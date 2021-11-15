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Новини Політика України
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ВР (11722) газ (2583) енергетика (1644) вугілля (621) Камельчук (37)

"Слуга народу" Камельчук про енергетичну кризу: Є прогрес з постачальниками газу з Катару та США. Запущені додаткові лави для видобутку українського вугілля

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ситуація з постачанням вугілля в Україні непроста, але контрольована.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, на Погоджувальній Раді в понеділок заявив нардеп "Слуги народу", член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук.

"Запущені додаткові лави для видобутку українського вугілля. Очікується поставка енергоресурсів від наших закордонних партнерів", - повідомив він.

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Камельчук також наголосив, що на сьогодні у газосховищах України достатньо газу для забезпечення потреб населення для проходження опалювального сезону.

"Паралельно, силами окремих представників комітету з енергетики, Кабінету Міністрів та НАК "Нафтогаз", ведуться активні дії щодо заключення додаткових угод на постачання природнього газу та скрапленого газу до України з країнами-партнерами, які є нашими союзниками в питанні енергетичної безпеки країни. Значного прогресу досягнуто з постачальниками газу з Катару та США", - заявив політик.
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Топ коментарі
+3
Для начала думатель зедебил,прочти тех возможности терминала польского 1.5 млн в год.Это да же для Польши 20%.
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15.11.2021 13:48
+1
От і все. Піде газ з Катару, можна буде розслабитись.
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15.11.2021 13:15
+1
на лошадях повезете газ? и где его сгружать собираетесь?
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15.11.2021 13:45
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От і все. Піде газ з Катару, можна буде розслабитись.
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15.11.2021 13:15 Відповісти
Каким образом он пойдет из Катара и США по воздуху -расслабленный? Или у нас уже зедебилы терминал построили? Опять брехня для лохтората.
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15.11.2021 13:43 Відповісти
Його привезуть в Польщу в Гдиню, а звідти реверсом по газогону до нас.
Думати слабо?
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15.11.2021 13:46 Відповісти
Для начала думатель зедебил,прочти тех возможности терминала польского 1.5 млн в год.Это да же для Польши 20%.
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15.11.2021 13:48 Відповісти
зебіли того й зебіли, що думати то не їхнє
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15.11.2021 14:15 Відповісти
Ну это было уже весной и он отнёс ёлочку обратно ( м/ф Пластилиновая ворона )
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15.11.2021 14:01 Відповісти
Серьёзно? А ни чего, что у Катара сейчас нет лишнего газа, он выполняет только половину заявок. Азиаты скупают всё. Ну и сейчас не только проблема купить газ, но и зафрахтовать танкер для его перевозки.
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15.11.2021 16:25 Відповісти
Для цього потрібно було щоб смажений півень дзьобнув у гузно, а влітку чухали фаберже.
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15.11.2021 13:21 Відповісти
Шаз з США можливий тільки через Польщу, а ось з Катару це відверта брехня.
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15.11.2021 13:23 Відповісти
Там самим бы Полякам ,терминала с его обьемами хватило.
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15.11.2021 13:45 Відповісти
Верить этому редкостному долбо..бу,себя не уважать.
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15.11.2021 13:23 Відповісти
Дополнительные лавы запущены?))) Похоже этот клоун даже не знает сколько времени надо на подготовку лавы к работе..видать думает, лава это как чайник- захотел включил, захотел выключил.. ПыСы..у нас на шахте для запуска новой лавы в самом лучшем случае уходило 2 года( и это в идеале, чего конечно никогда не было)
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15.11.2021 13:27 Відповісти
Это все как всегда,просто брехня от зедебилов.
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15.11.2021 13:46 Відповісти
на лошадях повезете газ? и где его сгружать собираетесь?
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15.11.2021 13:45 Відповісти
Мы что, дикари, звісно на верблюдах.
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15.11.2021 13:54 Відповісти
Инвестиции из Омана уже получили (дай Бог здоровья ПреЗеденту). https://censor.net/ua/news/3299358/******************************************************************************************* Теперь получим долгожданный газ из Катара и уголь из-под Киева. Ура!!! Победа над бедностью!!!!!
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15.11.2021 13:50 Відповісти
Когда космические корабли бороздят просторы ...
Якісь у нас перемоги в майбутньому в новинах у влади , кацапчиною тхне
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15.11.2021 14:04 Відповісти
Попрыгунья стрекоза лето целое пропела, оглянуться не успела как зима катит в глаза. С весны нужно было готовиться. Впрочем, пока тот уголь дойдет из Катара то и весна наступит.
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15.11.2021 15:37 Відповісти
а з Оману?
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15.11.2021 18:17 Відповісти
 
 