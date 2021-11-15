В Україні розробляється законопроєкт про запровадження штрафних балів за порушення ПДР, - Білошицький

В Україні необхідно запровадити систему накладення штрафних балів за порушення громадянами правил дорожнього руху (ПДР).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час пресконференції заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Щодо питання запровадження штрафних балів — тобто тієї позитивної практики, яку вже мають зарубіжні країни і яка доводить свою ефективність або вже довела, ми маємо також запровадити у нас. І наразі ми розробляємо законопроєкт, який буде запропоновано саме законодавчому органу держави для розгляду і прийняття, щоб ми могли посилити не тільки контроль, а й профілактику вчинення правопорушень", - сказав Білошицький.

Як повідомлялося, Верховна Рада України 16 лютого ухвалила в другому читанні та в цілому Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху". Президент Володимир Зеленський підписав його 12 березня.

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Цим документом із законодавства, серед іншого, виключаються норми, що передбачають накладення штрафних балів. Водночас законодавчо закріплюється можливість використання поліцейським технічних засобів відеозапису з обов’язковим долученням таких матеріалів до протоколу про адміністративне правопорушення шляхом внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Штрафні бали - це стягнення, що може бути накладене на громадян за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.