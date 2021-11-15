Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський, - звіт голови ТСК Безуглої. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський не давав наказу на скасування чи відтермінування затримання "вагнерівців", а голова Офісу Президента Андрій Єрмак не має повноважень віддати такий наказ. Витоку інформації з боку України не було. Таким є проміжний висновок парламентської ТСК.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це заявила голова ТСК та нардеп "Слуги народу" Мар'яна Безугла.
"Наявні дані дають підстави зробити опосередковані висновки, що відбулося відтермінування з 29 липня на 30 липня 2020 року. ТСК не вдалося достаменно встановити, хто і на якому рівні в Україні прийняв рішення про відтермінування. Разом з тим ТСК встановила відсутність будь-якої документально оформленої вказівки про відтермінування з боку будь-якої посадової особи", - констатувала вона.
За її словами, перший, неактивний, етап розвідувальних заходів тривав у 2018-2020 роках. Вона зазначила, що з 2018 року українські спецслужби проводили розвідувальні заходи щодо членів російських приватних військових компаній, зокрема "Вагнер" і "Мар", які воювали і вчиняли злочини на сході України.
"ГУР МОУ було проведено близько двох тисяч співбесід з потенційними передбачуваними учасниками бойових дій, з яких відібрано близько 500 осіб, які становили оперативний інтерес та з яких ідентифіковано 396 осіб... Обговорення з найманцями їхнього переміщення було складовою легендування та використовувалося для виманювання інформації та документів і на той час не передбачало фактичної реалізації. Опосередкованим підтвердженням того, що розвідувальний захід було завершено, є дані, що було впроважено легенду, за якою так званий вербувальник найманців загинув в Сирії до липня 2020 року".
Також, за словами Безуглої, Комісія дійшла висновку, що активні заходи із затримання "вагнерівців" почали планувати влітку 2020 року, тому п'ятий президент України Петро Порошенко не міг їх санкціонувати:
"ТСК з’ясувала, що ГУР МОУ передало СБУ інформацію, яка стосувалася розвідувального заходу 2018-2020 років на початку липня 2020 року. ТСК отримала дані про те, що на одній з оперативних нарад між ГУР МОУ та СБУ було запропоновано організувати контрольоване переміщення 33 осіб з відібраних 396 ідентифікованих осіб з території РФ до країни, де існувала б можливість їх офіційного затримання. І прийнято рішення про проведення окремого спеціального активного заходу. Спільний спеціальний захід СБУ та ГУР МОУ почався в кінці червня 2020 року. Отже, підлягають скасуванню повідомлення деяких ЗМІ про його багаторічне планування… ТСК виявила, що п’ятий президент України не міг санкціонувати проведення цього активного заходу, оскільки він був розпочатий в кінці червня 2020 року".
Окрім того, за даними ТСК, активний захід здійснювався силами лише українських розвідувальних та контррозвідувальних органів. "Спеціальні служби Сполучених Штатів Америки, Турецької Республіки, Великобританії, Держави Ізраїль, як і будь-які інші, до проведення заходу не залучалися", - додала Безугла.
Щодо можливого зриву затримання "вагнерівців" з боку вищого керівництва держави нардеп сказала:
"ТСК також не знайшла підтвердження того, що президент України давав особисті розпорядження керівництву ГУР МОУ відтермінувати активний захід, що засвідчують всі наявні показання заслуханих осіб. Також встановлено, що керівник Офісу президента не має повноважень надавати розпорядження керівнику ГУР МОУ щодо відтермінування будь-якого розвідувального заходу.
Встановлено, що міністр оборони України може санкціонувати певні дії в рамках активного заходу лише в частині, яка стосується додаткового залучення Збройних сил України, і не може санкціонувати чи управляти перебігом активного заходу в цілому, а тим паче якщо він проводиться з іншими суб’єктами розвідувального співтовариства".
