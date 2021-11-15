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На Kyiv Post тиснули Венедіктова та член політради "Слуги народу", - журналістка Миронюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На Kyiv Post тиснули Венедіктова та член політради

На видання Kyiv Post тиснули генеральна прокурорка Ірина Венедіктова та член політради від "Слуги народу".

Про це колишня журналістка видання Анна Миронюк сказала під час дискусії в Українському кризовому медіацентрі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа".

Вона зазначила, що в листопаді 2020 року Kyiv Post опублікував критичний матеріал про Венедіктову, після якого генпрокурорка викликала до себе в кабінет головного редактора видання Браяна Боннера.

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"Вона засуджувала критику на свою адресу і погрожувала піти до суду", – переказала журналістка.

Тоді цю ситуацію вдалося якось залагодити, вона стихла та перейшла в стадію замороженого конфлікту, розповіла Анна Миронюк.

"Минув рік. Журналісти Kyiv Post знов опублікувала матеріал, критичний, про перебіг реформ та про роботу генеральної прокурорки, де вони ставили під питання її ефективність. Після цього пройшов певний час і, за словами Браяна, пані Венедіктова відкрила певні розслідування проти Аднана Ківана, які вона потім закрила. Це я кажу зі слів Браяна Боннера.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ківан намагався "вгамувати" журналістів у питаннях критики влади: жалівся, що ми пишемо, а стріляють по ньому, - редакторка Kyiv Post Істоміна

Пані Венедіктова мала можливість висловитися, вона публікувала колонки в нашій газеті. Для обох матеріалів ми направляли запити до генпрокуратури із проханням про інтерв’ю. Більше того, після першого матеріалу та її тиску на газету, ми увесь час намагались переконати Офіс генпрокурора вийти з великим інтерв'ю та надати можливість журналістам Kyiv Post поставити всі запитання, дати їй можливість висловитися та відповісти на нашу критику. Вона цією можливістю не скористалася. Ми опинились у ситуації, коли тиск від влади був, він був на різних рівнях. Був член політради від "Слуги народу", який погрожував піти до суду після певних матеріалів. Цей тиск був, і я можу лише констатувати ситуацію", – сказала Анна Миронюк.

ОНОВЛЕНО: Пізніше 15 листопада генеральний прокурор Ірина Венедіктова спростувала звинувачення Миронюк. Вона твердить, що ніколи не тиснула на журналістів та що не знайома особисто з власником Kyiv Post Аднаном Ківаном. Венедіктова пообіцяла перевірити, які провадження були відкриті проти Ківана, і показати цю інформацію суспільству.

Нагадаємо, 8 листопада 2021 року Аднан Ківан повідомив про тимчасове призупинення роботи редакції через перезавантаження медіа, яке триватиме близько місяця.

ЗМІ стало відомо, що працівники Kyiv Post у день заяви Ківана втратили доступ до сайту та фейсбук-сторінки видання. Тим часом з’явилось повідомлення, яке журналістка видання Анна Миронюк назвала заявою редакції: в ньому йшлося про звільнення всієї команди Kyiv Post.

Редакторка фічерів Kyiv Post Тамара Істоміна розповіла "Детектору медіа", що конфлікт між колективом та власником видання загострився після анонсу запуску україномовної версії, про яку команда дізналася з новин.

Очолити Kyiv Post українською мала Олена Ротарі, колишня шефредакторка одеського 7 каналу, що також належить Ківану. Однак журналісти виступили проти її призначення в обхід редакції.

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва повідомила, що неофіційні проблеми у редакції Kyiv Post пов'язані із тиском Офісу Президента на Ківана.

Однак речник президента України Сергій Никифоров заявив, що для ОП новини про закриття видання Kyiv Post стали такою ж несподіванкою, як і для решти.

Аднан Ківан у коментарі "Детектору медіа" заперечив повідомлення про тиск ОП на видання.

Одеський забудовник Аднан Ківан купив Kyiv Post у Мохаммада Захура у 2018 році.
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Топ коментарі
+36
Ось і вилізла генпрокурорка на 100 відсотків своя, яка мала б займатися злочинами, а не знищенням демократії і свободи слова.
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15.11.2021 14:37
+22
Когда муженек бенеликтовой грабит государство на миллион гривен и прокурватура не видит состава преступления, то глупо ожидать какой-либо законности от этой тупой клоунской курвы
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15.11.2021 14:39
+15
да вы что ДТП с Трухиным на что спромоглася "мусарская жонушка которая хренпрокурорша"" это не установить был ли клоун нардеп за рулем авто и засекретить само дело...а ДЕЛО ПРО ПАЛЕЦ И ДУРАЧКА ВОВУ это вообще то Рубикон.. идиотии в нынешней власти....
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15.11.2021 16:01
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Ось і вилізла генпрокурорка на 100 відсотків своя, яка мала б займатися злочинами, а не знищенням демократії і свободи слова.
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15.11.2021 14:37 Відповісти
да вы что ДТП с Трухиным на что спромоглася "мусарская жонушка которая хренпрокурорша"" это не установить был ли клоун нардеп за рулем авто и засекретить само дело...а ДЕЛО ПРО ПАЛЕЦ И ДУРАЧКА ВОВУ это вообще то Рубикон.. идиотии в нынешней власти....
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15.11.2021 16:01 Відповісти
а що , були часи коли генпроки ( та ще при тих колишніх ПОВНОВАЖЕННЯХ) були "чужі" )))
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15.11.2021 16:11 Відповісти
головне зараз відсіяти тих журнал(ш)люх, що будуть до кінця підтримувати владу - РБК УКРАЇНА наприклад , а іншим об"єднатися
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15.11.2021 16:20 Відповісти
https://news.rbc.ua -

