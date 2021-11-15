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Кабмін збільшив розмір субсидії для мешканців прифронтових територій на Донбасі, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Кабмін збільшив розмір субсидії для мешканців прифронтових територій на Донбасі, - Верещук

Кабінет Міністрів України схвалив збільшення житлових субсидій в опалювальний сезон для жителів районів Донецької та Луганської областей, що прилягають до тимчасово окупованих територій.

Про це повідомила віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні уряд прийняв важливу постанову в інтересах мешканців районів Донецької та Луганської областей, прилеглих до тимчасово окупованих територій. Проблема у тому, що місцеві жителі на лінії зіткнення вимушено використовують побутові електроприлади для обігріву своїх житлових приміщень, бо їхні оселі залишились без теплопостачання та газопостачання внаслідок бойових дій. Тобто ці домогосподарства змушені витрачати більше грошей на оплату електроенергії", - зазначила вона.

За її словами, уряд змінив порядок нарахування житлових субсидій в опалювальний сезон так, щоб збільшити їх розмір для цієї категорії громадян.

"Близько 12 тисяч домогосподарств зможуть отримати субсидію в середньому на суму 2,5 тис. грн. Збільшення нарахувань профінансують з бюджетної програми Мінсоцполітики", - додала Верещук.

Читайте також: Мешканцям прифронтових територій на Донбасі збільшать розмір субсидії, - Верещук

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+29
А чому для них зростає, для інших громадян України - ні! Чим вони кращі за нас і за що їм так догоджають. Можливо, за те, що вони ненавидять Україну і їм все мало. Чи Верещук хай заплатить зі своєї кишені, а не за гроші громадян країни. ДІСТАЛИ ...
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15.11.2021 17:16
+18
Тобто для того щоб збільшили субсидію треба організувати незаконне збройне формування і позвати *****?
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15.11.2021 17:06
+18
отмените им квартплату - они же всю страну кормят
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15.11.2021 17:08
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Тобто для того щоб збільшили субсидію треба організувати незаконне збройне формування і позвати *****?
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15.11.2021 17:06 Відповісти
В принципе, ДА. Доказано лугандой и Чечнёй.
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15.11.2021 17:11 Відповісти
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15.11.2021 19:54 Відповісти
Ты забыл "барыга с сатанинскай" 1 дол с 8 грн до 40 грн.
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15.11.2021 20:03 Відповісти
При залишку на розграбованих рахунках держказначейства після Яника 115 тис.грн дивно, що не 100.
24 був курс.
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15.11.2021 21:52 Відповісти
Лично сдавал по 33.
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16.11.2021 17:23 Відповісти
Ось тобі і особовий статус. А чим же інші гірші?
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15.11.2021 17:35 Відповісти
они учавствовали в организации вот такого "бандформирования"?
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15.11.2021 18:01 Відповісти
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15.11.2021 18:01 Відповісти
А зарплата в ВСУ нижче за середню ! 👿
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15.11.2021 17:49 Відповісти
Допомагати сєпарам і ОПЗЖистам, це святе.
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15.11.2021 17:06 Відповісти
Рейтинг треба чимось піднімати серед вати. 😊 Хоча ваті все одно ОПЗЖ ближчі. Правда, субсидії таки візьмуть і за зажопників проголосують. 😊 Зєля зробив холостий постріл. 😁 Правда, за наш рахунок.
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15.11.2021 17:25 Відповісти
отмените им квартплату - они же всю страну кормят
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15.11.2021 17:08 Відповісти
окучивают электорат..., зря, они все равно больше любят тех, кто их всю жизнь обдирал и имел - рыгов, потом жопоблок, теперь опзж, их кумиры - бойко, левочкин, рабинович, королевская..., на остальных - им плевать...
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15.11.2021 17:16 Відповісти
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15.11.2021 18:02 Відповісти
А чому для них зростає, для інших громадян України - ні! Чим вони кращі за нас і за що їм так догоджають. Можливо, за те, що вони ненавидять Україну і їм все мало. Чи Верещук хай заплатить зі своєї кишені, а не за гроші громадян країни. ДІСТАЛИ ...
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15.11.2021 17:16 Відповісти
Зашёл, чтобы задать такой же вопрос.
+1.
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15.11.2021 17:18 Відповісти
Работы нет. Газ не поступает. Уголь не везут, посадки заминированы. Топят электро. Речь о 5 сёлах. В чём вопрос. Набросить на провода и мотать в наглую?
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15.11.2021 18:03 Відповісти
потому что там живет четыре калеки. вот в таких домах.
и никаких Путиных они не звали, хватит нести антиукраинскую ахинею
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15.11.2021 18:03 Відповісти
Колись зруйнували місцеву котельню і декілька років прийшлось опалювати помешкання єлектрикою по 1500 квт місячно аж поки не дістали за хабар дозвіл на встановлення приватного газового котла. Щось ніхто не пропонував допомоги. Бо може я не з кармільщіков всєй України? Це виключно їхня проблема- звали фуйла то їжте досхочу.
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15.11.2021 17:17 Відповісти
Если пересчитать кВт*часы в ГДж а потом в Гкал то Вы увидите что цена потребленной энергии примерно одинакова. Давно прошли времена когда газ или тепло ТЕЦ было существенно дешевле тепла от електронагрева
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15.11.2021 20:53 Відповісти
РС. Що стосується останнього твердження то цілком і повністю згоден
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15.11.2021 20:55 Відповісти
А остальные украинцы которые не звали к себе рузькиймир не греются, да?
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15.11.2021 17:19 Відповісти
Они патриоты. То могут и потерпеть.
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15.11.2021 17:25 Відповісти
вата должна страдать, никаких субсидий, зэбил камаровский сказал - холод это хорошо для организьма
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15.11.2021 17:46 Відповісти
вот так звали? пересчитай людей на фото