Окрім того, ТСК має припущення щодо можливого поінформування спецслужб РФ про заходи українських розвідувальних служб:
"У Російській Федерації та Республіці Білорусь могли знати про окремі процеси, які відбувалися в ході реалізації першого розвідувального (до липня 2020 – Ред.) та другого активного заходів українських спецслужб. Зокрема ТСК отримала матеріали розвідувального співтовариства про те, що один з 33 найманців наприкінці 2020 року спочатку звернувся із заявою до ФСБ і РФ, а вже на початку липня 2020 року передав аналогічну інформацію до ГУР ГШ Збройних сил РФ, де детально розкрив встановлення ним контакту з вербувальниками ПВК "Мар", подальші заходи із працевлаштування, а також конкретні дії вербувальників".
"ТСК не знайшла підтвердження, що відбувся витік інформації з української сторони на будь-якому з етапів. Жодна з опитаних ТСК особа не зазнеачила, що їй відомо про факт такого витоку", - додала вона.
Безугла зазначила, що документацію щодо затримання членів ПВК "Вагнер" почали готувати лише після їхнього затримання в Мінську, що зумовило втрату часу.
У зв'язку з цим ТСК рекомендує низку заходів щодо покращення роботи української розвідки. Зазначивши, що комісія продовжує свою роботу, Безугла пішла, відмовившись відповідати на питання ЗМІ, оскільки, за її словами, сьогоднішнє спілкування полягало лише в оприлюдненні звіту.
Зазначимо, що раніше президент Володимир Зеленський заперечував факт проведення спецоперації, а голова Офісу Президента Андрій Єрмак спростував існування спецоперації та заявив, що вся ця історія вигадана від початку до кінця.
Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.
24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.
Будь ласка, зачекайте...
Операцію санкціонував Порошенко, зірвав операцію Зеленський через державну зрада та колаборацию із ворогом, за що має сісти пожиттєво, або бути ліквідованим розгніваним народом.
Не відмінили , а відтермінували .... а самі злили ворогу інформацію - після чого були здійснені арешти ( вивід контингента з під удару ) а далі вже не було що проводити - само розсосалось........Зе подзвонив Лукавому щоби той віддав затриманих але.... Лукавий кинув Зе. про це заявив Сам "лучезарний мастер спорта.". Так от безмозгла так іне спромоглась знайти відповідь "ХТО із ХУ."
Ждем расследование от Белингкэт!
3 ч. ·
Операція по вагнерівцях готувалась, але хто її скасував - депутатам Зеленського та Коломойського з ОПЗЖ невідомо, - Безугла. Все, що потрібно знати про керування країною Зеленським. Вони не соромляться публічно заявити, що якійсь "невідомий" може спокійно скасувати таємну спецоперацію де залучений був і Зеленський, коли особисто дзвонив Лукашенко - і ніхто не розуміє, хто ж це був??? Просто якийсь невідомий ноунейм віддав ніде не зафіксований наказ, операція скасована, і Зеленського ноунейм заставив бігти дзвонити Лукашенко. Хто ж це міг зробити? Напевно та тітка, з рецепшену...
звичайно Порошенко
І Лукашенке про вагнеровців дзвонив Зеленський по вимозі Порошенко
А Зе в Україні ніхто і не Головнокомандуючий чи як ? Брєд від слуг олігархів
Підставив Україну і як завжди у кущі, справився
"запустити дурочку".
Зеля и ко ********, как пить дать, надеюсь эти не смогут, и попадут под суд, со всеми вытекающими..... Смотреть на это все спокойно , моно только передозировываясь ежедневно противорвотными препаратами..... Надеюсь эпоха зеленосопливости закончится вместе с будущими выборами ,закончится уголовными делами...... Уверенности если честно нет!!!! Принимая во внимание весну 19 года, ну или ,если хотите, еще и зиму 2010 го, нам не хватает в президентах только маньяка-серийного убийцы, и то не уверен, что с нашей историей такого уже не было....Наверное были, названия другие, суть та-же......
