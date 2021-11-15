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ТСК (343) Іловайськ (266) Безугла (207)

До Іловайської трагедії призвела "неналежна організація оборони країни", - проміжний звіт ТСК

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До Іловайської трагедії призвела

Відповідно до проміжного звіту Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, до Іловайської трагедії призвела неналежна організація оборони країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, звіт зачитала голова Комісії і заступниця голови Комітету Ради з питань нацбезпеки та оборони нардеп Марʼяна Безугла ("Слуга народу").

"ТСК вважає, що основними причинами, які призвели до Іловайської трагедії, є неналежна організація оборони країни як системи політичних, економічних, соціальних, військових, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів щодо захисту держави в умовах збройної агресії", - повідомила вона.

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Комісія також визначила чинники, які зумовили події в Іловайську у серпні 2014 року:

- не було введено воєнний стан, що призвело до дезорганізації управління військовими діями;

- помилкові кадрові рішення і дії політичного і військового керівництва;

- політичне і військове керівництво не вжили вичерпних заходів щодо деблокування іловайського угрупування та організації коридору для виведення українських військ з оточення, результатом яких стала втрата сотень людських життів.

Окрім того, у звіті наголошено, що керівництво Міноборони та Генштабу часів трагедії "системно блокувало роботу попередньої ТСК".

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Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.

Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулося наймасштабніше вторгнення сил країни-агресора на територію України. 29 серпня 2014 року за наказом командування Генштабу ВС РФ російські військовослужбовці в упор розстріляли з важкого озброєння колони українських військовослужбовців.

В результаті трагедії в Іловайську 366 українських воїнів загинули, 429 були поранені, 300 - потрапили в полон.
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Топ коментарі
+59
Хтось сумнівався, що у безмозгої та єрмака у вбивстві українців буде винен не пуйло?
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15.11.2021 16:23
+29
Головна помилка що не змогли загнати до лав Армії чотирьохкратно ухильника і всю зелену шоблу. Вони б всіх ворогів розчавили...
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15.11.2021 16:30
+27
Спецоперация по вагнеровцам как-то сама собой слилась, а то что Мордор напал на Украину, когда армия была развалена и разворована - виноват Порошенко
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15.11.2021 16:28
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ЗАЧЕМ КОМИССИЯ СКАЖИТЕ СОБИРАЛАСЬ..!? ЗАЧЕМ БЕЗумная МАРЬЯНА НАПРЯГАЛАСЬ..!? ЗАЧЕМ ПИ#ДЕТЬ НАМ И ЗА НЕШЕ ЖЕ БАБЛО..!? ОТВЕТЯТ Б#ЯДИ(!!!) ,ПРОСТО ВРЕМЯ НЕ ПРИШЛО..!
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15.11.2021 17:20 Відповісти
питання "Іловайського котла" і зливу спецоперації щодо "вагнЕрівців" просто різні..

відповідальність різних людей..

тобто СІСТИ МАЮТЬ І МУЖЕНКО,І ЄРМАК.

ПОЛІТИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОБИДВОХ ПРЕЗИДЕНТІВ-на виборах..

за такі 'нев"є..енні кадри"
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15.11.2021 18:52 Відповісти
Д.б. ( ГоворящаЯ Лошадь)
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15.11.2021 17:20 Відповісти
странно как то получается у "товариСчей" ресующих последние два года "красные линии" - в "котлах" и разгромах всу виноваты кто угодно, но только не их "гетьман" и назначенное им бездарное руководство армии.
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15.11.2021 17:35 Відповісти
Та там один генмельтей чего стоит.
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15.11.2021 17:42 Відповісти
Безмозгла і собі на строк вже наговорила...
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15.11.2021 17:40 Відповісти
«Всякий мнит себя стратегом, видя бой со стороны» - Шота Руставели
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15.11.2021 17:43 Відповісти
Завтра Грозев выкатит свое расследование, как зелох и его любовница слили спецоперацию по вагнеровцам, а тут как тут зебилы расручивают тему про Иловайск. Какое совпадение!
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15.11.2021 17:47 Відповісти
Пусть выкатит,а потом и поговорим.
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15.11.2021 17:54 Відповісти
по "зливу" операції щодо "вагнерівців" -питання,За яке пи..ди має отримати вся теперішня владна пи..добратія..

