Донька переможця конкурсу на посаду судді КС Сибіги живе у Москві та "радіє тортам в стилі "рабочій і колхозніца", - Жернаков

Донька переможця конкурсу на посаду судді Конституційного Суду Олександра Сибіги мешкає у Москві

Про це у Facebook повідомив координатор Громадської ради доброчесності, голова правління DEJURE юрист Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

"Фешн-блогерка і папина дочка Поліна живе в Москві, столиці країни-агресора РФ, і радіє тортам в стилі "рабочій і колхозніца". А тато, колишній суддя ВГСУ, тут готується зайняти місце в суді, який має боронити українську державність. І шанси у нього досить високі", - йдеться в повідомленні.

За словами Жернакова, незедекларовані Сибігою будинки на 719 кв.м. і автомобіль Порше Каєн, а також рішення про дозвіл забудови в охоронній зоні ЮНЕСКО та негативний висновок Громадської ради доброчесності не завадили Сибізі брати участь в конкурсі.

"Він посів третє місце серед семи переможців. Куди дивилося СБУ і цілих 7 членів комісії при Президенті - загадка. Зате тепер у нас усіх шанси отримати ще одного пов'язаного з ворогом суддю КСУ", - додав юрист.

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