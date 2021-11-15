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НАТО (5098) Столтенберг Єнс (1338)

НАТО спостерігає "значне нарощування військ РФ біля кордонів України", що у випадку наступу може "зменшити час на підняття тривоги", - Столтенберг

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НАТО спостерігає

Організація Північноатлантичного договору бачить біля кордонів України та на тимчасово окупованих територіях "значну" та "незвичайну" концентрацію військ РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив на спільному з українським головою МЗС Дмитром Кулебою брифінгу генсек НАТО Єнс Столтенберг.

За словами координатора Альянсу, їхня розвідка "спостерігає досить значне нарощування" російських сил. Відповідаючи на запитання, що, як і де нарощується, Столтенберг відмовився розкривати розвідувальні дані: "Не можу вдаватися в деталі".

Він застеріг, однак, що близькість військ РФ, накопичених неподалік кордону та ліній розмежування, "зменшує час на підняття тривоги", якщо вони перейдуть у наступ.

Водночас Столтенберг підкреслив: він особисто та Альянс як організація не хочуть спекулювати й загадувати наперед, що буде далі та на що може піти Кремль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО уважно спостерігає за ситуацією на російсько-українському кордоні і готове реагувати, - Столтенберг

"Але ми вже бачили, що Росія може накопичувати сили та агресивно використовувати їх", – сказав він про події останніх семи років в Україні і знову закликав Москву прояснити, чому така активність довкола України.

Декілька разів за час брифінгу генсек НАТО запевняв журналістів, що Організація ретельно відстежує маневри росіян, ділиться інформацією з Україною та всіляко, у рамках чинних міжнародних угод, підтримує її.
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Топ коментарі
+9
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15.11.2021 14:04
+7
Потрібно збільшувати граничну чисельність ЗСУ до 600 тис. військових і формувати нові бригади, або вводити Воєнний стан і проводити мобілізацію. Подальше замовчування критичної ситуації буде злочином.
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15.11.2021 14:07
+4
Песков, это ты?
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15.11.2021 14:12
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15.11.2021 14:04 Відповісти
Потрібно збільшувати граничну чисельність ЗСУ до 600 тис. військових і формувати нові бригади, або вводити Воєнний стан і проводити мобілізацію. Подальше замовчування критичної ситуації буде злочином.
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15.11.2021 14:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OACgMnz7iIM
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15.11.2021 14:09 Відповісти
этож надо было напялить такое............)))
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15.11.2021 15:06 Відповісти
Чому боти такі всі однакові? Вам за кількість коментів платять, а не за якість. Майдан 3 хочете? Дестабілізацію в країну бажаєте? Воду закаламутить як в 2014 ?
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15.11.2021 15:19 Відповісти
Ось чому мене банять рашкоботи та боти олігархічних груп.
Запад предупредил Украину о "высокой вероятности" вторжения России этой зимой. Россия попытается дестабилизировать Украину.

https://uainfo.org/blognews/1636978876-zapad-predupredil-ukrainu-o-vysokoy-veroyatnosti-vtorzheniya.html
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15.11.2021 15:44 Відповісти
не понял? в чем вопрос то? что то не так написал?
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15.11.2021 15:58 Відповісти
написал, с ударением на и
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15.11.2021 20:46 Відповісти
сразу видно что вы уринотерапией увлекаетесь)))))
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15.11.2021 21:54 Відповісти
Ох и кэп, уже жалче борреля
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15.11.2021 14:04 Відповісти
Цим недолугим "страшилкам" вже давно ніхто не вірить.
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15.11.2021 14:06 Відповісти
Песков, это ты?
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15.11.2021 14:12 Відповісти
Это Путька. Недаром "Владом" назвался
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15.11.2021 15:59 Відповісти
"зменшує час на підняття тривоги"

А какую тревогу собирается поднять генеральный сек? Озаботится до невозможности?
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15.11.2021 14:30 Відповісти
все жд станции завалены танками ...
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15.11.2021 14:52 Відповісти
Сталін теж не вірив до останнього, як і наш недодиктатор.
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15.11.2021 14:52 Відповісти
Грьобантй т9 виправляє Сралін на Сталін.
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15.11.2021 14:53 Відповісти
Будєм всєх бомбіть!!

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15.11.2021 15:01 Відповісти
Яке ж воно жалюгідне. Фу!
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15.11.2021 15:23 Відповісти
я колись думав, що це фотошоп))
Не може ж людина так карикатурно виглядати))
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16.11.2021 02:20 Відповісти
Ваще то это предлог,развернуть на нашей территории базы НАТО для сдерживания агрессора. Достаточно написать официально просьбу об этом.От имени украинского народа.
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15.11.2021 15:02 Відповісти
Это ничего не даст. НАТО не это не пойдет. Уж если просить военную помощь так у королевы Елизаветы (Бориса Джонсона), Джо Байдена и Дж. Трюдо. И то не факт, что они кинутся помогать. Байден, старик обидчивый и Клоуну точно помогать не будет
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15.11.2021 15:17 Відповісти
США и Британия ,еще лучше. - Не надо спрашивать тогда Францию и Германия. Пусть на подхвате в тылу остаются.
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15.11.2021 15:26 Відповісти
та шо там ваше НАТО!!Вот украински силовики гораздо мощьнее, они никуя не видят усиления,шо вы панику наводите, фотки делаете, наши просто на словах все "верно" кажуть...
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15.11.2021 15:05 Відповісти
Украине от наблюдения НАТО не легче. Воевать придется нам самим.
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15.11.2021 15:09 Відповісти
А кто в Украине поднимет тревогу? Стадо продажных зелибобиков у власти? Или те экс-рыги, которых Уклонист пачками назначает на ответственные должности в государстве? Все ижет по их плану - слива независимой Украины
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15.11.2021 15:12 Відповісти
Где здесь убежище?..Где укрыться?
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15.11.2021 15:23 Відповісти
дайте цифру сколько там чего и где. и не нагнетайте.
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15.11.2021 17:09 Відповісти
,,Це все фейки", -- казала команда хрипливо-гугнявого непорозуміння.
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15.11.2021 17:22 Відповісти
 
 