Це не обговорюється.
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15.11.2021 18:48 Відповісти
БЕЗУГЛА І ІЛОВАЙСЬК

Я всерйцоз вважав, що ТСК нардедпа Мар'яни Безуглої побудує свій звіт на тому "чому в Іловайську винний Порошенко". Мушу визнати - Безуглу я сильно переоцінив. В реальності її не вистачило навіть на те, аби потворити побрехеньки противників Петра Порошенка. Вона видала речі набагато веселіші.

Мар'яна Безугла заявила, що події під Іловайськом стали негативним фоном для зустрічі президентів Порошенка і Путіна 26 серпня 2014 р. Очевидно, нардеп Безугла досі не відає що ніякого оточення під Іловайськом на 26 серпня 2014 р. НЕ БУЛО. 26 серпня з Іловайська ще продовджували вивозити поранених і завозити туди забезпечення. Ба-більше. 26 серпня із Іловайська виїхали ротна група батальйону "Горинь" і група офіцерів штабу Сектору Б на чолі з полковником Палагнюком.

Повторюю. Вони не з боєм прорвалися. Вони звідти ВИЇХАЛИ. Без опору. Полковник Палагнюк потім забирав у росіян поранених українських вояків після Іловайського бойовища.

Мар'яна Безугла заявила, що Іловайськ був негативним фоном для укладання Мінських угод. Я всерйоз хочу запитати у нардепа Безуглої, а яким фоном для укладання угод були події біля Луганського аеропорту, де в районі Хрящуватої українські військові і добровольці трималися до 28 серпня? А бої в Луганському аеропорту, з якого бійці 80-ї аеромобільної вийшли в ніч з 31 серпня на 1 вересня - вже після Іловайська? Росіяни боялися зайти туди ще три дні...

Нарешті. Мінські угоди були укладені під час засідання Тристороньої контактної групи 5 вересня 2014 р. Цікаво почути від нардепа Безуглої який фон для тих подій створювали "Рейд помсти", який як раз здійснювали штурмові групи 79-ї і 95-ї аеромобільних бригад? Може нардепу Безуглій буде цікаво дізнатися, що того самого 5 вересня штурмові групи двох українських бригад прорвали фронт терористів, пройшли через Кам'янку та Воровське на Комсомольське, звільнили Тельманове, і вже зосередилися для атаки з півночі на Новоазовськ?

Ця інформація їй шаблон не рве?

Нардеп Безугла заявила, що трагедія під Іловайськом сталася тому що не було впроваджено воєнний стан. Не сумніваюся, в разі впровадження воєнного стану, коміку Зеленському довелося б хутко виїжджати з України, бо ігнорувати повістки він більше не зміг би. Проте.

Дивним чином відстуність воєнного стану не завадила ЗСУ та МВС звільнити Маріуполь, Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут, Костянтинівку, Дружківку, здійснити рейд 95-ї бригади російськими тилами від Дебальцева до Савур-Могили і на північ - до Лутугіно. Не завадила відсутність воєнного стану організовано вивести українські угрупування від східного кордону - з району Ізваріно - Довжанськ. Не завадила вона вийти з Хрящеватого, Лутугіна і Луганського аеропорту.

Чомусь єдине місце де невпровадження воєнного стану сильно завадило - це там де діяли підрозділи МВС міністра Авакова (добробати) і де командував генерал Хомчак - піднятий за Зеленського в начальники Генштабу і командувачі ЗСУ. Там, де рішення про операцію приймали в кабінеті Геннадія Корбана за участі жужрналіста Бутусова.

Але ці деталі ТСК Безуглої не цікавлять. Як не цікавить її чому в Україні вже померло два "Іловайська" за один день - через огидну боротьбу з пандемією КОВІД. Бо мета ТСК Безуглої не правду встановити. Її мета - відвернути увагу від справи "вагнерівців".

А про цю частину звіту Безуглої я ще напишу.

