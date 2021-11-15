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Новини Політика України Агресія Росії проти України
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Німеччина (4506) Росія (47115) Франція (1964) Кулеба Дмитро (3151) нормандська четвірка (1523)

Франція та Німеччина заявили про складні наслідки для РФ у разі нападу на Україну, - Кулеба (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Франція та Німеччина заявили про складні наслідки для РФ у разі нападу на Україну, - Кулеба (оновлено)

Міністри закордонних справ Франції та Німеччини Жан-Ів Ле Дріан і Гайко Маас запевнили, що якщо РФ зважиться на військову операцію проти України, це матиме для неї надзвичайно складні наслідки.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-України.

"Франція і Німеччина запевнили мене, що в разі, якщо Росія зважиться на широкомасштабну військову операцію проти України, то це матиме для неї надзвичайно складні наслідки", - сказав Кулеба журналістам у Брюсселі за підсумками переговорів.

Кулеба нагадав, що протягом усього року глави МЗС Німеччини та Франції намагалися організувати чотиристоронню зустріч міністрів закордонних справ країн "нормандського формату", але, на жаль, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров жодного разу не знайшов можливості до них приєднатися. За його словами, міністри обговорили безпекову ситуацію навколо України та на окупованих територіях України й останні дії Росії.

"Ми домовилися, що буде проведено відповідну комунікацію з РФ для того, щоб демотивувати її від будь-яких агресивних дій", - наголосив Кулеба.

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Він уточнив, що міністри говорили про те, що конкретно можуть зробити партнери для стримування Росії від вчинення агресивних дій.

"І це не тільки політична комунікація, це й усвідомлення Росією дуже конкретних наслідків для її, зокрема, економіки можливих агресивних дій проти нашої держави", - розповів Кулеба.

Міністр зазначив, що "Росія має побачити, що вона не зможе витримати ту ціну, яку їй доведеться заплатити в разі, якщо вона вдасться до масштабних військових дій".

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Він додав, що також глави МЗС України, Німеччини та Франції погодилися, що "нормандський формат" на рівні міністрів закордонних справ має бути збережений.

"І ми продовжимо працювати над тим, щоб відбулася чотиристороння зустріч, щоб ми сіли все-таки з Росією в особі міністра Лаврова, мали відвертий і предметний діалог. Як ви розумієте, домовлятися повноцінно в "нормандському форматі" можна, тільки коли всі чотири учасники сидять за столом", - зазначив Кулеба.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+27
Один "Байрактар" больше весит, чем ВСЯ "озабоченность" Франции и Германии вместе взятые!
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15.11.2021 19:34
+25
опять сопливые озабоченности приготовили
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15.11.2021 19:24
+23
Эмбарго объявят на матрешки, балалайки и, может быть, даже, на самовары
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15.11.2021 19:27
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опять сопливые озабоченности приготовили
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15.11.2021 19:24 Відповісти
И выразят свою глубокую озабоченность.
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15.11.2021 22:01 Відповісти
Могу себе представить
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15.11.2021 19:25 Відповісти
Десь в московській конюшні нестримно заіржав "Унилий Конь", розвеселившись від такої новини.
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15.11.2021 19:27 Відповісти
Эмбарго объявят на матрешки, балалайки и, может быть, даже, на самовары
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15.11.2021 19:27 Відповісти
Ще на лапті...
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15.11.2021 20:02 Відповісти
и запретят зарубежные гастроли руцького балета
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15.11.2021 20:12 Відповісти
ага, уже проходили... вселенская озабоченность мегамасштаба... (привет Будапештский меморандум)
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15.11.2021 19:28 Відповісти
озабочення 249 рівня
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15.11.2021 19:31 Відповісти
ці дві держави починають набридати своею турбованістю та якимись, колись наслідками, замість того щоб продати(не дати) а продати високотехнологічну зброю проти літаків та ракет. попросити Ізраіль дати нам їхній купол......... о то буде стурбованість. а на землі ми самі розберемось з ким завгодно. бо якщо армія раші буде під словацьким кордоном то запихнете своє айяяяй собі в дупло
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15.11.2021 19:32 Відповісти
Вот идиот. Он что, в литаргичес ком сне находился? Мы уже 8 лет воюем с кацапами.
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15.11.2021 19:32 Відповісти
Один "Байрактар" больше весит, чем ВСЯ "озабоченность" Франции и Германии вместе взятые!
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15.11.2021 19:34 Відповісти
Страшно навіть уявити ті наслідки...
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15.11.2021 19:36 Відповісти
Так то Кулба заявив. А що скаже фрау Рібентроп?
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15.11.2021 19:46 Відповісти
жто будет тройная озабоченность, обеспокоенность ну т.п. лабуда.. жнаем жнаем...
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15.11.2021 19:52 Відповісти
Мы уже поняли, что это за Чук и Гек)
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15.11.2021 19:53 Відповісти
Эти дебилы так и не поняли, что параша напала на Украину ещё 20.02.2014...
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15.11.2021 19:56 Відповісти
еврошлюхи жопы порвут себе офигенными обеспокоенностями и озабоченностями 9999 лэвела?
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15.11.2021 19:59 Відповісти
😃
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15.11.2021 20:04 Відповісти
Если бы после каждой европейской озабоченности в ангаре ВСУ,появлялся Байрактар,то в Украине вже було б 1 000 000 Байрактаров
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15.11.2021 20:20 Відповісти
"
Франція та Німеччина заявили про складні наслідки для РФ у разі нападу на Україну..."

А тепер по пунктах:

1.
2.
3.
...
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15.11.2021 20:22 Відповісти
запретят сименсу поставлять турбины на оккупированные территории? или откажется от рашкованского газа?
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15.11.2021 20:23 Відповісти
Що, Меркель і Макрон не підуть працювати у "Газпром"?
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15.11.2021 20:27 Відповісти
Німеччина разом з Францією стурбованопобудують північний потік 3 і 4….
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15.11.2021 20:35 Відповісти
Шо, газ може перестануть купляти?
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15.11.2021 20:45 Відповісти
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15.11.2021 21:00 Відповісти
Віримо-віримо, дякуємо на доброму слові. Але давайте для протоколу поцікавимось, які саме важкі наслідки? А то вже були сумні прецеденти в минулому. Нечіткі формулювання, які кожна сторона розуміла на свій лад.
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16.11.2021 06:39 Відповісти
Будет выражена самая глубокая из всех ибеспокоенностей.
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16.11.2021 08:07 Відповісти
 
 