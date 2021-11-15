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Кулеба про скупчення військ РФ біля українських кордонів: Це скоріше демонстрація

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба про скупчення військ РФ біля українських кордонів: Це скоріше демонстрація

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що скупчення російських військ біля кордонів України та в тимчасово окупованому Криму – це скоріше демонстрація, що РФ готова їх використати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "LIGA.net".

Кулеба нагадав, що з весни цього року Росія не відвела війська та техніку від кордону України, які країна-агресор нібито залучала у "навчаннях".

"Те, що відбувається зараз, це швидше демонстрація, що Росія готова застосувати накопичені війська і техніку", - переконаний міністр.

За його словами, керівництво РФ розглядає різні варіанти, серед яких і потенційне воєнне вторгнення в Україну.

Також читайте: Кулеба закликав ЄС посилити санкції проти Росії: РФ звикла до слів і не вірить, що Європа перейде до справи

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
ну и дебил... в 2014 тоже думали что блеф
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15.11.2021 16:38
+12
БЛ..ДЬ-КАКОГО ТЫ ФУЯ ДАЕШЬ КАКИЕ ТО ОЦЕНКИ ЧТО ЭТО????ТЫ МАТЬ ТВОЮ ВОЕННЫЙ МОЖЕШЬ ПОЛНОЙ МЕРЕ ОЦЕНИТЬ ТО ЧТО ПРОИСХОДИТ ??? ЗАНИМАЙСЯ СВОИМИ ДЕЛАМИ НЕ ЛЕЗЬ НЕ В СВОЮ ПАРАФИЮ ...КАЖДАЯ МОЛЬ КОММЕНТИРУЕТ ПО ПОВОДУ И БЕЗ...ВО МАТЬ ИХ 73% ПРОХФЕССОРОВ ВЫБРАЛИ БЫДЛО...ВОЙНА НАЧНЕТСЯ НЕКОМУ ПРИКАЗ БУДЕТ ОТДАТЬ ...ФУЕМ ТОЛЬКО ПО РОЯЛЮ...СКОТИНА ЗЕЛЕНОМОРДАЯ...
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15.11.2021 16:41
+7
Демонстрация конечно. Войны нет, ее 73% зебиратели закончили в 19 году выбрав осла говногомандующим своего стада.
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15.11.2021 16:43
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Шкода, що Китай не користується увагою Росії до заходу, ой шкода...
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15.11.2021 16:33 Відповісти
а хто сказал шо не интересуется?! просто не афишырует
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15.11.2021 16:47 Відповісти
ну и дебил... в 2014 тоже думали что блеф
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15.11.2021 16:38 Відповісти
Точно Кулеба не знає різниці між демонстрацією та генеральною репетицією.
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15.11.2021 16:45 Відповісти
ВБ вовсю готовится к войне.

