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Новини Економіка
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цигарки (622) тютюн (205)

Зростання нелегального ринку цигарок цього року призведе до втрати держбюджетом 14 млрд грн, – ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Зростання нелегального ринку цигарок цього року призведе до втрати держбюджетом 14 млрд грн, – ЗМІ

Тіньовий ринок тютюнових виробів в Україні зростає рекордними темпами, що призведе до втрати державним бюджетом цього року суми, що дорівнює бюджету великого обласного центру – 14 млрд грн.

Про це пише "РБК-Україна".

"За даними Kantar, збитки державного бюджету України сягнуть 14 мільярдів гривень. Ці гроші могли б піти на підтримку армії, соціальні проєкти, але натомість вони йдуть на збагачення організованої злочинності", - зазначив гендиректор "ВАТ Україна" Кахабер Бенідзе під час нещодавньої пресконференції, в якій взяли участь чотири найбільші українські тютюнові компанії.

Так, на початку 2020 року контрабанда та контрафакт становили 5,8% тютюнового ринку, а в лютому 2021 їхня частка зросла до 12,8%. Станом на листопад частка тіньового ринку досягла 18,1%, розповів Пол Холловей, генеральний директор компанії JTI Україна.

"За 12 місяців зростання нелегального ринку склало 300%", – наголосив Холловей на пресконференції.

На даний момент найбільші тютюнові компанії, кожна з яких входить до топ-10 найбільших платників податків в Україні, фіксують скорочення виробництва. Як зауважив гендиректор "Філіп Морріс Україна" Костас Салварас, у найближчі 3-5 років збитки для бізнесу та держави можуть зрости.

На проблему звернули увагу у президента Володимира Зеленського, а до парламенту було внесено законопроєкт №5420 про криміналізацію контрабанди підакцизних товарів. Тим не менш, поки що цей законопроєкт прийнято лише в першому читанні, а бізнес закликає до вжиття інших заходів.

"Найдієвіший спосіб боротьби з незаконною торгівлею – це продумана податкова політика", - вважає Салварас.

70-80% вартості пачки цигарок становлять податки, але їхнє зростання зараз у рази випереджає інфляцію. Зокрема, акциз на ТВЕНи зріс із січня цього року на 320%.

Акциз підвищується щорічно в рамках плану уряду довести ціну тютюнових виробів до 90 євро за 1 000 штук до 2025 року. Це призводить до того, що споживачі звертаються до "нелегалів" у пошуках дешевшої альтернативи.

Тому представники тютюнових компаній закликають уряд зменшити темпи зростання акцизів з 20 до 10%. Вони нагадали, що коли країни Балтії почали різко підвищувати акцизи, це призвело до пропорційного зростання нелегального ринку. У Литві контрабанда та контрафакт зайняли майже половину всього тютюнового ринку, тож довелося зупиняти зростання та вводити мораторій на підвищення акцизів.

Зростання нелегального ринку цигарок цього року призведе до втрати держбюджетом 14 млрд грн, – ЗМІ 01

