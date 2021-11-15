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вакцина (3528) Харківщина (4253) школа (1822) вища освіта (141) вчитель (319) коронавірус (16711)

Понад 1200 невакцинованих викладачів та вчителів відсторонили від роботи лише на Харківщині

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Понад 1200 невакцинованих викладачів та вчителів відсторонили від роботи лише на Харківщині

Станом на понеділок в Харківській області від роботи в закладах освіти відсторонено 1 229 осіб, які не захотіли вакцинуватися від коронавірусу. Більшість із них працюють у закладах вищої освіти.

Про це повідомив директор Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Максим Хаустов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За даними Департаменту науки і освіти, станом на сьогодні відсторонені від роботи 1 тис. 229 осіб. Заклади загальної середньої освіти – 103 особи, дошкільної освіти - 37 осіб, заклади професійно-технічної освіти – 33 особи, працівники професійної вищої освіти – 64 особи, заклади вищої освіти - 992 особи", - сказав Хаустов на брифінгу в понеділок.

За його словами, в області повний курс вакцинації пройшли 606 тис. 100 осіб, що становить 27% від загальної кількості населення, яке може вакцинуватися.

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При цьому 60% медпрацівників і працівників освіти вакциновані двома дозами, хоча б одне щеплення зробили 76% і 93% відповідно.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+31
Пока что прибежали только вы. Причем первая.
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15.11.2021 17:50
+11
заклади вищої освіти - 992 особи

Щось мені здається що кожен з них набагато розумніший за тебе. І це зрозуміло лише про однієму твоєму слову Старперы
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15.11.2021 18:06
+10
Советую оформлять все это документально и вместе с отрицательным тестом обращаться в суд.
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15.11.2021 18:21
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Ваша правда, якби не Антивакси натупили - то діти б були в школі... Дистанційка - то є вина Антиваксів.
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15.11.2021 23:51 Відповісти
Собственно, это самый обычный террор против "врагов народа". Это во всём мире происходит, по одной и той же методичке.
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15.11.2021 23:55 Відповісти
"Генеральный директор ВОЗ подтверждает, что паспорта вакцины носят дискриминационный характер, детям нельзя вводить вакцину Covid-19, а уколы бесполезны для предотвращения заражения и распространения Covid-19."
....Если вам кажется, что глобалисты вдруг стали сдавать позиции, то ищи подвох. Ну не могут они вдруг пойти на попятную, в то время как во всех странах развернут геноцид людей и множество их уже перемолото. Им есть еще куда стремиться - еще дети не получили свою дозу...
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16.11.2021 00:35 Відповісти
У них бабки заканчиваются на этот проект. Это единственная причина.
Но считать что они отступятся - это совершенно невозможно. Они фанатики. Проект может быть ими временно (!) отложен, не более того.
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16.11.2021 04:15 Відповісти
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