Донька переможця конкурсу на посаду судді КС Сибіги живе у Москві та "радіє тортам в стилі "рабочій і колхозніца", - Жернаков
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Донька переможця конкурсу на посаду судді Конституційного Суду Олександра Сибіги мешкає у Москві
Про це у Facebook повідомив координатор Громадської ради доброчесності, голова правління DEJURE юрист Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.
"Фешн-блогерка і папина дочка Поліна живе в Москві, столиці країни-агресора РФ, і радіє тортам в стилі "рабочій і колхозніца". А тато, колишній суддя ВГСУ, тут готується зайняти місце в суді, який має боронити українську державність. І шанси у нього досить високі", - йдеться в повідомленні.
За словами Жернакова, незедекларовані Сибігою будинки на 719 кв.м. і автомобіль Порше Каєн, а також рішення про дозвіл забудови в охоронній зоні ЮНЕСКО та негативний висновок Громадської ради доброчесності не завадили Сибізі брати участь в конкурсі.
"Він посів третє місце серед семи переможців. Куди дивилося СБУ і цілих 7 членів комісії при Президенті - загадка. Зате тепер у нас усіх шанси отримати ще одного пов'язаного з ворогом суддю КСУ", - додав юрист.
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Это наш советский герб.
Хочешь жни, а хочешь куй.
Всё равно получишь х..уй
Як би хоть 5% зі сказаного зробив, зараз би ці теми не з'являлись
Вони на місці. Відбирають "людей", які, без лишніх питань, будуть нищити Конституцію на замовлення Вави та його хазяїв.
1. По цей день суддя діючий
2. Проф. ун-ту Шевченка
Тобто за Петра був цінним кадром, а зараз щось не те?
Тортик не той? В Росії з легкістю можна купити правильний патріотичний торт і на цензорі всі скажуть "файна дівка"
"Закон про колаборацію" !
Цікаво, в Національній академії СБУ хоч хтось займається вивченням їх методів?
Не можна впихнути невпихуєме туди де воно не впихається!!!
А негідну поведінку дітей ми і в інших на найвищих посадах бачили...
На суддю такого можна?
Не знаю как вы, а я еще летом скатался в Межигорье а то вдруг и яныка вернут. Ну а что, Татаров, Портнов, Демченко...
Главное какой человек в душе. Он должен быть патриотом!
Ібо - Де твій скарб, там буде і твоє серце (Мт 6, 19-21)
По этому все спецслужбы не дают допуск к секретным документам личностям имеющим прямых родственников в недружественном государстве,
по этому интересно, что будет делать СБУ, - будет нарушать инструкции и как этот судья будет исполнять обязанности без допуска к грифованным документам.