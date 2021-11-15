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Від початку доби війська РФ 6 разів відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від початку доби війська РФ 6 разів відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби 6 разів відкривали вогонь по позиціях українських воїнів, втрат серед особистого складу ООС немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Неподалік Золотого-4 окупанти обстріляли позиції українських воїнів зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів.

В районі Світлодарська російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

Біля Новозванівки війська РФ вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Талаківки окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В напрямку Попасної російські війска двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Коли я вже почую - У відповідь на два ворожих обстріли було здійснено 22 обстріли території лугандонських ватопітеків.
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15.11.2021 17:32 Відповісти
Я бы Вас поправил. "В результате решительных действий сил АТО было освобождены два населенных пункта."
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15.11.2021 17:50 Відповісти
Обстріли терористів зі 122мм та 152мм вимагають рішучої відповіді зі сторони ЗСУ, бо солдати не можуть вижити під такими прицільними обстрілами і приречені на загибель. Влада та Генштаб не можуть залишати наших військових на лінії розмежування під обстрілами гармат терористів, бо це буде злочинною бездіяльністю яка призведе до втрат та каліцтва військових. Тому потрібно негайно ввести Воєнний стан, провести мобілізацію і вступити в бій з терористами і знищити їх і звільнити окупований Донбас та Крим. Ми не можемо надалі приховувати смертельну небезпеку яка нависла над нашими військовими на фронті. Бездіяльність в такій ситуації це зрада власного війська, зрада України!
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15.11.2021 18:44 Відповісти
В какой части служишь?
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15.11.2021 19:08 Відповісти
Игореха! Ты здесь? Где служил, диванный зеленый хренсперд?
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15.11.2021 19:24 Відповісти
Ніколи, принаймні поки членограй зелений при владі...
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15.11.2021 18:36 Відповісти


Спецслужби західних країн мають дані про «високу ймовірність» спроб Росії дестабілізувати ситуацію в Україні найближчої зими, у тому числі військовими методами. Про це пише британське видання Financial Times. Воно цитує заступника міністра оборони України Ганну Маляр. За її словами, Захід попередив Київ, що Москва може готувати збройну ескалацію конфлікту, який триває з 2014 року.

При цьому, за словами української чиновниці, західні спецслужби у своїх прогнозах спираються не лише на дані про зосередження понад 90 тисяч російських військових по периметру кордонів з Україною, а й на якісь інші відомості, вочевидь, секретного характеру. При цьому FT вказує, що повної ясності про наміри Росії Захід не має, і інтерпретація зібраних розвідкою даних «вимагає подальшого обговорення».
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15.11.2021 18:42 Відповісти
зеленую жабу гнать под обстрел, пусть погибнет хоть обосраным
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15.11.2021 17:36 Відповісти
Шановне панство ! Будь ласка ,зайдіть на сторінку нашого друга Стаса 72 га бр ."Чорні Запорожці " Це талановита людина , пише оповідання одне з яких "Фотографія " ( шукати в самому кінці , тобто на початку ) було видане в Канаді . З повагою до всіх !

https://www.facebook.com/profile.php?id=100052100026797
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15.11.2021 20:57 Відповісти
 
 