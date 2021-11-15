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Новини Політика України
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ТСК (343) ПВК "Вагнер" (1473) Безугла (207)

Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський, - звіт голови ТСК Безуглої. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент Володимир Зеленський не давав наказу на скасування чи відтермінування затримання "вагнерівців", а голова Офісу Президента Андрій Єрмак не має повноважень віддати такий наказ. Витоку інформації з боку України не було. Таким є проміжний висновок парламентської ТСК.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це заявила голова ТСК та нардеп "Слуги народу" Мар'яна Безугла.

"Наявні дані дають підстави зробити опосередковані висновки, що відбулося відтермінування з 29 липня на 30 липня 2020 року. ТСК не вдалося достаменно встановити, хто і на якому рівні в Україні прийняв рішення про відтермінування. Разом з тим ТСК встановила відсутність будь-якої документально оформленої вказівки про відтермінування з боку будь-якої посадової особи", - констатувала вона.

За її словами, перший, неактивний, етап розвідувальних заходів тривав у 2018-2020 роках. Вона зазначила, що з 2018 року українські спецслужби проводили розвідувальні заходи щодо членів російських приватних військових компаній, зокрема "Вагнер" і "Мар", які воювали і вчиняли злочини на сході України.

"ГУР МОУ було проведено близько двох тисяч співбесід з потенційними передбачуваними учасниками бойових дій, з яких відібрано близько 500 осіб, які становили оперативний інтерес та з яких ідентифіковано 396 осіб... Обговорення з найманцями їхнього переміщення було складовою легендування та використовувалося для виманювання інформації та документів і на той час не передбачало фактичної реалізації. Опосередкованим підтвердженням того, що розвідувальний захід було завершено, є дані, що було впроважено легенду, за якою так званий вербувальник найманців загинув в Сирії до липня 2020 року".

Також, за словами Безуглої, Комісія дійшла висновку, що активні заходи із затримання "вагнерівців" почали планувати влітку 2020 року, тому п'ятий президент України Петро Порошенко не міг їх санкціонувати:

"ТСК з’ясувала, що ГУР МОУ передало СБУ інформацію, яка стосувалася розвідувального заходу 2018-2020 років на початку липня 2020 року. ТСК отримала дані про те, що на одній з оперативних нарад між ГУР МОУ та СБУ було запропоновано організувати контрольоване переміщення 33 осіб з відібраних 396 ідентифікованих осіб з території РФ до країни, де існувала б можливість їх офіційного затримання. І прийнято рішення про проведення окремого спеціального активного заходу. Спільний спеціальний захід СБУ та ГУР МОУ почався в кінці червня 2020 року. Отже, підлягають скасуванню повідомлення деяких ЗМІ про його багаторічне планування… ТСК виявила, що п’ятий президент України не міг санкціонувати проведення цього активного заходу, оскільки він був розпочатий в кінці червня 2020 року".

Окрім того, за даними ТСК, активний захід здійснювався силами лише українських розвідувальних та контррозвідувальних органів. "Спеціальні служби Сполучених Штатів Америки, Турецької Республіки, Великобританії, Держави Ізраїль, як і будь-які інші, до проведення заходу не залучалися", - додала Безугла.

Щодо можливого зриву затримання "вагнерівців" з боку вищого керівництва держави нардеп сказала:

"ТСК також не знайшла підтвердження того, що президент України давав особисті розпорядження керівництву ГУР МОУ відтермінувати активний захід, що засвідчують всі наявні показання заслуханих осіб. Також встановлено, що керівник Офісу президента не має повноважень надавати розпорядження керівнику ГУР МОУ щодо відтермінування будь-якого розвідувального заходу.

Встановлено, що міністр оборони України може санкціонувати певні дії в рамках активного заходу лише в частині, яка стосується додаткового залучення Збройних сил України, і не може санкціонувати чи управляти перебігом активного заходу в цілому, а тим паче якщо він проводиться з іншими суб’єктами розвідувального співтовариства".

