском, Ясиноватой- "Алмаз", Петровское и Викторовка (последнюю ЗЕ отдал обратно), Пищевик, Ровозвановка, Новокатериновка, Золотое- 4, Пивденное (под Горловкой), "заколдованный лес" на Светлодарке, Травневое, Гладосово, высоты под Белой Камянкой...
показати весь коментар
15.11.2021 13:22 Відповісти
какая твоя позиция, раком? или ты в 14 сразу в военкомат?
показати весь коментар
15.11.2021 13:22 Відповісти
Гетьмана в Президенты!!!
Хватит Клоунам издеваться над страной!
показати весь коментар
15.11.2021 13:14 Відповісти
Чем однотуровый лучше клована? Оба - высеры пост-совкового олигархата...
показати весь коментар
15.11.2021 13:22 Відповісти
т.е. тебе в башку не доходит, что обсос сегодня имеет полномочия, которые не снились ни одному президенту за 30 лет, а при достаточном желании и мозге, можно за 2-3 года начать и провести основные изменения, а за 5 лет некоторые закончить и получить результат, как Польша или Чехия. но у быдла ни желания, ни ума, и поезд ушел, оставшееся время оно будет пытаться усидеть в кресле, но закончит на бутылке 100%!
показати весь коментар
15.11.2021 13:28 Відповісти
На пляшці ??? Та то ще буде за щастя! Холодним кінцем розпеченого му лому у дупу. (Щоб ніхто не витяг!) Хома Хаєцький розумів, що до чого...
показати весь коментар
15.11.2021 14:00 Відповісти
клоуны все до единого должны посажены пожизненно
показати весь коментар
15.11.2021 14:11 Відповісти
Не каждый день британцы предлагают военную помощь...
показати весь коментар
15.11.2021 13:16 Відповісти
що це за новенький подляковий бот **** asr?
Раніше не біло... Чи я його не помічав?
показати весь коментар
15.11.2021 13:17 Відповісти
Та мабуть хтось "перевзувся" бо під старим "ніком" "затюкали" і заплювали!
показати весь коментар
15.11.2021 13:54 Відповісти
Кому враг, а кому и отец родной. Зебобикам - Путин родня родная.
показати весь коментар
15.11.2021 13:26 Відповісти
Ничего не меняется.. помнится мне в 2014 урки с ДНР месяц кричали во все горло о том что котел захлопывается, а руководство страны месяц рассказывало что все под контролем и это ложь, результат думаю всем известе - 7 котлов!! Почему и зачем это делали , так никто и не разбирался и никто не ответил, мало того Хочака - труса сбежавшего первым с поле боя бросив своих подчиненных , сделаи главнокомандующим.. Это решение вообще было для меня шоком... результат командования - молодая жена, ребенок, льготы и быстрое *********** с долждности в кусты!
показати весь коментар
15.11.2021 13:26 Відповісти
100500 катлофф, да казламордое?
показати весь коментар
15.11.2021 14:05 Відповісти
ты че башкой эпанулся? Сам посчитай! Или ты из тех кто кричит что все6 под контролем , а потом парни гибнут сотнями!? ну тогда ты ********! Загибай пальцы тупорылое ты существо : 1. Изваринский котёл (до 8000 человек) 2. Иловайский котёл (до 5000 человек) 3. Котёл в Донецком Аэропорту (в разное время до 1500 человек)4. Дебальцевский котёл (до 8000 человек)5. Амвросиевский котел (6000 человек)6. Еленовский котёл (2000чел)7. Окружение украинских войск в Луганском аэропорту (2000 чел) По твоему это мало? ну ты и скотина однако тогда, раз такое у тебя мнение!
показати весь коментар
15.11.2021 14:34 Відповісти
Вы твари казламордые десятками тысяч Украинцев хороните, прикуси зубило, и эту цифирь ***** своему показывай, ******** лаптеногий
показати весь коментар
15.11.2021 15:15 Відповісти
Че тебя туполго рвет на части то? я что то не так написал? Ты идиот сам видать козломордый мокшанин... Есть факт с моей стороны, опровергни.. скжи что еще не было ни Иловайска ни Дельцева и т.д...!?
показати весь коментар
15.11.2021 16:00 Відповісти
Ну Порось и тупой, враг уже 7 лет внутри а он только их у ворот увидел))
показати весь коментар
15.11.2021 13:26 Відповісти
показати весь коментар
15.11.2021 13:35 Відповісти
Началось.
показати весь коментар
15.11.2021 13:50 Відповісти
показати весь коментар
15.11.2021 13:39 Відповісти
показати весь коментар
15.11.2021 13:41 Відповісти
«Кто-то очень хочет расшатать лодку, кому-то очень хочется с флагами походить по проспектам, выкрикивая: "Геть!" Почему? Потому что работать не умеют. Ничего, даже собачьей будки в жизни не построили, и призывают к дестабилизации в государстве»(с)
показати весь коментар
15.11.2021 13:48 Відповісти
ЦЕНЗОРЕ, якого біса на сайті "до .....ра"" паришинської потолочі ??? У вас модератори "хрюкають" чи працюють ? Га??? Можливо тра трохи гнидам "карасину" підлити?
показати весь коментар
15.11.2021 13:51 Відповісти
Хто не любить чоколятки, той москаль? ))
показати весь коментар
15.11.2021 14:01 Відповісти
Так званому Афанасію. Другий І ОСТАННІЙ РАЗ _- кажу : Боти, зелебобіки, парашолизуни, ольгінська потолоч _я вам не відповідав, і відповідати не буду. Не бажаю годувати лайно і потолоч.
показати весь коментар
15.11.2021 14:15 Відповісти
«Притча» нових часів.

