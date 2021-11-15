МОН має намір до кінця 2021 року розпочати популяризацію робітничих професій серед молодих українців
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Без запуску відповідної програми українські промпідприємства ризикують опинитися на межі закриття через брак молодих кваліфікованих кадрів.
Міністерство освіти і науки України має намір до кінця 2021 року запустити всеукраїнську кампанію популяризації робітничих спеціальностей серед молодих українців.
Про це повідомила директор директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України Ірина Шумик, повідомляється в тексті УНІАН.
Без запуску відповідної програми українські промислові підприємства ризикують вже в найближчі роки опинитися на межі закриття через брак молодих кваліфікованих кадрів і стрімке старіння робочих колективів.
З проблемою нестачі кваліфікованих фахівців і працівників технічних спеціальностей історично стикалася не тільки Україна. На Заході з врегулюванням дисбалансу на ринку праці справляється Голлівуд, в блокбастерах якого вчені, інженери, технарі й робітники зображуються героями, які можуть похвалитися насиченим і цікавим життям.
Водночас в українському кінематографі й стереотипах, укорінених в умах левової частки громадян, інженери і працівники технічних спеціальностей представляються не настільки успішними людьми. При тому, що багато сучасних промислових підприємств пропонують своїм співробітникам офіційне працевлаштування, конкурентні заробітні плати і великі соціальні пакети, але через недостатню інформованість абітурієнти та їхні батьки про це не знають.
Внаслідок цього страждає національна економіка - у разі скорочення виробничих потужностей в результаті нестачі молодих робочих рук впаде ВВП і експортна виручка, а іноземні інвестори не будуть заходити в Україну через брак кваліфікованих кадрів для реалізації їхніх проектів.
Крім популяризації інженерно-технічних і робочих спеціальностей серед молоді, Україні важливо позбавлятися від укоріненого в суспільстві культу вищої освіти відразу після школи. Ще екс-прем'єр Володимир Гройсман свого часу підняв тему про необхідність викорінення цього шкідливого явища, заявивши: "Не кожен здатний бути вченим, і не кожній людині потрібна вища освіта", однак, у відповідь зіткнувся з критикою і нерозумінням з боку громадськості. Однак саме такий принцип поширений в розвинених західних країнах і відкриває перед молодими людьми можливості усвідомленого професійного розвитку та отримання більш високих кваліфікацій упродовж усього життя.
Будь ласка, зачекайте...
Або ввести санкції щодо валютних переказів.
У індусів масове ІТ, добре вони там всі живуть?
Доречі, в них фармацевтична промисловість потужна. Тобто не ІТ єдиним.
Росіяни зараз масово будують потужні підприємства з виробицтва карбаміду.
Вони знають, що Європа через двадцять років не потребуватиме газу для обігріву.
А от добрива їм будть потрібні ще більше. І нічим їх замінити.
Знову переконуюсь, що з владою ми таки живемо у різних Українах. Ось довго не думаючи йду на сайт та дивлюся середню зарплатню по Україні. Бачу станом на вересень 14239грн так званими "грязними". Так де конкурентна зарплатня від підприємств? Чи підприємства шахрайством займаються і надають в статистику недостовірні данні? Від податків ухиляються? Як це зрозуміти?
Кассиры уже в зале и товар раскладывают и на кассе и фишки продают!!! Экономят все Буткевичи!!!! Теперь Ураном заниматься хочет!!! Вы их там всех соберите - и расскажите молодежи как хорошо в АТБ работается!!!! Все пойдем фишки продавать друг другу!!!
Бардак!!!!! Своя у вас линия - сами ее кушайте ГОСПОДА!!!!!
Все фильмы, интернет, да и опыт бабушек/дедушек показывают молодежи - учись, честно всю жизнь работай и только тогда будешь богатым и счастливым!