"Після провалу операції щодо затримання «вагнерівців», після того, як весь світ дізнався, що саме політичне керівництво України зрадило свою країну, скомпрометувавши власні силові структури, довіра фактично зникла.
Тепер наші стратегічні партнери повинні інформувати Україну через засоби масової інформації. Це серйозна проблема, тому що довіра не відновлюється за добу чи навіть за рік. Це одна з головних втрат, яку ми понесли завдяки чинному керівництву нашої держави. Україна не має власних військових супутників. Ми завжди використовували інформацію, супутникові знімки, іншу військову аналітику, в тому числі, щодо розташування російських військ від наших стратегічних партнерів. І я хочу підкреслити, що ніколи ця інформація не була недостовірною. Ніколи вона не була другорядною. Це було надійне, якісне інформування партнерів".
https://interfax.com.ua/news/interview/675351.html
23 Сентября, 2020, 21:42 glavcom.ua
На фото - отец главы Офиса президента Андрея Ермака
Бизнес-партнером Андрея Ермака в ООО «Интерпромфинанс Украина» является гражданин Российской Федерации
Отец руководителя Офиса президента Андрея Ермака - сотрудник Главного разведывательного управления РФ в отставке Борис Ермак.
Об этом говорится в расследовании журналистки Любови Величко «Цена измены - $40 мільйонів. Почему власти отрицают проведение «вагнеровской» спецоперации и при чем здесь Ермак».
Отмечается, что с 1999 года бизнес-партнером Андрея Ермака в ООО «Интерпромфинанс Украина» является гражданин Российской Федерации Рахамим Эмануилов, а директором компании является отец Андрея Ермака Борис Ермак.
«Также Андрей Ермак руководил компанией ООО «Медийная группа Европейского партнерства» в то время, как ее совладельцем был Рахамим Эмануилов. Но Рахамим Эмануилов - не просто россиянин. Он является советником председателя Совета Федерации - верхней палаты российского парламента, часть членов которой назначает президент РФ Владимир Путин», - говорится в расследовании.
Журналистка отмечает, что семью Ермаков объединяет не только общий бизнес с Эмануиловим: «О своем теплом отношение и общем мировоззрение с Рахамимом Яшаевичем в соцсети Фейсбук на его странице открыто пишет Борис Ермак (орфография сохранена):« Ромул! С наступающим Новым годом и Рождеством Тебя и твою семью! (...) Иногда смотрю твои посты и с большим уважением отношусь к твоей позиции и сегодняшним событиям. Обнимаю!»
Напомним, недавно Ермак заявлял, что конфликт на Донбассе будет завершен до конца каденции Владимира Зеленского, и теперь Украина уже имеет определенный прогресс в этом вопросе.
Как сообщалось, Ермак рассчитывает на «мудрое решение» Рады по изменению постановления о местных выборах
https://glavcom.ua/ru/news/znakomtes-otec-ermaka-sotrudnik-glavnogo-razvedyvatelnogo-upravleniya-rf-v-otstavke-707065.html
"....Начиная с ноября 1999 года, компания Андрея Ермака зарегистрировала несколько фирм для товарища его отца, россиянина Рахамима Эмануилова. Он вместе с Ермаком-отцом работал в посольстве в Афганистане, с тех пор они все еще дружат.В частности, Ермак зарегистрировал для друга отца компанию "Интерпромфинанс Украина", которая должна заниматься оптовой торговлей.Эмануилов довольно известен в России своей научной работой в области связей со странами Востока. С 1995 года он является акционером российского "Интерпромбанка". По данным журналистов "Схем", сейчас у Эмануилова есть связи с Кремлем..."
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"...А познакомились президент и глава его Офиса десять лет назад на телеканале "Интер". Тогда юридическая компания Ермака предоставляла услуги каналу, а генпродюсером "Интера" в 2010-2011 годах был Зеленский.
