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Новий етап капремонту: на вул. Льва Толстого в Києві частково обмежили рух транспорту до 6 грудня. КАРТА
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
На вулиці Льва Толстого в Києві частково обмежено рух транспорту до 6 грудня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КМДА, про це повідомляє КК "Київавтодор".
На вулиці Льва Толстого розпочався новий етап капітального ремонту. Нині роботи стартували на ділянці між вулицями Жилянською і Саксаганського.
Звертаємо увагу, що дізнаватися першими про обмеження руху і ремонти столичних шляхів можна у Telegram-каналі "Київ Трафік": https://t.me/kyiv_traffic
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