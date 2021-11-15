ЄС готується запровадити санкції проти ПВК "Вагнера", - глава МЗС Франції Ле Дріан
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ погодилася на початок підготовки юридичних параметрів для санкцій проти ПВК "Вагнера".
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан.
"Є спільне бажання підготувати юридичні рамки для санкцій, які будуть ухвалені проти "Вагнера", - сказав він.
Ле Дріан пояснив, що заходи торкнуться, як очікується, і самої компанії, і тих, хто з нею співпрацює.
Французький міністр пояснив, що таке рішення ухвалено за підсумками обговорення міністрами ситуації у Малі. Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що влада цієї африканської країни розглядає можливість співпраці з ПВК "Вагнера".
За словами Ле Дріана, ПВК "Вагнера" займається "дестабілізацією в країні, діючи від імені своїх клієнтів".
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Тут не санкции вводить надо, а перестрелять всех бандитов, приедут другие и их перестрелять, а они санкции.
Власти Норвегии начали расследование выхода из строя системы подводного мониторинга, развернутой на Норвежском континентальном шельфе. Система может следить как за стаями рыбы, так и за подводными лодками.
Как сообщает британская Daily Mirror, предполагается, что речь идет о диверсии, совершенной российской стороной. Россия, как и Норвегия, считает шельф зоной своих стратегических интересов.
Институт морских исследований сообщает, что системе, которая в полном объеме вошла в строй в 2020 году, нанесен значительный ущерб. Диверсий было несколько. В апреле 2021 был нанесен ущерб второй подводной платформе, а в сентябре - третьей. При этом исчезло около четырех километров оптического кабеля.
Действия были умышленными - если бы какой-то корабль задел кабель случайно, экипаж бы это почувствовал. Для того, чтобы остаться незамеченным, судно выключило маяк, сообщающий о геолокации.
в ютубе полно видео введения - впечатляет..
Зараз довіри немає, існуємо у двох паралельних Всесвітах (не враховуємо третій, Всесвіт орків, що нас намагається знищити).
И украинские журналисты тоже об этом не пишут
Похоже у французов сдали нервы, бо они в курсе событий .
Вотсобственно из-за этого вызывали в Париж Шойгу и Лаврова и те сказали Настамнет ,