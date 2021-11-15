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Кабмін виділив 67,5 млн грн на закупівлю тестів для виявлення штаму "Дельта" в регіонах, - МОЗ

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Кабмін виділив 67,5 млн грн на закупівлю тестів для виявлення штаму

Кабінет Міністрів України виділив 67,5 млн гривень для виявлення штаму коронавірусної хвороби "Дельта" регіональним центрам контролю і профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланнямна пресслужбу МОЗ.

Відповідне рішення прийняли під час позачергового засідання 15 листопада з метою виконання протокольного доручення засідання РНБО.

Кошти будуть направлені на закупівлю 4 500 наборів тест-систем, що дозволить провести 450 000 досліджень для ідентифікації штаму "Дельта". У середньому йдеться про 150 тисяч досліджень на місяць.

Завдяки рішенню Кабміну центри контролю і профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я будуть забезпечені розхідними матеріалами для ідентифікації "Дельта-штаму".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Доки це триватиме,з'явиться вже новий штам...
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15.11.2021 16:59 Відповісти
Грипп был всегда, а уж под каким его соусом подавать решают те, кому это выгодно...
Вирус доказал, что всем миром можно легко манипулировать через страх. Просто контролируя средства массовой информации, научные круги и медицину. Ну и политикам, как оказалось, это тоже в масть... Увлеклись...
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15.11.2021 17:08 Відповісти
Это не грипп. Сколько можно быть дебилом. Грипп это грип, а ковид это коронавирус. Возбудители гриппа и ковида разные. Возбудитель ковида это коронавирус а Гриппа, собственно вирус гриппа. Ковид опаснее гриппа раза в 3-5, увы. Но к счастью не так опасен как был SARS или MERS, возбудителями которого был тоже коронавирус, но других штаммов
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15.11.2021 17:18 Відповісти
Коронавирус - это вирус гриппа, передающийся от животного человеку.
Птичий грипп, свиной грипп.
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15.11.2021 17:26 Відповісти
ні, перебіг грипу та хвороб визваних коронавірусами (орві) на стільки я знаю дуже різницця. Перш за все грип завжди починається високою (можливо за 38-39) температурою. Якщо не збивав, випив чаю з малиною, пропотів, то скоро він і відходе. а от орві часто і нежить і температура то є, то немає. А потім підключається інша інфекція. І без антибіотиків можна вмерти.
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15.11.2021 20:18 Відповісти
 
 