Окрім того, ТСК має припущення щодо можливого поінформування спецслужб РФ про заходи українських розвідувальних служб:

"У Російській Федерації та Республіці Білорусь могли знати про окремі процеси, які відбувалися в ході реалізації першого розвідувального (до липня 2020 – Ред.) та другого активного заходів українських спецслужб. Зокрема ТСК отримала матеріали розвідувального співтовариства про те, що один з 33 найманців наприкінці 2020 року спочатку звернувся із заявою до ФСБ і РФ, а вже на початку липня 2020 року передав аналогічну інформацію до ГУР ГШ Збройних сил РФ, де детально розкрив встановлення ним контакту з вербувальниками ПВК "Мар", подальші заходи із працевлаштування, а також конкретні дії вербувальників".

"ТСК не знайшла підтвердження, що відбувся витік інформації з української сторони на будь-якому з етапів. Жодна з опитаних ТСК особа не зазнеачила, що їй відомо про факт такого витоку", - додала вона.

Безугла зазначила, що документацію щодо затримання членів ПВК "Вагнер" почали готувати лише після їхнього затримання в Мінську, що зумовило втрату часу.

У зв'язку з цим ТСК рекомендує низку заходів щодо покращення роботи української розвідки. Зазначивши, що комісія продовжує свою роботу, Безугла пішла, відмовившись відповідати на питання ЗМІ, оскільки, за її словами, сьогоднішнє спілкування полягало лише в оприлюдненні звіту.

Операцію щодо вагнерівців проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський, - звіт голови ТСК Безуглої 01
Операцію щодо вагнерівців проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський, - звіт голови ТСК Безуглої 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Bellingcat анонсував публікацію розслідування у справі "вагнерівців" наступного тижня (оновлено)

Зазначимо, що раніше президент Володимир Зеленський заперечував факт проведення спецоперації, а голова Офісу Президента Андрій Єрмак спростував існування спецоперації та заявив, що вся ця історія вигадана від початку до кінця.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.

