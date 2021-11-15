19-річний житель Луцька купив водійські права і поскаржився патрульним, що вони не відображаються у "Дії", - Нацполіція
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19-річний юнак у Луцкьку поскаржився патрульній поліції на відсутність у додатку "Дія" водійського посвідчення, яке він придбав в інтернеті.
Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції Волинської області, інформує Цензор.НЕТ.
Патрульні отримали повідомлення про шахрайство.
"Заявник зателефонував на лінію 102 та повідомив, що через мережу інтернет замовив собі посвідчення водія категорії А, попередньо перерахувавши кошти у сумі 1000 гривень. Опісля "документ" він забрав у відділенні пошти, яке знаходиться на вулиці Єршова, що у Луцьку, та оплатив ще 3000 гривень. Також його здивував той факт, що "документ" відсутній у додатку "Дія", - йдеться в повідомленні.
Інспектори прибули на місце події та виявили у 19-річного заявника посвідчення водія з ознаками підробки документа. Для встановлення всіх обставин події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.
Будь ласка, зачекайте...
А в хлопа з головою повний безлад.
Ти точно перший клас закінчив? )))))
Будущий Слуга Народа!!! Ему и Трускавецкий университет не нужен!!! Сразу в премьеры!!!
А по суті ЧОМУ виробникам підробок ну НІЧОГО немає за це все? Хочеш довідку що ти вакцинований - будь-ласка. Хворий на тубік - бам і ти здоровий.
Через сколько лет этот пацан сможет?
Т.е. хотите сказать у этого парня хватит мозгов починить электрокар где то вдали от города?
У меня самого был шок, когда заряда 80%, а машинка стала и затихла. Через пол часа напряга мозгов поехал.
Да, в начале 80-х клапана регулировал сам.
Вчитися треба але виявляється що всі перспективні працюють за межами України,на них там є попит.А ось в Україні ,,перспективні,,працюють на базарах або у сфері послуг.Робочі спеціальності нікому не потрібні особливо державі.