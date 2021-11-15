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Білорусь (5964) санкції (6827) Євросоюз (6989)

Глави МЗС країн ЄС ухвалили політичне рішення щодо нового пакета санкцій стосовно Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Глави МЗС країн ЄС ухвалили політичне рішення щодо нового пакета санкцій стосовно Білорусі

Глави МЗС країн ЄС погодили п'ятий пакет санкцій стосовно Білорусі, можливий і шостий пакет.

Про це повідомив за підсумками міністерської зустрічі в Брюсселі міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ухвалено політичне рішення, що стосується п'ятого пакета санкцій, ніхто не висловив сумнівів щодо того, що знадобиться і шостий пакет", - сказав міністр.

За словами Рау, "щодо шостого раунду санкцій наразі триває обговорення, питання поки що залишається відкритим".

Раніше повідомлялося, що на зустрічі в Брюсселі глави МЗС країн ЄС модифікували санкційний режим проти Білорусі, зробивши можливим упровадження обмежень у відповідь на міграційну кризу, що виникла на кордоні ЄС і Білорусі через прибуття мігрантів із близькосхідних країн.

В опублікованому документі наголошується, що Брюссель тепер "зможе переслідувати фізичних та юридичних осіб, які організовують або сприяють діяльності режиму Лукашенка", спрямованій, на думку Брюсселя, на створення міграційної кризи біля кордонів ЄС.

У Брюсселі в понеділок відбувається зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн ЄС, однією з основних її тем стала міграційна криза біля східних кордонів Євросоюзу.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
Санкції треба вводити проти ерефії, а не проти Білорусі
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15.11.2021 19:04
+11
Поки будуть відкривати питання - нелегали відкриють кордони ЄС.
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15.11.2021 19:04
+11
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15.11.2021 19:05
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Лука лох, а іхтамнєт.
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15.11.2021 18:59 Відповісти
похлопали по 3,14...є ладошкой
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15.11.2021 18:59 Відповісти
З такими темпами варто очікувати і 199 рівень
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15.11.2021 19:00 Відповісти
Поки будуть відкривати питання - нелегали відкриють кордони ЄС.
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15.11.2021 19:04 Відповісти
Це канешно, жорсткі санкції. Тепер не пустять в ЕС Колю, Лукашенка і міністра оборони Білорусії.
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15.11.2021 19:04 Відповісти
Санкції треба вводити проти ерефії, а не проти Білорусі
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15.11.2021 19:04 Відповісти
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15.11.2021 19:05 Відповісти
Глави МЗС країн ЄС погодили п'ятий пакет санкцій стосовно Білорусі, можливий і шостий пакет.

ідіотизм.

ВПРОВАДЖУВАТИ САНКЦІЇ ПРОТИ АНЕКСОВАНОЇ(Незалежність якої ліквідовано)країни.
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15.11.2021 19:05 Відповісти
Последнее, китайское предупреждение.
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15.11.2021 19:08 Відповісти
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15.11.2021 19:15 Відповісти
Красива картинка, але от біда, у мужика з болота ніде взятись креативу (Д -- діалектика)
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15.11.2021 21:39 Відповісти
Ох и санкции, смех один.
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15.11.2021 19:15 Відповісти
імпотенти європейські!
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15.11.2021 19:16 Відповісти
А они потешные, эти европейцы. Интересно посмотреть, как они будут принимать свой "шестой пакет" озабоченностей, когда эта шушара с границ заселятся в то здание в Брюсселе?
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15.11.2021 19:19 Відповісти
Шел двадцатый год стояния беженцев на нейтральной полосе между Беларусью и Польшей. Уже выросли онижедети, подряхлели бывшие бравые головорезы из сирийского ИГИЛА, сморщились некогда красивые лица участниц курдских женских отрядов сопротивления. Уже сняли последние золотые браслеты жены нищих афганских декхан и износились туфли откутюр иранских ненавистников аятоллы. А густохитрозачесаный Лукашенко все продолжал слушать перечень санкций который ему зачитывали уже сыновья бывших западных послов.
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15.11.2021 19:25 Відповісти
А где же экономические санкции ЕС по отношению к Беларуси, которые все требуют у Украины? А?
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15.11.2021 19:37 Відповісти
Страну - члена НАТО уже несколько дней атакуют, а ЕС только над санкциями думают. Скоро Польша превратится в Курдистан. А эти всё обеспокоенности будут выражать
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15.11.2021 19:38 Відповісти
Польские правоохранители задержали на границе с Беларусью съемочную группу журналистов RT France. Представители СМИ, которое является французской версией Russia Today и финансируется правительством России, находились в зоне действия чрезвычайного положения, введенного из-за мигрантов. Журналисты были задержаны за незаконное пребывание в зоне чрезвычайного положения.