Також читайте: "Вагнерівці" могли стати неспростовним доказом проти Путіна в Гаазі і "обмінним фондом" для звільнення наших полонених, - Порошенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+59
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15.11.2021 14:21
+57
А питання так і не стояло. Зеленський - злив її, тобто зрадив. Підсудна стаття. Зелю на нари!
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15.11.2021 14:21
+51
Вона не тільки безумна, а й ще тупа.
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15.11.2021 14:21
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Жму руку,обнимаю.
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15.11.2021 17:15 Відповісти
Куйла обнимать будешь лапоть!
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15.11.2021 17:18 Відповісти
Ніхто не зливав, отже, гугняво-хрипливе непорозуміння брехало, коли говорило, що це воно дзвонило Лукашенку?
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15.11.2021 17:08 Відповісти
эта зеленая шаболда двух слов связать не может, правда, надо признаться, что она в этом отношении чуток выше своего шефа- зесморчка......такое впечатление что слуги урода - дети пьяного зачатия. Господи, откуда такие дебилоиды свалились на наши головы?
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15.11.2021 17:09 Відповісти
Безугла виявилася безмозглою
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19.11.2021 17:14 Відповісти
это ПИ...ц товарищи)))) не далее как летом этот малоПИД,,,роский бенин, нарко-Дегенерат дал интервью самой честной бениной потаскухе матвиенко, где открытым текстом рассказал как звонил усатому и сдал "вагнеровцев" а теперь включает заднюю.....Дурак, кремлевская Крыса ермак и демченко вот фигуранты предательства и это ни первый случай...отрабатываем киностудии в маЦкве и хату в Крыму....
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15.11.2021 17:12 Відповісти
Мосійчук, у вас очепятка
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15.11.2021 17:51 Відповісти
Дмитро Чекалкін, Зералаш. - https://www.youtube.com/watch?v=doBPazereu4
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15.11.2021 17:17 Відповісти
Воно не безуглоє, а безмозглоє!
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15.11.2021 17:18 Відповісти
Она не тупая,а хитро жопая.
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15.11.2021 20:09 Відповісти
Воно саме таке, як треба Шмарклі.
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15.11.2021 22:34 Відповісти
Зеля настоящий гетьман,но с народом ему не повезло,Петруха кстати тоже жаловался на свой народ и упрекал по поводу собачьей будки.
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15.11.2021 17:23 Відповісти
Понятно, что вам точно повезло. Вы под пуйлом всея планеты ходите. А правда? что всем расеянам у кого рост выше каблуков владимвладимыча обрезание ног будут делать аль врут, супостаты?
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15.11.2021 17:49 Відповісти
Лідер антирейтинга та офшорний ворішка зеленський через два роки сяде за грати на весь остаток життя. Державна зрада не має строку давності
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15.11.2021 17:52 Відповісти
Пацюки, такі як Зеля із зеленою ОПою зараз загнані в куток, тому дуже небезпечні. У них один вихід: задешево продати Україну )(уйлу і швиденько здриснути на Ростов.
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15.11.2021 18:04 Відповісти
Тому потрібно вийти на майдан, захопити владу та схопити державних зрадників. Якщо зробити все швидко та координовано, крові буде не багато
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15.11.2021 18:09 Відповісти
Звісно не повезло. В якій ще країні в період військової агресії в президенти обирають тупого болвана який ні сном ні духом не тямить в управлінні державою?
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15.11.2021 21:16 Відповісти
ЗеДолбобот, тільки такі як ти суєсоси вірите у мантру про найвеличнішого Л(п)***************, який за 2 роки зробив аж ніуя! Скажу тобі і подібним зеутиркам корокто - пішовНХ, зедолбобот! Чому так прямо і грубо - ви все одно не розумієте української мови!
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15.11.2021 23:48 Відповісти
Бреше.

