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Потрібно розглянути можливість виключення РФ та Білорусі з багатьох міжнародних організацій, - віцепрем'єр Польщі Глінський
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В Польщі запропонували розглянути можливість виключення Росії та Білорусі з багатьох міжнародних організацій.
Про це в інтерв'ю Polska Times заявив віце-прем'єр Польщі Пьотр Глінський, передає Цензор.НЕТ.
"Міжнародний тиск на ці два режими - білоруський та російський - має бути значно сильнішим. Я б навіть розглянув можливість виключення цих двох країн із багатьох міжнародних організацій, а також із важливих для них спортивних змагань", - зазначив він.
За словам Глінського, РФ та Білорусь - це режими, які діють нелюдським чином.
"Поки спричинена Росією агресія чи криза безпосередньо не торкнеться керівних еліт західних країн, імовірно, буде важко чекати на якісь реальні дії", - додав він.
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+11 Анатолий К 65c6a92d
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