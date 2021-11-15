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Луцьк (363) посвідчення водія (104) патрульна поліція (1399) Дія (450)

19-річний житель Луцька купив водійські права і поскаржився патрульним, що вони не відображаються у "Дії", - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

19-річний житель Луцька купив водійські права і поскаржився патрульним, що вони не відображаються у

19-річний юнак у Луцкьку поскаржився патрульній поліції на відсутність у додатку "Дія" водійського посвідчення, яке він придбав в інтернеті.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції Волинської області, інформує Цензор.НЕТ.

Патрульні отримали повідомлення про шахрайство.

"Заявник зателефонував на лінію 102 та повідомив, що через мережу інтернет замовив собі посвідчення водія категорії А, попередньо перерахувавши кошти у сумі 1000 гривень. Опісля "документ" він забрав у відділенні пошти, яке знаходиться на вулиці Єршова, що у Луцьку, та оплатив ще 3000 гривень. Також його здивував той факт, що "документ" відсутній у додатку "Дія", - йдеться в повідомленні.

Інспектори прибули на місце події та виявили у 19-річного заявника посвідчення водія з ознаками підробки документа. Для встановлення всіх обставин події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

Також читайте: У водійські права вноситимуть інформацію про право керувати виключно автомобілями з автоматичною коробкою, - МВС

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+53
Сказочный дебил
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15.11.2021 14:49
+46
Права купив-розуму не купив,от і маєшь...
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15.11.2021 14:48
+33
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15.11.2021 14:49
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Права купив-розуму не купив,от і маєшь...
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15.11.2021 14:48 Відповісти
купил у неподкупных мусоров
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15.11.2021 16:27 Відповісти
Я даже знаю за кого голосовали его родители и он сам, 100500% из тех самых, 73 процентных.
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15.11.2021 17:14 Відповісти
Сказочный дебил
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15.11.2021 14:49 Відповісти
Так, у него голова для того, чтобы в нее есть. Это такое замечательное поколение, будущее страны так сказать, взрощенное на бесконечных каникулах, хороводах, плясках и оздоровлению от ничегонеделания.
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15.11.2021 14:58 Відповісти
100 в гору!!! "Поколение пепси" хоть чему то научилось, а это новое поколение Googlа не гуглом пользоваться не научилось, не википедией НИЧЕМ!!! Даже мозгами!!! Вот и результаты!!! Аплодирую стоя чуваку!!!
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15.11.2021 15:44 Відповісти
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15.11.2021 14:49 Відповісти
Та, він імбіцил.
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15.11.2021 14:50 Відповісти
воно тупое чмо думало как купил должно быть то что надо пройти медкомиссию получить справку записаться в автошколу посещать занятия регистрация себя на сайте НПУ.. учить ПДД теорию и практику сдавать 2 экзамена теория и практика причем практика под видеофиксацию.. оплатил в общем 4000 гривен и типа-- а чому в ДИЮ не залили так милок я бы против пацана уголовное дело с запретом до конца жизни получать в дальнейшем права на авто... и транспортное средство...даже на бумажный кораблик... а ВИНОВНО ГОСУДАРСТВО ДА ДА все продается и покупается реклама каждый день круглые 7/24 /365.... вот и имеем результат так сказать...
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15.11.2021 15:56 Відповісти
Антивакс і прихильник зєлєнского - 100%
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15.11.2021 14:51 Відповісти
Причем антивакс?Ка вы дебилы задолбали везьде совать антивакс.Тебе дебилу когда методичку обновят?
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15.11.2021 16:19 Відповісти
Тому що антивакс це вже діагноз.
А в хлопа з головою повний безлад.
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15.11.2021 17:24 Відповісти
Як і в тебе, кретинчику.
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15.11.2021 17:25 Відповісти
Г+Г мозг скушал ?
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15.11.2021 17:26 Відповісти
Г+Г це для вас-зебілят.
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15.11.2021 21:50 Відповісти
дібілоїд
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15.11.2021 14:52 Відповісти
Липовые права забрать и выдать этому юноше справку - КЛИНИЧЕСКИЙ ИДИОТ!!!
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15.11.2021 14:52 Відповісти
Дети "индиго"
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15.11.2021 14:52 Відповісти
Да. Ооочень специфическое мышление. Если оно есть.
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15.11.2021 16:26 Відповісти
Так і наші депутати дивуються... Ну як так, став депутатом, а тебе сварять що ти обкурений катаєшся і людей давиш... Он яскравий приклад друг Зелі.
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15.11.2021 14:54 Відповісти
Пристрелите его прям сейчас...
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15.11.2021 14:57 Відповісти
А зелені хочуть надати право голосувати 16 річним. Тут потрібно збільшувати вік
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15.11.2021 14:58 Відповісти
Та старих дибiлiв теж багато.Десь 73 вiдсоткiв
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15.11.2021 15:41 Відповісти
Депутатом может стать только в возрасте 21 год . Еще не дорос ...
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15.11.2021 14:58 Відповісти
вiн як раз набирається досвiду
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15.11.2021 17:59 Відповісти
Клініка в Дії
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15.11.2021 14:59 Відповісти
премію Дарвіна цьому козаку
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15.11.2021 15:00 Відповісти
В этой новости прекрасно все =)
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15.11.2021 15:00 Відповісти
надо было в общество защиты прав потребителей заяву писать, дескать, с моей стороны все как договаривались, а проданные права - не надлежащего качества!!
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15.11.2021 15:00 Відповісти
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15.11.2021 15:01 Відповісти
Или чювак дебил, иле новасть дебильная.
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15.11.2021 15:04 Відповісти
73%?
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15.11.2021 15:07 Відповісти
Мабуть людина розумово відстала.
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15.11.2021 15:08 Відповісти
Це не Ківа себе клонував?
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15.11.2021 15:10 Відповісти
Термоядерный ИДИОТ
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15.11.2021 15:13 Відповісти
А що,у тих,хто за Шмарклю віддав свій голос більше розуму?Однаковий типаж.
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15.11.2021 15:20 Відповісти
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15.11.2021 15:21 Відповісти
+100500.
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15.11.2021 16:26 Відповісти
Голосував за зеленського, правда ж?)))
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15.11.2021 15:26 Відповісти
Юнаку 19 років, вибори були 2,5 роки тому, голосувати можна з 18-ти.
Ти точно перший клас закінчив? )))))
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15.11.2021 15:33 Відповісти
И чем ты отличаешься от него, если не понимаешь, что в 2019 году ему было 17 лет и голосовать он еще не имел права? И за кого голосовал ты?
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15.11.2021 15:34 Відповісти
А якщо за Порошенка,то автоматом невіновен?Логіка.
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15.11.2021 15:35 Відповісти
Он не мого голосовать за Порошенко. Потому что его любимая передача -- сами знаете какая.
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15.11.2021 16:28 Відповісти
100% !!!
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15.11.2021 16:27 Відповісти
Парень не лох!! Молодец.Только менты могут повернуть против него.
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15.11.2021 15:34 Відповісти
Йому 19 і він не лох!!
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15.11.2021 16:05 Відповісти
Надеюсь, копи помогли пацаку подтянуть права в дию?
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15.11.2021 15:37 Відповісти
Спасибо за новость!!! Поржал от души!!!