Об аресте в своем Telegram-канале написала руководитель RT France Ксения Федорова. А в YouTube вышел последний сюжет репортеров.
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15.11.2021 19:43 Відповісти
luce konecno cem ozobocenost,nadejemsia amerikansi vlozit im sankciji kak sledujet
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15.11.2021 20:09 Відповісти
https://www.litgrid.eu/index.php/sistemos-duomenys/tarpsisteminiai-srautai/85?&lines=147 Литва очень сильно санкции поддерживает-прямо сейчас забирает около 700 МВт из БелАЭС по перетокам В результате-Украине белорусской электроэнергии не хватает)
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15.11.2021 20:23 Відповісти
Netu takogo kak raz segodnia ministr ob etom govoril da i experti po energetike takze .Nasi nemozet na priamuju i zakupat elektru s Belorus takze.
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15.11.2021 20:34 Відповісти
Я же тебе дал ссылку на литовского системного оператора Литгрид.Литва забирает из белорусской энергосистемы гораздо больше,чем Украина Вообще,1-й энергоблок БелАЭС сейчас работает только на экспорт.В Прибалтику и Украину.Блокада удалась
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15.11.2021 20:41 Відповісти
Ja nevizu sto eto elektra prodovalas Litve,so svedov da vizu,kalingrad takze.Nado noordpool smotret.Segodnia zdes kak raz pustili objekt pro sinchronizaciju,teper slucije avariji mozno podkliucitsia v Polse.Eto sag uxodou s brell
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15.11.2021 20:48 Відповісти
Я же тебе писал,электроэнергия с БелАЭС в Литву поступает не на прямую,а через биржу НОРДПУЛ.А там,ее продают вам в 2-3 раза дороже.Также,российская э/э идет в Эстонию,из псковской области РФ,а замещает ее белорусская))Все очень просто устроено-пока не отключитесь от БРЭЛЛ-закупать нашу электроэнергию будете,это коммерчески выгодно и политика тут ни при чем.
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15.11.2021 21:04 Відповісти
Tolko cerez noodpool Litva i zakupajet.Da tam nevydes s kogo zakupajes eto verno,mozet i iz Belorus Latvija zakupajet i nam prodajut.MNogo kalingrad nam prodajiot,kak i svedi tam toze desiovaja energija.U nas i pro svojiu elektru bolsije projekti posli vetruvki dva raza uvelixit za dva goda sto teper jest.Vetruvki tut glavnoje plan do 50% elektri zdelat sto nam nuzno za 5 let
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15.11.2021 21:15 Відповісти
Latvija s Estonijej oni s raski xocet bolse zakupat,i nasem mnenije ignorirujet,no po mojemu nasi mozet ujti i odni s brell i podsojedenotsoa k Polse jesli ne dogovoritsia
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15.11.2021 21:33 Відповісти
Vot eto segodnia s Polsoj vkliucili teper jesli sto mozno k POlse podkliucitsia
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15.11.2021 20:53 Відповісти
Теперь главное отказаться от диктаторской электроэнергии и топлива
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15.11.2021 20:15 Відповісти
 
 