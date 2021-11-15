"Слуга народу" Камельчук про енергетичну кризу: Є прогрес з постачальниками газу з Катару та США. Запущені додаткові лави для видобутку українського вугілля
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Ситуація з постачанням вугілля в Україні непроста, але контрольована.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, на Погоджувальній Раді в понеділок заявив нардеп "Слуги народу", член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук.
"Запущені додаткові лави для видобутку українського вугілля. Очікується поставка енергоресурсів від наших закордонних партнерів", - повідомив він.
Камельчук також наголосив, що на сьогодні у газосховищах України достатньо газу для забезпечення потреб населення для проходження опалювального сезону.
"Паралельно, силами окремих представників комітету з енергетики, Кабінету Міністрів та НАК "Нафтогаз", ведуться активні дії щодо заключення додаткових угод на постачання природнього газу та скрапленого газу до України з країнами-партнерами, які є нашими союзниками в питанні енергетичної безпеки країни. Значного прогресу досягнуто з постачальниками газу з Катару та США", - заявив політик.
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Якісь у нас перемоги в майбутньому в новинах у влади , кацапчиною тхне