Будущий Слуга Народа!!! Ему и Трускавецкий университет не нужен!!! Сразу в премьеры!!!
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15.11.2021 15:38 Відповісти
ничему не удивляюсь...
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15.11.2021 15:46 Відповісти
Вот и выросло поколение...
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15.11.2021 15:50 Відповісти
Потрібно було завантажувати фальшиву дію та звертатися до фальшивої поліції
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15.11.2021 15:57 Відповісти
Який веселий та юморний хлопчина
А по суті ЧОМУ виробникам підробок ну НІЧОГО немає за це все? Хочеш довідку що ти вакцинований - будь-ласка. Хворий на тубік - бам і ти здоровий.
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15.11.2021 16:08 Відповісти
В 1970-х в инструкции к автомобилю был раздел "Как отрегулировать клапана автомобиля".
Через сколько лет этот пацан сможет?
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15.11.2021 16:10 Відповісти
Никогда.
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15.11.2021 16:29 Відповісти
В Норвегії де повно власного газу і нафти, вже 70 відсотків авто на електриці чи водню. Хочеш клапани регулювати, то тобі в "Таёожний союз". Камаз чи Урал і кувалди в руки і регулюй, там все можна відрегулювати напільником, кувалдою,... та якоюсь кацапською матерью. Поки що, електро та водневі кари переважно японського виробництва, бо там більший вибір, висока якість, конкуренція і почали вони раніше за усіх. І всі провідні європейські концерни вже випускають електрокари. І такими темпами, що Тесла суттєво просіла в продажах у Європі.
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15.11.2021 17:08 Відповісти
Вот и я об умственных способностях.
Т.е. хотите сказать у этого парня хватит мозгов починить электрокар где то вдали от города?
У меня самого был шок, когда заряда 80%, а машинка стала и затихла. Через пол часа напряга мозгов поехал.
Да, в начале 80-х клапана регулировал сам.
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15.11.2021 17:42 Відповісти
Это хорошо что было что напрягать а нынишнему поколению нечего напрягать,им мозги заменяют гаджеты которыми управляют руками растущими из дупы.
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15.11.2021 17:55 Відповісти
У цієї істоти не вистачить мізків ні на що, як кажуть на Заході він "особливий", а у нас просто таких називають недоробленими. Він права навіть сам не купив, скоріше йому подарували батьки.Я про те, що клапана, як і взагалі ДВЗ своє відживають. Будуть місцями зустрічатися такі машини на паливі з нафти, чи дорогі моделі для понтів, чи прості від бідності, не більше.
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16.11.2021 07:16 Відповісти
Мені батьки завжди говорили-,,вчися а то підеш корів пасти,,.А нинішнім говорять-,,вчися бо підеш на підриємство працювати,,.
Вчитися треба але виявляється що всі перспективні працюють за межами України,на них там є попит.А ось в Україні ,,перспективні,,працюють на базарах або у сфері послуг.Робочі спеціальності нікому не потрібні особливо державі.
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16.11.2021 09:32 Відповісти
Луцк вообще -- отжигает. Всё ведь логично!

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15.11.2021 16:31 Відповісти
шось у волиняк останнім часом загострення якесь пішло...
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15.11.2021 18:30 Відповісти
Уже может голосовать
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15.11.2021 18:33 Відповісти
 
 