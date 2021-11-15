Берлін занепокоєний через російську військову активність біля кордонів України. Необхідно запобігти ескалації, - МЗС ФРН

Берлін занепокоєний концентрацією військових сил на російсько-українському кордоні.

Про це заявив офіційний представник МЗС ФРН Крістофер Бургер, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми із занепокоєнням спостерігаємо за російською військовою активністю і перебуваємо в тісному контакті з цього приводу з нашими європейськими і трансатлантичними партнерами. Ми вважаємо, що необхідно запобігти військовій ескалації", - сказав Бургер журналістам у Берліні в понеділок.

Він нагадав, що у понеділок у Брюсселі відбудеться зустріч глав МЗС Німеччини, Франції та України.

"Ми, звісно, говоримо і з Росією... Важливо не загострювати і так непросту ситуацію", - сказав він.