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У Польщі на кордоні з Білоруссю затримали знімальну групу Russia Today

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Польщі на кордоні з Білоруссю затримали знімальну групу Russia Today

Поліція Підляського воєводства Польщі 15 листопада повідомила, що затримала знімальну групу RT France на кордоні з Білоруссю за незаконне перебування в зоні надзвичайного стану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пище россійське видання "Известия".

"Сьогодні вранці поліцейські затримали знімальну групу із двох чоловіків. Вони пояснили, що хотіли зняти репортаж, але не мали дозволу перебувати у зоні надзвичайного стану", - повідомив співрозмовник росЗМІ.

За даними співробітників поліції, обидва затриманих мають французьке громадянство.

На прикордонних з Білоруссю територіях Польщі з початку вересня діє режим надзвичайного стану, відповідно до якого перебувати там дозволено лише місцевим жителям, а також особам, які мають спеціальні дозволи.

Один із співробітників правоохоронних органів уточнив, що наразі журналісти перебувають у поліції, але незабаром будуть доставлені до суду. Їм загрожує покарання як арешту чи штрафу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація на польсько-білоруському кордоні - продовження гібридної війни РФ проти України та ЄС, - Стефанчук
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Топ коментарі
+44
расстрелять!
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15.11.2021 13:34
+30
Значить кацапи планували якусь хрєнь. Що б ще більше загострити ситуацію. Ви там на допитах їх трухотіть як треба. І на камеру зізнання.
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15.11.2021 13:37
+23
...і прикопати у лісі.

рашту тудой треба заборонити у пристойних країнах
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15.11.2021 13:42
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расстрелять!
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15.11.2021 13:34 Відповісти
Спец комментарий для Russia Today?
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15.11.2021 13:40 Відповісти
а что не так ?

з 2014-го рука не здригнеться
если что....
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15.11.2021 13:46 Відповісти
Ну не знаю.
Почему-то мне не нравятся односложные комментарии типа "расстрелять". Здесь не чат, а самый читаемый украинский новостной интернет ресурс. А эти уродцы формально - "журналисты".
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15.11.2021 13:59 Відповісти
а по факту - інформаційні диверсанти.

тому як заповідав пан Степан
"Розмова з ворогом має бути не довшою за автоматну чергу"

читай уважно:
з 2014-го рука не здригнеться
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15.11.2021 14:24 Відповісти
Так и я о том же. Просто одно дело - желание, а другое - написать об этом на форуме. Зайдёт француз на Цензор и увидит - "французских журналистов - расстрелять!" И ещё - этот коммент написал один из мутных братьев "Васечкиных"...
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15.11.2021 14:34 Відповісти
Один кримський татарин колись сказав мені: "Если видишь в небе над пастбищем кружащихся стервятников - значит беда в стаде... Если видишь где-то русского - жди пакости..."
Це він сказав, коли журналісти "Раша Тудей" з"явилися негайно у Волновасі після її обстрілу російськими "Градами"...
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15.11.2021 15:09 Відповісти
100%. Именно про это там и написал - 15.11.2021 14:54
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15.11.2021 15:45 Відповісти
...і прикопати у лісі.

