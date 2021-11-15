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Новини Політика України
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На Полтавщині у дитсадку знущалися з 4-річної дівчинки: під час тихої години замотали скотчем руки, ноги та заклеїли рот, щоб не плакала, - голова облради Біленький

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На Полтавщині у дитсадку знущалися з 4-річної дівчинки: під час тихої години замотали скотчем руки, ноги та заклеїли рот, щоб не плакала, - голова облради Біленький

Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький повідомив, що у Полтавській області в дитсадку з дитини знущалися під час тихої години. Інформацію про знущання з дитини у дитсадку перевіряє поліція.

На Полтавщині вихователі у дитсадку зв’язали 4-річну дівчинку та заклеїли їй рот скотчем. Про це у Facebook повідомив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький, передає Цензор.НЕТ.

"Жахлива подія, від якої стає моторошно! Мене повідомили про випадок знущання з дитини, який трапився у Диканській громаді. Під час тихої години 4-річній дівчинці, аби вона не плакала, вихователі скотчем замотали руки та ноги, а потім ще й заклеїли рот", – написав він.

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Посадовець звернувся до керівництва Головного управління Національної поліції у Полтавській області щодо перевірки фактів та обставин цієї надзвичайної події.

"Я не вказую назву населеного пункту, а ні прізвища працівників і, звісно, дитини – зрештою, усі обставини повинні бути з’ясовані та підтверджені, або спростовані", – зазначив Біленький.

За його словами, він оприлюднив цю інформацію, оскільки не хоче, щоб ця історія замовчувалася, як це відбувалося неодноразово в інших випадках.

На Полтавщині у дитсадку знущалися з 4-річної дівчинки: під час тихої години замотали скотчем руки, ноги та заклеїли рот, щоб не плакала, - голова облради Біленький 01

Як повідомив УНІАН керівник відділу зв’язків з громадськістю ГУ НП у Полтавській області Юрій Сулаєв, заяв до поліції стосовно інформації, яку оприлюднив Біленький, не надходило. Однак правоохоронці почали з’ясовувати обставини події – на місце виїхала слідчо-оперативна група.

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"Перевіряємо всю інформацію. Не виключено, що вона не підтвердиться. У дописі, який з’явився до Біленького у Facebook, вказані прізвища вихователів. Зараз все ретельно перевіримо", – заявив Сулаєв.

За наявною інформацією, про вказаний інцидент у Facebook першою написала сестра 4-річної дівчинки. Вона вказала імена сестри та двох виховательок.
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Топ коментарі
+16
А це точно дитсадок?...
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15.11.2021 16:37
+9
Сказати, що це жах - нічого не сказати!
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15.11.2021 16:39
+9
вважаю що в дит садочках потрібне відеоспостереження
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15.11.2021 18:37
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А це точно дитсадок?...
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15.11.2021 16:37 Відповісти
Что-то мне не верится, что такое было на самом деле. Это надо, чтобы воспитательница была сумасшедшей.
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15.11.2021 17:12 Відповісти
хаха зайди у фeйсбучну групу батьки сос (можна проглядати бeз рeєстрацi). хома нeвруючий. школа i садки - цe зона!
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15.11.2021 17:24 Відповісти
пeдкоронваний свiжак:

Наша ситуация: ребёнка повели в сад в сентябре, пошёл с интересом сначала. Потом начал очень сильно плакать и бояться туда идти, говорил что на него там кричат. Я говорила с воспитателями, они отрицали.

Ребёнка оставили на 1 месяц дома и работали с психологом. Получили ценные советы, подготовили ребёнка и он с удовольствием пошёл туда снова, но со Смарт часами (в пятницу 12.11). В этот день все было хорошо, но Воспитатели сказали нам, что Смарт Часы это не уважение к ним, также в родительском чате определенная группа родителей связанные с воспитателями нам угрожали и запугивали собранием на котором они будут что-то решать на счёт нас, и что к ребёнку будет «особое» отношение.

Мы сказали, что Часы все равно будут на сыне, это наше право, ему так спокойнее. Он пошёл с часами, это сегодня (15.11).

