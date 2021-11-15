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Новини Політика УкраїниЗа кордоном Війна
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Білорусь (5964) війна (56107) газ (2583) мігранти (672) нелегали (362) Росія (47115) Ходжес (138)

Ситуація з нелегалами на кордоні Білорусі - це не збіг. Газ, мігранти і мова - класичні російські способи ведення війни, - генерал США Ходжес

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Ситуація з нелегалами на кордоні Білорусі - це не збіг. Газ, мігранти і мова - класичні російські способи ведення війни, - генерал США Ходжес

Російська Федерація на сьогодні застосовує весь свій класичний набір способів ведення війни. Серед них - газ, ситуація з мігрантами, загрози, мовне питання і так далі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив колишній командувач військ США в Європі, провідний військовий експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, за останні кілька місяців президент Росії Володимир Путін зробив багато різких відвертих заяв щодо майбутнього України та її легітимності. А нинішнє переміщення і розгортання сил є останньою фазою постійного нарощування можливостей і тиску в регіоні, які ніколи не припинялася.

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"Загалом, це класичні російські "способи ведення війни": використання всіляких інструментів, важелів впливу, загроз, мови, дезінформації, мігрантів. Російський газ явно є "зброєю", і це теж частина цього"кремлівського міксу". Все це має дестабілізувати ЄС, представити Україну Заходу як "державу, що не відбулася" і вивести всіх нас зі стану балансу", - зазначив Ходжес.

Він також зазначив, що ситуація з мігрантами на кордоні Білорусі з Польщею, Литвою і Латвією пов'язана з активністю Росії в Україні та навколо неї.

"Це не збіг. Це або промацування, або дестабілізація, або відволікання уваги, або все перераховане вище", - підкреслив американський генерал.

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Він уточнив, що Латвія, наприклад, розглядає це як мінімум як промацування.

"Вони спостерігали, як спецслужби Білорусі або РФ розраховують час реакції сил безпеки Латвії на спроби вторгнення мігрантів. Вони також думають, що ці дії можуть відволікати увагу від того, що вони роблять в Україні або навколо неї", - додав Ходжес.
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Топ коментарі
+6
Ну, нарешті, почали прозрівати. От тільки не треба про конструктивний діалог і компромісні рішення.
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15.11.2021 15:08
+5
Американські генерали про ситуацію і її небезпеку розуміють добре... лише Зелені придурки кажуть, що нічого страшного немає....
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15.11.2021 16:34
+4
Україна в НАТО це розгром Москви. Без жодного пострілу і повний. Ху*лу нічого буде казати своїм баранам.
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15.11.2021 15:47
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Ну, нарешті, почали прозрівати. От тільки не треба про конструктивний діалог і компромісні рішення.
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15.11.2021 15:08 Відповісти
"повідомив КОЛИШНІЙ командувач військами США в Європі"
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15.11.2021 15:10 Відповісти
ну то й що з того, що колишній?
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15.11.2021 17:41 Відповісти
ГАЗ( енергетика взагалі ) - це те що укрозрадники вже виконали по темниках від уХйла.
Мова - це те. що ще не вдалося
Мігранти- це те, чим рашисти допоможуть виконувати свої темники для влади в Україні
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15.11.2021 16:13 Відповісти
Краще пізніше-ніж ніколи...
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15.11.2021 15:12 Відповісти
Генерал в Курсе, что сейчас начал реализовываться российский план по свержению законной государственной власти в Украине. Если это неинтересно баканову и ко, то США и НАТО в курсе всех деталей этой операции.
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15.11.2021 15:21 Відповісти
Так...можливо, що поставили лише заради того, щоб скинути...
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15.11.2021 15:30 Відповісти
може мертвечука готують на трон.
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15.11.2021 17:11 Відповісти
Близится Рождество, дозревают Окорочка Буша, время выбрано удачно, раша сделает предложение от которого США не смогут отказаться.
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15.11.2021 15:22 Відповісти
Без сомнений. Кацапы хорошее не сделают. Зато гадить умеют.
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15.11.2021 15:47 Відповісти
Україна в НАТО це розгром Москви. Без жодного пострілу і повний. Ху*лу нічого буде казати своїм баранам.
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15.11.2021 15:47 Відповісти
Саме час розпочинати будівництво ПП 3...
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15.11.2021 15:57 Відповісти
Американські генерали про ситуацію і її небезпеку розуміють добре... лише Зелені придурки кажуть, що нічого страшного немає....
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15.11.2021 16:34 Відповісти
Не довіряю язиком окупанта в Україні.
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15.11.2021 21:40 Відповісти
Вот так немецкие сви@я с французскими прости@ками дозируют санкции и выпестовали пока еще двух уголовников в Европе!!!
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15.11.2021 21:52 Відповісти
 
 