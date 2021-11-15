УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12265 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
17 003 71
КС (1153) Росія (47115) Жернаков (52)

Донька переможця конкурсу на посаду судді КС Сибіги живе у Москві та "радіє тортам в стилі "рабочій і колхозніца", - Жернаков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Донька переможця конкурсу на посаду судді Конституційного Суду Олександра Сибіги мешкає у Москві

Про це у Facebook повідомив координатор Громадської ради доброчесності, голова правління DEJURE юрист Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

"Фешн-блогерка і папина дочка Поліна живе в Москві, столиці країни-агресора РФ, і радіє тортам в стилі "рабочій і колхозніца". А тато, колишній суддя ВГСУ, тут готується зайняти місце в суді, який має боронити українську державність. І шанси у нього досить високі", - йдеться в повідомленні.

За словами Жернакова, незедекларовані Сибігою будинки на 719  кв.м. і автомобіль Порше Каєн, а також рішення про дозвіл забудови в охоронній зоні ЮНЕСКО та негативний висновок Громадської ради доброчесності не завадили Сибізі брати участь в конкурсі.

"Він посів третє місце серед семи переможців. Куди дивилося СБУ і цілих 7 членів комісії при Президенті - загадка. Зате тепер у нас усіх шанси отримати ще одного пов'язаного з ворогом суддю КСУ", - додав юрист.

Читайте також: Члени конкурсної комісії в КСУ підказували кандидату ОП, людині Татарова Погорецькому, - Жернаков

Донька переможця конкурсу на посаду судді КС Сибіги живе у Москві та радіє тортам в стилі рабочій і колхозніца, - Жернаков 01
Донька переможця конкурсу на посаду судді КС Сибіги живе у Москві та радіє тортам в стилі рабочій і колхозніца, - Жернаков 02

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+55
3.14здец був на виборах в 2019-му, а це його наслідки!
показати весь коментар
15.11.2021 13:24
+36
Это какой-то 3.14здец!!!
показати весь коментар
15.11.2021 13:19
+15
Дійсно, куди поділися бубині члени комісії з бубиним лейтенант бакланов?
Вони на місці. Відбирають "людей", які, без лишніх питань, будуть нищити Конституцію на замовлення Вави та його хазяїв.
показати весь коментар
15.11.2021 13:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это какой-то 3.14здец!!!
показати весь коментар
15.11.2021 13:19 Відповісти
3.14здец був на виборах в 2019-му, а це його наслідки!
показати весь коментар
15.11.2021 13:24 Відповісти
не смешите. Сколько таких же случаев было при прошлом президенте? Фанатов Порошенко послушаешь, вроде амнезия у них. Плохо что такие случае повторяются при каждом новом президенте
показати весь коментар
15.11.2021 13:28 Відповісти
Іди геть, курво. У тебе з логікою проблеми. Зєлєнскага обрали щоб він боровся із судовою мафією в тому числі. І що?
показати весь коментар
15.11.2021 13:32 Відповісти
Забудь про Порошенко! Нарід викинув його га смітник два роки тому! Де результати боротьби із корупцією діючого президента!?
показати весь коментар
15.11.2021 13:33 Відповісти
Там же де і результати однотурового. В дупі...
показати весь коментар
15.11.2021 13:50 Відповісти
Шановний, не тре на нарід, треба тільки за себе.
показати весь коментар
15.11.2021 14:07 Відповісти
Помилка! З 2019 року правильно писати "преЗЕдент", а не "президент". + "говнокомандувач", а не "Головнокомандувач"
показати весь коментар
15.11.2021 13:33 Відповісти
А Тупицькі- це не 3,14здец???
показати весь коментар
15.11.2021 18:37 Відповісти
Відпувається мраЗЕпад.
показати весь коментар
15.11.2021 13:29 Відповісти
Да,,. Соловьёва с РАШКИ нужно было назначить . Ну на худой конец Скобаеву.
показати весь коментар
15.11.2021 18:08 Відповісти
Уже ничего не удивляет, если в воюющей стране в угоду врагу СБУ по распоряжению ОП (Демченко - Ермак) пыталась ликвидировать группу легендарного украинского диверсанта "Шведа"
https://www.youtube.com/watch?v=YJwrSLPq63Y
показати весь коментар
15.11.2021 13:41 Відповісти
Слева молот, справа серп.
Это наш советский герб.
Хочешь жни, а хочешь куй.
Всё равно получишь х..уй
показати весь коментар
15.11.2021 13:43 Відповісти
У рабочего и колхозницы натруженные руки, а у биксы губы
показати весь коментар
15.11.2021 13:50 Відповісти
чего? нормально. торт диаметр 1м, вместо свечей фалоимитаторы, и даже очень-очень Полинка отдохнет!
показати весь коментар
15.11.2021 14:45 Відповісти
ППЦ
показати весь коментар
15.11.2021 13:22 Відповісти
Відкриває свій бренд одежі? Тобто, зароблені корупцією доляри з України вкладаються в Росії. Панятна.
показати весь коментар
15.11.2021 13:26 Відповісти
докатились....
показати весь коментар
15.11.2021 13:22 Відповісти
Ну обіцяв Петро покарати за злочини проти Небесної сотні...обіцяв люстрацію

