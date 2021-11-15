Зростання нелегального ринку цигарок цього року призведе до втрати держбюджетом 14 млрд грн, – ЗМІ
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Тіньовий ринок тютюнових виробів в Україні зростає рекордними темпами, що призведе до втрати державним бюджетом цього року суми, що дорівнює бюджету великого обласного центру – 14 млрд грн.
Про це пише "РБК-Україна".
"За даними Kantar, збитки державного бюджету України сягнуть 14 мільярдів гривень. Ці гроші могли б піти на підтримку армії, соціальні проєкти, але натомість вони йдуть на збагачення організованої злочинності", - зазначив гендиректор "ВАТ Україна" Кахабер Бенідзе під час нещодавньої пресконференції, в якій взяли участь чотири найбільші українські тютюнові компанії.
Так, на початку 2020 року контрабанда та контрафакт становили 5,8% тютюнового ринку, а в лютому 2021 їхня частка зросла до 12,8%. Станом на листопад частка тіньового ринку досягла 18,1%, розповів Пол Холловей, генеральний директор компанії JTI Україна.
"За 12 місяців зростання нелегального ринку склало 300%", – наголосив Холловей на пресконференції.
На даний момент найбільші тютюнові компанії, кожна з яких входить до топ-10 найбільших платників податків в Україні, фіксують скорочення виробництва. Як зауважив гендиректор "Філіп Морріс Україна" Костас Салварас, у найближчі 3-5 років збитки для бізнесу та держави можуть зрости.
На проблему звернули увагу у президента Володимира Зеленського, а до парламенту було внесено законопроєкт №5420 про криміналізацію контрабанди підакцизних товарів. Тим не менш, поки що цей законопроєкт прийнято лише в першому читанні, а бізнес закликає до вжиття інших заходів.
"Найдієвіший спосіб боротьби з незаконною торгівлею – це продумана податкова політика", - вважає Салварас.
70-80% вартості пачки цигарок становлять податки, але їхнє зростання зараз у рази випереджає інфляцію. Зокрема, акциз на ТВЕНи зріс із січня цього року на 320%.
Акциз підвищується щорічно в рамках плану уряду довести ціну тютюнових виробів до 90 євро за 1 000 штук до 2025 року. Це призводить до того, що споживачі звертаються до "нелегалів" у пошуках дешевшої альтернативи.
Тому представники тютюнових компаній закликають уряд зменшити темпи зростання акцизів з 20 до 10%. Вони нагадали, що коли країни Балтії почали різко підвищувати акцизи, це призвело до пропорційного зростання нелегального ринку. У Литві контрабанда та контрафакт зайняли майже половину всього тютюнового ринку, тож довелося зупиняти зростання та вводити мораторій на підвищення акцизів.
"Все одно таке зростання перевищуватиме інфляцію. І в той же час цього буде достатньо, щоб до 2030 досягти рівня європейських акцизів. І ми також пропонуємо заморозити зростання акцизів на ТВЕНи до 2024 року, щоб споживачі могли скористатися менш шкідливими для здоров'я продуктами", – резюмував директор "Імперіал Тобакко в Україні" Растіслав Чернак.
Будь ласка, зачекайте...
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По 40 грн ещё брал бы "LD"
А в старой жизни (до войны) Winston красный по 8.
Они ведь рассчитывали, что рост благосостояния будет расти, как и было до выборов зелёной... масти.
Але ж вони не думали, що після Майдану, та ще під час війни нарід проголосує за скомороха на посаду Гетьмана.
А зелену плісняву це не обходить.
Вуаля. Хто переміг? Звісно, Гройсман.
Бо йому вже пофіг, - ні за шо не відповідає.
А винуватий, - як там його, - бубочка.
Так, ібо патамушта бубачЬка завжди ідіотЪ.
Тіпа ляльки, яку поставили віддуватися за інших.
Але я скажу, що винуваті саме ті, хто вибирали цю ляльку-клоуна, хто думали, що буде "смішно", і "какая разніца". От ви, йо...нуті істоти, і маєте відповідати за все, що з нами відбувається!
А от чи відповість зелене шобло - це питання.
Ну і ти не послідовний у своїх висновках. По моїм постам навряд можна запідозрити мене в виборі зеленого шапіто.
Це, швидше, було риторичне звернення до аудиторії сайту.
Але, щодо Гройсмана, - персонаж теж доволі неоднозначний.
Чувак з купленим дипломом без вищої освіти. Торгував на вінницькому базарі трусєлями.
До Гарварда, Кембріджа і Оксфорда, скажем прямо, дуже далеко!
І на рахунок "труселів на базарі" - дуже схоже на московську пропаганду.
Прошу таксиста показати найкращі місця, хоча б коротко, щоб я міг вийти, пофотографувати, роздивитися. По дорозі розпитую таксиста про місцеву владу, а також про відомих політиків з його міста. Про його ставлення до них, як ставляться його знайомі, родичі, колеги. Що подобається, що не подобається.
Так от, - у Чернівцях про Яценюка таксист сказав, цитую, - "хай краще навіть не повертається на Буковину". В основному негативне ставлення серед більшості знайомих таксиста до Арсенія Петровича.
А от у Вінниці, навпаки, таксист був дуже прихильним до Гройсмана, розповідав, скільки він зробив для міста. Міські дороги теж хвалив. Можу також підтвердити його слова щодо якості вінницьких доріг, - на дуже пристойному рівні (на відміну від чернівецьких).
Украинцы не будут покупать у нечестных, не платящих налоги продавцов.
"ціну тютюнових виробів до 90 євро за 1 000 штук до 2025 року"
1000 штук / 20 = 50 пачек.
90 евро / 50 = 1,8 евро за пачку.
1,8 евро = 55 грн.
Это СЕЙЧАС средняя цена пачки!
Але, в реальності, звісно, корова швидше здохне...