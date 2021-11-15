Від початку доби війська РФ 6 разів відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС
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Російсько-окупаційні війська від початку доби 6 разів відкривали вогонь по позиціях українських воїнів, втрат серед особистого складу ООС немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Неподалік Золотого-4 окупанти обстріляли позиції українських воїнів зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів.
В районі Світлодарська російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем.
Біля Новозванівки війська РФ вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Талаківки окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
В напрямку Попасної російські війска двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
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Спецслужби західних країн мають дані про «високу ймовірність» спроб Росії дестабілізувати ситуацію в Україні найближчої зими, у тому числі військовими методами. Про це пише британське видання Financial Times. Воно цитує заступника міністра оборони України Ганну Маляр. За її словами, Захід попередив Київ, що Москва може готувати збройну ескалацію конфлікту, який триває з 2014 року.
При цьому, за словами української чиновниці, західні спецслужби у своїх прогнозах спираються не лише на дані про зосередження понад 90 тисяч російських військових по периметру кордонів з Україною, а й на якісь інші відомості, вочевидь, секретного характеру. При цьому FT вказує, що повної ясності про наміри Росії Захід не має, і інтерпретація зібраних розвідкою даних «вимагає подальшого обговорення».
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