Резніков обговорив загострення на кордоні з тимчасовою повіреною США Квін

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з Тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Представники сторін обговорили питання загострення поточної безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України та довкола її кордонів. Співрозмовники домовилися про тісну координацію політико-дипломатичних та інших заходів для пониження існуючого рівня ескалації", – сказано у повідомленні.

Також під час зустрічі йшлося про оборонне співробітництво - підтримку з боку США оборонної реформи, впровадження стандартів НАТО, взаємосумісність зі збройними силами країн-партнерів.

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"Очільник оборонного відомства та Тимчасово повірена у справах США в Україні висловилися за подальше поглиблення двосторонньої співпраці, зокрема, з використанням механізмів, які пропонуються укладеними в кінці серпня цього року двосторонніми документами – Рамковою угодою між Міністерствами оборони України та США щодо стратегічних основ оборонного партнерства, а також Угодою між Урядом України та Урядом США про проєкти у сфері досліджень, розробок, випробувань та оцінки", – додали у міністерстві.