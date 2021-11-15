Кулеба про загрози для України: Робимо все можливе, щоб забезпечити захист з усіх сторін кордону

Голова МЗС України Дмитро Кулеба розповів, чи вистачить Україні сил захищатись на всіх напрямках. За його словами, нині українська влада робить все можливе, щоб підсилитись.

Про це Кулеба повідомив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, чим більше напрямків загрози, тим більш небезпечною є ситуація.

"Але мені б хотілося запевнити вас, що Україна робить все можливе, співпрацює з найближчими партнерами, щоб підсилити наш захист на північному фланзі, щоб забезпечити захист країни з усіх сторін", - заявив він.

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