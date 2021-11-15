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ЄС готується запровадити санкції проти ПВК "Вагнера", - глава МЗС Франції Ле Дріан

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ЄС готується запровадити санкції проти ПВК

Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ погодилася на початок підготовки юридичних параметрів для санкцій проти ПВК "Вагнера".

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан.

"Є спільне бажання підготувати юридичні рамки для санкцій, які будуть ухвалені проти "Вагнера", - сказав він.

Ле Дріан пояснив, що заходи торкнуться, як очікується, і самої компанії, і тих, хто з нею співпрацює.

Французький міністр пояснив, що таке рішення ухвалено за підсумками обговорення міністрами ситуації у Малі. Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що влада цієї африканської країни розглядає можливість співпраці з ПВК "Вагнера".

За словами Ле Дріана, ПВК "Вагнера" займається "дестабілізацією в країні, діючи від імені своїх клієнтів".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Санкции? Этим зверям нужны такие санкции, которые на них наложили ВВС США под Дэр-Эс-Зором в Сирии. А ваши "санкции" им до одного места.
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15.11.2021 16:42
+7
Заборонять користуватися французькими парфумами?
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15.11.2021 16:45
+4
каким образом? ее не существует на бумаге...
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15.11.2021 16:40
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каким образом? ее не существует на бумаге...
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15.11.2021 16:40 Відповісти
Заборонять користуватися французькими парфумами?
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15.11.2021 16:45 Відповісти
да там есть французская проститутка путина он не допустит
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15.11.2021 17:00 Відповісти
ту ключевое слово " готовится"
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15.11.2021 17:00 Відповісти
Невже Рада ЄС вже готується ?... Не вірю у таку рішучість.
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15.11.2021 16:41 Відповісти
Виток всього цього лайна сидить в бункері,бити треба туди...
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15.11.2021 16:42 Відповісти
знаємо ваші страшні санкції, як горохом у бетонну стіну.
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15.11.2021 16:42 Відповісти
Санкции? Этим зверям нужны такие санкции, которые на них наложили ВВС США под Дэр-Эс-Зором в Сирии. А ваши "санкции" им до одного места.
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15.11.2021 16:42 Відповісти
для таких есть одна санкция "валить нах"
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15.11.2021 16:46 Відповісти
ой *** вы жабоеды сидите на корме у карлика
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15.11.2021 16:48 Відповісти
Для 5й колонны -37 год и раскулачивание.С умом.
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15.11.2021 16:53 Відповісти
Отобрали пол-Африки и тут французы начали грозить санкциями...
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15.11.2021 17:00 Відповісти
Аксюморон какой-то! Против банды вводият санкции, совсем с ума сошли.
Тут не санкции вводить надо, а перестрелять всех бандитов, приедут другие и их перестрелять, а они санкции.
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15.11.2021 17:09 Відповісти
В Норвегии выведена из строя система подводного слежения, под подозрением Россия


Власти Норвегии начали расследование выхода из строя системы подводного мониторинга, развернутой на Норвежском континентальном шельфе. Система может следить как за стаями рыбы, так и за подводными лодками.

Как сообщает британская Daily Mirror, предполагается, что речь идет о диверсии, совершенной российской стороной. Россия, как и Норвегия, считает шельф зоной своих стратегических интересов.

Институт морских исследований сообщает, что системе, которая в полном объеме вошла в строй в 2020 году, нанесен значительный ущерб. Диверсий было несколько. В апреле 2021 был нанесен ущерб второй подводной платформе, а в сентябре - третьей. При этом исчезло около четырех километров оптического кабеля.





Действия были умышленными - если бы какой-то корабль задел кабель случайно, экипаж бы это почувствовал. Для того, чтобы остаться незамеченным, судно выключило маяк, сообщающий о геолокации.
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15.11.2021 17:10 Відповісти
лучшие санкции против отморозков были введены ВС США в Дейр-эз-Зоре..
в ютубе полно видео введения - впечатляет..
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15.11.2021 17:12 Відповісти
Якщо європейська бюрократія зважиться на цей крок, то відносини між Україною і Євросоюзом, можливо, стануть трохи довірливішими.
Зараз довіри немає, існуємо у двох паралельних Всесвітах (не враховуємо третій, Всесвіт орків, що нас намагається знищити).
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15.11.2021 17:19 Відповісти
Ни о чём. Чего и следовало ожидать от еврочмыроты))
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15.11.2021 17:27 Відповісти
Все европейские сми молчат про беспредел ЧВК Вагнера в Африке .
И украинские журналисты тоже об этом не пишут
Похоже у французов сдали нервы, бо они в курсе событий .
Вотсобственно из-за этого вызывали в Париж Шойгу и Лаврова и те сказали Настамнет ,
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15.11.2021 18:19 Відповісти
Невже французи наберуться сміливості і зроблять "их там точно уже нет" - як американці під Дейр-ез-Зором? Чи тільки "висловлять стурбованість"?
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15.11.2021 18:38 Відповісти
 
 