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Новини За кордоном
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НАТО (5098) Росія (47115) військові навчання (2582) Чорне море (1349) Столтенберг Єнс (1338)

Дії НАТО в Чорному морі та Балтії - оборонні, вони не загрожують Росії, – Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Дії НАТО в Чорному морі та Балтії - оборонні, вони не загрожують Росії, – Столтенберг

Присутність НАТО в країнах Балтії та у регіоні Чорного моря є суто оборонною та не становить жодної загрози для Росії, хоча і демонструє здатність НАТО ефективно протидіяти будь-яким загрозам.

Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Присутність НАТО у регіоні Чорного моря та у регіоні Балтії є суто оборонною. Ми збільшили оборонну присутність у східній частині Альянсу з 2014 року, що було спричинено агресивними діями Росії проти України. Зокрема, ми маємо таку присутність у регіоні Чорного моря, оскільки три берегові держави є членами НАТО – Румунія, Болгарія і Туреччина. В цьому регіоні ми також маємо близьких партнерів - Грузію й Україну", - сказав керівник Альянсу.

Він зауважив, що будь-які дії Альянсу в регіонах Балтійського та Чорного морів не становлять загрози для Росії.

"Ми маємо спільні навчання, ми проводимо операції, ми є присутніми в цьому регіоні. Але це не спрямовано і не загрожує Росії. Це повністю оборонна військова присутність. НАТО демонструє готовність діяти проти будь-яких загроз, і це є важливим у дедалі більш непередбачуваному середовищі з безпеки", - додав Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові навчання НАТО в Чорному морі - загроза для РФ, - Путін

Автор: Ірина Дашківська
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Досить вже виправдовуватись перед вбивцею...
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15.11.2021 16:43 Відповісти
сейчас у кацапов на штурманской линейке рисочки совпадают под словом "бздим"
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15.11.2021 16:44 Відповісти
Как 7 надводных кораблей в принципе могут угрожать рассеи? Они разве что Кипру или Тунису могут угрожать.
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15.11.2021 16:44 Відповісти
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15.11.2021 16:47 Відповісти
****.ли оправдиватся. Все это прекрасно знают и свинособаки в том числе. Каждое подобное заявление это монеткка в копилку желания свинособак начать большую войну, потому как это показывает слабость НАТО
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15.11.2021 16:56 Відповісти
начиная большую войну,кацапии очень важно не серануть с натуги
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15.11.2021 17:10 Відповісти
Микрону и меркельше нельзя доверять, они уже показали свон гнилое, продажное нутро, надо подключать поляков и британцев.
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15.11.2021 17:06 Відповісти
А це як розуміти?
Румынский военный самолет зашел в воздушное пространство Украины: он ведет картографирование территорий
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15.11.2021 17:48 Відповісти
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15.11.2021 22:06 Відповісти
 
 