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Кулеба закликав ЄС посилити санкції проти Росії: РФ звикла до слів і не вірить, що Європа перейде до справи

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба закликав ЄС посилити санкції проти Росії: РФ звикла до слів і не вірить, що Європа перейде до справи

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає Європейський союз ще більше посилити санкції проти Росії. На його думку, вона звикла до слів і розраховує, що Європа "не зможе перейти від слів до справи".

Про це повідомляє Polskie Radio, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що вранці польська сторона в Брюсселі організувала зустріч міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, на якій Кулеба звернувся до них із закликом посилити санкції проти Росії.

Крім того, він надав дані про скупчення російських військ біля України. За його словами, агресію Росії проти України потрібно розглядати в комплексі з її діями в Європі, враховуючи штучно спровоковану міграційну кризу на кордоні з Польщею і Литвою, використання газу як зброї і кампанії з дезінформації.

У зв'язку з цим він закликав ЄС посилити санкції проти Росії.

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"Я думаю, Росія звикла до слів і сподівається, що Європа не зможе перейти від слів до справи. В інтересах Європейського союзу показати, що Росія помиляється", - додав Кулеба.

Автор: Ірина Дашківська
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Больше санкций, хороших и разных!
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15.11.2021 15:21 Відповісти
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15.11.2021 15:45 Відповісти
ЕС , в лице должостное лицо в парламенте говорит КУЛЕБА, ТЫ РАБОТАЕШЬ ПОД РУКОВОВДСТВОМ РАШИСТСКОГО ШПИОНАЖА , ПРЕЗИДЕНТ ПОЛУЧИЛ МНОЖЕСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОТ США И НАТО , а Клуба требует санкций против патронов своего начальства?
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15.11.2021 16:05 Відповісти
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15.11.2021 15:23 Відповісти
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15.11.2021 15:25 Відповісти
От дурник.
Невже не зрозуміло, що ЄС з нетерпінням очікує на пуск ПП-2 і проблеми України їм до одного місця.
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15.11.2021 15:37 Відповісти
Тыц😂🌷×××
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15.11.2021 15:47 Відповісти
Не перейдет Европа ни до каких санкций пока амеры пиндюлин не выпишут
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15.11.2021 15:46 Відповісти
санкции...санкции... это пусть Европа добавляет... а наши будут туда на гастроли ездить и кое-что по-мелочи прикуплять (ну там газ, автогаз, дизтопливо, топливо для АЭС)...если что-то бреханул из перечисленного - пардон (может конечно что-то и забыл))))
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15.11.2021 15:58 Відповісти
А санкції це мабуть "дуже велика смастурбованість" приправлена "рішучим занепокєнням та трішки засудженням"?
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15.11.2021 16:00 Відповісти
Та нафіга воно тій Єуропі, якщо зелені гніди не знають, як найшвидше розжитися на розпродажу України!
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15.11.2021 16:04 Відповісти
Европа понятие растяжимое. Может там в Польше или Литве немного владеют вопросом , но вот в Португалий или Словений вообще ни сном ни духом.
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04.12.2021 00:23 Відповісти
 
 