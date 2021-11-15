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МОН має намір до кінця 2021 року розпочати популяризацію робітничих професій серед молодих українців

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

МОН має намір до кінця 2021 року розпочати популяризацію робітничих професій серед молодих українців

Без запуску відповідної програми українські промпідприємства ризикують опинитися на межі закриття через брак молодих кваліфікованих кадрів.

Міністерство освіти і науки України має намір до кінця 2021 року запустити всеукраїнську кампанію популяризації робітничих спеціальностей серед молодих українців.

Про це повідомила директор директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України Ірина Шумик, повідомляється в тексті УНІАН.

Без запуску відповідної програми українські промислові підприємства ризикують вже в найближчі роки опинитися на межі закриття через брак молодих кваліфікованих кадрів і стрімке старіння робочих колективів.

З проблемою нестачі кваліфікованих фахівців і працівників технічних спеціальностей історично стикалася не тільки Україна. На Заході з врегулюванням дисбалансу на ринку праці справляється Голлівуд, в блокбастерах якого вчені, інженери, технарі й робітники зображуються героями, які можуть похвалитися насиченим і цікавим життям.

Водночас в українському кінематографі й стереотипах, укорінених в умах левової частки громадян, інженери і працівники технічних спеціальностей представляються не настільки успішними людьми. При тому, що багато сучасних промислових підприємств пропонують своїм співробітникам офіційне працевлаштування, конкурентні заробітні плати і великі соціальні пакети, але через недостатню інформованість абітурієнти та їхні батьки про це не знають.

Внаслідок цього страждає національна економіка - у разі скорочення виробничих потужностей в результаті нестачі молодих робочих рук впаде ВВП і експортна виручка, а іноземні інвестори не будуть заходити в Україну через брак кваліфікованих кадрів для реалізації їхніх проектів.

