Держприкордонслужба наразі не фіксує спроб нелегалів потрапити з Білорусі до України, - речник Демченко

Державна прикордонна служба наразі не фіксує спроб нелегальних мігрантів потрапити з Білорусі до України.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Руху мігрантів у напрямку України не фіксуємо, але до розвитку ситуації готуємося", - сказав Демченко.

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За його словами, Держприкордонслужба відслідковує ситуацію на кордоні Польщі, Литви, Латвії з Білоруссю, велику кількість нелегальних мігрантів, які намагаються прямувати з Білорусі до країн ЄС.