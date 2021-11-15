УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12751 відвідувач онлайн
Новини Політика України Затримання Саакашвілі в Грузії
2 001 30
голодування (420) Грузія (1418) Саакашвілі Міхеіл (2104) Деканоідзе (226)

У Саакашвілі відібрали всі права, його безпека та життя під великим ризиком, - Деканоідзе

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Саакашвілі відібрали всі права, його безпека та життя під великим ризиком, - Деканоідзе

Про стан експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі у в'язниці розповіла одна з лідерів грузинської партії "Єдиний національний рух" Хатія Деканоїдзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24".

"Я бачилася позавчора з Міхеілом Саакашвілі, як у народного депутата у мене була можливість з ним побачитися. Звичайно, він дуже слабкий. І, звичайно, наша головна вимога, щоб врятувати його життя, залишається та ж — його треба перевести в цивільний медичний госпіталь, бо там (в тюрмі. — Ред.) немає жодних стандартів, немає медичної апаратури, його безпека та життя під великим ризиком, його здоров'я постійно погіршується.

Вчора не пустили членів медичного консиліуму. Вони чекали три години, а потім їм заявили, що закінчився годинник прийому. Чесно кажучи, це теж плювок у громадянське суспільство в Грузії, тому що всі, хто має здоровий глузд, вимагають врятувати експрезидента Грузії", - сказала вона.

За словами Деканоїдзе, грузинська влада порушує всі права експрезидента.

"Сьогодні об 11 годині за тбіліським часом був суд над Міхеілом. У мене не було очікування, що його переведуть, але я хочу зазначити, що у Саакашвілі немає прав, відібрали всі права, щоб захищатися за законом Грузії та міжнародними конвенціями. Його не доправляють до суду, кажуть, що там нібито демонстрація, але там не було жодної демонстрації.

Вчора мої колеги з парламенту Грузії також оголосили голодовку. Вже 13-й день голодує член парламенту Олена Хоштарія, вона також вимагає, щоб перевели Міхеіла. Щиро кажучи, у Грузії політична криза. Але головне – врятувати життя Михайла Саакашвілі. Є особиста ненависть до нього у Бідзини Іванішвілі, тому до нього таке ставлення", — сказала вона.

Нагадаємо, колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі повернувся на свою Батьківщину, щоб підтримати прихильників — опозиційну партію "Єдиний національний рух", але 1 жовтня його затримали грузинські правоохоронні органи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денісова прибула до Грузії з наміром відвідати Саакашвілі

Проти Саакашвілі порушили 4 кримінальні справи: за зловживання повноваженнями під час президентства та розтрату бюджетних коштів. Також стало відомо, що грузинські спецслужби запідозрили Саакашвілі у підготовці державного перевороту.

Саакашвілі заочно засудили до шести років ув'язнення. Після арешту він оголосив голодовку.

Раніше Каха Гоголашвілі заявляв, що уряд Грузії боїться переводити колишнього президента країни Михайла Саакашвілі з в'язниці до звичайної лікарні через його прихильників, які можуть спробувати його звільнити.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+10
Ішов вже 42-й день голо дівки.

показати весь коментар
15.11.2021 14:35
+9
Міхо безправний-я ридаю...
показати весь коментар
15.11.2021 14:25
+8
*****
показати весь коментар
15.11.2021 14:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Міхо безправний-я ридаю...
показати весь коментар
15.11.2021 14:25 Відповісти
Ну, одно право - лазить по крышам - ему оставили. Пожизненно
показати весь коментар
15.11.2021 15:00 Відповісти
*****
показати весь коментар
15.11.2021 14:26 Відповісти
Всецело!
показати весь коментар
15.11.2021 14:39 Відповісти
А в Ненькі вже й проблем не залишилось окрім Міхо
дістало -нах нам новини про цього рехворматора
судили його по закону гір-хай тепер сидить
показати весь коментар
15.11.2021 14:27 Відповісти
Що ж робити, що робити, що робити??? Кидаємо всі приготування до зустрічі ворога, паливну кризу і виїзжаємо до Грузії спасати ********, бо без нього точно прападемо.
показати весь коментар
15.11.2021 14:32 Відповісти
А як другі люди. У них є права? Чи тільки у Саакашвілі повинні бути?
В нас нема рівніших серед рівних. Порушив закон - відповідай як всі.
показати весь коментар
15.11.2021 14:32 Відповісти
Ішов вже 42-й день голо дівки.

