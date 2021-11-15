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Кулеба про скупчення військ РФ біля українських кордонів: Це скоріше демонстрація
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що скупчення російських військ біля кордонів України та в тимчасово окупованому Криму – це скоріше демонстрація, що РФ готова їх використати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "LIGA.net".
Кулеба нагадав, що з весни цього року Росія не відвела війська та техніку від кордону України, які країна-агресор нібито залучала у "навчаннях".
"Те, що відбувається зараз, це швидше демонстрація, що Росія готова застосувати накопичені війська і техніку", - переконаний міністр.
За його словами, керівництво РФ розглядає різні варіанти, серед яких і потенційне воєнне вторгнення в Україну.
Топ коментарі
+14 Игорь Васечкин f37cf7d2
показати весь коментар15.11.2021 16:38
+12 Михаил Василенко 715efded
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+7 Сергей Гусаченко 4a900e56
показати весь коментар15.11.2021 16:43
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ЗЕкулеба продолжает делать вид, что все норм и братушки просто шалят.
БЕРЕЗОВЕЦЬ- ДИПЛОМАТ ЄЛІСЄЄВ