Сегодня уже начался буллинг, который я слышала через часы. Ребёнка просто игнорировали минут 30, воспитатель не отвечала на его вопросы, но с другими детьми общалась. Когда сын испугался и понял, что что-то не так он, чтобы себя успокоить спросил ее «А меня вы будете любить ?» (так он имел ввиду, будут ли с ним тоже общаться как с другими детьми). Воспитатель просто игнорировала дальше его, и он повторил этот вопрос много раз.
А потом она ответила и сказала «Нет». На что он ей сказал «А почему вы меня не будете любить? Я же вас всех люблю». Мое сердце разорвалось. Сына я забрала и больше туда не поведу. Пока не могу адекватно мыслить, но мне посоветовали вашу группу, сказали тут описать ситуацию.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1552608331767231&set=gm.3026221884297114
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15.11.2021 17:31 Відповісти
Це все від того, що нема засобів впливу на важких дітей, яких все більше і більше через важку соціальну ситуацію в Україні. В Германії знайома розповідала, хлопчика, який не умів себе поводити в садочку! відсторонили, а батькам сказали пошукати (за власні гроші) психолога, щоб попрацював. Що ви думаєте - подіяло. Винна система, яка не дає вихователям та викладачам методів впливу на дітей. Тому через цю вседозволенність у нас 16 річні під наркотою чавять людей на переходах, зграєями забивають до смерті тих, хто наважився зробити їм зауваження. Про мат за кілометр та тупий реп з колонок я вже мовчу. Спробуй скажи тільки щось...
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15.11.2021 17:55 Відповісти
ти дибiл? якi види впливу ти пeрeдбачаєш на дiтeй дошкiльного вiку?

когнитивно-дисонансний ти продукт укр.освiти: ти щойно написав що садочок звeрнувся до батькiв! а тут пeдкурятник сам став з дитиною розборки проводити! тeбe видно такi самi виховували бо дурний як пробка совкова!
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15.11.2021 18:06 Відповісти
Одразу видно виховану людину ) Важко збагнути вам, що батьки, скоріш за все, неодноразово говорили з батьками, але ******* батьки такі, що їм здати дитину в садок та забути - хай там виховують. Є методи впливу і батькам треба займатись дітьми, а не можуть,, не мають часу чи розуму, хай звертаються до психологів платних, щоб від неадекватних не сраждали інші діти. Чому моя дитина має потерпати від того, що воно від алкоголіків чи наркоманів і від народження в нього психологічні проблеми?
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15.11.2021 18:12 Відповісти
на виховану вiдповiдь своiм когнитивним дисонансом ти нe заслужив.

"... що батьки, скоріш за все, неодноразово говорили з батьками..." ти записдвся
ДИТИНI ТРИ РОКИ ДЯТЄЛ ТИ!
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15.11.2021 18:15 Відповісти
Ви ще і неуважно сприймаєте інформацію - вже чотири. Це нічого не міняє. Важкі діти бувають різного віку. Ще раз, я засуджую метод вихователя, але до цього її довела система. Іде скорочення штату вихователів, замість 10 людей в групі, вони мають 20. Зкорочують ставки логопеда, психолога - на всьому хочуть заощадити.
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15.11.2021 18:18 Відповісти
нiфга нe систeма а власна бeзмозглiсть. у тeбe шикарна каша у головi!
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15.11.2021 18:20 Відповісти
а раби мовчки вiдiгруються на дiтях. я ж кажу дибiли у пeдкоронах!
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15.11.2021 18:21 Відповісти
дe у статтi важка дитина? цe нe нормально що дiти плачуть?

дитина нiчого нe зробила такого що папаша-дибiл як ти почав тут орать "Чому моя дитина має потерпати від того, що воно від алкоголіків чи наркоманів і від народження в нього психологічні проблеми?"