Крім популяризації інженерно-технічних і робочих спеціальностей серед молоді, Україні важливо позбавлятися від укоріненого в суспільстві культу вищої освіти відразу після школи. Ще екс-прем'єр Володимир Гройсман свого часу підняв тему про необхідність викорінення цього шкідливого явища, заявивши: "Не кожен здатний бути вченим, і не кожній людині потрібна вища освіта", однак, у відповідь зіткнувся з критикою і нерозумінням з боку громадськості. Однак саме такий принцип поширений в розвинених західних країнах і відкриває перед молодими людьми можливості усвідомленого професійного розвитку та отримання більш високих кваліфікацій упродовж усього життя.
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Топ коментарі
+9
Найкраща популяризація виробничих професій - людські умови праці. І зарплати відповідні. На голому ентузіазмі довго не попрацюєш
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15.11.2021 13:08
+4
Если молодой специалист - то что, можно без зарплаты сидеть на мамкину пенсию ожидая зарплату за 3 месяца на заводе ? Сейчас не те времена! Сделайте престижными зарплаты рабочих - туда потянутся люди, переквалификационные курсы будут способствовать.. а так - видно что в Украине по зарплатам - нужны только Юристы, судьи, прокуроры, депутаты-взяточники и деректора предприятий и банкиры-разводилы... все остальные должны ишачить за 6 т грн... и отдыхать на лавочке у подьезда
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15.11.2021 13:15
+4
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15.11.2021 13:30
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Найкраща популяризація виробничих професій - людські умови праці. І зарплати відповідні. На голому ентузіазмі довго не попрацюєш
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15.11.2021 13:08 Відповісти
Почему в Германии молодёжь не стремится к высшему образованию? На заработанные можно спокойно семью содержать и без высшего, а 5 лет сидеть на шеи предков в них не принято.. Поэтому у них высшее образование бесплатное для всех, но на немецком.
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15.11.2021 13:16 Відповісти
це так, але коли по ящику пропагують бандитів та мусорів, то усі хочуть бути бандитами або мусорами. Якщо по ящику принижують українців та українську мову, то з'являються успєшниє руссскаязичниє украінци та какаяразніца
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15.11.2021 13:31 Відповісти
Немає ніякого ентузіазму. Зварювальники, токарі, екскаваторники тощо, добре заробляють, знають собі ціну і їх важко знайти. Інша річ, що батьки готують дітей до життя офісного планктону, білоручок юристів-економістів, щоб сиділи в теплі і не брали важкого в руки. А ліміти на цих нероб вже вичерпані.
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15.11.2021 14:07 Відповісти
"Без запуску відповідної програми українські промпідприємства ризикують опинитися на межі закриття через брак молодих кваліфікованих кадрів." - я так понимаю, что вариант с зарплатой вообще не рассматривается))))
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15.11.2021 13:13 Відповісти
да о чем разговор - электростанции поостанавливали - бо молодые специалисты ложили на энергетику за такие деньги в этой стране... да и молодежь, если посмотреть на срез голосовавших за натянутую на руку куклу олигархов - не в состоянии анализировать информацию а лишь способна, подобно шлангу потреблять@ готовый инфомусор Г+Г, слуг олигорхического народа, инстаграм с пейсбуками да агитки с палаток....
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15.11.2021 13:21 Відповісти
Страшно далеки Вы от молодежи... ТВ - это для бабушек.
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15.11.2021 13:32 Відповісти
Если молодой специалист - то что, можно без зарплаты сидеть на мамкину пенсию ожидая зарплату за 3 месяца на заводе ? Сейчас не те времена! Сделайте престижными зарплаты рабочих - туда потянутся люди, переквалификационные курсы будут способствовать.. а так - видно что в Украине по зарплатам - нужны только Юристы, судьи, прокуроры, депутаты-взяточники и деректора предприятий и банкиры-разводилы... все остальные должны ишачить за 6 т грн... и отдыхать на лавочке у подьезда
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15.11.2021 13:15 Відповісти
Не обовязково "за копійки" робити на заводах. Та й і на заводах робітники отримують по 15 тис. в місяць легко. Є бізнес, СТО, малькі фірми, що виробляють обладнання, роблять ремонти. Їм дуже потрібні покарі, зварювальники, станочники, столярі. Беруть з руками-ногами, але молоді мало, в основному дядьки передпенсійного віку.
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15.11.2021 14:10 Відповісти
на фиг нам эти рабочие специальности?! все в айти, там реальное бабло в кресле за компом поднимается, а не мазута с гавном вот это все!
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15.11.2021 13:16 Відповісти
І для того, щоб знищити країну, достатньо буде покласти канали Інтернету.
Або ввести санкції щодо валютних переказів.
У індусів масове ІТ, добре вони там всі живуть?
Доречі, в них фармацевтична промисловість потужна. Тобто не ІТ єдиним.
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15.11.2021 13:25 Відповісти
а іт будь-хто зайде по-вашому? про диверсифікацію не чули? ні?
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15.11.2021 13:37 Відповісти
Доречі про диверсифікацію.
Росіяни зараз масово будують потужні підприємства з виробицтва карбаміду.
Вони знають, що Європа через двадцять років не потребуватиме газу для обігріву.
А от добрива їм будть потрібні ще більше. І нічим їх замінити.
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15.11.2021 14:03 Відповісти
українські керманичі ніколи не вирізнялися стратегічними кроками.
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15.11.2021 14:51 Відповісти
нехай клоуни з МОУ почнуть з позашкільної освіти і трудового виховання в школах
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15.11.2021 13:20 Відповісти
При тому, що багато ******** промислових підприємств пропонують своїм співробітникам офіційне працевлаштування, конкурентні заробітні плати і великі соціальні пакети
Знову переконуюсь, що з владою ми таки живемо у різних Українах. Ось довго не думаючи йду на сайт та дивлюся середню зарплатню по Україні. Бачу станом на вересень 14239грн так званими "грязними". Так де конкурентна зарплатня від підприємств? Чи підприємства шахрайством займаються і надають в статистику недостовірні данні? Від податків ухиляються? Як це зрозуміти?
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15.11.2021 13:21 Відповісти
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15.11.2021 13:30 Відповісти
Ага!!!! 100% вы еще кассы введете для малого бизнеса и все пойдем на АТБ и Буткевича за 10 тыс батрачить!!!
Кассиры уже в зале и товар раскладывают и на кассе и фишки продают!!! Экономят все Буткевичи!!!! Теперь Ураном заниматься хочет!!! Вы их там всех соберите - и расскажите молодежи как хорошо в АТБ работается!!!! Все пойдем фишки продавать друг другу!!!
Бардак!!!!! Своя у вас линия - сами ее кушайте ГОСПОДА!!!!!
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15.11.2021 13:36 Відповісти
Предлогая им 7500 заработной платы
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15.11.2021 13:38 Відповісти
Найкраща популяризація, це якщо існуючі кваліфіковані кадри мають достойно оплачувану роботу у себе вдома. І взагалі мають роботу. На согодні ж маємо ситуацію, коли значна частина в тому числі кваліфікованих робітників виїздять на заробітки за кордон.
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15.11.2021 13:43 Відповісти
Лучшая популяризация рабочих профессий это продемонстрировать детей нашей политико-экономической так называемой элиты, которые выбрали рабочую профессию. МОН начинает популяризировать? Покажите, где учатся и кем работают дети министров, депутатов и т д. Или эта популяризация касается вовсе не их, а "некачественных детей" простых украинцев? Если власть хочет успеха в продвижении своих идей, должна показывать собственный пример. Дети Гройсмана какие рабочие профессии выбрали, подскажите?А то, идите в армию - сами же косили от армии и детей своих не пустят; вакцинируйтесь - сами покупают поддельные сертификаты; выбирайте рабочие профессии - своих детей в западные университеты.
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15.11.2021 13:58 Відповісти
маячня та популізм.
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15.11.2021 14:42 Відповісти
Хочеться порадити автору (чи копірайтеру) цього тексту йти працювати на завод чи ферму.Статтею це "твориво" назвати неможливо.
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15.11.2021 14:47 Відповісти
А нічого не потрібно популяризувати. Необхідно закрити 70 % усіх ВУЗів і технікумів (контор з продажу дипломів) і молодь буде вступати до ПТУ.
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15.11.2021 15:03 Відповісти
Еще переименовать ПТУ в "Академия" (для престижа).
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15.11.2021 16:17 Відповісти
А что тут популяризировать?
Все фильмы, интернет, да и опыт бабушек/дедушек показывают молодежи - учись, честно всю жизнь работай и только тогда будешь богатым и счастливым!
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15.11.2021 16:16 Відповісти
 
 