Операцію санкціонував Порошенко, зірвав операцію Зеленський через державну зрада та колаборацию із ворогом, за що має сісти пожиттєво, або бути ліквідованим розгніваним народом.
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15.11.2021 17:51 Відповісти
Бреше.)) Ну звісно ж .. Для того її й призначили головою ТСК . .
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15.11.2021 19:43 Відповісти
Нелох и небарыга лидеры в соцопросах.
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15.11.2021 17:55 Відповісти
Нас тримають за немовлят! ганебне зелене кругле брязкальце!
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15.11.2021 17:58 Відповісти
Ой, дурепа. Думаю дурепа тільки озвучує ті тези які придумали телепні типу Подоляка. Це ж треба таке ****...ти: операція розпочалася влітку 2020 (тобто Зеля), а в 2018 тільки проводили розвідку по вагнерівцях (при Пороху). Ми повинні повірити цій дурі, а не генералу Бурбі?
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15.11.2021 18:00 Відповісти
Вам один хрен терять нечего,дайте Йульке порулить.
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15.11.2021 18:03 Відповісти
Иди вон, вместе со своей йулькой...
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15.11.2021 18:46 Відповісти
Безмозгла, тебе ж Госдеп прямо сказав - "Ермак син одного з тих, хто керував КДБ".
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15.11.2021 18:09 Відповісти
Як же ця маланська мерзота зневажає український народ що так відкрито бреше на весь світ.
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15.11.2021 18:20 Відповісти
Це як, ку@ва, розуміти?- крім преза ніхто відмінити не міг, він не відміняв, але хтось відмінив.... мля-я тупорилі вівці. Напевно, Беня. Нє-Бульбофюрер. Нє-треба знайти на кого списати-О!- Порошенко відмінив. Чого не так зразу? Нашо народ дурачити? Якби так ця звізда сказала б -73% зразу б повірили, так як у зниження тарифів і зарплату у 4К$.
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15.11.2021 18:24 Відповісти
ЗЕ-Рафик ниучьом ни винават ... оно само как-то все тормознулось, ... это не я, это Зинка ... Зеленые имбицилы, вы хоть представляете какого морального урода вы навыбирали "паприколу"????
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15.11.2021 18:44 Відповісти
это форменное издевательство над нами, то есть народом. они знают, что это даже на враньё не тянет, они уже тупо прикалываются, потому что знают, никуя им не будет.
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15.11.2021 19:02 Відповісти
"Невідомо хто скасував операцію...." Золотые слова Безумной, применимы ко всему, что производит нынешняя "гениальная команда"! "Невідомо, хто прийняв дірявий бюджет, хто підняв тарифи, хто не закупив вігілля на державні станції....". Безумную -на повышение!
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15.11.2021 19:03 Відповісти
https://youtu.be/dgzUhzmnwMY ваЗЕлин это редкостный Дэбил!!!
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15.11.2021 19:03 Відповісти
дебилы редкие дебилы
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15.11.2021 19:14 Відповісти
Безмозглой дуре написАли бумажку - безмозглая дура пробекала по ней слова. Это всё, что нужно знать о работе главы ТСК Безуглой
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15.11.2021 19:18 Відповісти
Тут не треба пересмикувати....
Не відмінили , а відтермінували .... а самі злили ворогу інформацію - після чого були здійснені арешти ( вивід контингента з під удару ) а далі вже не було що проводити - само розсосалось........Зе подзвонив Лукавому щоби той віддав затриманих але.... Лукавий кинув Зе. про це заявив Сам "лучезарний мастер спорта.". Так от безмозгла так іне спромоглась знайти відповідь "ХТО із ХУ."
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15.11.2021 19:21 Відповісти
Если звонок Зелендопола Бульбофуреру не является утечкой информации , то просветите народ шо то за така дивна штука- утечка информации. К большому сожалению Трускавецких универов за неделю большинство в этой стране не заканчивало слава богу.
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15.11.2021 19:28 Відповісти
Кого интересует этот поток ВРАНЬЯ и БРЕДА?!!
Ждем расследование от Белингкэт!
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15.11.2021 19:30 Відповісти
Alex N Alex Noyt

3 ч. ·



Операція по вагнерівцях готувалась, але хто її скасував - депутатам Зеленського та Коломойського з ОПЗЖ невідомо, - Безугла. Все, що потрібно знати про керування країною Зеленським. Вони не соромляться публічно заявити, що якійсь "невідомий" може спокійно скасувати таємну спецоперацію де залучений був і Зеленський, коли особисто дзвонив Лукашенко - і ніхто не розуміє, хто ж це був??? Просто якийсь невідомий ноунейм віддав ніде не зафіксований наказ, операція скасована, і Зеленського ноунейм заставив бігти дзвонити Лукашенко. Хто ж це міг зробити? Напевно та тітка, з рецепшену...
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15.11.2021 19:33 Відповісти
Мне очень понравилось замечание этой овальной о том что «мы рекомендовали ряд мер по улучшению разведки»… ты кто такая дурочка и что ты вообще в этом смыслишь??? Мля, зла не хватает….
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15.11.2021 19:47 Відповісти
Ну а чого ви наївні чекали ахаха)) Що зрадники визнають те що вони зрадили? Це точно цирк. Просто дехто ще продовжує ходити на виставу тому що шкода придбаного білета
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15.11.2021 19:55 Відповісти
Одним словом шмаркля, а не президент.
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15.11.2021 20:00 Відповісти
Молодець, Безугла! Як мінімум заробила персональну пенсію в конверті від Пацюка.
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15.11.2021 20:08 Відповісти
Зєля сам зізнався у зраді, є відео, що вона верзе.... понабирають ідіотів-підхалимів.
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15.11.2021 20:16 Відповісти
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15.11.2021 20:19 Відповісти
як не відомо??
звичайно Порошенко
І Лукашенке про вагнеровців дзвонив Зеленський по вимозі Порошенко
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15.11.2021 20:29 Відповісти
Кальмар доповіла, що комісія, створена із депутатів СН - дурні, які нічого не зрозуміли. Почервоніла п'ять хвилин і дупа у Зе чиста. Хоча я маю сумніви, що хтось там червонів.
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15.11.2021 20:31 Відповісти
Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський, - звіт голови ТСК Безуглої. Джерело: https://censor.net/ua/n3299543