Дмитро "Калинчук" Вовнянко















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15.11.2021 19:11 Відповісти
А кто ж ее, оборону, "ненадлежаще организовал"???
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15.11.2021 18:11 Відповісти
****** ванючие, а вы в тех условиях канечно всё бы организовали блестяще?
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15.11.2021 18:21 Відповісти
концерти? Таки да. Виблискували по юрмалах.
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15.11.2021 18:25 Відповісти
Мда, смешные комменты, обо всём что угодно плетут, кроме собственно сути вопроса : кто и как организовал такую безмозглую операцию, куда смотрели Гетманы и Фельдмаршалы и КТО будет ОТВЕЧАТЬ за потери?
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15.11.2021 18:32 Відповісти
А ты, мразь, где был расскажи в это время, уставал от войны на диване? а сейчас, урод, требуешь кого то к ответу? Воевал? нет? Тогда на хер с пляжа обсуждать других. Вот потому что тысячи таких тварей , как ты не шли Родину защищать, а сидели, в лучшем случае, на попе ровно и срались в штаны и ждали *****. А теперь вам, трусливым мразям, надо кого то наказать- а наказать, как ни странно, надо вашу зеленую шваль с бабломойским , хомчаками и прочими гнидами, из за которых и случился Иловайск.

https://oleg-leusenko.livejournal.com/11609780.html

А ты падаль- иди повоюй, потом будешь рассказывать, что и кому надо делать.
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15.11.2021 19:17 Відповісти
Мда. Сейчас нужно бомбоубежища приводить в порядок, ПВО, минировать важные объекты по пути возможного наступления, готовиться к обороне!
А мы что делаем? Ремонтируем дороги за ковидные деньги в сторону Сум, чтобы танкам было удобней по прямой до Киева доехать?
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15.11.2021 19:11 Відповісти
Каждый, кто в 2014г. информационно участвовал в этих событиях, знает, что не было тогда в Украине полноценной подготовленной армии, генералитет состоял из саботажников и ватников, генералы, как военные профессионалы вообще не были готовы к гибридной войне с РФ. Меня удивляет другое, как мы вообще треть страны тогда не потеряли. Я помню все тогда подготовили "тревожные" чемоданчики на "всякий случай". Это факты, от которых страшно и горько. Не дай Бог, чтобы такое повторилось.
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15.11.2021 19:42 Відповісти
Коломойский, корбан и Хомчак вместе с Аваковым решили сходу взять ТЭС в Зугрэсе пока его ЗСУ не взяло первым, поэтому и пошли в ту сторону- на Иловайск который в тот момент был невыгодно удерживать. А отступление оттуда началось через неделю после новостей что их окружили сепары и российские войска
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15.11.2021 19:45 Відповісти
Парат галематея и карышневава гуана.
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15.11.2021 20:09 Відповісти
ЧОМ ТСК НЕ ПОМІТИЛА : " в ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулося наймасштабніше вторгнення сил країни-агресора на територію України. 29 серпня 2014 року за наказом командування Генштабу ВС РФ російські військовослужбовці в упор розстріляли з важкого озброєння колони українських військовослужбовців. Джерело: https://censor.net/ua/n3299579
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15.11.2021 20:22 Відповісти
Ці хвойди все з ног на голову перевернули
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15.11.2021 21:07 Відповісти
Ну фахівці від ЗЕ зараз організували просто зразкову оборону країни! Це зараз тільки порохоботи заперечуватимуть.
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15.11.2021 21:19 Відповісти
И это блеяние зеленых, которые за два с половиной года для обороны не сделали НИЧЕГО имея ВСЕ! Которые сдавали без боя территории? Которые бросили умирать Журавля?????
Те зеленые гниды ,у которых от ковида в день умирает по ТРИ Иловайска? А они в это время воруют на дорогах, масках, кислороде, лекарствах?
Вас не сажать нужно---вас вешать мало!
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15.11.2021 21:40 Відповісти
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15.11.2021 21:46 Відповісти
Треба,ще розслідувати хто дав наказ вивести наші війська із звільненого Луганська,хто наказав вивести наших з с.Логвіне після чого стало можливе оточення наших військ під Дебальцеве.
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15.11.2021 22:47 Відповісти
Вы, бред про Луганск не несите, ботяра проплаченный.
Потому что задам несколько вопросов, от которых, бот , поперхнётся.
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16.11.2021 21:50 Відповісти
Кацапоїд,писати спершу навчить.
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17.11.2021 11:44 Відповісти
Вот так, руцкое говно типа тебя и палится)))
Назови НАШИ ВОЙСКА в Луганске?
Всем ясно, что бот, это почётная специальность, русской матрёшки.
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19.11.2021 13:15 Відповісти
Набутилочний,ти там було?
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21.11.2021 18:56 Відповісти
Достатньо, що там був мій підрозділ 534 ОІСБ і про події знаю від мого командира,а я був під Дебальцеве.
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21.11.2021 18:58 Відповісти
С каких пор оисб, был на правах в Луганске?
Чувак, ты ничего не попутал?
Рядом, вы ещё что-то могли там делать, но не в Луганске. Да и то, не в полном составе.

