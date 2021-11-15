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Новини Політика України
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журналістика (1607) свобода слова (375) Венедіктова (756) Kyiv Post (16)

Венедіктова заперечує тиск на Kyiv Post: Я би здивувалася більше, тільки якби хтось сказав, що я зірвала політ на Місяць

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Венедіктова заперечує тиск на Kyiv Post: Я би здивувалася більше, тільки якби хтось сказав, що я зірвала політ на Місяць

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова відповіла на звинувачення в тиску на Kyiv Post з боку колишньої журналістки видання Анни Миронюк.

Свою позицію вона озвучила у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сказати, що я була здивована – не сказати нічого. Я би здивувалася більше тільки якби хтось припустив, що Офіс Генпрокурора зареєстрував провадження щодо діяльності NASA і тим самим зірвав політ космонавтів на Місяць", – написала генпрокурорка.

Вона зазначила, що не знайома особисто з власником Кyiv Post і що вдячна виданню за можливість висловлюватися на його сторінках.

"Я заслухаю справи, так чи інакше пов’язані із діяльністю власника видання Кyiv Post Аднана Ківана. Подивлюсь сама особисто на те, коли, ким і як ці провадження зареєстровані, а після цього готова запросити представників видання на чесну і відверту розмову", – пообіцяла Венедіктова.

Читайте: Ківан намагався "вгамувати" журналістів у питаннях критики влади: жалівся, що ми пишемо, а стріляють по ньому, - редакторка Kyiv Post Істоміна

Також вона зазначила, що не подаватиме до суду позов щодо захисту честі та гідності, бо вірить, що журналістка просто помилилася.

Нагадаємо, раніше колишня журналістка Kyiv Post Анна Миронюк заявила, що на видання тиснула генеральний прокурор Ірина Венедіктова. За словами Миронюк, "пані Венедіктова відкрила певні розслідування проти Аднана Ківана (власник видання. – Ред.), які вона потім закрила".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+16
Сосна дебильная
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15.11.2021 19:20
+13
бенядиктова дуже здивувалася - коли про її тиск на ЗМЫ стало відомо.. вона ж бо кричала "и только пикнете кому-то об єтом!"))
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15.11.2021 19:23
+12
Есть бандиты, есть ОПГ, а есть Генпрокуратура во главе с Венедиктовой !
Кстати, свои незадекларированные часы она сравнивает с отрицанием силы всемирного тяготения ???
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15.11.2021 19:39
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Сосна дебильная
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15.11.2021 19:20 Відповісти
В Офисе генпрокурора отрицают давление Венедиктовой на журналистов Kyiv Post

Пєушка хваліт кукуха за то что он 200% пєтушкін
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15.11.2021 20:52 Відповісти
Вони саморозпустилися!
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16.11.2021 01:03 Відповісти
бенядиктова дуже здивувалася - коли про її тиск на ЗМЫ стало відомо.. вона ж бо кричала "и только пикнете кому-то об єтом!"))
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15.11.2021 19:23 Відповісти
One way ticket to the Moon : для всієї ЗЕбільної команди разом з Годзіллой Венедіктовой!
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15.11.2021 19:34 Відповісти
Венедиктова- как опытный сиделец- ушла в глухой отказ.
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15.11.2021 19:37 Відповісти
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15.11.2021 19:38 Відповісти
Есть бандиты, есть ОПГ, а есть Генпрокуратура во главе с Венедиктовой !
Кстати, свои незадекларированные часы она сравнивает с отрицанием силы всемирного тяготения ???
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15.11.2021 19:39 Відповісти
А вы думаете, что там только часы одни незадекларированные? Глубоко ошибаетесь, там если её хорошенько потрусить, то всплывёт ещё ого-го сколько всякого добра.
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15.11.2021 22:57 Відповісти
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15.11.2021 19:41 Відповісти
Конечно она давила, но разве когда-то в этом признается ? Вон Трухин до сих пор не признался, что он за рулём был во время ДТП, но Бениедиктовна на него и не давит. Эти подхалимы знают на кого нужно давить, а на кого нельзя. Потому как уволиь могут.
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15.11.2021 19:42 Відповісти
Помню фюрер Путлер однажды сказал "Эху Мацковии" и Алексею Венедиктову...,про управляемый Хаос... в Мире этом... Этой фразой в 2014 году фюрер по факту спалился...
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15.11.2021 19:43 Відповісти
тётя ты думаешь кто то верит в твой словесный понос ? )))
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15.11.2021 19:45 Відповісти
Бенедиктовой лавры Рогозина не дают ? Полетите... всей командой. Но на Луну вряд ли... Пике все круче
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15.11.2021 19:46 Відповісти
Тупа лицемірка...
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15.11.2021 19:47 Відповісти
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15.11.2021 19:50 Відповісти
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15.11.2021 19:50 Відповісти
Чьото эта тьотка без ушанки и ватника со своим бредом не воспринимается. Може я занадто балувана?!

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15.11.2021 19:51 Відповісти
знайти 200сотково свою прокурошу у харкивський мафії - це поєднати дві ДНІПРОвСЬКУ (БЄмафію) й ХАРКІВСЬКУ.
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15.11.2021 20:09 Відповісти
Бенямойские...запомните эту фразу...
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15.11.2021 19:53 Відповісти
Наши медиа разъедает беззастенчивая ложь..30 лет.
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15.11.2021 20:02 Відповісти
Венедиктова- самый рьяный член Квартала 95 и пишет сценарии..
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15.11.2021 20:06 Відповісти
А що? І таке було?
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15.11.2021 21:05 Відповісти
Кішеньковий прокурор валяє дурака. ТСК з Безуглою теж саме - валяє дурака.Зе чмо дасть 1000 грн вакцинованим.Як дешево він нас всіх оцінює.Муд@к.
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15.11.2021 23:11 Відповісти
Что клоуну-пианисту, что этой мымре, верить нельзя. 95% в ВР брехуны...
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15.11.2021 23:17 Відповісти
Это вот портновская шалава на сдужбе у ЗЕ для чьих ушей сказала?

Хозяева знают, журналисты знают, укринцы знают, зебилы обтекают... Кому это вранье нужно?
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16.11.2021 01:59 Відповісти
А, так это она еще и полет на Луну сорвала!? Ай-яй-яй! Щось треба з нею робити.
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16.11.2021 02:25 Відповісти
всё верно заявила.
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16.11.2021 15:13 Відповісти
 
 