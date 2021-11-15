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Держприкордонслужба наразі не фіксує спроб нелегалів потрапити з Білорусі до України, - речник Демченко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Державна прикордонна служба наразі не фіксує спроб нелегальних мігрантів потрапити з Білорусі до України.
Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Руху мігрантів у напрямку України не фіксуємо, але до розвитку ситуації готуємося", - сказав Демченко.
За його словами, Держприкордонслужба відслідковує ситуацію на кордоні Польщі, Литви, Латвії з Білоруссю, велику кількість нелегальних мігрантів, які намагаються прямувати з Білорусі до країн ЄС.
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