досить почитати перелік головних новин
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15.11.2021 16:24 Відповісти
Якщо ківан вирішив, що з гопниками можна домовитись, то вдачі йому у бізнесі - нехай чекає рейдерських захватів, і не скулить потім.
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15.11.2021 14:39 Відповісти
Когда муженек бенеликтовой грабит государство на миллион гривен и прокурватура не видит состава преступления, то глупо ожидать какой-либо законности от этой тупой клоунской курвы
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15.11.2021 14:39 Відповісти
Счас прославится Венедиктовна на весь мир. Её пригласят в США с корупцией бороться.
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15.11.2021 14:40 Відповісти
Как и Беню ....
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15.11.2021 14:41 Відповісти
Нажаль що те,що зараз при владі так і не зрозуміло що українців не зупинити...
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15.11.2021 14:42 Відповісти
І щому я не здивований ?
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15.11.2021 14:43 Відповісти
Ой как нєудобно палучілось ...
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15.11.2021 14:46 Відповісти
Слава Богу, что не Порошенко
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15.11.2021 15:18 Відповісти
Предлагаю еще опросить журналистов кто из них как голосовал. Уверен большинство за Зебила А какая разница? Ищите работу и нефиг скиглить
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15.11.2021 15:20 Відповісти
Нефиг скиглить - "треба браті лапаті і пачінаті капаті", як сказав би класик.
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15.11.2021 16:26 Відповісти
Вот получают необыкновенное наслаждение от мазохизьма.
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15.11.2021 15:32 Відповісти
Їй папка диплома приніс, як і бубачьці. Та ще й якогось мусора для співмешкання. Але відсутність мізків та освіти в них ніхто не відміняв. Потворна тьотка!

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15.11.2021 15:33 Відповісти
Цензуру і тиск на змі замовляли ? Ні ? А ми без запрошення Але що поробиш , карма , багато «недорогеньких» теж приклалося до того що зараз маємо тож іжте що б вже повилазило
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15.11.2021 15:37 Відповісти
Есть такие , кого мафия Коломойского ещё не сожрала. Венедиктова взяла у Злочевского взятку за закрытие дела против него, - агент НАБУ Шевченко.
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15.11.2021 15:56 Відповісти
Кто помешает им давить в новом издании?
Люди те же, значит темы будут такие же.
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15.11.2021 16:05 Відповісти
Венедиктівна не тільки на них тиснула, але ще й на Ківана. Бідолашний сирієць вирішив, що його журналісти в чомусь винні.
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15.11.2021 17:40 Відповісти
"викликала до себе в кабінет головного редактора видання " - а скажіть от мені , як ген прок може "викликати" до себе в кабінет головного редактора ...- от як .....
Так що спочатку вичавіть із себе РАБІВ ..., а потім ідіть в Журналістику ...
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15.11.2021 16:08 Відповісти
Корабельная сосна оказалась с гнильцой.
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15.11.2021 16:22 Відповісти
" Це я кажу зі слів Браяна Боннера" - это несерьёзно.
у хозяина газеты есть мотив всё переформатировать в связи с законом об олигархах, может ещё какой конфликт между ним и журналистами.
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15.11.2021 16:29 Відповісти
Так во всем Мире и говорят, что ЗЕзакон про олигархов имеено для борьбы с неугодными СМИ.
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15.11.2021 17:09 Відповісти
да не то, что в во всём Мире, а во всей Вселенной, даже во всех Вселенных.
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15.11.2021 17:13 Відповісти
А тому ні генпрокурор ні спікер ВР ні очільники ДБР та МВС та інші,не мають бути від провладної фракції обиратися і не повинні бути назначені президентом.....а тому і не повинна бути коаліція з однієї лише фракції в ВР...лише тоді у нас будуть і суди не звполітизовані і все інше,і лише тоді можна говорити що реформи в країні виконані.
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15.11.2021 17:11 Відповісти
"Однако спикер президента Украины Сергей Никифоров заявил, 3.14-ит, что для ОП новости о закрытии издания Kyiv Post стали неожиданностью..."
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15.11.2021 20:31 Відповісти
 
 