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15.11.2021 18:05 Відповісти
А мжно посмотреть результаты выборов в регионе. Конешно это не значит что нет приличных и достойных граждан, но увы, они пока в меньшинстве
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15.11.2021 20:59 Відповісти
Промашка, не конешно а конечно
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15.11.2021 21:01 Відповісти
Так они на пороге рузькиймир остановили. И дальше не пускают. А в тюрьме ща макароны. А в ДНР (за порогом) кВт 80 коп.
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15.11.2021 18:06 Відповісти
Верещук -- эффективный менеджер (???)
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15.11.2021 17:21 Відповісти
Да, в свой карман.
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15.11.2021 17:24 Відповісти
А хай ця дама спробує їм сподобатись без грошей країни, може повезе. Вже не одні випендрювались перед цими жителями, але толку 0.
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15.11.2021 17:26 Відповісти
А она обещала всем в ж...у дать. Может тогда и поравится.
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15.11.2021 17:31 Відповісти
Жители Равы - Руской, им, "кормильцам" она величила, а вы смокчите. И платите.
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15.11.2021 17:28 Відповісти
Це їм за "любов" до України. ((( Скільки вовка не годуй...
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15.11.2021 17:46 Відповісти
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15.11.2021 18:06 Відповісти
От суки... Сьогодні телефонував у відділ субсидій - нема, бо зменшились соціальні норми. Тобто, взяв пенсію, заплати комунальні і... Зебуїни, падли 73%, а зробили то ви...
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15.11.2021 17:55 Відповісти
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15.11.2021 17:55 Відповісти
Давай сравнение овощ-барыга.
Посмотрим, кто кого по приросту обогнал.
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15.11.2021 18:44 Відповісти
давать тебе будет резиновая баба
ты недееспособный? или руки из жопы?
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15.11.2021 19:38 Відповісти
Ой, а кому это тут правда в глазик уколола?
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16.11.2021 10:15 Відповісти
а как связано место жительства с увеличенной субсидией?
они больше на что то тратят денег? на что?
курва
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15.11.2021 17:56 Відповісти
цель таких субсидий - заинтересовать те 4 калеки что там сейчас живут не уезжать из поселков, которые постоянно под обстрелами.
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15.11.2021 18:07 Відповісти
так это издевательство над людьми
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15.11.2021 18:18 Відповісти
потому что их дома остались без теплоснабжения и газоснабжения в результате боевых действий. То есть, эти домохозяйства вынуждены тратить больше денег на оплату электроэнергии" Источник: https://censor.net/ru/n3299595
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15.11.2021 18:22 Відповісти
и что?
у меня на даче тоже газа нет в доме (по улице есть). есть привозной в баллонах.
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15.11.2021 18:35 Відповісти
(затаив дыхание) позвольте спросить. Вы отапливаетесь баллонным газом? Для экономии ассигнациями не пробовали топить?
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15.11.2021 19:54 Відповісти
нет. у меня дом с печкой хорошей.
а покажите мне частный дом в котором при строительстве не предусмотрели котел или печь. чтобы котлы предназначенные для трубного газа горели на привозном в баллонах меняются форсунки. это сложно?
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15.11.2021 20:16 Відповісти
Форсунки поменять не сложно. Стоят они копейки, но из практики: колонка на 40-а литровом балоне двое суток отработала.
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16.11.2021 17:00 Відповісти
гонево. плита газовая на две комфорки. мне баллона на даче хватает на сезон минимум. это 4х2х7=56 дней на даче
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16.11.2021 17:06 Відповісти
может надо колонку настроить? форсунка не меняет расход. она просто меняет количество подводимого воздуха.
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16.11.2021 17:09 Відповісти
Сантехник.
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17.11.2021 00:20 Відповісти
гонево
Не хами.
газовые проточные колонки Bosh, работающие от баллонного газа и имеющие производительность в 25 кВт, в непрерывном режиме расходуют 1 баллон топлива на 50 л в течение 10 часов. Расход газа в самостоятельно переоборудованных водонагревателях, не предназначенных для сжигания пропана, как правило выше на 5-10%. Отражаются на затратах и ошибки, допущенные при подключении оборудования.
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17.11.2021 00:19 Відповісти
круть. только я не нашел какая температура теплоносителя получается при таком диком расходе?
и сколько будет брать котел?
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17.11.2021 00:26 Відповісти
По санитарным нормам (чтобы не получить ожог) до 50 С. и её надо нагреть за время что вода пробежит 1 метр в теплообменнике.
Навесной котёл стандарт - 25кВт.
Считать (грубо) 1 кВт на 10 м2 отапливаемого помещения.
Хай щастить, Стрелок.
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17.11.2021 15:44 Відповісти
Зебіли! Як вам ця хохмочка?

Рузькій мір таки дав місцевій ваткє покращення, от тільки з кишень українців.
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15.11.2021 18:03 Відповісти
Почитаешь комменты и становится интересно за что свидетели 480 потужних реформ так ненавидят украинцев?
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15.11.2021 18:36 Відповісти
А эту из-за угла шлепнутую ничего больше не волнует
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15.11.2021 18:44 Відповісти
сволота зелена
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15.11.2021 21:47 Відповісти
 
 