С КАКИХ ПОР 534 ОИСБ 128 омбр (а на лето 2014 омбр, а не огпбр), был в Луганске?
Что ты несёшь, бот?
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21.11.2021 20:40 Відповісти
Вопрос, остался без ответа.
КАКИЕ ВОЙСКА ВС УКРАИНЫ БЫЛИ В ЛУГАНСКЕ?
Мусорские колхозы, в расчёт никто не берёт.

Флагом, размахивать, будешь у себя на кухне, поЦреот.
Ответь на поставленный вопрос.
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21.11.2021 20:43 Відповісти
Знать, от кого-то, это, конечно круто)))
Но история (боевой путь) 534 оисб, не ИМЕЕТ точки в историческом формуляре "Луганск".
Станица Луганская - НЕ Луганск. И боёв в самом городе не было.
Так что, отдыхай.
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21.11.2021 20:48 Відповісти
Наказ зупинити наступ на Луганськ був і вивести наші війська на Металіст.Вся сєпарня з нього втікша скоро оговталась і почала обстрілювати наших на необлаштованих позиціях під Металіст,така правда,загинуло багато наших.Так що порохолизе лижи дупу порошенку і не відволікайся.
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21.11.2021 23:08 Відповісти
Что-то слышал ты баран звон, да не знаешь где он)))) Дурачёк, одним словом. Упоротый.
Итак.
1. Кто и когда дал приказ остановить наступление на Луганск? Документы, ссылки. Физдёжь баранов типа тебя, про данные от ОБС не считаются. Это как с офшорами у вас дебилов не получилось.
2. Откуда выводились войска НА Металлист? Где они перед этим были? Что это за подразделения? Документы или ссылки в студию. ОБС упоротых дятлов не засчитываются.
3. Когда войска оказались в Луганске? Номера подразделений.

Всё остальное, ты прослушал в виде сказаний сослуживцев, которые НИЧЕМ НЕ ПОДТВЕРЖДЕНЫ.
А есть очень интересные данные, которые ТОЧНЕЕ и КРАСНОРЕЧИВЕЕ всяких физдабольств. Но ты и тебе подобные, изучать их неспособны. Ума нет.
Так что, ждём ответов на поставленные вопросы.
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23.11.2021 10:32 Відповісти
Ах да. Забыл спросить)))
А какие конкретно подразделения НАСТУПАЛИ на Лоханск?
И с каких направлений?
Очень интересно почитать сказки идиота.
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23.11.2021 10:33 Відповісти
Зразу видно,що ти не воювало, а про бої знаєш з ютуба,бо знало б,що ні під Дебальцеве ні під Станиця Луганська нам на бойовий вихід не давали бойових наказів і журнал бойових наказів не вівся,щоб тепер такі,як ти казали:давав документи,факти,а їх нема все було устно,а слово до діла не пришиєш,ось так покидьку. Порошенко зрадник,підле,жадібне брехло,а ти його підлиза.
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23.11.2021 10:57 Відповісти
Опять ты сфиздел)))
Всё эти документы у вас были. А вот то что вы их не вели, это вопрос к другой плоскости))) Уголовной.
Сектор "А", я знаю очень хорошо))) Даже больше чем ты можешь себе представить)))
С начала июня по конец ноября 14-го.
И про боевые приказы ты сфиздел.
Не имея на руках приказа, вы НИКУДА из ПВД НЕ ВЫШЛИ БЫ. НИКОГДА. Любой командир стал бы в позу и был бы прав на 100%.
Но ты туповатое не знаешь о существовании ПБР и БР. А это, ТОЖЕ боевые документы))) Но тебе незачем это объяснять. Ты же один в поле воин. Только ты воевал, а остальные на диванах сидели.
Кроме этого, а как вы списывали технику, продовольствие, ГСМ, боеприпасы, вещевое и медицинское имущество, если "на бойовий вихід не давали бойових наказів"?
Это что-то новое))))
Та что не свисти.
Но ответ на вопросики дай.
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23.11.2021 11:07 Відповісти
ТСК в ВР це клоунада від їх роботи - ніякого толку,а гроші на вітер.Баламути.
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15.11.2021 23:35 Відповісти
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