А Зе в Україні ніхто і не Головнокомандуючий чи як ? Брєд від слуг олігархів
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15.11.2021 20:31 Відповісти
Брехлива криворіжська с*ка і клоун по сумісництву.
Підставив Україну і як завжди у кущі, справився
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15.11.2021 20:33 Відповісти
Чом вона так впевнена , що точно не блазень та дєрьмак ?? ЯК же вони узнали , на чому грунтується впевненність ? Карманна ТСК блазня .
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15.11.2021 20:40 Відповісти
Я твой коммент даже заскринил, Ванга мамкина
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16.11.2021 08:47 Відповісти
Як одразу передбачалося - зелені ублюдки справу поховали.
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15.11.2021 21:09 Відповісти
ей видео покажи где она х у й сосет / она скажет это не я / конченная урыга с перекошенный ** а лом / зеркальное отражение большей части населения / к сожилению народ терпил схавает все что угодно даже после выхожа белингкэт ниче не поминяется он уже по 1000 и кило гречки дают
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15.11.2021 21:21 Відповісти
бЕзуглу траба пригтягти до кримінальної відповідальності за фальсифікацію данних, очолюваною нею ктг, про зрив операції арешту "вагнерівців" з метою захисту зрадників України.
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15.11.2021 21:21 Відповісти
ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА !!!!!!!!!!!!!
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15.11.2021 21:39 Відповісти
Самоскасувалася.
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15.11.2021 22:01 Відповісти
Талановитий Аркадій Райкін подібну мізансцену охарактеризував фразою:
"запустити дурочку".
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15.11.2021 22:29 Відповісти
Яка еділія - два голубих голубка.
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15.11.2021 22:46 Відповісти
безмозгла не розумиє ,що колись, буде створено ТСК про бездіяльність саме цьої ТСК яку вона очолює, та усі її члени із включенням голови, або головуючої в її випадку буде викликано до суду з дуже серйозними звинуваченнями, які на відміну від того, кого вони в даний момент відмазують, принесуть їм на блюдечку, з **********, реальні кримінальні терміни, зверху обмежені лише приєднанням україни до європейської хартії про скасування страти.
Зеля и ко ********, как пить дать, надеюсь эти не смогут, и попадут под суд, со всеми вытекающими..... Смотреть на это все спокойно , моно только передозировываясь ежедневно противорвотными препаратами..... Надеюсь эпоха зеленосопливости закончится вместе с будущими выборами ,закончится уголовными делами...... Уверенности если честно нет!!!! Принимая во внимание весну 19 года, ну или ,если хотите, еще и зиму 2010 го, нам не хватает в президентах только маньяка-серийного убийцы, и то не уверен, что с нашей историей такого уже не было....Наверное были, названия другие, суть та-же......
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16.11.2021 00:14 Відповісти
Краще як безгугла і не скажеш. Я вчора прикладала зусилля щоб зрозуміти, що вона говорить . Вдалося що то надиктовують печатні станки якоїсь совкогазети.
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16.11.2021 02:31 Відповісти
Олександр Турчинов в ефірі програми "Свобода Слова на ICTV" заявив:

