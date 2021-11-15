На Полтавщині у дитсадку знущалися з 4-річної дівчинки: під час тихої години замотали скотчем руки, ноги та заклеїли рот, щоб не плакала, - голова облради Біленький
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький повідомив, що у Полтавській області в дитсадку з дитини знущалися під час тихої години. Інформацію про знущання з дитини у дитсадку перевіряє поліція.
На Полтавщині вихователі у дитсадку зв’язали 4-річну дівчинку та заклеїли їй рот скотчем. Про це у Facebook повідомив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький, передає Цензор.НЕТ.
"Жахлива подія, від якої стає моторошно! Мене повідомили про випадок знущання з дитини, який трапився у Диканській громаді. Під час тихої години 4-річній дівчинці, аби вона не плакала, вихователі скотчем замотали руки та ноги, а потім ще й заклеїли рот", – написав він.
Посадовець звернувся до керівництва Головного управління Національної поліції у Полтавській області щодо перевірки фактів та обставин цієї надзвичайної події.
"Я не вказую назву населеного пункту, а ні прізвища працівників і, звісно, дитини – зрештою, усі обставини повинні бути з’ясовані та підтверджені, або спростовані", – зазначив Біленький.
За його словами, він оприлюднив цю інформацію, оскільки не хоче, щоб ця історія замовчувалася, як це відбувалося неодноразово в інших випадках.
Як повідомив УНІАН керівник відділу зв’язків з громадськістю ГУ НП у Полтавській області Юрій Сулаєв, заяв до поліції стосовно інформації, яку оприлюднив Біленький, не надходило. Однак правоохоронці почали з’ясовувати обставини події – на місце виїхала слідчо-оперативна група.
"Перевіряємо всю інформацію. Не виключено, що вона не підтвердиться. У дописі, який з’явився до Біленького у Facebook, вказані прізвища вихователів. Зараз все ретельно перевіримо", – заявив Сулаєв.
За наявною інформацією, про вказаний інцидент у Facebook першою написала сестра 4-річної дівчинки. Вона вказала імена сестри та двох виховательок.
Будь ласка, зачекайте...
Наша ситуация: ребёнка повели в сад в сентябре, пошёл с интересом сначала. Потом начал очень сильно плакать и бояться туда идти, говорил что на него там кричат. Я говорила с воспитателями, они отрицали.
Ребёнка оставили на 1 месяц дома и работали с психологом. Получили ценные советы, подготовили ребёнка и он с удовольствием пошёл туда снова, но со Смарт часами (в пятницу 12.11). В этот день все было хорошо, но Воспитатели сказали нам, что Смарт Часы это не уважение к ним, также в родительском чате определенная группа родителей связанные с воспитателями нам угрожали и запугивали собранием на котором они будут что-то решать на счёт нас, и что к ребёнку будет «особое» отношение.
Мы сказали, что Часы все равно будут на сыне, это наше право, ему так спокойнее. Он пошёл с часами, это сегодня (15.11).
Сегодня уже начался буллинг, который я слышала через часы. Ребёнка просто игнорировали минут 30, воспитатель не отвечала на его вопросы, но с другими детьми общалась. Когда сын испугался и понял, что что-то не так он, чтобы себя успокоить спросил ее «А меня вы будете любить ?» (так он имел ввиду, будут ли с ним тоже общаться как с другими детьми). Воспитатель просто игнорировала дальше его, и он повторил этот вопрос много раз.
А потом она ответила и сказала «Нет». На что он ей сказал «А почему вы меня не будете любить? Я же вас всех люблю». Мое сердце разорвалось. Сына я забрала и больше туда не поведу. Пока не могу адекватно мыслить, но мне посоветовали вашу группу, сказали тут описать ситуацию.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1552608331767231&set=gm.3026221884297114
когнитивно-дисонансний ти продукт укр.освiти: ти щойно написав що садочок звeрнувся до батькiв! а тут пeдкурятник сам став з дитиною розборки проводити! тeбe видно такi самi виховували бо дурний як пробка совкова!
"... що батьки, скоріш за все, неодноразово говорили з батьками..." ти записдвся
ДИТИНI ТРИ РОКИ ДЯТЄЛ ТИ!
дитина нiчого нe зробила такого що папаша-дибiл як ти почав тут орать "Чому моя дитина має потерпати від того, що воно від алкоголіків чи наркоманів і від народження в нього психологічні проблеми?"
твоя дитина потeрпiла вiд побачeних дiй пeдсук.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
Сподіваюсь, що то був у Вас жарт.
Я пытаюсь думаю сейчас немного дальше, чем формальное наказание виновных. Допустим, принято наиболее принципиальное и справедливое решение: непосредственный виновный (воспитатель, нянечка или обе) уволены, директору объявлен выговор. И как будут относиться к ребенку, если останется там же? Не станут ли над ней издеваться исподтишка, ведь родители не смогут организовать там дежурство?
Что же делать? Правильный ответ: не знаю. Однозначно нужно наказывать виновных, но, ИМХО, этого мало. Нужно бороться с укоренившимся принципом "не выносить сор из избы" и "Своих в любом случае в обиду не давать". И не только в описанном случае, а вообще.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1552608331767231&set=gm.3026221884297114
Наша ситуация: ребёнка повели в сад в сентябре, пошёл с интересом сначала. Потом начал очень сильно плакать и бояться туда идти, говорил что на него там кричат. Я говорила с воспитателями, они отрицали.
Ребёнка оставили на 1 месяц дома и работали с психологом. Получили ценные советы, подготовили ребёнка и он с удовольствием пошёл туда снова, но со Смарт часами (в пятницу 12.11). В этот день все было хорошо, но Воспитатели сказали нам, что Смарт Часы это не уважение к ним, также в родительском чате определенная группа родителей связанные с воспитателями нам угрожали и запугивали собранием на котором они будут что-то решать на счёт нас, и что к ребёнку будет «особое» отношение.
Мы сказали, что Часы все равно будут на сыне, это наше право, ему так спокойнее. Он пошёл с часами, это сегодня (15.11).
Сегодня уже начался буллинг, который я слышала через часы. Ребёнка просто игнорировали минут 30, воспитатель не отвечала на его вопросы, но с другими детьми общалась. Когда сын испугался и понял, что что-то не так он, чтобы себя успокоить спросил ее «А меня вы будете любить ?» (так он имел ввиду, будут ли с ним тоже общаться как с другими детьми). Воспитатель просто игнорировала дальше его, и он повторил этот вопрос много раз.
А потом она ответила и сказала «Нет». На что он ей сказал «А почему вы меня не будете любить? Я же вас всех люблю». Мое сердце разорвалось. Сына я забрала и больше туда не поведу. Пока не могу адекватно мыслить, но мне посоветовали вашу группу, сказали тут описать ситуацию.
На Київщині вчителька б'є дітей, батьки вимагають звільнення
https://podrobnosti.ua/2426983-na-kivschin-vchitelka-b-dtej-batki-vimagajut-zvlnennja.html