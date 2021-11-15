НАТО спостерігає "значне нарощування військ РФ біля кордонів України", що у випадку наступу може "зменшити час на підняття тривоги", - Столтенберг

Організація Північноатлантичного договору бачить біля кордонів України та на тимчасово окупованих територіях "значну" та "незвичайну" концентрацію військ РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив на спільному з українським головою МЗС Дмитром Кулебою брифінгу генсек НАТО Єнс Столтенберг.

За словами координатора Альянсу, їхня розвідка "спостерігає досить значне нарощування" російських сил. Відповідаючи на запитання, що, як і де нарощується, Столтенберг відмовився розкривати розвідувальні дані: "Не можу вдаватися в деталі".

Він застеріг, однак, що близькість військ РФ, накопичених неподалік кордону та ліній розмежування, "зменшує час на підняття тривоги", якщо вони перейдуть у наступ.

Водночас Столтенберг підкреслив: він особисто та Альянс як організація не хочуть спекулювати й загадувати наперед, що буде далі та на що може піти Кремль.

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"Але ми вже бачили, що Росія може накопичувати сили та агресивно використовувати їх", – сказав він про події останніх семи років в Україні і знову закликав Москву прояснити, чому така активність довкола України.

Декілька разів за час брифінгу генсек НАТО запевняв журналістів, що Організація ретельно відстежує маневри росіян, ділиться інформацією з Україною та всіляко, у рамках чинних міжнародних угод, підтримує її.