Путін прирівняв товари з ОРДЛО до російських і допустив до держзакупівель

Президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким прирівняв товари з ОРДЛО до російських. Документ також містить доручення російському уряду спростити їх допуск на ринок Росії і до держзакупівель.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У документі наголошується, що Уряд РФ протягом місяця має забезпечити допуск товарів з окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) на ринок Росії нарівні з російськими виробниками. Указом також передбачений їх допуск до державних закупівель.

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"На рівних умовах з товарами російського походження товарів, що походять із зазначених районів з метою здійснення закупівель товарів для забезпечення державних і муніципальних потреб і закупівель товарів окремими видами юридичних осіб", - йдеться в документі.

Російський уряд також має визнати сертифікати походження товарів з ОРДЛО та визначити пункти пропуску, через які вони поставлятимуться до Росії.