"Після провалу операції щодо затримання «вагнерівців», після того, як весь світ дізнався, що саме політичне керівництво України зрадило свою країну, скомпрометувавши власні силові структури, довіра фактично зникла.
Тепер наші стратегічні партнери повинні інформувати Україну через засоби масової інформації. Це серйозна проблема, тому що довіра не відновлюється за добу чи навіть за рік. Це одна з головних втрат, яку ми понесли завдяки чинному керівництву нашої держави. Україна не має власних військових супутників. Ми завжди використовували інформацію, супутникові знімки, іншу військову аналітику, в тому числі, щодо розташування російських військ від наших стратегічних партнерів. І я хочу підкреслити, що ніколи ця інформація не була недостовірною. Ніколи вона не була другорядною. Це було надійне, якісне інформування партнерів".
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16.11.2021 02:39 Відповісти
Поскольку они отвергают очевидное,не вижу смысла кому-то что-то объяснять.Думаю,обществу не надо вступать в дискуссию - взять паузу и посмотреть до чего они добрешутся.Они сами наговорят доказательств зрады.
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16.11.2021 05:22 Відповісти
Ермак не имел прав. Вот и вся его должность. А по сути смотрящий. Из правого государства превратились в зону
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16.11.2021 05:33 Відповісти
очередная зеленая блевотина от тупой безмозглой дуры --- как в кино ..тупой. тупой еще тупее.. где их насобирали таких примитивных как эта безуглая . просто ***** страну нашу позорят суки ну через день
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16.11.2021 06:02 Відповісти
Куницын интервью ..." Когда в прошлом году избрали президентом Зеленского, я как раз вернулся к нормальной жизни после реабилитации из-за проблем со здоровьем, и меня Андрей Ермак позвал в Офис президента. Я Бориса Ермака, отца его, знаю давно, потому что во время войны в Афганистане он работал в посольстве, четыре года, даже тогда, когда войска вывели. И как-то жизнь сложилась, что вспомнили друг друга, и я так понимаю, что с его подачи меня Андрей Борисович (Ермак - ИФ) пригласил в Офис президента.
https://interfax.com.ua/news/interview/675351.html
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16.11.2021 06:18 Відповісти
Знакомьтесь: отец Ермака - сотрудник Главного разведывательного управления РФ в отставке
23 Сентября, 2020, 21:42 glavcom.ua

На фото - отец главы Офиса президента Андрея Ермака

Бизнес-партнером Андрея Ермака в ООО «Интерпромфинанс Украина» является гражданин Российской Федерации

Отец руководителя Офиса президента Андрея Ермака - сотрудник Главного разведывательного управления РФ в отставке Борис Ермак.

Об этом говорится в расследовании журналистки Любови Величко «Цена измены - $40 мільйонів. Почему власти отрицают проведение «вагнеровской» спецоперации и при чем здесь Ермак».

Отмечается, что с 1999 года бизнес-партнером Андрея Ермака в ООО «Интерпромфинанс Украина» является гражданин Российской Федерации Рахамим Эмануилов, а директором компании является отец Андрея Ермака Борис Ермак.

«Также Андрей Ермак руководил компанией ООО «Медийная группа Европейского партнерства» в то время, как ее совладельцем был Рахамим Эмануилов. Но Рахамим Эмануилов - не просто россиянин. Он является советником председателя Совета Федерации - верхней палаты российского парламента, часть членов которой назначает президент РФ Владимир Путин», - говорится в расследовании.

Журналистка отмечает, что семью Ермаков объединяет не только общий бизнес с Эмануиловим: «О своем теплом отношение и общем мировоззрение с Рахамимом Яшаевичем в соцсети Фейсбук на его странице открыто пишет Борис Ермак (орфография сохранена):« Ромул! С наступающим Новым годом и Рождеством Тебя и твою семью! (...) Иногда смотрю твои посты и с большим уважением отношусь к твоей позиции и сегодняшним событиям. Обнимаю!»

