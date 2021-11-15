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газ (2583) Тарифи на газ (343)

Якщо ціни на розподіл газу виростуть, рейтинг президента падатиме і надалі, – політолог

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Якщо ціни на розподіл газу виростуть, рейтинг президента падатиме і надалі, – політолог

Зростання тарифу на розподіл газу збільшить його ціну для споживачів. Це негативно позначиться на рейтингу президента, який падатиме і надалі.

  Про це заявив політолог Олександр Леонов, коментуючи ініціативу облгазів у декілька разів підвищити тариф на розподіл газу.

"Будь-яке підвищення цін та тарифів позначається. І далі рейтинг буде падати, бо більшість громадян каже, що у них погіршився фінансовий стан. Вже 56% людей каже, що не хоче, щоб Володимир Зеленський балотувався на другий термін. От всі ці речі вони показують дотично, що буде накопичуватись негатив. І рейтинг буде далі падати", - пояснив Леонов у ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, зростання тарифу на розподіл газу збільшить ціну на газ як для населення, так і для бізнесу. А це, у свою чергу, призведе до зростання цін на продукцію та послуги, адже тарифи на газ будуть закладені в їх собівартість. "Зараз дійсно проблеми з цінами, а зростання ціни на газ вдарить і по населенню. Давайте також згадаємо, що для промисловості ніхто не зменшував тарифи, вони будуть купувати газ за тарифами ринковими. А це означає, що подорожчає все, і хліб, де велика частина ціни – це ціна на газ", - сказав Леонов.

Раніше політолог Світлана Кушнір заявила, що підвищення тарифу на розподіл газу, яке планує Фірташ, спровокує кризу неплатежів населення за комунальні послуги. На її думку, в ситуацію має втрутитись уряд та Антимонопольний комітет. Нагадаємо, нещодавно низка облгазів, які належать олігарху Дмитру Фірташу, подала проекти розрахунків тарифів на розподіл природного газу у 2022 році, якими передбачається їх підвищення від 61% до 443%, пояснюючи це різким зростанням ринкової ціни природного газу.
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Топ коментарі
+11
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15.11.2021 13:38
+9
Бородатая приживалка Лешенко снова будет вопить: "Ну при чем здесь Зеленский!!!!!". Подоляк запустит свою ботоферму, бубочка снимет видосик, еще раз "обстреляют" Шефира и зебобикам будет счастье.
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15.11.2021 13:33
+7
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15.11.2021 14:17
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Ці політологи-щось геніальне...
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15.11.2021 13:30 Відповісти
він вже стільки нацарюв і ще за 2 роки нацарує що рейтинг ні на нього ні на прапрапрапраправнуків не подіє.
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15.11.2021 13:30 Відповісти
Виходить, що все інше він робить правильно?
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15.11.2021 13:33 Відповісти
Вони бидло,так що не дивуйтесь...
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15.11.2021 14:12 Відповісти
Купленное без чести и совести 🤮🤮🤮🤮🤮
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15.11.2021 14:21 Відповісти
Бородатая приживалка Лешенко снова будет вопить: "Ну при чем здесь Зеленский!!!!!". Подоляк запустит свою ботоферму, бубочка снимет видосик, еще раз "обстреляют" Шефира и зебобикам будет счастье.
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15.11.2021 13:33 Відповісти
Ціни на все інше, я так розумію до спини?))
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15.11.2021 13:35 Відповісти
Він і так впав вже до рівня рейтингу бариги
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15.11.2021 13:35 Відповісти
Тыц😂🌷×××
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15.11.2021 13:37 Відповісти
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15.11.2021 13:38 Відповісти
Очень надеюсь что цены на транспортировку газа вырастут, чтобы ЗЕбилы очередное покращення намазывали на хлеб
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15.11.2021 13:39 Відповісти
При пети не только транспортировку, но и коммуналку бы подняли и отбрехивались рыночной ценой, как это было в 2014-2019.
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15.11.2021 13:50 Відповісти
При Пете Гройсман уже давно бы закупил газ уголь по летним ценам.
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15.11.2021 13:57 Відповісти
Ну значит тогда ты счастлив. Ведь при пете БЫ...
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15.11.2021 14:12 Відповісти
Карабасу Бене уже жо лампы падение рейтинга своей "куклы-95", которая за 5 лет отыграет свою роль. Беня готовит ему замену - Разумкова.
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15.11.2021 13:53 Відповісти
Тут и так понятно что за цену для предприятий заплатит население покупая товары услуги. Следовательно, с ростом цен полетит курс гривны.
Но Бубочка будет сваливать все на алегархов. Такой финт возможно и подействует на часть зедибиллов.
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15.11.2021 13:55 Відповісти
"Аби не Порох. Гiрше не буде" (С)
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15.11.2021 14:10 Відповісти
Все вранье и про газ и про рейтинг- спектакль!!!!
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15.11.2021 14:15 Відповісти
Чим гірше, тим краще. Повинна визріти критична маса людей, які не в змозі заплатити за газ і його "транспортування". Холуї фірташа почнуть відрізати газ. А там недалеко і до бунтів, погромів облгазів та лінчування менеджерів. Буде весело.
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15.11.2021 14:15 Відповісти
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15.11.2021 14:17 Відповісти
Кто может объяснить связь цены обслуживания городских газовых сетей с ценой на газ. Водопроводных с ценой на воду. Теплосетей с ценой на мазут?
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15.11.2021 14:29 Відповісти
водопроводных как то можно, там ремонты и аварии каждый день, по всем городам, изношенность 90%.
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15.11.2021 14:42 Відповісти
Раньше в ценах на воду, газ, электричество, всё обслуживание входило в стоимость. Сейчас якобы мы за это не платили, вроде как комуняки лохи, а зЕбилы умные...