"Все одно таке зростання перевищуватиме інфляцію. І в той же час цього буде достатньо, щоб до 2030 досягти рівня європейських акцизів. І ми також пропонуємо заморозити зростання акцизів на ТВЕНи до 2024 року, щоб споживачі могли скористатися менш шкідливими для здоров'я продуктами", – резюмував директор "Імперіал Тобакко в Україні" Растіслав Чернак.
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Топ коментарі
+17
Ще трошки підійміть ціни на тютюн і бюджет одержить від цеї діяльності дірку від бублика. Межа має бути у всьому, та ще й голова на плечах керівництва.
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15.11.2021 15:54
+8
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15.11.2021 16:09
+6
А вы поднимите акциз еще на 200%, какие проблемы, тогда глядишь и вообще все на махорку перейдут контрабандную.
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15.11.2021 16:24
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Ще трошки підійміть ціни на тютюн і бюджет одержить від цеї діяльності дірку від бублика. Межа має бути у всьому, та ще й голова на плечах керівництва.
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15.11.2021 15:54 Відповісти
"...плану уряду довести ціну тютюнових виробів до 90 євро за 1 000 штук до 2025 року" - т.е. около 55 грн. за пачку? я не курильщик, но вроде УЖЕ если бы и не бОльшая цена за что-то нормальное?
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15.11.2021 16:05 Відповісти
Уже такая цена.
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15.11.2021 16:10 Відповісти
Цей закон був прийнятий в 2017 році з ініціативи пана Гройсмана. А зелені шмарклі і не думають його скорегувати.
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15.11.2021 16:27 Відповісти
Не палю, нікому не раджу, але ж ідіотів перед тим, як вони підносили акциз попереджали, пояснювали, але ж хіба до зелених ідіотів дійде? Вони ж виродки все як не треба роблять. Тупа, дурна зелена гопота.
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15.11.2021 16:08 Відповісти
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15.11.2021 16:09 Відповісти
Скажите, а эти +% выше, чем у барыги?
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15.11.2021 18:55 Відповісти
"втрати держбюджетом 14 млрд грн Джерело: https://censor.net/ua/n3299571" А хто небудь мені відповість, чому у багатьох, пенсия за одну добу, тільки на одну пачку самих дешевих цигарок??? Чому госбюджет не піклується за своїх громадян??? Знаю, що палити, здоров'ю шкодити, але...
"
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15.11.2021 16:15 Відповісти
Це вони не враховують, скільки українців перейшли на тютюн. Біля точок з тютюном та контробандою завжди черги.
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15.11.2021 16:29 Відповісти
"Венгерский" 500 гр. - 250 грн "Firebox" - 500 шт. - 80 грн. Хватает на 2 месяца.
По 40 грн ещё брал бы "LD"
А в старой жизни (до войны) Winston красный по 8.
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15.11.2021 17:03 Відповісти
Все как обычно,алчные создания создали на рынке бардак,а теперь жалуются друг на друга как им тяжело.
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15.11.2021 16:17 Відповісти
то спитайте у зЄлі, хто КРИШУЕ ці потоки ввозу контробанди із від бАцька , придністровя, молдови ... та виготовлення у нас котрафакту ....- а також хто на місцях кришуе роздрібну торгівлю по всій Україні ... це ж така новина ...
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15.11.2021 16:20 Відповісти
В минулому році 85 тисяч померло від хвороб пов'язаних з палінням. Від ковіду 40. Це що потрібно знати про лицемірство
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15.11.2021 16:23 Відповісти
Від вживання в їжу огірків померло значно більше, всі небіжчики поїдали огірки за винятком немовлят.
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15.11.2021 19:16 Відповісти
А вы поднимите акциз еще на 200%, какие проблемы, тогда глядишь и вообще все на махорку перейдут контрабандную.
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15.11.2021 16:24 Відповісти
Когда правительства и яценюка, и Гройсмана брали на себя обязательства постепенного роста цен на тютюнови выробы, то они не брали в расчёт то, что нарид проголосует за деятелей, которые будут уменьшать доходы граждан Украины.
Они ведь рассчитывали, что рост благосостояния будет расти, как и было до выборов зелёной... масти.
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15.11.2021 16:25 Відповісти
Даремно ти вважаєш попередників тупими. Все вони чудово знали. Але і знали, що правитимуть недовго. А так хоча б їх згадуюють.
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15.11.2021 16:31 Відповісти
Звичайно, знали, що у владі будуть тимчасово. Це буба наш сподівається бути там надовго.
Але ж вони не думали, що після Майдану, та ще під час війни нарід проголосує за скомороха на посаду Гетьмана.
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15.11.2021 16:37 Відповісти
Ну зєсранци жодної букви не змінили в законі про акцизи що буде підвищувати ціни до2024 року.
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15.11.2021 16:42 Відповісти
Так я про це і писав - у Гройсмана був розрахунок на подальший зріст доходів громадян.
А зелену плісняву це не обходить.
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15.11.2021 17:33 Відповісти
Ціни Гройсмана vc (проти) розрахунків Гройсмана.
Вуаля. Хто переміг? Звісно, Гройсман.
Бо йому вже пофіг, - ні за шо не відповідає.
А винуватий, - як там його, - бубочка.
Так, ібо патамушта бубачЬка завжди ідіотЪ.
Тіпа ляльки, яку поставили віддуватися за інших.

Але я скажу, що винуваті саме ті, хто вибирали цю ляльку-клоуна, хто думали, що буде "смішно", і "какая разніца". От ви, йо...нуті істоти, і маєте відповідати за все, що з нами відбувається!
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15.11.2021 19:16 Відповісти
Відповідати (своїм гаманцем) будуть всі, бо живемо в одній країні.
А от чи відповість зелене шобло - це питання.

Ну і ти не послідовний у своїх висновках. По моїм постам навряд можна запідозрити мене в виборі зеленого шапіто.
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15.11.2021 19:30 Відповісти
Нікого не звинувачував.
Це, швидше, було риторичне звернення до аудиторії сайту.
Але, щодо Гройсмана, - персонаж теж доволі неоднозначний.
Чувак з купленим дипломом без вищої освіти. Торгував на вінницькому базарі трусєлями.
До Гарварда, Кембріджа і Оксфорда, скажем прямо, дуже далеко!
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15.11.2021 19:48 Відповісти
Я не захищаю Гройсмана, але як прем'єр він був непоганий. У всякому разі провалів явних (і неявних) не було. Економіка зростала. Наш "мудрий нарід" вирішив, що повільно зростала.

