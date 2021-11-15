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Резніков обговорив загострення на кордоні з тимчасовою повіреною США Квін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Резніков обговорив загострення на кордоні з тимчасовою повіреною США Квін

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з Тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Представники сторін обговорили питання загострення поточної безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України та довкола її кордонів. Співрозмовники домовилися про тісну координацію політико-дипломатичних та інших заходів для пониження існуючого рівня ескалації", – сказано у повідомленні.

Також під час зустрічі йшлося про оборонне співробітництво - підтримку з боку США оборонної реформи, впровадження стандартів НАТО, взаємосумісність зі збройними силами країн-партнерів.

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"Очільник оборонного відомства та Тимчасово повірена у справах США в Україні висловилися за подальше поглиблення двосторонньої співпраці, зокрема, з використанням механізмів, які пропонуються укладеними в кінці серпня цього року двосторонніми документами – Рамковою угодою між Міністерствами оборони України та США щодо стратегічних основ оборонного партнерства, а також Угодою між Урядом України та Урядом США про проєкти у сфері досліджень, розробок, випробувань та оцінки", – додали у міністерстві.

Автор: Ольга Лузан
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А Вовина незаменимая подружка (Ермак) там тоже присутствовала?
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15.11.2021 17:26 Відповісти
Обсудил.-Хоть что то сделал. А не как всегда прокукарекал Будет Возможно Может быть.
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15.11.2021 17:50 Відповісти
А Резнікова попросілі не деліться інфой с Єрмаком?
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15.11.2021 18:17 Відповісти
ОП продовжує блокувати обрання керівника САП: для Зеленського комфорт Татарова і Єрмака важить значно більше, ніж власне слово, дане Байдену, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Джерело: https://censor.net/ua/n3299481
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15.11.2021 18:39 Відповісти
 
 