Як би хоть 5% зі сказаного зробив, зараз би ці теми не з'являлись
показати весь коментар
15.11.2021 13:35 Відповісти
Ви на святе (Петра Алексійовича) не зазіхайте!
показати весь коментар
15.11.2021 14:45 Відповісти
Дійсно, куди поділися бубині члени комісії з бубиним лейтенант бакланов?
Вони на місці. Відбирають "людей", які, без лишніх питань, будуть нищити Конституцію на замовлення Вави та його хазяїв.
показати весь коментар
15.11.2021 13:22 Відповісти
День чего? Правильно, рождениЯ. Хоч мову вивчіть, "ущємльонниє". Хоча б якусь
показати весь коментар
15.11.2021 13:23 Відповісти
Мдяяя. Треба було відразу доньку брати на посаду. Пєрспєктівне новоє ліцо.
показати весь коментар
15.11.2021 13:23 Відповісти
Повторюю-занадто багато гнид та зрадників на всіх гілках влади в Ураїні.Очищення від усього цього лайна буде тривалим та болючим,нажаль...
показати весь коментар
15.11.2021 13:24 Відповісти
Не обов'язково «тривалим». Я давно на Цензорівже пропоную досить радикальну але діючу ідею.
показати весь коментар
15.11.2021 13:27 Відповісти
і яку?
показати весь коментар
15.11.2021 14:38 Відповісти
о! сразу видно доньку судді - натерті куями губи, фломастерні брови, розум вустриці... судова реформа !
показати весь коментар
15.11.2021 13:27 Відповісти
Ну привіт - цей переможець
1. По цей день суддя діючий
2. Проф. ун-ту Шевченка

Тобто за Петра був цінним кадром, а зараз щось не те?
Тортик не той? В Росії з легкістю можна купити правильний патріотичний торт і на цензорі всі скажуть "файна дівка"
показати весь коментар
15.11.2021 13:29 Відповісти
Яке ж дурнувата і продажна мерзота)))
показати весь коментар
15.11.2021 13:30 Відповісти
потрібен

