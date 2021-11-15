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Берлін занепокоєний через російську військову активність біля кордонів України. Необхідно запобігти ескалації, - МЗС ФРН

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Берлін занепокоєний через російську військову активність біля кордонів України. Необхідно запобігти ескалації, - МЗС ФРН

Берлін занепокоєний концентрацією військових сил на російсько-українському кордоні.

Про це заявив офіційний представник МЗС ФРН Крістофер Бургер, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми із занепокоєнням спостерігаємо за російською військовою активністю і перебуваємо в тісному контакті з цього приводу з нашими європейськими і трансатлантичними партнерами. Ми вважаємо, що необхідно запобігти військовій ескалації", - сказав Бургер журналістам у Берліні в понеділок.

Він нагадав, що у понеділок у Брюсселі відбудеться зустріч глав МЗС Німеччини, Франції та України.

"Ми, звісно, говоримо і з Росією... Важливо не загострювати і так непросту ситуацію", - сказав він.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
Ну наконец-то фрицы глубокую озабоченность выразили, я уже думал забудут
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15.11.2021 14:13
+6
Тобто за рахунок наших інтересів? Пішли *****!
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15.11.2021 14:10
+6
Так Берлін занепокоєн, що зброю нам не дає ні при яких обставинах, і в НАТО нас ні-ні
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15.11.2021 14:15
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путін шантажує Захід нападом на Україну. Не потрібно боятись цього нападу, потрібно відбивати агресію і бити ворога на полі бою! путін має напасти і програти, тоді Україна отримає можливість нормального стабільного розвитку хоча б на 10-15 років, без загрози постійного нападу зі сторони росії. Сьогодні інвестиції в Україну в більшості стримуються можливістю нової агресивної війни з російськими терористами. Тому потрібно ліквідувати цю загрозу хоча б на 10-15 років, а це можливо лише якщо путін нападе і буде розбитий вщент.
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15.11.2021 14:09 Відповісти
І ще одна загроза є, не менша яим путін-зебіл оманський. Ось не буде його-і інвестиції підуть, і путін декілька разів подумає, чи йти в повномасштабнтй наступ.
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15.11.2021 14:12 Відповісти
Так. Бо Путін нападе зовні, а ця кодла на Банковій буде в спину цілити. Вона вже цілить.
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15.11.2021 15:13 Відповісти
Тобто за рахунок наших інтересів? Пішли *****!
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15.11.2021 14:10 Відповісти
оо союзники параши обеспокоились
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15.11.2021 14:10 Відповісти
Тьотя Меркель мабуть вже злягла з занепокоєнням...
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15.11.2021 14:11 Відповісти
Пуйлу в кровать.
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15.11.2021 14:18 Відповісти
Ну наконец-то фрицы глубокую озабоченность выразили, я уже думал забудут
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15.11.2021 14:13 Відповісти
Так Берлін занепокоєн, що зброю нам не дає ні при яких обставинах, і в НАТО нас ні-ні
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15.11.2021 14:15 Відповісти
Бульбофюрер пропонує дати коридор через Польщу до Німеччини "біганцям" - вважаю непоганий варіант.
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15.11.2021 14:19 Відповісти
в жопу тех французов и немцев
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15.11.2021 14:20 Відповісти
годиков так с 80 назад можно было бы послушать,что вещает Берлин,а сегодня смысла нет время на чтение озабоченностей тратить..
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15.11.2021 14:20 Відповісти
Вибрали нелоха президентом.
Долбойоби.
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15.11.2021 14:24 Відповісти
"Ми із занепокоєнням спостерігаємо" - ну в принципе люди работают....
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15.11.2021 14:25 Відповісти
Нахнагель занеппокоен! Цікаво, якщо занепокоєння вимірювати по шкалі Ріхтера, скільки "балів" наберуть жабоїди та німецькі хрюшки?
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15.11.2021 14:43 Відповісти

Батя!! Я очень -очень, шибко - шибко, для тебя стараюсь!!
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15.11.2021 15:58 Відповісти
Пусть идут подр??%;ат, может успокоятся обеспокоенные, млять
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15.11.2021 16:15 Відповісти
Ну так запобігайте ескалації, німці- флаг в руки! Досить цих пустих слів
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15.11.2021 19:54 Відповісти
 
 