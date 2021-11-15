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В Україні розробляється законопроєкт про запровадження штрафних балів за порушення ПДР, - Білошицький

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В Україні розробляється законопроєкт про запровадження штрафних балів за порушення ПДР, - Білошицький

В Україні необхідно запровадити систему накладення штрафних балів за порушення громадянами правил дорожнього руху (ПДР).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час пресконференції заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Щодо питання запровадження штрафних балів — тобто тієї позитивної практики, яку вже мають зарубіжні країни і яка доводить свою ефективність або вже довела, ми маємо також запровадити у нас. І наразі ми розробляємо законопроєкт, який буде запропоновано саме законодавчому органу держави для розгляду і прийняття, щоб ми могли посилити не тільки контроль, а й профілактику вчинення правопорушень", - сказав Білошицький.

Як повідомлялося, Верховна Рада України 16 лютого ухвалила в другому читанні та в цілому Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху". Президент Володимир Зеленський підписав його 12 березня.

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Цим документом із законодавства, серед іншого, виключаються норми, що передбачають накладення штрафних балів. Водночас законодавчо закріплюється можливість використання поліцейським технічних засобів відеозапису з обов’язковим долученням таких матеріалів до протоколу про адміністративне правопорушення шляхом внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Штрафні бали - це стягнення, що може бути накладене на громадян за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.
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Топ коментарі
+14
Уже и штрафы подняли и камеры поставили и мусорам тачки по 50К баксов понакупили и разрешенную скорость до 70 км/час снизили а мажоры продолжают убивать людей на скорости 120-150 км/час. Так может дело просто в том что государство вместо того чтобы сажать убийц занимается тем что придумывает способы поборов с законопослушных граждан которые что-то там нарушили по мелочи?
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15.11.2021 14:54
+5
А що там з балами депутатам, продажним і корумпованим суддям, прокурорам, поліцейським?
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15.11.2021 14:59
+4
"Щодо питання запровадження штрафних балів - тобто тієї позитивної практики, яку вже мають зарубіжні країни і яка доводить свою ефективність або вже довела, ми маємо також запровадити у нас." Джерело: https://censor.net/ua/n3299551

Зарплаты и уровень жизни, как в тех зарубежных странах, вы не хотите закрепить на законодательном уровне?!
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15.11.2021 15:03
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Мабуть в кого буде більше балів-відправлятимуть на бал...
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15.11.2021 14:46 Відповісти
Уже и штрафы подняли и камеры поставили и мусорам тачки по 50К баксов понакупили и разрешенную скорость до 70 км/час снизили а мажоры продолжают убивать людей на скорости 120-150 км/час. Так может дело просто в том что государство вместо того чтобы сажать убийц занимается тем что придумывает способы поборов с законопослушных граждан которые что-то там нарушили по мелочи?
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15.11.2021 14:54 Відповісти
Так отож.
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15.11.2021 15:05 Відповісти
надо просто перестрелять с 50 полицаев Дорожной полиции... в ЮТУБЕ просто зашквар кретинов даунов и подонков... и 200 мажуриков нарушающих и кладущих на ПДД и Законы чела... а их авто спалить из огнемета и все сразу закончится... по ПДД ЗАКОНАМ КОНСТИТУЦИИ ЖИТЬ НЕ ПРОБЫВАЛИ УБОГИЕ ДЕГЕНЕРАТЫ....
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15.11.2021 16:04 Відповісти
А що там з балами депутатам, продажним і корумпованим суддям, прокурорам, поліцейським?
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15.11.2021 14:59 Відповісти
У них unlimited
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15.11.2021 15:02 Відповісти
как я говаривал-- не надевание презерватива не освобождает от беременности и ответственности... а иммунитет то такое может тождественно трансформироваться в приоритет расстрельных списках....
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15.11.2021 16:06 Відповісти
"Щодо питання запровадження штрафних балів - тобто тієї позитивної практики, яку вже мають зарубіжні країни і яка доводить свою ефективність або вже довела, ми маємо також запровадити у нас." Джерело: https://censor.net/ua/n3299551