І на рахунок "труселів на базарі" - дуже схоже на московську пропаганду.
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15.11.2021 20:54 Відповісти
В мене є такий принцип, - приїждаючи в якесь нове, або малознайоме місто, наймаю таксі десь на годину. Вибираю таксі приватника, а не з фірми. Бажано, не на дорогій тачці.
Прошу таксиста показати найкращі місця, хоча б коротко, щоб я міг вийти, пофотографувати, роздивитися. По дорозі розпитую таксиста про місцеву владу, а також про відомих політиків з його міста. Про його ставлення до них, як ставляться його знайомі, родичі, колеги. Що подобається, що не подобається.
Так от, - у Чернівцях про Яценюка таксист сказав, цитую, - "хай краще навіть не повертається на Буковину". В основному негативне ставлення серед більшості знайомих таксиста до Арсенія Петровича.
А от у Вінниці, навпаки, таксист був дуже прихильним до Гройсмана, розповідав, скільки він зробив для міста. Міські дороги теж хвалив. Можу також підтвердити його слова щодо якості вінницьких доріг, - на дуже пристойному рівні (на відміну від чернівецьких).
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15.11.2021 21:21 Відповісти
Да херня этот бюджет, тут главное как рейтинг зеленского удержать, новые видосики наснимать
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15.11.2021 16:27 Відповісти
Жадность всегда приводит к бедности.
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15.11.2021 16:27 Відповісти
Идиоты!!! Загнали цены на сигареты до небес и хотят чтобы контрабанды не было. Как там «Тедис Украина» поживает, зебилы? Победили монополию? Сколько вам из 3,5 млрд гривен отмененного штрафа заплатили?
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15.11.2021 16:31 Відповісти
Гнать к пу#иной матери всех проституток из Рады, когда такую херню пишут! Когда эти бездельники получают десятками тысяч, кто и сотнями, то им не в понять, как люди живут от 1700 гривен в месяц! Сколько писюнист получает, не зарабатывает, в месяц, не считая доплаты от бени и других неолигархов?
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15.11.2021 16:31 Відповісти
Не может быть!
Украинцы не будут покупать у нечестных, не платящих налоги продавцов.
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15.11.2021 16:33 Відповісти
угу... счаз... побегу покупать по 50 грн в магаз.... я по 25 беру и йух ложу на платящих налоги....
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15.11.2021 18:26 Відповісти
А выращивание табака приравняли к выращиванию наркотиков.
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15.11.2021 16:36 Відповісти
эти ларьки уже стоят на каждом углу)
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15.11.2021 16:55 Відповісти
ждем табачный бунт........
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15.11.2021 17:04 Відповісти
а смысл бунтовать? если есть выбор между 25 за пачку и 50? какой дебил будет покупать в два раза дороже? пущай хер сосут вместо акцизов...
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15.11.2021 19:00 Відповісти
один из смертных грехов - алчность...
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15.11.2021 18:34 Відповісти
Что это за гавно???
"ціну тютюнових виробів до 90 євро за 1 000 штук до 2025 року"
1000 штук / 20 = 50 пачек.
90 евро / 50 = 1,8 евро за пачку.
1,8 евро = 55 грн.
Это СЕЙЧАС средняя цена пачки!
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15.11.2021 18:34 Відповісти
Мається наувазі 90Є це тільки акцизний збір (марочка наклеєна на пачці) потім додавай ще ціну виробника. То і виходить, що пачка цигарок буде коштувати як і в країнах ЄС близько 5Є за пачку
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15.11.2021 19:15 Відповісти
В очередной раз бросил курить. Два года назад. Аж неудобно. Сплошной ущерб от меня государству.. Надо им срочно шо-то решать, акциз на бросание курить вводить, что-ли
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15.11.2021 18:49 Відповісти
пущай сосать учатся...
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15.11.2021 18:54 Відповісти
пускай совершенствуются
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15.11.2021 19:18 Відповісти
А як вийдете на пенсію станете повним шкідником для держави.
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15.11.2021 19:11 Відповісти
Дякую за "як", а не "якщо"

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15.11.2021 19:17 Відповісти
Надмірне підвищення акцизів приводить до втрати доходів держави та розквіту нелегального бізнесу.
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15.11.2021 19:07 Відповісти
выражаю свою охфигенную обеспокоенность...
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15.11.2021 20:04 Відповісти
Логіка жадібних ідіотів, - чим більше доїти корову, тим більше вона буде давати молока.
Але, в реальності, звісно, корова швидше здохне...

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15.11.2021 19:35 Відповісти
 
 