"Я работал с "Интером" очень давно, еще во времена Зинченко, с 1999 года. В течение нескольких лет наша "Международная юридическая компания" оказывала телеканалу полное юридическое сопровождение", - объясняет УП Ермак.Интересно, что предыдущие и нынешние владельцы "Интера" не знают, чем Ермак занимался на их канале.Ни бывший владелец Валерий Хорошковский, ни сегодняшний совладелец "Интера" Сергей Левочкин после вопроса УП не смогли вспомнить ничего о работе Ермака на их канале."Возможно, они меня не знают потому, что это было давно, и собственники с тех пор несколько раз менялись", - комментирует УП новый глава Офиса.Интересно также, что Зеленский не первый, кому Ермак помогает в политике.Как ни странно, но первым его политиком был скандальный экс-нардеп из "Партии регионов", чемпион мира по вольной борьбе Эльбрус Тедеев.В течение трех созывов парламента - с 2007 по 2014 год - Ермак был помощником Тедеева на общественных началах.
В 2010 году Ермак был доверенным лицом Арсения Яценюка на 216 округе в Киеве во время выборов президента.
Интересно , что сейчас Ахметовские каналы двигают Яценюка на возвращение в политику(вместе с Аваковым)- ка его связи с Ермаком , не помешают?
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Це вже зовсім не смішно.
Безугла заявила, що події під Іловайськом стали негативним фоном для зустрічі президентів Порошенка і Путіна 26 серпня 2014 р. Очевидно, що нардеп Безугла досі не відає що ніякого оточення під Іловайськом на 26 серпня 2014 р. НЕ БУЛО. 26 серпня з Іловайська ще продовджували вивозити поранених і завозити туди забезпечення. Ба-більше. 26 серпня із Іловайська виїхали ротна група батальйону "Горинь" і група офіцерів штабу Сектору Б на чолі з полковником Палагнюком. Повторюю. Вони не з боєм прорвалися. Вони звідти ВИЇХАЛИ. Без опору. Полковник Палагнюк потім забирав у росіян поранених українських вояків після Іловайського бойовища.
Мінські угоди були укладені під час засідання Тристороньої контактної групи 5 вересня 2014 р. Цікаво почути від нардепа Безуглої який фон для тих подій створювали "Рейд помсти", який як раз здійснювали штурмові групи 79-ї і 95-ї аеромобільних бригад? Може нардепу Безуглій буде цікаво дізнатися, що того самого 5 вересня штурмові групи двох українських бригад прорвали фронт терористів, пройшли через Кам'янку та Воровське на Комсомольське, звільнили Тельманове, і вже зосередилися для атаки з півночі на Новоазовськ!
Нардеп Безугла заявила, що трагедія під Іловайськом сталася тому що не було впроваджено воєнний стан. Не сумніваюся, в разі впровадження воєнного стану, коміку Зеленському довелося б хутко виїжджати з України, бо ігнорувати повістки він більше не зміг би. Проте. Дивним чином відстуність воєнного стану не завадила ЗСУ та МВС звільнити Маріуполь, Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут, Костянтинівку, Дружківку, здійснити рейд 95-ї бригади російськими тилами від Дебальцева до Савур-Могили і на північ - до Лутугіно. Не завадила відсутність воєнного стану організовано вивести українські угрупування від східного кордону - з району Ізваріно - Довжанськ. Не завадила вона вийти з Хрящеватого, Лутугіна і Луганського аеропорту.
Чомусь єдине місце де невпровадження воєнного стану сильно завадило - це там де діяли підрозділи МВС міністра Авакова (добробати) і де командував генерал Хомчак - піднятий за Зеленського в начальники Генштабу і командувачі ЗСУ. Там, де рішення про операцію приймали в кабінеті Геннадія Корбана за участі журналіста Бутусова (неопитаних ТСК з цього приводу).
Але ці деталі ТСК Безуглої не цікавлять. Як не цікавить її чому в Україні вже померло два "Іловайська" за один день - через огидну боротьбу з пандемією КОВІД. Бо мета ТСК Безуглої не правду встановити. Її мета - відвернути увагу від справи "вагнерівців".
Дмитро "Калинчук" Вовнянко