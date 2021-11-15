Кабмін збільшив розмір субсидії для мешканців прифронтових територій на Донбасі, - Верещук
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Кабінет Міністрів України схвалив збільшення житлових субсидій в опалювальний сезон для жителів районів Донецької та Луганської областей, що прилягають до тимчасово окупованих територій.
Про це повідомила віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні уряд прийняв важливу постанову в інтересах мешканців районів Донецької та Луганської областей, прилеглих до тимчасово окупованих територій. Проблема у тому, що місцеві жителі на лінії зіткнення вимушено використовують побутові електроприлади для обігріву своїх житлових приміщень, бо їхні оселі залишились без теплопостачання та газопостачання внаслідок бойових дій. Тобто ці домогосподарства змушені витрачати більше грошей на оплату електроенергії", - зазначила вона.
За її словами, уряд змінив порядок нарахування житлових субсидій в опалювальний сезон так, щоб збільшити їх розмір для цієї категорії громадян.
"Близько 12 тисяч домогосподарств зможуть отримати субсидію в середньому на суму 2,5 тис. грн. Збільшення нарахувань профінансують з бюджетної програми Мінсоцполітики", - додала Верещук.
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24 був курс.
+1.
и никаких Путиных они не звали, хватит нести антиукраинскую ахинею
А в тюрьме ща макароны. А в ДНР (за порогом) кВт 80 коп.
Посмотрим, кто кого по приросту обогнал.
ты недееспособный? или руки из жопы?
они больше на что то тратят денег? на что?
курва
у меня на даче тоже газа нет в доме (по улице есть). есть привозной в баллонах.
а покажите мне частный дом в котором при строительстве не предусмотрели котел или печь. чтобы котлы предназначенные для трубного газа горели на привозном в баллонах меняются форсунки. это сложно?
Не хами.
газовые проточные колонки Bosh, работающие от баллонного газа и имеющие производительность в 25 кВт, в непрерывном режиме расходуют 1 баллон топлива на 50 л в течение 10 часов. Расход газа в самостоятельно переоборудованных водонагревателях, не предназначенных для сжигания пропана, как правило выше на 5-10%. Отражаются на затратах и ошибки, допущенные при подключении оборудования.
и сколько будет брать котел?
Навесной котёл стандарт - 25кВт.
Считать (грубо) 1 кВт на 10 м2 отапливаемого помещения.
Хай щастить, Стрелок.
Рузькій мір таки дав місцевій ваткє покращення, от тільки з кишень українців.