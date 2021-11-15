НАТО спостерігає "значне нарощування військ РФ біля кордонів України", що у випадку наступу може "зменшити час на підняття тривоги", - Столтенберг
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Організація Північноатлантичного договору бачить біля кордонів України та на тимчасово окупованих територіях "значну" та "незвичайну" концентрацію військ РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив на спільному з українським головою МЗС Дмитром Кулебою брифінгу генсек НАТО Єнс Столтенберг.
За словами координатора Альянсу, їхня розвідка "спостерігає досить значне нарощування" російських сил. Відповідаючи на запитання, що, як і де нарощується, Столтенберг відмовився розкривати розвідувальні дані: "Не можу вдаватися в деталі".
Він застеріг, однак, що близькість військ РФ, накопичених неподалік кордону та ліній розмежування, "зменшує час на підняття тривоги", якщо вони перейдуть у наступ.
Водночас Столтенберг підкреслив: він особисто та Альянс як організація не хочуть спекулювати й загадувати наперед, що буде далі та на що може піти Кремль.
"Але ми вже бачили, що Росія може накопичувати сили та агресивно використовувати їх", – сказав він про події останніх семи років в Україні і знову закликав Москву прояснити, чому така активність довкола України.
Декілька разів за час брифінгу генсек НАТО запевняв журналістів, що Організація ретельно відстежує маневри росіян, ділиться інформацією з Україною та всіляко, у рамках чинних міжнародних угод, підтримує її.
Будь ласка, зачекайте...
Запад предупредил Украину о "высокой вероятности" вторжения России этой зимой. Россия попытается дестабилизировать Украину.
https://uainfo.org/blognews/1636978876-zapad-predupredil-ukrainu-o-vysokoy-veroyatnosti-vtorzheniya.html
А какую тревогу собирается поднять генеральный сек? Озаботится до невозможности?
Не може ж людина так карикатурно виглядати))