Зарплаты и уровень жизни, как в тех зарубежных странах, вы не хотите закрепить на законодательном уровне?!
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15.11.2021 15:03 Відповісти
То ви через низькі зарплати літаєте як божевільні, таранити зустрічні машини та вбиваєте людей на пішохідних переходах?
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15.11.2021 15:13 Відповісти
Ви ж самі мали б розуміти, що мажорам, які літають бали обнуляються в автоматичному режимі. І влада це тільки заохочує.
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15.11.2021 16:24 Відповісти
1 мажор відкупиться, але у 100 звичайних мудаків права заберуть.
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15.11.2021 17:03 Відповісти
Пере тем как писать дебильные посты, поинтересуйся как уровень жизни влияет на криминогенную ситуацию в разных странах! Для тебя, тупоголового, объясняю суть своего комментария - ЗЕвласть хочет чтобы украинцы при уровне жизни как у африканских племен платили штрафы как американцы или немцы. Сойди с бронепоезда, бот.
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15.11.2021 22:04 Відповісти
Впевнений ти таке ж бидло за кермом як і в спілкуванні, вас відморозків треба не те що штрафувати, а конфісковувати авто і бити дубінками по п'ятках поки людьми не станете.
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15.11.2021 22:26 Відповісти
А по сути есть что возразить, чмо ЗЕлёное?
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16.11.2021 11:36 Відповісти
И еще, пред тем как лезть в обсуждение автомобильной темы, купи себе, рахит, велосипед для начала.
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16.11.2021 11:59 Відповісти
Чмо тупориле, в мене вже було автомобілів більше ніж у тебе буде до кінця життя. А у тебе якщо і є то вже останній- або сядеш за вбивство в ДТП або сам на стовп намотаєшся
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16.11.2021 12:50 Відповісти
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16.11.2021 13:58 Відповісти
Надо вообще изымать транспорт тех кто едет не испросив разрешения в местном гаи на поезду из пункта а в пункт б. а не дай бог отклонится - изьять права.
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15.11.2021 15:06 Відповісти
было уже. херня полная
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15.11.2021 15:49 Відповісти
бабло нужно
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15.11.2021 15:49 Відповісти
ой...как жеж трухины, зайцевы и харьковские (это фамилиё такое.... а не только место приживания)) испугаются этих баллов... как и штрафов и народного порицания....
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15.11.2021 15:53 Відповісти
Копієчку до копієчку, Вовіку в офшорчики.
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15.11.2021 16:00 Відповісти
вот бы вы так разрабатывали корпрупционеров, так нет вам проще ободрать простых граждан своими тупыми законами!
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15.11.2021 16:01 Відповісти
Может обязать всех возить мешок соломы в багажнике? Эффект будет тот же.
Если хотим повысить безопасность на дорогах:
1) Установить минимальный штраф 20% стоимости авто в автосалоне.
2) За одно грубое или три мелких лишать прав. В зависимости от тяжести, от года (с последующей пересдачей) до пожизненного.
3) В случае лишения прав за нарушения, применять австралийскую систему получения прав.
4) За помощь в избежании ответственности за нарушение ПДД - 5 лет строгого режима.
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15.11.2021 16:03 Відповісти
Ну хоть не штрафных батальонов.
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15.11.2021 16:03 Відповісти
Законотворчество , в последнее время , сосредоточилось на теме автомобилей , автолюбителей и ПДД. Из большого числа законов все направлены на выдавливание денег , половина совершенно ,, козлячие,,После принятия всех законов ( начиная с пятилетнего ,, доения,,автомобилей среднего класса налогами на роскошь- скоро трусы будут роскошью), тотальной камеризации, проверки тех состояния эксбердами и других- иметь машины смогу только олигархи. Есть вопрос по УК. Зачем сотни экспертиз, процедуры, отмазки как следствие , если водила бухой тем более убил кого либо. Если он бухой - уже срок, если сбил бухой тем более. Что доказывать какие экспертизы и адвокаты ??Он через 2 дня( на дорогу) уже должен получить свою пятнашку и сидеть. Не бухать , так не бухать для всех. Здесь нечего доказывать....
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15.11.2021 16:12 Відповісти
Дірки будутб проколювати в водпосвідченнях в Дії, "дыроколом"
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15.11.2021 16:47 Відповісти
Я за.
Чтобы они в "Діі" отображались. В электронном виде. Чтоб каждый нарушитель получил по є - балу.
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15.11.2021 16:50 Відповісти
ага... особенно падаль мажорная...
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15.11.2021 18:21 Відповісти
Белошицкий??ты , что не наигрался в школе в класики?? какие на хрен баллы? если на карту поставлена жизни многих тысяч украинцев!! И куда ты себе засунешь эти баллы, если водители ездят за рулём или пьяные, или обкуренные!! что за детский сад?? Создаём прецидент для взяток патрульными!!!такую херню мы уже видели в далёком ССССР. Нарушителей Нужно строго сажать...сажать и ещё раз сажать!!!
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15.11.2021 19:29 Відповісти
О, я навіть знаю якому нардепу, замість вилучення прав і солідного штрафу за їзду бухим в дупель, терміново нарахують штрафний бал!
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15.11.2021 20:02 Відповісти
до жопы балы. если нет наказания. недавние дела тому доказательства.
доводят до точки тольк осамые резонансные. и то с подачи общества.
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15.11.2021 21:44 Відповісти
Почніть із себе.Завтра роботу ВР можна заблоковувати, депутати не вакциновані.
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15.11.2021 23:43 Відповісти
 
 