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У ЄС узгодили запровадження нових санкцій проти Білорусі: До санкційного списку можуть потрапити близько 30-40 осіб і організацій

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У ЄС узгодили запровадження нових санкцій проти Білорусі: До санкційного списку можуть потрапити близько 30-40 осіб і організацій

Глави МЗС країн Євросоюзу досягли політичної домовленості щодо запровадження нових санкцій проти Білорусі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в Twitter заявив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Обговорення щодо Білорусі серед міністрів закордонних справ ЄС завершилося. Є політичне схвалення нового пакету санкцій. Остаточні деталі ще не опрацьовані", - йдеться в повідомленні.

За словами журналіста, до оновленого санкційного списку можуть потрапити близько 30-40 осіб і організацій.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Дааа, мощные санкции!!
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15.11.2021 17:18
+5
Лукашенко сейчас с перепугу всех мигрантов отправит домой! Евросоюз - сила!
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15.11.2021 17:21
+5
Вот это удивили. Такого большого айяайая со стороны Запада Бульбобацьке еще не было.
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15.11.2021 17:22
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Дааа, мощные санкции!!
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15.11.2021 17:18 Відповісти
с каждой такой "санкцией" растёт вероятность отпетушения еврогеев суровыми расиянцами - т.к. они этого,вне всякого сомнения,заслуживают...
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15.11.2021 17:23 Відповісти
Может об этом мечтают ?
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15.11.2021 17:29 Відповісти
Цього замало-бо головне лайно винне в цьому сидить в бункері...
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15.11.2021 17:19 Відповісти
Треба відключити СВИФТ.
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15.11.2021 17:20 Відповісти
А он у них есть ?
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15.11.2021 17:30 Відповісти
Лукашенко сейчас с перепугу всех мигрантов отправит домой! Евросоюз - сила!
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15.11.2021 17:21 Відповісти
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15.11.2021 17:24 Відповісти
Вот это удивили. Такого большого айяайая со стороны Запада Бульбобацьке еще не было.
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15.11.2021 17:22 Відповісти
Фигня какая-то
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15.11.2021 17:23 Відповісти
Даже комментировать не интересно.
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15.11.2021 17:26 Відповісти
МЧС Беларуси предоставил тонну сала в качестве гуманитарной помощи мигрантам...
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15.11.2021 17:31 Відповісти
Кошерное...
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15.11.2021 18:35 Відповісти
заморозить активы командира погранзаставы в ЕС !
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15.11.2021 17:33 Відповісти
В который раз убеждаюсь что Германия и Евросоюз это девушки лёгкого поведения
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15.11.2021 17:37 Відповісти
Смешно...
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15.11.2021 17:39 Відповісти
в пику цім санкціям
Тарган віддасть распорядження обісцяти подєзди
в Пінске та Гродно,по прикладу )(уйловського Воронєжа
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15.11.2021 17:43 Відповісти
Очередной пук, от которого Таракан даже не почешется. Несмотря на санкции за первые 3 квартала ВВП вырос на 2,7%
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15.11.2021 17:44 Відповісти
Что есть Белорусь? Отвечу,грубо говоря- ничто. Трусливая,в сути своей ,Европа уже не стыдится своей трусости. Интересно на сколько далеко зайдет она в своей убогости и своем нравственном падении, "сражаясь" с реальным злом - русской мразью??? 👺👺👺
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15.11.2021 17:45 Відповісти
Гора в очередной раз поднатужилась и родила мышь.))
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15.11.2021 17:48 Відповісти
Главное, что бы наш садовый кооператив не санкционировали. Мы простые трудяги.
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15.11.2021 17:50 Відповісти
Санкции нужно вводить на страну а не на 30-40 человек.Введение санкций на конкретных людей в мокшандии ни к чему не привело а только укрепило позиции кацапов на окупированых териториях Украины.А ЕС этими своими блошиными укусами только делает вид что что-то делает а на самом деле им на все насрать.
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15.11.2021 17:52 Відповісти
Отето врізали!!! Гора вродила чергову миш. Вони мишей розводять? Вже зовсім все атрофувалося в старушки Європи. А найгірше - мозок.
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15.11.2021 18:57 Відповісти
 
 