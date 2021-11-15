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Білорусь (5964) мігранти (672) Пєсков (1442) Росія (47115) Блінкен (936)

Покладати всю провину за міграційну кризу на Лукашенка неправильно, а Росія тут ні до чого, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Покладати всю провину за міграційну кризу на Лукашенка неправильно, а Росія тут ні до чого, - Пєсков

Кремль незгодний із заявою держсекретаря США Ентоні Блінкена про те, що криза з мігрантами на кордоні Білорусі та ЄС спровокована Мінськом, щоб відвернути увагу від дій Росії поблизу України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс".

"Ми оцінюємо цю заяву як неправильну, це неправильне трактування ситуації з міграційною кризою на білорусько-польському кордоні", - сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков журналістам, коментуючи заяву Блінкена.

Він нагадав слова президента РФ Володимира Путіна, який "абсолютно виключив можливість якоїсь причетності Росії до того, що відбувається з мігрантами на білорусько-польському кордоні".

"І, власне, президент (РФ) пояснив, чому. І ситуація, що склалася на кордоні, її теж не створює Лукашенко. Туди прибувають, користуючись безвізовим режимом, про що, до речі, сказав президент (РФ), мігранти, які хочуть отримати притулок у Європі. Їм не дають, їх туди не пускають", - сказав Пєсков.

При цьому він зазначив, що громадяни, які прибувають туди, чудово знають, що у випадку з іншими країнами мігрантів приймали досить гостинно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим Лукашенка спричинив міграційну кризу, щоб відволікти увагу від дій Росії на кордоні з Україною, - Блінкен

"Тому тут, власне, покладати всю провину на Лукашенка, на білоруську сторону – це абсолютно неправильно. Це абсолютно неправильно і при цьому абстрагуватися від якихось загальноєвропейських ідеалів гуманізму, які ніхто не збирається згадувати у контексті цієї ситуації. І чомусь ніхто не хоче згадувати про долі ось цих кількох тисяч людей, біженців, які на кордоні вже майже тиждень в умовах дуже холодної погоди", - сказав Пєсков.

Він додав, що заява держсекретаря США "докорінно неправильна, і ми (РФ - Ред.) з нею не згодні".
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Топ коментарі
+13
Публиковалось еще в 1914 году...

Осталось актуальным и сейчас.
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15.11.2021 13:30
+11
Как в фильме про Красную Шапочку ,Басов в образе Дуримара скакал и припевал ,А я тут не причём совсем тут не причём ...вылитый **** Песков ...
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15.11.2021 12:56
+8
На Росію покласти 90%, на Лукашенка 10%.

Піськов діло каже.
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15.11.2021 12:55
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На Росію покласти 90%, на Лукашенка 10%.

Піськов діло каже.
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15.11.2021 12:55 Відповісти
Как в фильме про Красную Шапочку ,Басов в образе Дуримара скакал и припевал ,А я тут не причём совсем тут не причём ...вылитый **** Песков ...
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15.11.2021 12:56 Відповісти
Ага
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15.11.2021 12:56 Відповісти
Я - не я! И хата не моя!
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15.11.2021 12:56 Відповісти
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15.11.2021 12:58 Відповісти
Звичайно Лукашенко ні до чого - це Зінка літаками звозила "біженців" з білоруськими візами і в супроводі російських і білоруських спецслужб привели на кордон до Польщі і домомагають їм руйнавати споруждення кордону Польщі і погрожувати, що ось-ось має в них бути зброя.
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15.11.2021 12:59 Відповісти
Так а хто мігрантів у Білорусь запросив ?
Отам вони і зостануться.
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15.11.2021 12:59 Відповісти
Тому тут, власне, покладати всю провину на Лукашенка, на білоруську сторону - це абсолютно неправильно Джерело: https://censor.net/ua/n3299517 - первый раз и, надеюсь, последний согласна с этим тараканом..., дело говорит..., лукашенко явно ку-ку и сам бы до этого не допер, идея 100500% от рашки, там мастера просто такого цирка...
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15.11.2021 13:00 Відповісти
О каких беженцах идёт речь?
Все, кто находится на границе с Польшей, прилетели в Белорусь как туристы, с белорускими визами и с турпутёвками, причем у них и проезд, проживание в Белоруси оплачео.
оформляли их белруские турагенства.
Что ни вообще от Польши могут хотеть?
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15.11.2021 13:02 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !! руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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15.11.2021 13:03 Відповісти
Меркель верит, а Мюнхен говорит, что мало мигрантов, давай ещё.
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15.11.2021 13:10 Відповісти
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15.11.2021 13:26 Відповісти
как может пахнуть макет ?
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15.11.2021 13:29 Відповісти
Картоном и краской...
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15.11.2021 13:30 Відповісти
пипец так пахнет на любом складе лакокрасочных и вабще это вредно для здоровья
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15.11.2021 13:32 Відповісти
боюсь даже спросить...а эта уйня "ароматом *****" разит смердит ???

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15.11.2021 13:38 Відповісти
Парашею, сер, парашею...
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15.11.2021 16:46 Відповісти
Если посмотреть на крышку флакона, то вполне может пахнуть конем...
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15.11.2021 13:47 Відповісти
Запах фуфла.
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15.11.2021 13:32 Відповісти
я в недоумении . Лука не виноват . Россия ни при чем . кто же главный виновник ? неужели Гватемала или Тринидад и Тобаго ?
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15.11.2021 13:28 Відповісти
Да !!! Смотря что такое Россия в понимании пескова!!!!! Путинско - Гундяевско - Кадыровская банда при чем!!!!Офицеры которые служат -при чем!!! А младенцы не при чем 100%
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15.11.2021 13:30 Відповісти
Публиковалось еще в 1914 году...

Осталось актуальным и сейчас.
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15.11.2021 13:30 Відповісти
Когда уже вы будете полностью ни при чем на этой планете,паршивая кацапня.
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15.11.2021 13:31 Відповісти
ну пургоносец... ну как скажет.))) хоть в летописи заноси ))))
лукашенка не виноват...рашка не при делах - а копыта рашки торчат и уши усы бульбофюрера )))
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15.11.2021 13:35 Відповісти
Расчесав свои усы опять забыл одеть трусы.

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15.11.2021 13:35 Відповісти
действительно ))) и кто ж это сделал???
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15.11.2021 13:41 Відповісти
І Валодя ....не *****
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15.11.2021 13:39 Відповісти
Этот мерзкий ёрш туалетный должен на одном суку с пуйлом висеть...
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15.11.2021 13:43 Відповісти
Доооооооооо...
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15.11.2021 13:51 Відповісти
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15.11.2021 13:56 Відповісти
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15.11.2021 13:59 Відповісти
Когда кремлевская гопота правду говорила?
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15.11.2021 14:23 Відповісти

Россия здесь ни при чем, -это всё руководство Кооператива "Озеро"
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15.11.2021 14:38 Відповісти
Руководство " Озеро"
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15.11.2021 14:41 Відповісти
Ребята. Не трогайте Писькина - у него трудная, вредная работа. Утром доли бумажку - прочитал, дали в обед- прочитал. Писькин исполнительный трудяга, но знает много , наверное убьют, ну в смысле выпрыгнет из окна от неразделенной любви...
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15.11.2021 14:52 Відповісти
ну да,ну,да .тисячі мігрантів самі організувались ,домовились,щоб приїхати в Білорусь,а там на кордоні з Польщею вимагати,щоб їх пропустили в Німеччину.в твого путіна-***** загострення психічних розладів.
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15.11.2021 17:08 Відповісти
 
 