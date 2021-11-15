Понад 1200 невакцинованих викладачів та вчителів відсторонили від роботи лише на Харківщині
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Станом на понеділок в Харківській області від роботи в закладах освіти відсторонено 1 229 осіб, які не захотіли вакцинуватися від коронавірусу. Більшість із них працюють у закладах вищої освіти.
Про це повідомив директор Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Максим Хаустов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"За даними Департаменту науки і освіти, станом на сьогодні відсторонені від роботи 1 тис. 229 осіб. Заклади загальної середньої освіти – 103 особи, дошкільної освіти - 37 осіб, заклади професійно-технічної освіти – 33 особи, працівники професійної вищої освіти – 64 особи, заклади вищої освіти - 992 особи", - сказав Хаустов на брифінгу в понеділок.
За його словами, в області повний курс вакцинації пройшли 606 тис. 100 осіб, що становить 27% від загальної кількості населення, яке може вакцинуватися.
При цьому 60% медпрацівників і працівників освіти вакциновані двома дозами, хоча б одне щеплення зробили 76% і 93% відповідно.
Будь ласка, зачекайте...
....Если вам кажется, что глобалисты вдруг стали сдавать позиции, то ищи подвох. Ну не могут они вдруг пойти на попятную, в то время как во всех странах развернут геноцид людей и множество их уже перемолото. Им есть еще куда стремиться - еще дети не получили свою дозу...
Но считать что они отступятся - это совершенно невозможно. Они фанатики. Проект может быть ими временно (!) отложен, не более того.