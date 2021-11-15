Порошенко вимагає негайно провести закриту нараду керівників фракцій із Зеленським: Ворог біля воріт, а влада заперечує загрозу
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Ситуація на українському кордоні залишається небезпечною і вимагає застосування всіх безпекових заходів.
Про це під час Погоджувальної Ради заявив п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Він наголосив на необхідності негайної закритої зустрічі лідерів усіх фракцій із президентом України для обговорення загроз у безпековій, енергетичній та медичній сферах.
"Першочерговим на сьогодні є питання ситуації на кордонах, яка залишається надзвичайно небезпечною. Я пропоную вам проаналізувати, що влада робила останніх два тижні. Причому цей аналіз зроблено журналістами і аналітиками, за що я їм дуже вдячний. 31 жовтня і 1 листопада The Washington Post та інші впливові авторитетні видання повідомили про загрозливу концентрацію російських військ біля кордону з Україною, показавши супутникові зображення споруд і з’єднань першої танкової армії західного військового округу. Через декілька годин 1 листопада міністерство оборони і ГУ розвідки України спростовує американських журналістів фразою, що 1 листопада додаткове перекидання російських підрозділів в бік державного кордону не було, скоріш за все факти є елементом спеціальних інформаційних психологічних дій проти України", – констатує Порошенко.
"2 листопада американцям заперечив секретар РНБО Данілов, що відбувається свідома дезінформація всього суспільства. Цитата: "скажімо так, те, що пишуть, не відповідає дійсності. На сьогоднішній день це неправда". 7 листопада Офіс Президента в особі прес-секретаря також заперечив американцям: "Україна не має підтвердженої інформації, що Росія знову розширює кількість військових в Криму, ОРДЛО та біля українських кордонів. Міноборони називає ці повідомлення елементами психологічного або пропагандистського тиску", – нагадав п’ятий Президент.
Порошенко зауважив, що американці навели конкретні факти із зазначенням частин, підрозділів, супутникових даних тощо.
"12 листопада Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про загрозливу концентрацію і маневри російських військ, стверджуючи, що американці надзвичайно стурбовані рухами військ РФ. Я не можу сказати, що планував російський президент, однак у зв’язку з нинішньою ситуацією ми пам’ятаємо, що було в 2014-му", – наголосив Порошенко.
"І лише позавчора Офіс Президента нарешті визнав загрозу з боку російських військ. І виявилося, що Україна має всі підстави для занепокоєння, оскільки російські маневри несуть характер прихованого зростання. За словами Офісу Президента, російські війська провели комплекс широкомасштабних командно-штабних навчань біля державного кордону. Після завершення лише особовий склад повернувся до місць постійної дислокації, а вся військова техніка включно з танками, бойовими машинами, ракетними системами "Іскандер" залишилася на кордоні", – зазначає лідер "Європейської Солідарності".
"Незбагненно. Два тижні українська влада заперечувала і брехала, і після цього вона хоче, щоб наші союзники і наш народ їй довіряли. Абсолютно схожа ситуація із ситуацією з "вагнерівцями". 16 місяців українська влада бреше про відсутність цієї операції. Спочатку вона стверджувала, що операції не було, потім казала, що це була не українська операція. І от дочекалася до того, що вже провідні іноземні ЗМІ будуть оприлюднювати цю позицію. Спочатку це можна було пояснити як помилку. На сьогоднішній день інакше як зраду кваліфікувати це не можна", – переконаний п’ятий Президент.
"Я вимагаю, щоб у нас найближчим часом відбулась зустріч керівників фракцій із президентом, де будуть підняті питання загроз для національної безпеки, ситуації по кризі в енергетиці, з ковідом, з економікою. Бо 700 людей втрачати щодня і не реагувати – це є злочин", – наголосив Порошенко.
"Прошу позбутися своїх страхів – ворог не в Україні. Ворог вже біля воріт, гримає в наші двері, і ми вимагаємо невідкладно застосувати всі наявні засоби та інвентар досвіду, підключивши парламент, а не лише монобільшість", – резюмує Петро Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Він нагадав, що Петро Порошенко завжди "був, є і буде дуже активним якраз на зовнішньому фронті, оскільки він розуміє, що через зміцнення проукраїнської коаліції, через зміцнення обороноздатності нашої країни, через посилення довіри з нашими партнерами ми посилюємо потенціал України в протидії тим гібридним загрозам, перед якими сьогодні постала Україна".
Єлісєєв переконаний, що в умовах, коли, на жаль, українська влада не завжди демонструє послідовність дій, що було проілюстровано на прикладі того, чи була, чи не була концентрація російських військ вздовж кордонів України, дуже важливо донести меседж і послання від лідера проєвропейських, проатлантичних опозиційних сил.
"Він (Петро Порошенко - ред) дуже активно зустрічається. Нещодавно був з візитом у Швеції, в Туреччині. І якщо хтось думає, що Порошенко їздить за кордон для того, щоб, можливо, захищати себе проти того, що, мовляв, нинішня влада тисне на опозицію, жалітися на це все, то ви абсолютно помиляєтесь. Він вважає, що коли він їде за кордон, він має виступати як державник, він має виступати з продержавницьких, проукраїнських позицій і доводити ті меседжі, яких потребує наша країна" - заявив Костянтин Єлісєєв.