Напомним, недавно Ермак заявлял, что конфликт на Донбассе будет завершен до конца каденции Владимира Зеленского, и теперь Украина уже имеет определенный прогресс в этом вопросе.

Как сообщалось, Ермак рассчитывает на «мудрое решение» Рады по изменению постановления о местных выборах

https://glavcom.ua/ru/news/znakomtes-otec-ermaka-sotrudnik-glavnogo-razvedyvatelnogo-upravleniya-rf-v-otstavke-707065.html
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16.11.2021 06:23 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/02/12/7240284/

"....Начиная с ноября 1999 года, компания Андрея Ермака зарегистрировала несколько фирм для товарища его отца, россиянина Рахамима Эмануилова. Он вместе с Ермаком-отцом работал в посольстве в Афганистане, с тех пор они все еще дружат.В частности, Ермак зарегистрировал для друга отца компанию "Интерпромфинанс Украина", которая должна заниматься оптовой торговлей.Эмануилов довольно известен в России своей научной работой в области связей со странами Востока. С 1995 года он является акционером российского "Интерпромбанка". По данным журналистов "Схем", сейчас у Эмануилова есть связи с Кремлем..."
.....
"...А познакомились президент и глава его Офиса десять лет назад на телеканале "Интер". Тогда юридическая компания Ермака предоставляла услуги каналу, а генпродюсером "Интера" в 2010-2011 годах был Зеленский.

"Я работал с "Интером" очень давно, еще во времена Зинченко, с 1999 года. В течение нескольких лет наша "Международная юридическая компания" оказывала телеканалу полное юридическое сопровождение", - объясняет УП Ермак.Интересно, что предыдущие и нынешние владельцы "Интера" не знают, чем Ермак занимался на их канале.Ни бывший владелец Валерий Хорошковский, ни сегодняшний совладелец "Интера" Сергей Левочкин после вопроса УП не смогли вспомнить ничего о работе Ермака на их канале."Возможно, они меня не знают потому, что это было давно, и собственники с тех пор несколько раз менялись", - комментирует УП новый глава Офиса.Интересно также, что Зеленский не первый, кому Ермак помогает в политике.Как ни странно, но первым его политиком был скандальный экс-нардеп из "Партии регионов", чемпион мира по вольной борьбе Эльбрус Тедеев.В течение трех созывов парламента - с 2007 по 2014 год - Ермак был помощником Тедеева на общественных началах.

В 2010 году Ермак был доверенным лицом Арсения Яценюка на 216 округе в Киеве во время выборов президента.

