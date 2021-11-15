УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12249 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України Війна
1 326 5
армія РФ (13421) війна (56107) НАТО (5098) Росія (47115) Столтенберг Єнс (1338)

Столтенберг після зустрічі з Кулебою закликав РФ знизити напругу навколо України: Важливо запобігти ескалації

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Столтенберг після зустрічі з Кулебою закликав РФ знизити напругу навколо України: Важливо запобігти ескалації

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг закликав Росію бути прозорою у її військових діях, а також запобігти ескалації та знизити напругу навколо України.

Відповідну заяву він зробив у понеділок у Брюсселі після завершення зустрічі із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Генсек констатував, що упродовж останніх тижнів спостерігалася "велика і незвичайна концентрація російських сил неподалік українського кордону", так само як раніше цього року нарощування сили в Криму та Чорноморському регіоні.

"НАТО залишається пильним, ми моніторимо ситуацію дуже уважно і продовжуємо консультуватися з нашими союзниками і партнерами, такими як Україна та ЄС. Будь-які подальші провокації або агресивні дії з боку Росії будуть предметом серйозного занепокоєння. Ми закликаємо Росію до прозорості щодо її військових дій. Важливо запобігти ескалації та знизити напругу. НАТО підтримує Україну", - заявив Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО уважно спостерігає за ситуацією на російсько-українському кордоні і готове реагувати, - Столтенберг

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Во время праздника одна парочка уединилась в темной спальне. Шепот, шорохи, сдержанные крики, рыдания…
- Ах, Яша, почему же ты раньше не любил меня так страстно, как сегодня?! Наверное, потому, что сегодня праздник?
- Нет, наверное, это потому, что я - не Яша!
показати весь коментар
15.11.2021 13:27 Відповісти
Столтенберг так підзарядився від Кулеби,що закликав знизити напругу...Наче два енерджайзери...
показати весь коментар
15.11.2021 13:28 Відповісти
а может епануть и закончить эту тему раз и навсегда!? а то как то подзаэпала эта неопределекнность, озабоченность, обеспокоенность и т.п. херня... сколько это может продолжаться!? а так - либо пан , либо пропал.... либо действительно весь мир против и покажет на деле, либо нахрен эту полит страничку закрыть.... заэпало... никуя не меняется в лучшую сторону, только хуже и хуже...
показати весь коментар
15.11.2021 14:00 Відповісти
Россия ограничила ввоз ********** из Турции после критики турецких БПЛА в Украине. В России резко выросли цена на *********. Что нужно для того,чтобы жизнь россиян улучшилась.
показати весь коментар
15.11.2021 14:01 Відповісти
 
 