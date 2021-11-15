Зростання нелегального ринку цигарок цього року призведе до втрати держбюджетом 14 млрд грн, – ЗМІ

Тіньовий ринок тютюнових виробів в Україні зростає рекордними темпами, що призведе до втрати державним бюджетом цього року суми, що дорівнює бюджету великого обласного центру – 14 млрд грн.

Про це пише "РБК-Україна".

"За даними Kantar, збитки державного бюджету України сягнуть 14 мільярдів гривень. Ці гроші могли б піти на підтримку армії, соціальні проєкти, але натомість вони йдуть на збагачення організованої злочинності", - зазначив гендиректор "ВАТ Україна" Кахабер Бенідзе під час нещодавньої пресконференції, в якій взяли участь чотири найбільші українські тютюнові компанії.

Так, на початку 2020 року контрабанда та контрафакт становили 5,8% тютюнового ринку, а в лютому 2021 їхня частка зросла до 12,8%. Станом на листопад частка тіньового ринку досягла 18,1%, розповів Пол Холловей, генеральний директор компанії JTI Україна.

"За 12 місяців зростання нелегального ринку склало 300%", – наголосив Холловей на пресконференції.

На даний момент найбільші тютюнові компанії, кожна з яких входить до топ-10 найбільших платників податків в Україні, фіксують скорочення виробництва. Як зауважив гендиректор "Філіп Морріс Україна" Костас Салварас, у найближчі 3-5 років збитки для бізнесу та держави можуть зрости.

На проблему звернули увагу у президента Володимира Зеленського, а до парламенту було внесено законопроєкт №5420 про криміналізацію контрабанди підакцизних товарів. Тим не менш, поки що цей законопроєкт прийнято лише в першому читанні, а бізнес закликає до вжиття інших заходів.

"Найдієвіший спосіб боротьби з незаконною торгівлею – це продумана податкова політика", - вважає Салварас.

70-80% вартості пачки цигарок становлять податки, але їхнє зростання зараз у рази випереджає інфляцію. Зокрема, акциз на ТВЕНи зріс із січня цього року на 320%.

Акциз підвищується щорічно в рамках плану уряду довести ціну тютюнових виробів до 90 євро за 1 000 штук до 2025 року. Це призводить до того, що споживачі звертаються до "нелегалів" у пошуках дешевшої альтернативи.

Тому представники тютюнових компаній закликають уряд зменшити темпи зростання акцизів з 20 до 10%. Вони нагадали, що коли країни Балтії почали різко підвищувати акцизи, це призвело до пропорційного зростання нелегального ринку. У Литві контрабанда та контрафакт зайняли майже половину всього тютюнового ринку, тож довелося зупиняти зростання та вводити мораторій на підвищення акцизів.

"Все одно таке зростання перевищуватиме інфляцію. І в той же час цього буде достатньо, щоб до 2030 досягти рівня європейських акцизів. І ми також пропонуємо заморозити зростання акцизів на ТВЕНи до 2024 року, щоб споживачі могли скористатися менш шкідливими для здоров'я продуктами", – резюмував директор "Імперіал Тобакко в Україні" Растіслав Чернак.