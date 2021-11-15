Кабмін збільшив розмір субсидії для мешканців прифронтових територій на Донбасі, - Верещук

Кабінет Міністрів України схвалив збільшення житлових субсидій в опалювальний сезон для жителів районів Донецької та Луганської областей, що прилягають до тимчасово окупованих територій.

Про це повідомила віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні уряд прийняв важливу постанову в інтересах мешканців районів Донецької та Луганської областей, прилеглих до тимчасово окупованих територій. Проблема у тому, що місцеві жителі на лінії зіткнення вимушено використовують побутові електроприлади для обігріву своїх житлових приміщень, бо їхні оселі залишились без теплопостачання та газопостачання внаслідок бойових дій. Тобто ці домогосподарства змушені витрачати більше грошей на оплату електроенергії", - зазначила вона.

За її словами, уряд змінив порядок нарахування житлових субсидій в опалювальний сезон так, щоб збільшити їх розмір для цієї категорії громадян.

"Близько 12 тисяч домогосподарств зможуть отримати субсидію в середньому на суму 2,5 тис. грн. Збільшення нарахувань профінансують з бюджетної програми Мінсоцполітики", - додала Верещук.

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