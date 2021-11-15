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Потрібно розглянути можливість виключення РФ та Білорусі з багатьох міжнародних організацій, - віцепрем'єр Польщі Глінський

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Потрібно розглянути можливість виключення РФ та Білорусі з багатьох міжнародних організацій, - віцепрем'єр Польщі Глінський

В Польщі запропонували розглянути можливість виключення Росії та Білорусі з багатьох міжнародних організацій.

Про це в інтерв'ю Polska Times заявив віце-прем'єр Польщі Пьотр Глінський, передає Цензор.НЕТ.

"Міжнародний тиск на ці два режими - білоруський та російський - має бути значно сильнішим. Я б навіть розглянув можливість виключення цих двох країн із багатьох міжнародних організацій, а також із важливих для них спортивних змагань", - зазначив він.

За словам Глінського, РФ та Білорусь - це режими, які діють нелюдським чином.

"Поки спричинена Росією агресія чи криза безпосередньо не торкнеться керівних еліт західних країн, імовірно, буде важко чекати на якісь реальні дії", - додав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
І це буде правильно. Ніколи московія і їх сателіти нічого доброго не зробили для світу, вони тільки гадять і відмовляються виконувати міжнародні документи. То навіщо шпіони і бандити в цих організіціях?
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15.11.2021 13:04
+8
Їх треба було викинути звідусіль ще позавчора...
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15.11.2021 13:07
+3
хорошо сказал - выгнать с ООН для начала..
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15.11.2021 13:10
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І це буде правильно. Ніколи московія і їх сателіти нічого доброго не зробили для світу, вони тільки гадять і відмовляються виконувати міжнародні документи. То навіщо шпіони і бандити в цих організіціях?
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15.11.2021 13:04 Відповісти
рабсию и бульбостан нужно не исключить, а отключить хотя бы от системы SWIFT
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15.11.2021 13:23 Відповісти
И тут явились санитары и зафиксировали нас...
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15.11.2021 13:05 Відповісти
правильно. Але поки вони розкачаються...
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15.11.2021 13:06 Відповісти
Да... Проснулся ,а голова уже в тумбочке. И почесать нечего.
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15.11.2021 18:12 Відповісти
Їх треба було викинути звідусіль ще позавчора...
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15.11.2021 13:07 Відповісти
Та не виключать з організацій їх потрібно а ввести жорстку блокаду, відключити від інтернет заборонити як наземне так і повітряне сполучення.
Заборонити заходити в усі морські порти.
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15.11.2021 13:10 Відповісти
А це було б досить дієво. --- Але ...Вважаю, що не з цими " толерасто-обзабоченцями"
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15.11.2021 14:39 Відповісти
хорошо сказал - выгнать с ООН для начала..
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15.11.2021 13:10 Відповісти
Імперія Зла йде на цивілізований світ гібридною війною і її підтримують союзники по оборонному блоку. А цивілізований світ думає вводити їм чи не вводити. Звичайно вводити і аж по самі помідори, бо діла не буде. Нехай отримають кайф у повній мірі з любов'ю від усього світу.
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15.11.2021 13:14 Відповісти
Когда-то в 1939 году, за военную агрессию СССР исключили из Лиги Наций...
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15.11.2021 13:15 Відповісти
Та ещё с 14го это надо было сделать...
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15.11.2021 13:19 Відповісти
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15.11.2021 13:25 Відповісти
И которая пострашнее Ковида...
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15.11.2021 14:33 Відповісти
Почали прокидатися...
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15.11.2021 13:42 Відповісти
Прежде всего из ООН и ОБСЕ, ЮНЕСК
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15.11.2021 14:59 Відповісти
Із ООН відразу.
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15.11.2021 16:04 Відповісти
Нужно не говорильней заниматься, а делать!
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15.11.2021 16:20 Відповісти
Нарешті комусь починає доходити, коли смажений півень клюнув!... Московію давно треба вигнати звідусіль.
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15.11.2021 16:57 Відповісти
Золотые слова.
Только где вы были 7 лет назад?
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15.11.2021 20:04 Відповісти
 
 