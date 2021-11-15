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Держприкордонслужба наразі не фіксує спроб нелегалів потрапити з Білорусі до України, - речник Демченко

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Держприкордонслужба наразі не фіксує спроб нелегалів потрапити з Білорусі до України, - речник Демченко

Державна прикордонна служба наразі не фіксує спроб нелегальних мігрантів потрапити з Білорусі до України.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Руху мігрантів у напрямку України не фіксуємо, але до розвитку ситуації готуємося", - сказав Демченко.

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За його словами, Держприкордонслужба відслідковує ситуацію на кордоні Польщі, Литви, Латвії з Білоруссю, велику кількість нелегальних мігрантів, які намагаються прямувати з Білорусі до країн ЄС.
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15.11.2021 15:18 Відповісти
Дурних нема
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15.11.2021 15:32 Відповісти
В їх заманіть, і оманіть, і сразу порахуйте, повинно бути 73%.
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15.11.2021 15:33 Відповісти
Їхня мета потрапити в ЄС, а не на Україну.
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15.11.2021 15:41 Відповісти
Наказу не було.
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15.11.2021 15:50 Відповісти
Что им делать у нас? Когда в Сирии , Ираке, Ливане точно такая же жопа что и в Украине : диктатура , война, коррупция, бандитизм, нарушения прав человека... Это как Украинцам бежать в Афганистан..
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15.11.2021 15:51 Відповісти
така ж - але не така. В них баби чорні і тепліше
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15.11.2021 17:49 Відповісти
А вони є, але не фіксуються.
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15.11.2021 17:40 Відповісти
З Білорусі до України підуть не нелегали, а бойовики. Нелегалам до Парижу треба, а Україна для них, наче раська підараська для нас.
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15.11.2021 18:31 Відповісти
 
 