Интересно , что сейчас Ахметовские каналы двигают Яценюка на возвращение в политику(вместе с Аваковым)- ка его связи с Ермаком , не помешают?
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16.11.2021 07:10 Відповісти
Єрмак, он же таваріщ Зорге!
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16.11.2021 11:24 Відповісти
Безугла, безглузда, бездумна, безумна
..
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16.11.2021 06:31 Відповісти
Коли ця бєзканєчная смєна в піанєрлагєрє скінчиться зі своїми рєчьовками та піснями у костра?
Це вже зовсім не смішно.
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16.11.2021 06:39 Відповісти
Я так зрозумів, що винних немає... якось само по собі все заколотилось
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16.11.2021 06:51 Відповісти
у безугло-безмозглой на морде лица написано - ДЕБИЛЬНАЯ... а совести так врать может быть только у дешевой придорожной шалавы...
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16.11.2021 07:25 Відповісти
Вася Пупкин пришёл и отменил! Жить захочешь у кормушки ещё не такое напишешь!!!
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16.11.2021 07:54 Відповісти
https://youtu.be/Adr_Vi8yv-w
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16.11.2021 08:29 Відповісти
Давайте дружно посмеёмся :,,кто отменил - неизвестно,,??!!! Когда надо у нас в стране все не известно. Ха-ха Ха. Редкие гавнюки , держащие весь народ за дебилов.
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16.11.2021 08:46 Відповісти
ТП настолько тупа, что не понимает, что она расходный материал, её же первой сольют при серьёзном шухере.
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16.11.2021 08:49 Відповісти
В цієї безмозглої -на хлєбалі ноль емоцій , коли воно бреше .Морда кірпічом .
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16.11.2021 10:18 Відповісти
Безугла, покриваючи чийсь злочин, надіється на безкарність покриває. Дарма. Відповідать за це прийдеться.
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16.11.2021 10:43 Відповісти
"БЕЗУГЛА І ІЛОВАЙСЬК"
Безугла заявила, що події під Іловайськом стали негативним фоном для зустрічі президентів Порошенка і Путіна 26 серпня 2014 р. Очевидно, що нардеп Безугла досі не відає що ніякого оточення під Іловайськом на 26 серпня 2014 р. НЕ БУЛО. 26 серпня з Іловайська ще продовджували вивозити поранених і завозити туди забезпечення. Ба-більше. 26 серпня із Іловайська виїхали ротна група батальйону "Горинь" і група офіцерів штабу Сектору Б на чолі з полковником Палагнюком. Повторюю. Вони не з боєм прорвалися. Вони звідти ВИЇХАЛИ. Без опору. Полковник Палагнюк потім забирав у росіян поранених українських вояків після Іловайського бойовища.
Мінські угоди були укладені під час засідання Тристороньої контактної групи 5 вересня 2014 р. Цікаво почути від нардепа Безуглої який фон для тих подій створювали "Рейд помсти", який як раз здійснювали штурмові групи 79-ї і 95-ї аеромобільних бригад? Може нардепу Безуглій буде цікаво дізнатися, що того самого 5 вересня штурмові групи двох українських бригад прорвали фронт терористів, пройшли через Кам'янку та Воровське на Комсомольське, звільнили Тельманове, і вже зосередилися для атаки з півночі на Новоазовськ!
Нардеп Безугла заявила, що трагедія під Іловайськом сталася тому що не було впроваджено воєнний стан. Не сумніваюся, в разі впровадження воєнного стану, коміку Зеленському довелося б хутко виїжджати з України, бо ігнорувати повістки він більше не зміг би. Проте. Дивним чином відстуність воєнного стану не завадила ЗСУ та МВС звільнити Маріуполь, Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут, Костянтинівку, Дружківку, здійснити рейд 95-ї бригади російськими тилами від Дебальцева до Савур-Могили і на північ - до Лутугіно. Не завадила відсутність воєнного стану організовано вивести українські угрупування від східного кордону - з району Ізваріно - Довжанськ. Не завадила вона вийти з Хрящеватого, Лутугіна і Луганського аеропорту.
Чомусь єдине місце де невпровадження воєнного стану сильно завадило - це там де діяли підрозділи МВС міністра Авакова (добробати) і де командував генерал Хомчак - піднятий за Зеленського в начальники Генштабу і командувачі ЗСУ. Там, де рішення про операцію приймали в кабінеті Геннадія Корбана за участі журналіста Бутусова (неопитаних ТСК з цього приводу).
Але ці деталі ТСК Безуглої не цікавлять. Як не цікавить її чому в Україні вже померло два "Іловайська" за один день - через огидну боротьбу з пандемією КОВІД. Бо мета ТСК Безуглої не правду встановити. Її мета - відвернути увагу від справи "вагнерівців".
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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16.11.2021 11:38 Відповісти
сколько эта безугло-безмозглая будет еще бесстыдно брехать Украине?
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18.11.2021 15:12 Відповісти
Щє важливіше покарати тих, хто звільнив розвідників, розкрив їх ворогу (адреси, машини і т.і.).Х_то наказав зняти з Бурби та іншихохорону? Єрмак напевно. Це ВЖЕ державна зрада, бо розкрив наших розвідників ворогу і тим спричинив непоправну втрату безпеці держави.
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20.11.2021 11:51 Відповісти
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