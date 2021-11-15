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Гармаш про скупчення російських військ біля України: "Маємо право готувати зброю, але маємо право залишатися спокійними"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Гармаш про скупчення російських військ біля України:

Путін нагнітає ситуацію і на Донбасі, і на кордонах України, щоб вирішити свою головну на сьогодні проблему - енергетичну.

Про це повідомив член української делегації у ТКГ, журналіст Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Україна 24".

"Я не знайшов жодного аргументу, щоб Путіну було вигідно розпочати зараз активну серйозну військову кампанію проти України. Я вважаю, те, що ми зараз спостерігаємо, і міграційна криза, і заяви про концентрацію російських військ, - це перебільшення з обох сторін. Мені здається, Путін справді нагнітає ситуацію і на Донбасі, і на наших кордонах, щоб вирішити свою головну на сьогодні проблему - енергетичну. Щоб якнайшвидше запустити "Північний потік-2", - зазначив Гармаш.

За його словами, події, що відбуваються, пов'язані з "Північним потоком-2" - газопроводом, який Росія побудувала в обхід України.

"Якщо ми звернемо увагу, з ким саме відбувається мігрантська криза, - це країни, які найбільше заважають "Північному потоку-2". Це насамперед Польща, яка в цьому плані діє навіть більше та активніше, ніж Україна. Те саме з нашими балтійськими партнерами. Тому мені здається, все, що нагнітається, - це спроба Росії змусити Захід зважати на неї, грати м'язами - те, що зазвичай Путін робить, загрожує фактично. А наші партнери на Заході, які також не зацікавлені у запуску" Північного потоку" - американці, британці, - вони дуже грамотно використали ситуацію, щоб розпочати власну гру та послабити шанси Росії із запуску "Північного потоку-2".

Росія робить помилки, які їй можуть коштувати дорого - приміром, заява Лукашенка відключити транзит газу через Білорусь. Ми маємо право готувати зброю, але маємо право залишатися спокійними, використати цю ситуацію та не панікувати. Я не бачу приводу для паніки", - додав член ТКГ.

Також читайте: Гармаш про демарш РФ на засіданні ТКГ: Раніше такого не було - Росія хоче ввести Нормандський формат у стан коми. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
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15.11.2021 15:49
+11
Не набридло тягати це простирадло Подоляка з теми в тему?
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15.11.2021 16:16
+6
Вибачте, може мені хтось непсіхований пояснити?
Якщо ці "мігранти" з боку Білорусі проривають кордон і забігають у Польщу, то що далі? Біжать грабувати прикордонні села, чи що? Захоплювати потяги і їхати до Німеччини? А там далі що?
І те саме щодо кордону з Україною. Ну тобто раптом вони розвертаються в українську сторону і пішки заходять на наші бурштинові болота.
Я просто намагаюся уявити собі цю картину, тобто наших копачів з охороною, ці ліси, куди боїться навіть Нацгвардія заходити, і цих чоловіків і жінок, хоча жінок там меншість, які нарешті прорвалися.
Знаєте, я готова прийняти свою порцію каміння, але я не бачу трагедії у тому, що росія впритул підійшла до кордонів Європи, і зробила це не через територію України. Тому що через Україну не змогла - і не зможе.
Може у когось там нарешті у голові проясниться, що не у такій уже вони і безпеці, і що війна зовсім поряд, і що Україна з 14го року б'ється не тільки за себе. - Тамара Горіха Зерня
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15.11.2021 16:19
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15.11.2021 15:49 Відповісти
к сожалению работает в обе стороны...
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15.11.2021 15:52 Відповісти
Кто по твоему мнению работает на обе стороны?
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15.11.2021 15:55 Відповісти
Чувак, так кто работает в обе стороны?
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15.11.2021 16:00 Відповісти
Не набридло тягати це простирадло Подоляка з теми в тему?
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15.11.2021 16:16 Відповісти
Цензор, пора уже забанить этого бота. Целый день эту шпаргалку постит.
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15.11.2021 16:28 Відповісти
идинах
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15.11.2021 16:29 Відповісти
Ну тепер ясно. Вова Пу нас перед нападом попередить, за два місяці.
Так шо все добре.
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15.11.2021 15:52 Відповісти
Кто такой вова пу?
Может *****?
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15.11.2021 15:56 Відповісти
Був в комі? Поздоровляю з поверненням.
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15.11.2021 15:59 Відповісти
***, вову пу не знаю. Знаю косоглазого *****.
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15.11.2021 16:01 Відповісти
Саме так!
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15.11.2021 16:24 Відповісти
Люська уже примерила "марсианский пиксель" и подготовилась

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15.11.2021 16:02 Відповісти
Марсіанський піксель😁😁😁. Враховуючи його вірування, то всьо обладунки Арея😁
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15.11.2021 16:06 Відповісти
Гармаш - подпевало Ермака
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15.11.2021 16:08 Відповісти
не пам'ятаю такого. Нормальний проукраїнський діяч
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15.11.2021 18:23 Відповісти
Вибачте, може мені хтось непсіхований пояснити?
Якщо ці "мігранти" з боку Білорусі проривають кордон і забігають у Польщу, то що далі? Біжать грабувати прикордонні села, чи що? Захоплювати потяги і їхати до Німеччини? А там далі що?
І те саме щодо кордону з Україною. Ну тобто раптом вони розвертаються в українську сторону і пішки заходять на наші бурштинові болота.
Я просто намагаюся уявити собі цю картину, тобто наших копачів з охороною, ці ліси, куди боїться навіть Нацгвардія заходити, і цих чоловіків і жінок, хоча жінок там меншість, які нарешті прорвалися.
Знаєте, я готова прийняти свою порцію каміння, але я не бачу трагедії у тому, що росія впритул підійшла до кордонів Європи, і зробила це не через територію України. Тому що через Україну не змогла - і не зможе.
Може у когось там нарешті у голові проясниться, що не у такій уже вони і безпеці, і що війна зовсім поряд, і що Україна з 14го року б'ється не тільки за себе. - Тамара Горіха Зерня
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15.11.2021 16:19 Відповісти
верно заявил.
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15.11.2021 17:05 Відповісти
Очень интересная интерпетация от Гармаша, похожа на правду, англосаксы ведут свою игру, гибридно подщемливают Рашку, настраивают здоровую часть мира на противостояние. Тем не менее где укрепление украино-белоруской границы, где гарантии что на след неделе туда не ринутся бородатые стаи курдов и арабов? А что мешает Хутину руками Лукашено локальные вооруженные провокации устраивать на нашей границе?
Гармашу верю - это умный, патриотичный парень, но власть надотрастормаживать, заседание в Луцке - это для ТВ, это не системная работа по укреплению кордона.
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15.11.2021 18:34 Відповісти
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15.11.2021 22:09 Відповісти
 
 