Надивившись на життя у Європі, українці захотіли до раю. З»явився «поводир»:

Хочете раю? Пішли… Тільки ж рай заслужить треба…

А Сатана вирішив завадить. І розв»язав в Україні війну… Не сподобалося деяким українцям, що їх через «чистилище» до «раю» ведуть, обурилися:

Нам рай обіцяли, а завели в пекло!!!...

І вирішили помінять «поводиря», який обіцяв їм «Все і завтра…». Пішли за новим… Ідуть, ідуть, а воно все гірше і гірше… Питають нового «поводиря»:

Так де ж «рай»?!!!
Завтра…
А сьогодні шо?!!!...

Старий поводир гірко сміється:

А сьогодні - дорога до пекла…
показати весь коментар
15.11.2021 13:58 Відповісти
дааа, уж...Нужно было Ющенко на второй срок избирать - давно были бы в ЕС...
показати весь коментар
15.11.2021 14:12 Відповісти
У Ющенка самого "кишка тонка" виявилася - забздів коли його "травонули"
показати весь коментар
15.11.2021 14:18 Відповісти
не поймешь вас - то вы пишите о "утраченном поводыре", то пишите, что у поводыря в светлое европейское будущее "кишка тонка"...
показати весь коментар
15.11.2021 14:21 Відповісти
Що ти "очком крутиш"?! Наче не розумієш що я не про Ющенка пишу? Судячи з "аромату" твоїх "виражовиваній" і "свіжості" з"явлення тебе на форумі ти - із "свіжозаряджених" "подоляченят"! Тоді про що ми з тобою можем полемізувать? У мене - реальний погляд на оточуюче життя а ти дивишся через "бінокль" який тобі навертіли з грошових купюр на Банковій!
показати весь коментар
15.11.2021 14:40 Відповісти
Наче не розумієш що я не про Ющенка пишу?
-------------------------------
а про кого? Все остальные - так или иначе агенты Кремля. Даже Ющенко после присяги первым делом поехал на смотрины в Кремль, а не в Брюссель, а об остальных и говорить нечего: "кремль стратегический партнер", "харьковские угоды - гениальный компромисс", "мир, труд, май- пролетарии всех стран соединяйтесь"...
показати весь коментар
15.11.2021 15:21 Відповісти
Скажи Подоляку і СерЛєщу що ти їх надій не виправдав - твоє "срання" тут не спрацювало і лише викликало роздратування!
показати весь коментар
15.11.2021 15:24 Відповісти
і лише викликало роздратування!
---------------------------
у кого???
показати весь коментар
15.11.2021 15:27 Відповісти
Яре, згадалася мені "напіблотна" пісенька...
Не пей сырой воды из унитаза
Там сидить микроб -зараза
Ручку дёрни, воду слей...
Пену сдуй, тогда и пей.
А зелень нічого не смикала і воду сьорбала з повискуванням...
показати весь коментар
15.11.2021 14:30 Відповісти
Взагалі-то, це Юлія Тимошенко вимагає - Тимошенко : Звідки цей спокій, ЗЕлені ********?
показати весь коментар
15.11.2021 14:04 Відповісти
Вот оно что.
Ну тогда всё, можем расходиться - Тимошенко всё порешает
показати весь коментар
15.11.2021 14:12 Відповісти
А ви що, колись сходилися? )))
показати весь коментар
15.11.2021 14:16 Відповісти
"Нас", или меня обсуждать будем? Правила форума читали?
показати весь коментар
15.11.2021 14:21 Відповісти
Ви не відповідаєте моїм стандартам якісного та розумного співрозмовника(опонента). Хто ви такий...госпаді...)))
показати весь коментар
15.11.2021 17:37 Відповісти
Видимо не читали...
Вы второй, за сегодня, кто обращается ко мне как к Богу

показати весь коментар
15.11.2021 17:56 Відповісти
Порошенко уже в который раз предлагает всем проукраинским силам объединиться в борьбе с врагом, но идиоты лохи и "обиженные по жизни" - продолжают спортивный бег по граблям.
показати весь коментар
15.11.2021 14:08 Відповісти
Ну кому ворог, а кому і партньор чи там "другая старана", нє?
показати весь коментар
15.11.2021 14:37 Відповісти
Точно у ворот, я за забор зазырнув, а их тьма. Ночью теперь выхожу, не так их видно, вражины.
показати весь коментар
15.11.2021 15:04 Відповісти
хватит цитировать газетки, назовите разведданные сколько там техники и где, что поменялось.
и хорош уже нагнетать.
показати весь коментар
15.11.2021 17:18 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 