твоя дитина потeрпiла вiд побачeних дiй пeдсук.
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15.11.2021 18:26 Відповісти
Зрозуміло, маю справу з жертвою педвиховання. Не маю бажання спілкуватись із хворою та закикленою на людиною.
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15.11.2021 18:28 Відповісти
ти сам жeртва пeдосвтiи. ти iх продукт.
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15.11.2021 18:29 Відповісти
ти iх продукт бо нe вмiєш дiлити на катeгорii iнформaцiю наваляв у комeнтах усe в кучу i нiчого про дану ситуацiю.
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15.11.2021 18:31 Відповісти
Ви натрапили не просто на - хворого і зацикленого , а на - довбо..ба в кубі . .. Сперечатись з цим тормозом немає сенсу .
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15.11.2021 19:17 Відповісти
ви щось патякаєте, але не можете сформулювати. подозрюю, що ви вихователь у дитячому садочку. тупе та злобне створіння, над яким знущались у дитинстві.
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15.11.2021 23:18 Відповісти
от по твоєму висєру я одразу можу сказати що ти продукт самe оцих тупих садистичнх куропаток. наляпав ти i твiй дружок з яким ви з одного контeйнeра випали. нaсолоджуйся продуктом пeдкоронваних курiц рaз так бачиш ситуацiю. хоча в рeалi проблeма самe з тобою i твоiм дружком. бо самe ви тут ляпаєтe i рeакця у мeнe самe на ваш колхозний когнитивно-дисонансний ляп. ти нeосознано зараз сам признався що цьому тупiзму ти навчився сам у таких лахудр.
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16.11.2021 09:28 Відповісти
якщо у виховалки у головi мусор то нe дивно що в нei є такi як ти "Чому моя дитина має потерпати від того, що воно від алкоголіків чи наркоманів і від народження в нього психологічні проблеми?"
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15.11.2021 18:18 Відповісти
таким "вихователям" самим руки замотати, рот заклеїти, ноги в тазік, цемент і водойма з гарною течією!
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15.11.2021 16:39 Відповісти
Хворе, з такими як ти нам точно дорога у середньовіччя... ще нічого не доведено, а воно вже ноги в тазіки закидує.
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15.11.2021 16:51 Відповісти
йди лікуйся сам, голова без мізків.
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16.11.2021 08:56 Відповісти
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
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15.11.2021 17:56 Відповісти
лол)))) учілка, сама повчитись спробуй. тупе злобне створіння, яке навіть свою думку логічно не може викласти.
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15.11.2021 23:20 Відповісти
Я этот текст у него уже раз десятый вижу) Во всех статьях на подобную тему)
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16.11.2021 06:30 Відповісти
вихователі винні 100% але бувають не контрольовані діти яких віддати до садочка в 2-3 роки батьки не мають морального права, так само як дітей з ознаками застуди чи любої хвороби. тільки на справді виходить по другому. розбалувану, не врівноважену, ям ми називаєм поза очі ненормальну, або психічну, чи з явними ознаками хвороби, деякі бать доводять до дверей групи, в плечі і тікають на роботу чи ще кудись. потім ця дитина робе цілий день погоду в групі, діти плачуть та не сплять, хватают усілякі віруси. чомусь ніхто не припустив таке. да, винні вихователі, а побудьте ви на їх місті з такими батьками як я описав. знаю про що кажу. дві онучки. одна пішла в 1 клас а друа в її групу 2021 теж в 1 клас. я б теж перев,язав скотчем та щей по морді надавав, але не дітям а батькам. разом з вихователями мають відповідати юо краще чим вони їх дітей не знає ніхто
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15.11.2021 19:20 Відповісти
У мене дружина на їхньому місці більше 5-ти років, так деякі моменти з тогу що Ви описали у їхній роботі присутні ( і не цілколком спокійні діти і віддівання дітей у 2 роки і доведення до порогу з перших днів дидсадочка) можу ще добавити мізерні зарплати, проте всі вихователі у садочку справляються без рукоприкладства, і я навть неможу собі уявити що було б з тим вихователем в садочку де працює моя дружина, якщо там виганяли людей за те що на годину раніше звалила з роботи та оставила одну дитину на сторожа чи за запах перегару. Якщо педагог реально Педагог вчився на це і йому це подобається то він до будь - якої дитини знайде підхід.
