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Кулеба про загрози для України: Робимо все можливе, щоб забезпечити захист з усіх сторін кордону

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба про загрози для України: Робимо все можливе, щоб забезпечити захист з усіх сторін кордону

Голова МЗС України Дмитро Кулеба розповів, чи вистачить Україні сил захищатись на всіх напрямках. За його словами, нині українська влада робить все можливе, щоб підсилитись.

Про це Кулеба повідомив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна. 

За його словами, чим більше напрямків загрози, тим більш небезпечною є ситуація.

"Але мені б хотілося запевнити вас, що Україна робить все можливе, співпрацює з найближчими партнерами, щоб підсилити наш захист на північному фланзі, щоб забезпечити захист країни з усіх сторін", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нарощування російських військ біля кордону України є частиною стратегії РФ проти Європи, - Кулеба

Автор: Ірина Дашківська
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Язик без костомах, а реально крім ремонту доріг в країні нічого не робиться. Навіть відосіки перестали знімати. А мали б турбуватися за медицину і оборону і Косоворотка мав би не вилазити з Європи і США, показувати і доказувати їм про злочини московії, але Вован і тут нічогісінько не робить. А воно йому потрібно? Він же нікому нічого "не должен"?
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15.11.2021 13:50 Відповісти
Что именно ,хотелось бы услышать,от тех кто за это отвечает? В первую очередь от верховного гавнокомандующего! А слышим ,только опровержения от МО И разведки с опой.
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15.11.2021 13:52 Відповісти
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15.11.2021 14:03 Відповісти
У этих точно войны и не было.и родина в другом месте.
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15.11.2021 14:04 Відповісти
2.5 роки надапірістать стрілять, а тепер схопились.
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15.11.2021 13:59 Відповісти
правильно.
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15.11.2021 17:21 Відповісти
 
 