рашту тудой треба заборонити у пристойних країнах
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15.11.2021 13:42 Відповісти
Russia Today відправити тудой
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15.11.2021 13:46 Відповісти
мензе жовнежами...
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15.11.2021 13:48 Відповісти
і вшискіх отпєрдоліть
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15.11.2021 13:53 Відповісти
триколор в жопу и пинком под сраку
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15.11.2021 13:57 Відповісти
Сперва повесить, потом расстрелять. Рука реально не дернется, шваль мокшанская должна быть в земле.!
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15.11.2021 14:13 Відповісти
Хитрожопые путинцы нанимают европейцев делать свое грязное дело. Их, они считают, трогать и наказывать не будут! Я думаю, ареста месяца на три и конфискации аппаратуры на первый раз будет достаточно!
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15.11.2021 15:41 Відповісти
Но сначала накормить...
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16.11.2021 20:58 Відповісти
Там де якийсь шухер, чи горе - там обовязеково кацапи, хоч і з французським громадянством.
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15.11.2021 13:35 Відповісти
Маю надію, що хоча би *******.ли?
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15.11.2021 13:36 Відповісти
Значить кацапи планували якусь хрєнь. Що б ще більше загострити ситуацію. Ви там на допитах їх трухотіть як треба. І на камеру зізнання.
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15.11.2021 13:37 Відповісти
Распятого снегирями мальчика искали...
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15.11.2021 13:38 Відповісти
А мальчик был в трусиках или без, это очень принципиально!!! Отак всегда, парни приехали природу посмотреть а тут такое... То *** снегири вандалы, то мальчики распятые..
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15.11.2021 13:47 Відповісти
Они приехали шпили посмотреть!
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15.11.2021 15:42 Відповісти
правильно будет: сине-жёлтые синички распинали снегирей в белой маечке, синих трусиках и красных гольфиках
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15.11.2021 13:55 Відповісти
Мальчик был бородатый и в набедренной повязке.
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15.11.2021 14:30 Відповісти
Где начинает вонять помойкой, там тут же и они.
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15.11.2021 13:38 Відповісти
на бутылку их, или на швабру
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15.11.2021 13:39 Відповісти
учитывая что они из RT France на бутылку из под шампанского их
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15.11.2021 13:53 Відповісти
Со стороны донца.
.
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15.11.2021 15:43 Відповісти
Судя по тупости Борреля и мера Мюнхена, информационная война рф приносит плоды.
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15.11.2021 13:44 Відповісти
Звідки це все лайно на кордоні-звідти й є групи підтримки...
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15.11.2021 13:46 Відповісти
Макрон пригрел кремлядских ушлепков, ********* уже захлебнулась от желчи, а поляки- молодцы.
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15.11.2021 13:47 Відповісти
А куди це зникло ЛайвНьюз? Показали візитку Яроша, распятого мальчіка і пропали.
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15.11.2021 13:47 Відповісти
Ну и засыпали бы их там камнями, как Рюрика
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15.11.2021 13:49 Відповісти
Не плохо бы было - посадить их всех на бутылку...
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15.11.2021 13:50 Відповісти
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15.11.2021 13:51 Відповісти
Однозначно посадить, минимально до того, пока не разрулится ситуация с нелегальными иммигрантами.
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15.11.2021 13:51 Відповісти
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15.11.2021 13:51 Відповісти
Пусть тщательно их проверят. На 90% это Петров и Боширов...
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15.11.2021 13:52 Відповісти
Этих мразей просто так не присылают, значит ********* готовит провокацию.
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15.11.2021 13:56 Відповісти
вооот.... вот теперь понятно, что должен был быть прорыв...и рашаговносми там не просто так...
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15.11.2021 14:00 Відповісти
нужно снять про них репортаж, чтобы их хари год ассоциировались у любого зрителя с враньем, и запустить на ютубчег.
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15.11.2021 14:02 Відповісти
рашка тудэй это как джи пи эс для осуществления пакости сатанистов кремля
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15.11.2021 14:03 Відповісти
Парашенские пропагандоны...
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15.11.2021 14:04 Відповісти
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15.11.2021 15:26 Відповісти
Фото членов съёмочной группы

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15.11.2021 14:10 Відповісти
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15.11.2021 14:36 Відповісти
Депортацию обоим и за поребрик
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15.11.2021 14:16 Відповісти
А не лучше за незаконное пересечение границы дать тюремный срок, чтоб парашенцы боялись нарушать законы других стран и шастали как по своей вотчине??
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15.11.2021 14:26 Відповісти
В РАСХОД.
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15.11.2021 14:17 Відповісти
Прошло 170 лет. Ничего не изменилось.

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15.11.2021 14:38 Відповісти
буде провокація, потрібно шукати інщі групи такі
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15.11.2021 14:47 Відповісти
коли я вже прочитаю "...знищили..." ?
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15.11.2021 14:50 Відповісти
Посадити як шпигунів, а потім обміняти як полонених. Повірте, пригодяться для обміну
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15.11.2021 14:57 Відповісти
Оказывается достаточно одного закона и журналистов спокойно можно вязать в наручники. Никто даже не пискнет. Ну может озабоченность выскажут и все.
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15.11.2021 15:59 Відповісти
 
 