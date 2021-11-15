У Польщі на кордоні з Білоруссю затримали знімальну групу Russia Today

Поліція Підляського воєводства Польщі 15 листопада повідомила, що затримала знімальну групу RT France на кордоні з Білоруссю за незаконне перебування в зоні надзвичайного стану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пище россійське видання "Известия".

"Сьогодні вранці поліцейські затримали знімальну групу із двох чоловіків. Вони пояснили, що хотіли зняти репортаж, але не мали дозволу перебувати у зоні надзвичайного стану", - повідомив співрозмовник росЗМІ.

За даними співробітників поліції, обидва затриманих мають французьке громадянство.

На прикордонних з Білоруссю територіях Польщі з початку вересня діє режим надзвичайного стану, відповідно до якого перебувати там дозволено лише місцевим жителям, а також особам, які мають спеціальні дозволи.

Один із співробітників правоохоронних органів уточнив, що наразі журналісти перебувають у поліції, але незабаром будуть доставлені до суду. Їм загрожує покарання як арешту чи штрафу.

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