показати весь коментар
15.11.2021 14:35 Відповісти
Та і без голої дівки, безпрєдєл якийсь!
показати весь коментар
15.11.2021 17:54 Відповісти
що стане з Україною якщо Міхо не стане, навіть не можу собі уявити.
показати весь коментар
15.11.2021 14:39 Відповісти
Ну а как еще могут реагировать боты на Саакашвили,если он хотел вывести их хозяина на чистую воду ? ))
показати весь коментар
15.11.2021 14:59 Відповісти
На чистую воду сявкошвили нужно выводить, шавку неблагодарную, ленивую и брехливую!
показати весь коментар
15.11.2021 21:55 Відповісти
да и куй с ним
показати весь коментар
15.11.2021 15:00 Відповісти
Екс-президенту Ю.Корее, дали 15 лет, но все молчат.....
Странно, если Миха получил срок в Грузии, почему ,,страдальцы,, не подадут жалобу в Евпропейский Суд,по правам человека???
Видимо, могут добавить срок, за убийство и коррупцию....

То, что Саакашвили преступник, сомнений нет: писали, когда Миха был президентом Грузии, как преступным путем он выбивал средства у инвесторов:
Министр пригашал инвестора в Грузию, инвестор приезжал и с министром шел в ресторан, на переговоры.
Если инвестор не соглашался на ,,добровольный,, отказ от части средств, подходила полиция и министр делал заявление, что инвестор предлагал ему взятку - инвестора арестовывали и мурыжили месяцами, в тюрьме.
За преступления нужно отвечать...
показати весь коментар
15.11.2021 15:01 Відповісти
как там, в Канаде, не холодно? После Израиля курорт? Не курорт? Есть успехи за четыре года?
показати весь коментар
15.11.2021 15:18 Відповісти
у Пети Васечкина забыли поинтересоваться его мнением.
показати весь коментар
15.11.2021 15:24 Відповісти
Мигранты растолковывают украинцам кто есть кто в Украине. Что мало интересно. Но рассказать о том что интересно-о новой Родине-стесняются или стыдятся. Совершенно напрасно.
показати весь коментар
15.11.2021 15:33 Відповісти
И пропеллер забрали..... у Карлсона
показати весь коментар
15.11.2021 15:03 Відповісти
жизнь под большим риском / Таки да. Коломойский сравнил Саакашвили с "кусающей собакой без намордника".- Собак в таких случаях усыпляют , заявил Коломойский. А миллиардов ворованных у украинцев долларов Коломойского хватит на усыпление не только Саакашвили.
показати весь коментар
15.11.2021 15:08 Відповісти
Обізвалася ще одна заморська "реформаторша" ! Нам плювати на вашого Міху- у самих в країні ЗЕбардак!
показати весь коментар
15.11.2021 15:18 Відповісти
права отобрали? так нашо они ему в тюрьме?
а как он на охрану кидался и оборудование ломал в состоянии "при смерти" мы все прекрасно видели.
показати весь коментар
15.11.2021 15:21 Відповісти
А можно спросить у этой деканоидзе, какого х.ра это недоразумение поперлось в Грузию, где его ждёт срок?
Да и слава Богу.
показати весь коментар
15.11.2021 15:22 Відповісти
И да, кстати, деканоидзе первая с.....ась в Грузию, слёзно умоляя вернуть ей гражданство.
Может и это чувырло, реформатор хренов, на это рассчитывал?
показати весь коментар
15.11.2021 15:29 Відповісти
Мафиозно -бандитская власть Грузии.Свободу Михо!
показати весь коментар
15.11.2021 15:35 Відповісти
показати весь коментар
15.11.2021 15:48 Відповісти
Він ув'язнений злочинець - звісно його права обмежені, згідно з карним кодексом...
показати весь коментар
15.11.2021 15:58 Відповісти
Хватит Скулить де5каноидзе!! Вы же с брехуном Саакашвили врали на весь мир ,что создали в Грузии самую демократичную странуа!!Вот теперь и жуйте то , что сотворили, свою дерьмо-кратию!!
показати весь коментар
15.11.2021 16:05 Відповісти
М'яко кажучи "І що???"
показати весь коментар
15.11.2021 16:47 Відповісти
всё правильно сказала.
показати весь коментар
15.11.2021 17:07 Відповісти
Может, михуилу просто перестать "голодать" и никакой угрозы здоровью!
Отсидит свое, что ему реформированным судом положено и на волю!
К чему этот скулеж?
показати весь коментар
15.11.2021 21:59 Відповісти
 
 