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16.11.2021 08:55 Відповісти
Сказати, що це жах - нічого не сказати!
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15.11.2021 16:39 Відповісти
А що робити, коли вона заважала відпочивати ВСІМ і вихователькам в першу чергу?
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15.11.2021 17:13 Відповісти
а тобто для тeбe цe норма? а вiд нeдорозвинутостi ти нe знаєш варiанти дiй у такiй ситуацii. воспiталки вeдуть сeбe як нe вчeнi. дипломи можe в них куплeнi. бо вони з тобою одного рiвня розвитку
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15.11.2021 17:27 Відповісти
То була гірка іронія, вочевидь, ДУЖЕ прихована.
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15.11.2021 17:50 Відповісти
маркуй свою iронiю смайлом. лишe букви нe пeрeдають eмоцiй та iнтонацii. цe якби нe мiг нiхто такого сказати. а так навалом народу якi так гадають. особливо пeдкоронованi.
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15.11.2021 17:55 Відповісти
Що таке "пeдкоронованi"?
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15.11.2021 23:52 Відповісти
пeддипломованi. коронованi пeдагогiчним дипломом алe мозгiв як у нeвчних.
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16.11.2021 00:31 Відповісти
Дякую.
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16.11.2021 07:58 Відповісти
а при цьому пiдскакуєш? 😎
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16.11.2021 09:16 Відповісти
НІ,намагаюсь тримати себе в руках.
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16.11.2021 16:15 Відповісти
я прикалуюсь
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16.11.2021 18:24 Відповісти
Та може вже одразу придушити, прости Господи!
Сподіваюсь, що то був у Вас жарт.
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15.11.2021 17:39 Відповісти
Саме так, то був жарт, точніше, гірка іронія.
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16.11.2021 10:11 Відповісти
Щось недобре у головах наших земляків на Полтавщині коїться. То з евакуйованими з Китаю влаштували шабаш, то до дикунства із цією дитиною опускаються...
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15.11.2021 16:43 Відповісти
Ну , якщо ці виховательки переїхали з Донбасу , то і досвід зі скотчем в них відповідний ...
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15.11.2021 16:46 Відповісти
Або дитина сєпарська！Так мабуть краще？Патріотичніше！😀
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15.11.2021 17:02 Відповісти
нє. дибiлок у пeдкоронах навалом i доморощeних.
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15.11.2021 17:30 Відповісти
Дивно, раніше вихователі у дитсадках погрожували рота пластиліном заліпити
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15.11.2021 16:49 Відповісти
Прогрес. Від погроз до дії перейшли.
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15.11.2021 17:14 Відповісти
Кошмар.
Я пытаюсь думаю сейчас немного дальше, чем формальное наказание виновных. Допустим, принято наиболее принципиальное и справедливое решение: непосредственный виновный (воспитатель, нянечка или обе) уволены, директору объявлен выговор. И как будут относиться к ребенку, если останется там же? Не станут ли над ней издеваться исподтишка, ведь родители не смогут организовать там дежурство?
Что же делать? Правильный ответ: не знаю. Однозначно нужно наказывать виновных, но, ИМХО, этого мало. Нужно бороться с укоренившимся принципом "не выносить сор из избы" и "Своих в любом случае в обиду не давать". И не только в описанном случае, а вообще.
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15.11.2021 16:52 Відповісти
Знаючи наше сільське бидло, більше схоже на наклеп.
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15.11.2021 16:55 Відповісти
хoмi нeвiруючому трeба у групу батьки сос. начитаться про бидло у пeдкоронах.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1552608331767231&set=gm.3026221884297114

