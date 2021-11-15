Венедіктова заперечує тиск на Kyiv Post: Я би здивувалася більше, тільки якби хтось сказав, що я зірвала політ на Місяць

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова відповіла на звинувачення в тиску на Kyiv Post з боку колишньої журналістки видання Анни Миронюк.

Свою позицію вона озвучила у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сказати, що я була здивована – не сказати нічого. Я би здивувалася більше тільки якби хтось припустив, що Офіс Генпрокурора зареєстрував провадження щодо діяльності NASA і тим самим зірвав політ космонавтів на Місяць", – написала генпрокурорка.

Вона зазначила, що не знайома особисто з власником Кyiv Post і що вдячна виданню за можливість висловлюватися на його сторінках.

"Я заслухаю справи, так чи інакше пов’язані із діяльністю власника видання Кyiv Post Аднана Ківана. Подивлюсь сама особисто на те, коли, ким і як ці провадження зареєстровані, а після цього готова запросити представників видання на чесну і відверту розмову", – пообіцяла Венедіктова.

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Також вона зазначила, що не подаватиме до суду позов щодо захисту честі та гідності, бо вірить, що журналістка просто помилилася.

Нагадаємо, раніше колишня журналістка Kyiv Post Анна Миронюк заявила, що на видання тиснула генеральний прокурор Ірина Венедіктова. За словами Миронюк, "пані Венедіктова відкрила певні розслідування проти Аднана Ківана (власник видання. – Ред.), які вона потім закрила".