"Закон про колаборацію" !
показати весь коментар
15.11.2021 13:35 Відповісти
Петро так усіх сильно люстрував, що не здивуюсь, як після чергових президентських виборів Янукович повернеться ще й з претензіями
показати весь коментар
15.11.2021 13:37 Відповісти
І як їм (росіянам) це вдається - впихувати потрібних людей на потрібні місця?
Цікаво, в Національній академії СБУ хоч хтось займається вивченням їх методів?
показати весь коментар
15.11.2021 13:36 Відповісти
Як каже відома конфуціанська мудрість, -
Не можна впихнути невпихуєме туди де воно не впихається!!!
показати весь коментар
15.11.2021 14:56 Відповісти
***** малоросская!
показати весь коментар
15.11.2021 13:36 Відповісти
З другого боку, сам суддя українець.
А негідну поведінку дітей ми і в інших на найвищих посадах бачили...
показати весь коментар
15.11.2021 13:38 Відповісти
Хтось пояснить, чому значну частину бидлоеліти так тягне у той масквабад?
показати весь коментар
15.11.2021 13:36 Відповісти
Тому що це етнічна кацапня, яку асимілювали в Україні ще за сталіна.
показати весь коментар
15.11.2021 13:39 Відповісти
Але нашо саме масквабад? Це ж люта помийка
показати весь коментар
15.11.2021 14:02 Відповісти
Ну так черв'якам лайно теж подобається.
показати весь коментар
15.11.2021 14:19 Відповісти
Люди добрі, що ви робите: я сам батько дітей закордонників і знаю як болить за них серце. Ну не можна допускати до вирішення державних питань батьків, діти яких або інші близькі пов'язані з ворогом. Родичі, пов'язаних з ворогом людей, мали б самі відмовлятися від таких посад, але якщо вони не відмовляються - це ВОРОГИ України.
показати весь коментар
15.11.2021 13:37 Відповісти
вони не відмовляються.
показати весь коментар
15.11.2021 14:39 Відповісти
Да!!!! Такое ощущение - что нас просто зачистили!!!! А теперь войдут!!!!
показати весь коментар
15.11.2021 13:38 Відповісти
А що якщо дитина ходить в футболці Росія і стверджує, що вдома спілкуються російською мовою, відвідує російські дискотеки і співає, що вона руський.
На суддю такого можна?
показати весь коментар
15.11.2021 13:40 Відповісти
При ЗЕ легализовали почти всех бывших чиновников януковоща если ЗЕленые патриеты этого не заметили.
Не знаю как вы, а я еще летом скатался в Межигорье а то вдруг и яныка вернут. Ну а что, Татаров, Портнов, Демченко...
показати весь коментар
15.11.2021 13:40 Відповісти
Доця живет в стране-агрессоре, а папик будет принимать "не заангажированные" и "самые честные" решения, которые непосредственно затрагивают интересы этого агрессора.
показати весь коментар
15.11.2021 13:40 Відповісти
Справляются...справляются...Бывает невестка русская и что?
Главное какой человек в душе. Он должен быть патриотом!
показати весь коментар
15.11.2021 13:41 Відповісти
А бывает и жена русская...Не забыл?...
показати весь коментар
15.11.2021 13:49 Відповісти
показати весь коментар
15.11.2021 13:42 Відповісти
Перекладаючі на земну і ******* мову, - Він перший побіжить заключати еконмічні угоди з ворогом! Нє?
Ібо - Де твій скарб, там буде і твоє серце (Мт 6, 19-21)
показати весь коментар
15.11.2021 14:50 Відповісти
Країна нашпигована московськими шпигунами і "скамья" запасних не закінчується.
показати весь коментар
15.11.2021 13:51 Відповісти
А судьи кто?
показати весь коментар
15.11.2021 14:00 Відповісти
А кто ему допуск до держтаемныци дал? А Баканов? Кто допустил до конкурса? Шо за куйня творится? Мой сокурсник по политеху хотел устроится на держслужбу но когда написал что его сеструха вышла замуж за кацапа и живет в рашке, его тут же завернули и послали на йух! Так чем он хуже этого судьи, или чем выше пост тем правила другие? Яд говорил что у зельца по принципу Муссолини - друзьям все а пересичным закон.
показати весь коментар
15.11.2021 14:19 Відповісти
Патриот + судья = мокрое + сухое, среди судей (в Украине) честь - миф.
показати весь коментар
15.11.2021 14:21 Відповісти
Люструвати потрібно.))))))))))
показати весь коментар
15.11.2021 14:22 Відповісти
А хіба від цих клоунів хтось іншого ще очикує?
показати весь коментар
15.11.2021 14:30 Відповісти
У Порошенка сват - генерал ФСБ і шо?
показати весь коментар
15.11.2021 14:42 Відповісти
Це все навмисно робится чи відл тупості, ну невже СБУ немає інформаціі хто є хто ? Та і КС він все робить в інтересах владноі верхівки ,олігархів і захищає сваоі шкурні інтереси і всієі судовоі мафіі ,прикриваючись конституцією.
показати весь коментар
15.11.2021 15:11 Відповісти
вся ця ******* має родичів в москалії
показати весь коментар
15.11.2021 15:15 Відповісти
А в чём собственно проблема? Живёт, человек, работает; с какой стати человеку жить так, как нравится вам, а не так, как нравится ей самой?...
показати весь коментар
15.11.2021 16:06 Відповісти
интересно как СБУ допустит Сибигу к секретным документам Украины, когда он имеет родственников в стране с которой война.
показати весь коментар
15.11.2021 16:16 Відповісти
А як зе до виборів допустило ?
показати весь коментар
15.11.2021 16:37 Відповісти
Зебіли знову демонструють свою вражаючу тупість : побачили торт , і давай на Порошенка гнати ! Ох і уроди - тільки такі могли від зе чекати щось нормальне .
показати весь коментар
15.11.2021 16:36 Відповісти
Это вообще нонсенс! Стоит взять взять дочурку в заложницы и папик станет на коротком поводке у ФСБэшников . ."Зелень"с поводырем вообще берега потеряла..
показати весь коментар
15.11.2021 17:05 Відповісти
Так и будет, это стандартная практика спецслужб, как только родители займут большие посады в другом государстве к ней придут вербовать ее.
По этому все спецслужбы не дают допуск к секретным документам личностям имеющим прямых родственников в недружественном государстве,
по этому интересно, что будет делать СБУ, - будет нарушать инструкции и как этот судья будет исполнять обязанности без допуска к грифованным документам.
показати весь коментар
15.11.2021 20:58 Відповісти
В каком году она туда переехала, до 2014, или позже?
показати весь коментар
15.11.2021 17:15 Відповісти
Ну а кто еще, как не любитель России будет побеждать на конкурсе за пост судьи КС Украины,?
показати весь коментар
15.11.2021 19:51 Відповісти
 
 