ЗЕкулеба продолжает делать вид, что все норм и братушки просто шалят.
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15.11.2021 16:39 Відповісти
Беспечные зедолбо%бы.
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15.11.2021 16:40 Відповісти
А калоМойша уже потихоньку начинает договариваться с расеей, в случае чего, приватбанк опять перейдёт ему в его длипкие жадные ручонки.
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15.11.2021 16:40 Відповісти
бєня з ****** вже перетерли,що мертвечук -на трон,і плюс мільярди від *****.мертвечуку ореол мученика зробили,як свого часу косатій.
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15.11.2021 17:16 Відповісти
БЛ..ДЬ-КАКОГО ТЫ ФУЯ ДАЕШЬ КАКИЕ ТО ОЦЕНКИ ЧТО ЭТО????ТЫ МАТЬ ТВОЮ ВОЕННЫЙ МОЖЕШЬ ПОЛНОЙ МЕРЕ ОЦЕНИТЬ ТО ЧТО ПРОИСХОДИТ ??? ЗАНИМАЙСЯ СВОИМИ ДЕЛАМИ НЕ ЛЕЗЬ НЕ В СВОЮ ПАРАФИЮ ...КАЖДАЯ МОЛЬ КОММЕНТИРУЕТ ПО ПОВОДУ И БЕЗ...ВО МАТЬ ИХ 73% ПРОХФЕССОРОВ ВЫБРАЛИ БЫДЛО...ВОЙНА НАЧНЕТСЯ НЕКОМУ ПРИКАЗ БУДЕТ ОТДАТЬ ...ФУЕМ ТОЛЬКО ПО РОЯЛЮ...СКОТИНА ЗЕЛЕНОМОРДАЯ...
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15.11.2021 16:41 Відповісти
Суки, сори!, лагерные. А потом когда пуйло попрет со всей дури на нас- эти твари заявят- Ой, но ничего же не предвещало, мы не ожидали, ну что же , сдаемся. По моему нас к такому и готовят.
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15.11.2021 16:41 Відповісти
Демонстрация конечно. Войны нет, ее 73% зебиратели закончили в 19 году выбрав осла говногомандующим своего стада.
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15.11.2021 16:43 Відповісти
Це або наївно на рівні зоочинної недбалості, або умисна дезинформація..вважати себе розумнійшим і більш інформованим ніж ЦРУ, Британська військова розвідка, мі 6 та мі 5 разом взяті)))яктільки у Криму закінчиться вода і настане повна дупа..росіяни будуть заховлювати канали та насосну станцію на херсонщині...і одночасно поженуть у наступ жопалченціп з лугандону разом із своїми військами...також почнуть наступ з Білорусі...ліше сліпий цього може не бачиии)))
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15.11.2021 16:43 Відповісти
Так, а не легче тогда продавать им воду в Крым? или менять на что- то...
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15.11.2021 17:14 Відповісти
Не легше бо в цьому і є їх мета.. якщо в Крим почати постачати воду на постійній основі, то шанси звільнення Криму до розпаду РФ зменьшаться ...хіба що постачання води протягом 1-2 в обмін на повну деокупацію Донецька і Луганська...і обов*язкова умова подальші перемови по деокупації Криму...
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15.11.2021 17:28 Відповісти
За распространение лживых и провакационных слухов введено немедленное покарание всем предателям!Ми непозволим говорить неправду о наших союзниках-Великой Германии и ее лидере ГИТЛЕРЕ. С.В.Молотов.(Наркоминдел ссср.)
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15.11.2021 16:49 Відповісти
Так для бубочки достаточно что-бы обосрать портки!!!!!!!!
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15.11.2021 16:49 Відповісти
Я призываю устроить для 5й колонны 37 год и раскулачивание.
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15.11.2021 16:52 Відповісти
дайте цифры, сколько там техники , а только блабла.
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15.11.2021 17:00 Відповісти
Интересно, на какой должности числится кулеба в ФСБ?
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15.11.2021 17:01 Відповісти
Теж війсковий експерд !
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15.11.2021 17:24 Відповісти
ВУСи і там, і тут однакові.
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15.11.2021 17:30 Відповісти
яка багатогранна людина - і зехолуй, і військовий експерт! Прям другий арестович.
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15.11.2021 17:14 Відповісти
А ти кулєба великий військовий експерт???? ти два кроки без єрмачмо не можеш ступити а тут ліпше помовч, муділо ти!!!!!!!!!
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15.11.2021 17:15 Відповісти
він експерд
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15.11.2021 17:17 Відповісти
Як можна заперечувати можливість при цьому використовуючи оберт - що Росія готова
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15.11.2021 18:12 Відповісти
НА ФОНІ УСІХ ЗАЯВ - собачка Єрмака коментує !!!
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15.11.2021 18:18 Відповісти
Этому треплу на прозвище Кулеба нужно всё-таки определиться, что это демонстрация, менструация или реальная угроза, и только после этого делать свои "компетентные" заявления.
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15.11.2021 18:46 Відповісти
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15.11.2021 22:08 Відповісти
Влада дає виправдання агресивним діям агресора, замість того , щоб волати на весь світ про ці дії!
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15.11.2021 23:38 Відповісти
 
 