Понад 1200 невакцинованих викладачів та вчителів відсторонили від роботи лише на Харківщині

Станом на понеділок в Харківській області від роботи в закладах освіти відсторонено 1 229 осіб, які не захотіли вакцинуватися від коронавірусу. Більшість із них працюють у закладах вищої освіти.

Про це повідомив директор Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Максим Хаустов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За даними Департаменту науки і освіти, станом на сьогодні відсторонені від роботи 1 тис. 229 осіб. Заклади загальної середньої освіти – 103 особи, дошкільної освіти - 37 осіб, заклади професійно-технічної освіти – 33 особи, працівники професійної вищої освіти – 64 особи, заклади вищої освіти - 992 особи", - сказав Хаустов на брифінгу в понеділок.

За його словами, в області повний курс вакцинації пройшли 606 тис. 100 осіб, що становить 27% від загальної кількості населення, яке може вакцинуватися.

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При цьому 60% медпрацівників і працівників освіти вакциновані двома дозами, хоча б одне щеплення зробили 76% і 93% відповідно.