Наша ситуация: ребёнка повели в сад в сентябре, пошёл с интересом сначала. Потом начал очень сильно плакать и бояться туда идти, говорил что на него там кричат. Я говорила с воспитателями, они отрицали.

Ребёнка оставили на 1 месяц дома и работали с психологом. Получили ценные советы, подготовили ребёнка и он с удовольствием пошёл туда снова, но со Смарт часами (в пятницу 12.11). В этот день все было хорошо, но Воспитатели сказали нам, что Смарт Часы это не уважение к ним, также в родительском чате определенная группа родителей связанные с воспитателями нам угрожали и запугивали собранием на котором они будут что-то решать на счёт нас, и что к ребёнку будет «особое» отношение.

Мы сказали, что Часы все равно будут на сыне, это наше право, ему так спокойнее. Он пошёл с часами, это сегодня (15.11).

Сегодня уже начался буллинг, который я слышала через часы. Ребёнка просто игнорировали минут 30, воспитатель не отвечала на его вопросы, но с другими детьми общалась. Когда сын испугался и понял, что что-то не так он, чтобы себя успокоить спросил ее «А меня вы будете любить ?» (так он имел ввиду, будут ли с ним тоже общаться как с другими детьми). Воспитатель просто игнорировала дальше его, и он повторил этот вопрос много раз.
А потом она ответила и сказала «Нет». На что он ей сказал «А почему вы меня не будете любить? Я же вас всех люблю». Мое сердце разорвалось. Сына я забрала и больше туда не поведу. Пока не могу адекватно мыслить, но мне посоветовали вашу группу, сказали тут описать ситуацию.
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15.11.2021 17:34 Відповісти
****, ноги повисмикувати, *****, а бошки повідривати.
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16.11.2021 16:10 Відповісти
Хайп это, денежки очень сестричке надо.
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15.11.2021 16:57 Відповісти
Пам"ятаю за мого дитинства (80-ті, перша поливина 90-х) вчителі били дітей, крейдою кидали, за вуха з усієї сили тягнули. Це те, що я бачив на власні очі. А тепер такого немає, лише окремі випадки. Так що позитив є.
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15.11.2021 17:14 Відповісти
В конце 90-начале 00 мне учитель указкой врезал по руке, ушиб месяц сходил. Я перебольшил маленько со своим базаром и шутками и заслужил этого. До меня дошло что мои слова ранили человека. Жалобы, обиды? Никаких. А сейчас начиная от первоклашек, ***** посылают учителей, нихрена не слушают и никого не уважают детишки. Но во всем всегда виноваты учителя, особенно если за ухо потянут или ляпаса врежут.
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15.11.2021 17:32 Відповісти
тому що вчилки нeдоклeпанi i нe способнi працювати iз ********* дiтьми. iх виростили тєрпiли 90х.
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15.11.2021 17:38 Відповісти
якi поодинокi? то ти просто далeкий вiд цього дiла.

На Київщині вчителька б'є дітей, батьки вимагають звільнення

https://podrobnosti.ua/2426983-na-kivschin-vchitelka-b-dtej-batki-vimagajut-zvlnennja.html
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15.11.2021 17:36 Відповісти
А, просто, 3.14здить її не пробували, ще до звільнення?
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16.11.2021 16:11 Відповісти
скорее интернат для детей с домбаса
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15.11.2021 17:39 Відповісти
вiдiрвися вiд тeми дамбаса. а то в тeбe вжe дамбас головного мозку. садисти ближчe нiж ти гадаєш
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15.11.2021 17:53 Відповісти
Нажаль.
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16.11.2021 16:12 Відповісти
ублюдки! Вот как отдавать ребенка в детский садик, когда столько садистов-сатанистов..
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15.11.2021 18:02 Відповісти
вот су*и !!! зробили дитині психологічну травму ((((
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15.11.2021 18:36 Відповісти
i нe тiльки цiй. а iншим якi цe бачили. ти ж нe думаєш що коли один рeвe то iншi можуть спати. дiти всe бачили.
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16.11.2021 09:18 Відповісти
вважаю що в дит садочках потрібне відеоспостереження
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15.11.2021 18:37 Відповісти
Закріплене на рівні законодавства.
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16.11.2021 16:13 Відповісти
Уму не постижимо. Ребенку 4 года, в таком возрасте издеваться над ним это садизм. Конечно бывают и балованные дети и шумные, но это б@# исправляется совершенно не таким образом!
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16.11.2021 18:23 Відповісти
 
 