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15.11.2021 14:54 Відповісти
Я спрашивал как связана цена обслуживания с ценой товара. Потому что тогда по аналогии если кассир отдела хлебобулочных изделий получает N гривен, то кассир на черной икре должен получать N в степени.
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15.11.2021 15:08 Відповісти
Увы, на сколько мне известно, продавец (кассир) получает только часть денег, со сбытого товара... А упаковку хлеба оплачивает изготовитель, так же как и чёрной икры, но почему то, мы за банку и крышку или кулёк для хлеба, отдельно не доплачиваем. Так было раньше и с газом, водой и электричеством! Если что то сломалось до дома, то обслуживали поставщики, в доме, квартире - ЖЕК...
Беда в другом, впишут в один счёт потом, придёт очередной зЕлох и всё повторится, опять за доставку и обслуживание, счёт новый! Ведь 73%, ни куда не денутся...
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15.11.2021 15:45 Відповісти
Украина24 это пожалуй уже самый цитируемый цензором канал. Интересно с чего бы это?
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15.11.2021 14:34 Відповісти
я двух вещей не понимаю на вашем сайте госуслуг - зачем подписываться кровью и почему у вас рога !?
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15.11.2021 14:43 Відповісти
Та нам, нормальним простим людям в Україні якось Пох рейтінг цього президента. Він не війсковий а "даже не служил в Армии СССР" до кацапсько-української війни. А людям в Україні зараз треба війскових генералів на ТВ , які зараз сидять за гратами тільки за те, що вони ВОЮВАЛИ за Україну, Як що так далі піде , то і Яроша заарештують і здадуть кацапам у сьогодняшній Україні. За себя обьясняю, Меня кацапы в украинском военкомате при СССР просто заставили служить "на кацапской точке" в Кап-Яре ( Капустин -Яр Астраханская область) где нас, 18-летних хлопцев из Украины учили и заставляли петь песню про первую атомную баллистическую ракету выпущенную Кацапией. Начальные слова этой "песни" запомнил на всю жизнь: - "В бескрайних степях Астраханской земли, где каждое утро взлерают орлы, где солнца полещица диск, там перврй ракеты стоит обелиск..." ***, 100 лет прошло а до сих пор с ужасом помню эту кацапскую мразь нашего командира полка с украинской фамилией Полтавец. на "Старой Четверке" Атомном полигоне советских атомных ракет в Капустином Яре (Кап- Яр? Сколько *** предателей. Еще у меня был командир в СА-ссср капитан Скоробагатько, предатель конченый -воровать-воровать -и еще раз воровать и обязательно 50/50 поделиться с Полтавцом.
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15.11.2021 15:04 Відповісти
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15.11.2021 15:26 Відповісти
"Зростання тарифу на розподіл газу збільшить його ціну для споживачів. Це негативно позначиться на рейтингу президента, який падатиме і надали"
Падумаеш!
Набрать кредитов, и за их счёт компенсировать рост цен, делов то!
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15.11.2021 16:43 Відповісти
А я то думал, что переживать нужно за то, как выжить при таких аппетитах всяких мразей типа фирташей, ахметовых, коломойских и им подобных. А на самом-то деле нужно беспокоиться о рейтинге кривляки с его "командой"!
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15.11.2021 17:15 Відповісти
 
 