"Йдеться про важливість підтримки членства України в ЄС і НАТО. Йдеться про важливість більш амбітних пріоритетів співпраці в контексті імплементації угоди про асоціацію. Йдеться про важливість подальшого посилення міжнародних санкцій проти російського агресора. Йдеться про посилення обороноздатності Української держави і так далі, і так далі, і так далі… Тобто саме з цими меседжами він завжди виходить на зовнішній фронт, саме з цими меседжами він зараз готується до поїздки до ряду партнерських країн", - пояснив Єлісєєв.
"Наступного тижня він (Петро Порошенко - ред.) здійснить візит до Канади, де, зокрема, на запрошення канадської влади він візьме участь у великій і досить впливовій конференції, безпековій конференції, яка, по суті, відбудеться вперше за останні два роки в режимі офлайн і на якій йому запропоновано виступити на одній з пленарних сесій. Я думаю, що якраз саме ці меседжі, про які я вище згадав, він буде доводити нашим партнерам.
Дуже важливо, що якраз він їде до Канади в умовах, коли там зараз відбулося формування нового уряду. Там зараз новий міністр закордонних справ, новий міністр оборони. На щастя, є там і представниця української громади, Христя Фріланд, яка зберегла портфель віцепрем'єр-міністра. Звичайно, це дуже важливо вже з перших кроків нового уряду з ними встановити контакти і довести сигнали, які потрібні зараз Україні на цьому етапі", - зазначив дипломат.
"Плюс, не забуваймо, що в цій конференції будуть брати участь також і конгресмени Сполучених Штатів, інші американські політологи, політики, проєвроатлантичні наші партнери. Я думаю, це буде прекрасна платформа для того, щоб провести поглиблені двосторонні консультації з безпекових і оборонних питань"
Окрім візиту до Канади, готується також поїздка Петра Порошенка до Німеччини, куди П'ятий Президент запрошений, як лідер партії "Європейська Солідарність", яка є членом загальносвітової, або універсальної організації, яка називається "Міжнародний демократичний союз", яка об'єднує найбільш потужні продемократичні і проєвроатлантичні партії світу, зокрема, до якої входить партія "Європейська народна партія".
Це партія, до якої належить, зокрема, і Меркель, християнські демократи, і так далі. Звичайно, цим не буде обмежуватися. П'ятий Президент має активні телефонні контакти з лідером Європейської народної партії, президентом Туском. І, звичайно, активні контакти його з послами західних країн, які акредитовані в Україні" - сказав Костянтин Єлісєєв
"Отже, я ще раз підкреслюю, що він (Петро Порошенко - ред) керується суто загальнонаціональними інтересами України і намагається в такий спосіб посилити наші позицію в контактах зі світовою спільнотою", - резюмував експерт.
Як повідомлялося раніше, 17-21 листопада 2021 року П'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко на запрошення міжнародних партнерів здійснить робочі візити до Нідерландів та Канади.
Це саме ті люди, які занепокоєні, коли байрактари стріляють...
Чи можна їх позицію вважати позицією Петра?
Высоты под: Желобком, 32-м блокпостом, Докучаевском, Ясиноватой- "Алмаз", Петровское и Викторовка (последнюю ЗЕ отдал обратно), Пищевик, Ровозвановка, Новокатериновка, Золотое- 4, Пивденное (под Горловкой), "заколдованный лес" на Светлодарке, Травневое, Гладосово, высоты под Белой Камянкой...
Хватит Клоунам издеваться над страной!
Раніше не біло... Чи я його не помічав?
Надивившись на життя у Європі, українці захотіли до раю. З»явився «поводир»:
Хочете раю? Пішли… Тільки ж рай заслужить треба…
А Сатана вирішив завадить. І розв»язав в Україні війну… Не сподобалося деяким українцям, що їх через «чистилище» до «раю» ведуть, обурилися:
Нам рай обіцяли, а завели в пекло!!!...
І вирішили помінять «поводиря», який обіцяв їм «Все і завтра…». Пішли за новим… Ідуть, ідуть, а воно все гірше і гірше… Питають нового «поводиря»:
Так де ж «рай»?!!!
Завтра…
А сьогодні шо?!!!...
Старий поводир гірко сміється:
А сьогодні - дорога до пекла…
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а про кого? Все остальные - так или иначе агенты Кремля. Даже Ющенко после присяги первым делом поехал на смотрины в Кремль, а не в Брюссель, а об остальных и говорить нечего: "кремль стратегический партнер", "харьковские угоды - гениальный компромисс", "мир, труд, май- пролетарии всех стран соединяйтесь"...
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у кого???
Не пей сырой воды из унитаза
Там сидить микроб -зараза
Ручку дёрни, воду слей...
Пену сдуй, тогда и пей.
А зелень нічого не смикала і воду сьорбала з повискуванням...
Ну тогда всё, можем расходиться - Тимошенко всё порешает
Вы второй, за сегодня, кто обращается ко мне как к Богу
и хорош уже нагнетать.